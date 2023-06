„Banány? Ne. Cibule, brambory, mouka.“ Pravda o jídle. Konečná jasně

„V banánech asi nikdy soběstační nebudeme, ale lidé by dnes přivítali cenově dostupnou základní zeleninu, jako jsou brambory, cibule, rajčata. Aby se nemuseli bát ceny cukru, mouky, vajíček…“ říká europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná s tím, že je potřeba opět získat co největší potravinovou soběstačnost. Nešetřila končícího ministra Nekulu a ostře se opřela do jeho nástupce. Zhodnotila také prvních 100 dní prezidenta Pavla ve funkci a vyjádřila se i k jeho výroku ohledně Rusů v západních zemích. Na závěr se rázně ohradila proti „migračnímu paktu“.

Prezident Pavel má za sebou prvních sto dní „ve funkci“. Jak si podle vás vede?

Mám na jeho působení odlišný názor od těch cca 60 %, kteří v anketě odpověděli ano a spíše ano, na dotaz, zda důvěru v prezidenta mají. Mě svými kroky zatím nepřesvědčil. Ať již to bylo alibistické vyjádření k podepsání novely zákona o penzích, nebo zcela nevhodné vyjádření na terezínské pietní akci, ale bylo jich mnohem více. Zřejmě má dojem, že pokud udělá opak toho, co předchozí prezident, bude na tom získávat pozitivní odezvu svých voličů. Ano, na image si dává záležet. Pro část veřejnosti je patrně potěšitelná jeho náklonnost k transatlantické politice. Pokud bych ho v anketě hodnotila já, nenechala bych ho ale propadnout. To by si to své angažmá mohl chtít zopakovat.



A co říci na jeho „čerstvý“ výrok ohledně Rusů v západních zemích?

Co by asi následovalo, když by podle této logiky pak mohlo Rusko také sledovat a internovat občany států, které jsou zapojeny do podpory Ukrajiny? To by se asi v USA, Kanadě, Británii nebo Polsku nestačili divit. Asi panu prezidentovi nikdo neřekl, že americká vláda v 80. letech minulého století uznala svou odpovědnost za toto nevhodné jednání vůči Japoncům v době II. světové války a desetitisíce jich a jejich potomků za toto příkoří odškodnila.



Ve svém pořadu Bez obalu jste mimo jiné mluvila o tom, o kolik se v ČR meziročně zvýšil počet domácností v chudobě. O kolik to tedy je a kdo podle vás za tento neutěšený stav může?

Počet domácností ohrožených a nestabilních se zvýšil ze 16 na 28 %. A to je situace ještě před začátkem platnosti konsolidačního balíčku této pětikoaliční vlády. A kdo za to nese odpovědnost? Ti, kdo situaci mají možnost ovlivnit a nedělají to. Ti, kdo vytvářejí podmínky pro podnikání, pro výběr daní, ti, kdo mají za úkol dohled nad dodržováním legislativy. Jednoznačně je to tato vláda, která den za dnem utrácí čas, kdy je možné následky její nečinnosti ještě korigovat. Čím déle to bude trvat, tím méně škod se dá ještě napravit.



V této souvislosti – jak okomentovat vývoj cen potravin?

Vysoká inflace neustále likviduje občanům jejich úspory. Lidé nemají prostředky, které by si mohli odkládat. A vysoká cena potravin je jedním z těchto důvodů. Spotřebitelé nemají jinou možnost než tyto ceny akceptovat a stávají se rukojmími jak zemědělců, producentů tak zpracovatelů a samozřejmě obchodních řetězců. Vinu svaluje jeden na druhého, ekonomové se v debatách předhánějí v komentářích, kolik na čem kdo vydělává. Ale situaci spotřebitelů nikdo neřeší. A přitom by stačilo vrátit se k období, kdy jsme v zemědělství byli soběstační. Kdy se naše hovězí a vepřové nevyváželo za pakatel ke zpracování do jiných států a přidaná hodnota zpracování zůstávala našim producentům. Vrátit se k době, kdy nebylo normální brát peníze za to, že se nechává půda jen jako pastvina. Ano, v banánech asi nikdy soběstační nebudeme, ale lidé by dnes přivítali cenově dostupnou základní zeleninu, jako jsou brambory, cibule, rajčata. Aby se nemuseli bát ceny cukru, mouky, vajíček…



Mimochodem, co říkáte na změnu na postu ministra zemědělství?

Pan Nekula absolutně nezvládl svou roli a místo řešení extrémního růstu cen se nechával fotit u slevových akcí a nejvyšší forma pomoci občanům s vysokými cenami byla v jeho podání rada, aby zboží nakupovali ve slevách. Pokud se KDU-ČSL, které tento post ve vládě připadl, hlásí, že je stranou, která stojí za podporou venkova, pak mi to přijde zvláštní, že nemají z tohoto prostředí nikoho, kdo měl u zemědělců respekt a rozuměl této problematice. Ale to ať posoudí voliči v dalších volbách. Ale do té doby ať premiér Fiala zajistí, aby nedocházelo k dalšímu propadu tohoto odvětví. Je potřeba opět zde získat co nejvyšší soběstačnost. Proto KSČM neustále rozporuje vysoké náklady vydávané touto vládou na zbrojení. Když ani navíc nemusí jít o ochranu našich obyvatel.

K panu Výbornému mohu říct jen to, že se jedná o usvědčeného lháře. Nedávno v debatě se mnou tvrdil, jak se důchodová reforma nedotkne padesátníků. Realitu vidíte sami…



Sociální demokracie měla před týdnem sjezd. Vy jste jejím zástupcům ještě předtím napsala otevřený dopis. Co jste jim chtěla sdělit? A reagoval někdo z nich?

Celé znění mého dopisu sociální demokracii najdete na mém facebooku. V kostce jsem jim ovšem sdělovala, že pokud mají zájem o skutečně levicovou politiku, obhajobu lidí práce a snahu postavit se pětidemoliční vládě, tak v KSČM naleznou partnera. Odezva nebyla žádná, takže asi takový zájem nemají.



Velkou a ve značné míře rozhodně ne příliš dobrou odezvu vyvolal záměr prodat historickou budovu pošty v Jindřišské ulici. Co byste k tomu řekla?

Podle mého soudu je to velká chyba. V lepším případě budovu koupí město Praha, v tom horším ji získá nějaký developer, který zde vybuduje hotel. Každopádně se ukazuje, že postupná privatizace pošty je tady.



Když odbočíme, jak hodnotíte migrační pakt, který dojednali lídři EU? Co od něj v budoucnu čekat? A co říci na postoj ministra Rakušana v tomto směru?

Naprosto nepochopitelné, co vzešlo z Rady EU. Většina států zde odsouhlasila princip tzv. „povinné solidarity“. Všechny členské státy tak mají mít povinnost buďto přijmout část migrantů z těch členských států, které jsou migranty přetížené, nebo těmto státům poskytnout peněžní, či jinou materiální a personální podporu. Od české vlády bych čekala, že se alespoň jednou zastane českých lidí. Místo toho ministr vnitra dohodu uvítal se slovy, že se nejedná o žádné kvóty, ale o solidární finanční pomoc. Česká republika ale vždy v této oblasti solidární byla. Čeští policisté pomáhali ostatním státům s ochranou schengenských hranic. Finanční a materiální pomoc na ochranu hranic posílá Česká republika zemím v unii i mimo ní. To je skutečná solidarita! Poskytování podpory v rámci „povinné solidarity“ je ve skutečnosti formou pokuty za nepřijetí migračních kvót. Povinná solidarita je totiž protimluv, solidarita může být jedině dobrovolná. Co víc, tím, že se česká vláda nepostavila proti přerozdělování migrantů, narušila blok Visegrádské čtyřky, díky kterému se Evropské komisi nepodařilo dříve kvóty prosadit a otevřela tak komisi dveře, aby mohla přijít s dalšími, ještě horšími návrhy. KSČM vždy byla, je a bude proti povinným kvótám, a tak jsem vždy i hlasovala v Evropském parlamentu!

