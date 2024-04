„Budou plakat.“ Rajchl po Slovensku přitvrdil

Šéf strany PRO Jindřich Rajchl pro PL hovoří o setkání s Robertem Ficem i spolupráci, která jim byla nabídnuta. Hodnotí též slovenské prezidentské volby, ve kterých podle něho vyhrál kandidát slovenského lidu Pellegrini proti reprezentantovi cizích zájmů Korčokovi. Rajchl by se rád se svou stranu dostal do Evropského parlamentu. „Doufám, že uspějeme a kavárna bude plakat,“ říká.

reklama

Před pár dny vás v Bratislavě přijal slovenský premiér Robert Fico. O čem jste jednali? Jak to probíhalo?

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 96% Ivan Korčok 4% hlasovalo: 14099 lidí

Chtěli jsme dát najevo, že česko-slovenské vztahy jsou velmi vzácné a unikátní a je absolutní hazard je jakýmkoli způsobem poškozovat jen proto, že si Slovensko vybralo jinou cestu mezinárodní politiky než Česká republika. Nejsme žádný mentor nebo starší bratr, který má Slováky co poučovat. Je čistě záležitostí Slovenské republiky, jakým směrem se bude jejich zahraniční politika ubírat. Pan Fiala předvedl nezodpovědnou politiku, kterou většina českých obyvatel odmítá.

Jsme rádi, že si na nás pan premiér udělal čas a převzal dopis podpory podepsaný 19 tisíci občany osobně. V rámci toho nám věnoval asi hodinu svého času, kdy jsme se bavili o různých tématech včetně nutnosti úzké česko-slovenské spolupráce. Současně jsme byli pozváni na další oficiální akce strany SMER-SD, kdy nám pan Fico nabídl dlouhodobější spolupráci, za což jsme velmi rádi. Dlouho tvrdím, že Robert Fico je jedním z nejvýraznějších politiků současné Evropy. Způsob, jakým pan Fico řídí Slovensko by mělo být vzorem pro naši republiku a osobní setkání mě v tom ještě utvrdilo.

Před necelým týdnem vyhrál na Slovensku v druhém kole volby Peter Pellegrini, který se stane příštím prezidentem. Vyhrál nakonec dost přesvědčivě, žádný těsný výsledek to nebyl. Co říkáte na ty hlasy, že se Slováci vydali do náruče Moskvy?

Opět se ukázalo, že předvolební průzkumy jsou pouhou manipulací, jejímž cílem je lidi přesvědčit, jak to má dopadnout. Celá mediální kampaň, kterou předvolební klání provázelo, byla zaměřená na podporu Ivana Korčoka a veškeré průzkumy včetně průzkumů dělaných mezi lidmi odcházejících z volebních místností, byly zcela jednoznačně mimo realitu. Je to už po několikáté. Na podzim to bylo v parlamentních volbách na Slovensku úplně stejné, kdy neustále předpovídali vítězství pana Šimečky a Progresivního Slovenska, aby zcela jednoznačně volby vyhrál Robert Fico.

Lidé by se měli osvobodit od těchto okovů v podobě mainstreamových propagandistických článků i průzkumů veřejného mínění, které se nesnaží informovat veřejnost, ale naopak formovat rozhodování voličů. Lidé by měli volit podle svého rozumu, přesvědčení a srdce. Slováci to dokázali a já z toho mám obrovskou radost.

Viděl jste vystoupení Ivana Korčoka poté, co bylo jasné, že prohrál?

Ano a mohu říci, že to absolutně nezvládl. Považuji to za nejhorší proslov poraženého kandidáta, který jsem v životě viděl. Byl plný nenávisti, pomstychtivosti a neustálých odkazů, že někomu něco nezapomene. Je to ukázka toho, jak progresivní liberálové neumějí prohrávat a v momentě, kdy prohrají, všechno považují za nedemokratické. Ve skutečnosti jsou to oni, kdo rozdělují společnost. Místo aby poblahopřál vítězi a vyzval národ ke sjednocení a respektování demokratické volby nového prezidenta, tak pokračuje v rozdělování a štěpení celé společnosti. Je to ukázka nízkosti, slabosti a ubohosti celé progresivní scény, kterou pan Korčok reprezentuje.

A česká scéna? Ta zase ukázala svoji směšnost. Všichni ti členové pražské kavárny a zastánci pětikoaliční vlády se nezmohli na nic jiného než výkřiky a skřeky ohledně toho, že se prý jedná o vítězství proruského kandidáta, že bude ze Slovenska nové Rusko a že vyhrálo strašení nebo propaganda. Dokonalá ilustrace toho, že nemají žádné argumenty a neustále přetřásají vyčpělou frázi, že všechno řídí Putin. Peter Pellegrini nemá s Putinem nic společného. Pokud někdo slouží cizím zájmům, je to pan Korčok, který slouží západním zájmům a je kandidátem Bruselu a Washingtonu. Pan Pellegrini byl kandidátem slovenského lidu. Všechno ostatní jsou pouhé trapné výmluvy. Progresivní liberálové ztrácejí nervy a byl bych velmi rád, kdybychom jim podobnou porážku uštědřili v červnových volbách do Evropského parlamentu.

Do těch voleb vaše strana PRO jde. Jakou chystáte kampaň? S jakými tématy?

Na naší kandidátce je řada známých jmen a nejvíc se asi přetřásalo jméno Vladimíra Růžičky, ale je potřeba říct, že on není členem strany PRO, ale pouze se z posledního místa rozhodl naši věc podpořit. Určitě se necpe k žádnému korýtku a je na nevolitelném místě. Je to však symbolická podpora, za kterou jsme rádi. Podobně i v případě kandidatury uměleckého šéfa národního baletu Petra Zusky nebo bývalého cyklisty Jozefa Regece a dalších osobností, kterým není lhostejný osud naší země. Na kandidátce se to hemží vzdělanými a úspěšnými lidmi. Bývalý ředitel vinohradské nemocnice Marek Zeman, Michal Hašek nebo jeden z největších českých intelektuálů profesor Ivo Budil. To potvrzuje, že bude naše strana vždy bojovat proti bruselským výmyslům a za zájmy občanů České republiky.

Plánujeme velmi silnou kontaktní kampaň, kterou nazýváme 100 zastávek do voleb, protože navštívíme sto různých míst, takže půjde o velmi intenzivní a náročnou kampaň. Chceme ovšem s lidmi mluvit a oslovovat je přímo. Budeme mít i standardní billboardovou i on-line kampaň. Pevně doufáme, že nás budou zvát do sdělovacích prostředků, abychom měli možnost prezentovat naše názory širší veřejnosti. Pokud by lidé slyšeli, co chce strana PRO realizovat, byli bychom velmi úspěšní a sahali na úplně jiný výsledek než v současné době. Hnutí ANO, SPD, paní Konečná a jiní, kteří už v europarlamentu zasedají dávno, nezmění vůbec nic. Pokud se tam dostane strana PRO, bude to obrovský příběh a twitterová kavárna bude plakat a křičet víc, než po slovenských volbách. Pevně doufám, že to společně s občany dokážeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE