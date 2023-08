„Až vás budou chtít namlít do masokostní moučky, vláda na to kývne. Má zadání!“ Docent ve varu

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Tato vláda dostala zadání zničit tuto zemi a tento národ, takže to dělá. Když jde o uprchlíky, tak podepisuje uprchlickou dohodu. Kdyby šlo o likvidaci tuzemské dopravní infrastruktury, tak ji zlikviduje…“ sdělil ParlamentnímListům.cz protiislámský politický aktivista a entomolog Martin Konvička. Na otázku, kdo jí to zadal, ale uspokojivě neodpověděl.

Kolem nelegální migrace do Evropy se někteří obávají návratu do krize v roce 2015. Jak to hodnotíte?

Zatím se to neopakuje. Pořád je to z jihu plavba přes moře, které je jasnou zábranou. Přes moře neprojdou takové kolony jako pěšky nebo vlaky přes Balkánský poloostrov. Přesná čísla nemáme nikdo, ale zatím se situace roku 2015 neopakuje, protože zatím jde o skupinky. Skupinky dobrodruhů, které se nějak dostaly přes Saharu.

Roku 2015 to byla cílená, kýmsi sponzorovaná, kýmsi podporovaná vlna. Těch skupin je moc i dnes, ale pořád to ještě nejsou ty kolony nákladních aut, vlaky a podobně.

V dubnu ale Itálie vyhlásila kvůli náporu uprchlíků na půl roku nouzový stav…

Víme, že současná evropská situace není moc dobrá. Jak v ekonomice, tak s uprchlíky i s válkou na východě. A pokud dojde k další destabilizaci saharských států, což dnes hrozí kolem Nigeru, tak se migrační vlna může dále zesílit a může to skončit opravdu tragicky. Pokud dojde ke konfliktu Nigeru s Nigérií, tak něco zažijeme.

V Turecku je několik milionů běženců a napětí kolem jejich přítomnosti je tam na denním pořádku. Jak velkou hrozbu znamenají pro země Evropské unie?

Situace v Turecku je špatně čitelná. Celkem se dá interpretovat tak, že ve věci toho konfliktu mezi kolektivním západem alias kozou a zbytkem světa hraje Turecko dvojí hru. Je členem NATO a je i jinak smluvně vázáno, současně drží klíč k Černému moři, ale hraje hlavně svoji hru. Není to nic tajného, protože se tím turecká vláda nikdy netajila. Jde o znovuzískání vlivu na Balkáně, ve střední Asii a severní Africe. Jestli uvažuje o územní expanzi anebo jen o získání vlivu hospodářského a kulturního, to nevíme a neví to ani ten Turek. Nicméně se zařídí podle toho, co bude možné a bude dělat vždy to, co je pro něj výhodné.

A to, že má miliony uprchlíků na svém území, to se Turecku hodí. Může je zfanatizovat jako vojáky anebo používat k vydírání. Může je použít proti východu, proti západu, může si s nimi dělat skoro, co chce. Nedělejme si iluze.

ParlamentníListy.cz zveřejnily úryvky z rozhovoru Němky Caroly Rackete, která si vysloužila označení „pašeračka“ migrantů, pro chorvatský levicový server Portal Novosti, podle níž by měli mít uprchlíci volební právo…

Lidé, kteří dělají věci jako ona, jsou velmi často psychicky vyšinutí. V tom smyslu, že se řídí emocemi mnohem více než rozumem a emoce mají posunuté jinam, než většinová společnost. Pokud však máte takovéto zjitřené emoce a navíc vás za to některá média a část okolí chválí, takříkajíc se tím dá živit, tak to dělat budete. Nemusíme se však bát, že by tady tito lidé škodili dlouho. Bohužel pro tyto emotivně vyšinuté osoby platí „větší bere“ a mnohem větší emoční náboj než nějaká uprchlická krize má válka na východě. Z těch lidí se dříve či později stanou účastníky té války a tam si je vezme bohužel nějaký šrapnel.

Nicméně Rackete má být lídryní německé Die Linke v nadcházejících eurovolbách…

A to ji může osobně zachránit. Stane se europoslankyní, přestane vyhledávat větší a větší adrenalin a neskončí někde na východní frontě.

Evropský parlament už se dávno vymkl z kloubů. Tam v podstatě jiní lidé nejsou. Je tam pár rozumných výjimek. Nechci jim říkat konzervativci, protože co je třeba na socialistovi Ivanu Davidovi konzervativního? Ale pár realistů se zbytkovým povědomím o současné situaci tam je. Ale drtivá většina těch lidí jsou kliničtí šílenci. Kdybyste v tom Evropské parlamentu někdy byl, tak byste viděl, že jde o prostředí, kde se vytrácí rozum.

Jeden příklad, který jsem tam zažil. Šlo o jakousi konferenci, na niž jsem se dostal jako páté kolo u vozu. Byly tam celodopolední jednání bez přestávky. Když se kolem jedenácté hodiny měla roznášet káva, tak byla roznášena přímo v jednací místnosti, aby ti lidé nemuseli vstávat ze židlí. Tak funguje Evropský parlament a tam nikdo jiný než blázni být nemůže.

Ministr vnitra Vít Rakušan kýval na dohodu o reformě migračních pravidel Evropské unie. Co vy na to?

Už to nevnímám. Tato vláda dostala zadání zničit tuto zemi a tento národ, takže to dělá. Když jde o uprchlíky, tak podepisuje uprchlickou dohodu. Kdyby šlo o likvidaci tuzemské dopravní infrastruktury, tak ji zlikviduje. Až půjde o nástup všech Čechů starších osmnácti let ve čtyřstupech k namletí do masokostní moučky, vláda se o to postará.

Fotogalerie: - „S Konvičkou si nalejme čistého!“

Vy pořád hovoříte o jakémsi tajemném vševládci. Migrační vlna v roce 2015 byla kýmsi sponzorována, česká vláda dostala od kohosi zadání ke zničení Česka. Ale kdo to je?

Nevím to a nemíním se tím zabývat. Není to podstatné. Podstatné je, že tady prostě máme partu naprostých šílenců, která dělá vše, co škodí téhle zemi. A jestli jim to přikazuje Rothschild, Soros, Pán Bůh, vnitřní hlasy, jak jste zmiňoval, nevím. Ale opravdu to není podstatné. Když potkáte sebevražedného šílence, který běhá po metru s mačetou, tak se ho také nezeptáte, kdo mu to nakázal, ale budete se ho snažit zneškodnit. A to je správný postup.

Nicméně posléze se třeba kriminalisté budou pídit, kdo za tím útokem stál…

To až následně, když jsou k tomu možnosti…Vláda předvádí svou snaživost a poslušnost. A jsem si jistý, že se to po dalších volbách nezmění. Dokud si tento národ bude volit takové lidi, tak se nic nezmění. Má, co chtěl. Co já s tím? Já jsem pouhý pobíječ much.

