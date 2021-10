„Bude to těsné. Letos jde doslova o každý hlas,“ říká kandidát SPOLU. Nezapomněl ani na Babiše

reklama

Německo má po svých parlamentních volbách a stojí před nelehkým úkolem sestavit vládu. Nás to čeká zanedlouho. Jak to vidíte vy?

V Německu je ta situace podobně komplikovaná, jako patrně bude u nás. Němci hrají především o roli Zelených a Svobodných, kteří sice skončili na třetím a čtvrtém místě, ale kteří svou přízní de facto rozhodnou o tom, kdo sestaví vládu – zda křesťanští, nebo sociální demokraté. Také u nás bude rozhodovat výsledek stran, které se umístí dále od prvních příček, konkrétně od čtvrtého místa dál – tedy půjde konkrétně o SPD a strany, které se aktuálně pohybují kolem pětiprocentní hranice. Míra jejich úspěchu či neúspěchu Andreji Babišovi nadělí či nenadělí potenciální koaliční partnery do nové vlády. Osobně odhaduji, že sestavování vlády bude trvat relativně dlouho a bude komplikované.

O čem rozhodnou tyto volby? Máte nějaké zásadní poselství?

No určitě. Rozhodnou o tom, jestli se definitivně vydáme na cestu autoritářské oligarchie, ze které už možná nebude návratu, nebo jestli se nám podaří strhnout kormidlo zpátky směrem ke standardní demokracii. Osm let je tu u moci Andrej Babiš, který tím víc bohatne, zatímco lidé chudnou a nejnověji trpí pod tíhou inflace. Hrozí jim násobné účty za elektřinu, palivo, potraviny a další náklady. Co na to vláda? Dál rozhazuje, utrácí na dluh a žene nás směrem na východ. Takže přesně o tom rozhodnou tyto volby. Jestli tohle všechno chceme dál.

Poslední průzkum Kantaru uděluje koalicím SPOLU a PirSTAN 102 mandátů. Například průzkum od agentury STEM naopak favorizuje většinu bez těchto koalic. Jak se v tom má volič orientovat?

Říká to především jednu věc: Výsledek bude skutečně velmi těsný, a proto jde letos skutečně víc než jindy doslova o každý hlas. To, že se výzkumy různých výzkumných agentur liší, to samozřejmě vím, a když k tomu připočteme možné odchylky v řádu jednotek procent, mohou se ty těsné výsledky skutečně jednou stočit na jednu a podruhé na druhou stranu. Já ale v prvé řadě věřím, že volič má rozum a dokáže si vybrat mezi neudržitelným a nezodpovědým populismem, nebezpečným levicovým progresivismem a racionálním středopravým programem. Já kopu samozřejmě za tu poslední variantu.

Podle posledních předvolebních odhadů není ještě rozhodnuto o své volbě čtyřicet procent voličů. Kdo má v současnosti navrch při jejich oslovování?

Můžeme se podle vývoje preferencí v průzkumech domnívat, že oslabuje hnutí ANO a koalice Piráti/STAN a naopak posiluje naše koalice SPOLU. Takže pokud bych se přidržel předpokládaných prvních tří míst, patrně máme navrch my v koalici SPOLU. Starý známý bonmot ale říká, že nejlepším průzkumem jsou volby, a tomu věřím i já. Pokud jako SPOLU máme šanci ještě oslovit některé z nerozhodnutých voličů, musíme až do otevření volebních místností mluvit s lidmi, jako jsme to dělali po celou volební kampaň, a vysvětlovat jim, proč je důležité jít k volbám. A pokud je zároveň přesvědčíme o našem programu, co víc si přát.

Kdo z opozičních uskupení jde do horké fáze kampaně z lepší pozice, Piráti a STAN, nebo SPOLU? Jaké pro to vidíte důvody?

To se těžko hodnotí. Řekl bych, že výhodou koalice SPOLU je, že vyrostla na ochotě a schopnosti tří stran domluvit se, udělat mnoho kompromisů a zachovat se státotvorně už před volbami. Věřím, že to voliči ocení a podpoří nás. Piráti se STAN zase evidentně dokázali oslovit liberální voliče, kteří se z nějakého důvodu nacházejí v jejich progresivismu. Nicméně pokud bych se opět vrátil k vývoji preferencí, příznivců koalice Pir/Stan postupně ubývá, naše koalice SPOLU naopak sílí, takže abych odpověděl na vaši otázku, já věřím, že z lepší pozice jdeme do finále volební kampaně my a že tak vstoupíme i do voleb.

Jaké problémy vám v kampani běžní lidé svěřují, a co jim na ně odpovídáte?

Sleduji několik základních reakcí. Na prvním místě bych zmínil nespokojenost se zadlužováním naší země a rozhořčení nad obrovským střetem zájmů v případě premiéra a jeho čerpáním dotací. Další častá reakce souvisí se situací kolem covidu-19, protože řada lidí ztratila někoho blízkého či známého, poškodily je zmatečné zákazy nebo se obávají, že na další případnou vlnu není vláda opět připravena. Do třetice zmíním témata související s tzv. Green Dealem, kdy se lidi skutečně obávají, že nebudou moc doma topit v kamnech nebo že si nebudou moct dovolit auto, protože na trhu nebudou jiné alternativy, než drahé elektromobily. A já lidem na tohle všechno i na ostatní věci, s nimiž se mi svěřují, odpovídám, že to vše je vizitkou nekompetentnosti současné vlády a marasmu, který tu nastolila, což se týká i Green Dealu, kdy Andrej Babiš při projednávání tohoto balíku v Bruselu neudělal pro Českou republiku vůbec nic.

