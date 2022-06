„Budoucnost se neděje sama. Budujeme ji my, mocní...“ Padlo v Davosu. Ben Kuras varuje. Jde z toho mráz

OBZOR BENJAMINA KURASE Pokrok. Iniciativa. Akce. Angažovanost. Spolupráce. Komunita. Zlepšení světa. Spisovatel Benjamin Kuras se zaposlouchal do projevů některých mocných na konferenci Světového ekonomického fóra v Davosu. A varuje před tím, co tito mocní provádí. Kontrola všech a všeho půjde skutečně do hloubky.

Z konference Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu se zde citovalo nejvíc Kissingerovo doporučení, aby Ukrajina odevzdala Rusku některé části svého území. Jenže to bylo na konferenci vystoupení marginální a každoroční konference v Davosu jsou o něčem jiném. Jaké habaďury na občanskou a národní svobodu WEF vymýšlí tentokrát?

Pokračování, vylepšování a zdokonalování už několik let propagovaného Velkého resetu vrchního čaroděje Klause Schwaba, jenž má transformovat celý svět podle modelu Nového řádu, jehož hlavním cílem je kontrola vládnoucích elit nad obyvatelstvem planety. Každý rok fórum vymýšlí nové technologie a strategie. Tou letošní strategií je „jak získávat důvěru“. My se můžeme ptát: důvěru v co a v koho a k jakým účelům. Poslechněme si tedy, co si o tom davoští povídají. Dozvěděli se totiž, že „vlády požívají mnohem méně důvěry občanů než podniky“.

Z toho odvozují, že „oslabená důvěra v instituce by v roce 2022 mohla být největší překážkou, která nám stojí v cestě“. Může za to prý „sílící polarizace poháněná v neposlední řadě sociálními médii, která hrají obrovskou roli v šíření dezinformací, jaké u lidí vzbuzují podezíravost vůči jejich vládám“, dávají se slyšet debatníci WEF. A říkají tomu „infodemie“. To je cosi jako epidemie dezinformací, proti níž se musíme všichni očkovat. Důvěra je prý poškozována „lžemi populistických politiků toužících oslabit občanskou společnost“.

Není nedůvěra občanů v instituce a podezírání institucí právě to, čím je demokracie demokratická?

Bravo. A teď slyšme, jaký lék na tu nedůvěru WEF nabízí: Inkluzivní způsoby sbližování všech se všemi. Jak čelit tendencím sociálních médií izolovat lidi do informačních bublin posilujících jejich vlastní falešné vnímání a předsudky a jejich přesvědčení, že mají pravdu. Tady dokonce i Bill Gates přiznává, že neví jak. Teda ještě neví. Proto na tom celé fórum bude pracovat, až na to přijde. Má k tomu nové technologie, které lidstvu mohou zařídit „bezpečnou digitální budoucnost“. Můžeme tedy počítat s budoucím digitálním sledováním občanů vylepšenými bezpečnostními technologiemi. K těm bude patřit umělá inteligence (AI) uplatněná na veřejné prostory, a digitalizovaná centralizace financí. A důvod k „vylepšování bezpečnosti“ - tím jsou přece „sílící společenské nepokoje“ a „organizovaná finanční zločinnost“.

Některé typy AI, jako třeba poznávání tváře k identifikaci, už používají některé vlády, korporace a banky, tak to zkusme globálně a celoplošně. AI přece usnadní pátrání po zločinu a uplatňování zákonů. Je dnes ostatně jedním z nejvíce investovaných oborů.

Pikantní na tom je, že hlavním dodavatelem AI technologií bude Čína, která v nich má velký náskok – a praktické zkušenosti. Za covidových opatření tam po ulicích chodili umělí psi, teda roboti tvaru psů, a štěkali na lidi příkazy a zákazy. Nebo po městech poletovaly drony zaznamenávající porušování příkazů. Takzvané „digitální průkazy totožnosti“ s biometrickými daty, včetně poznávání tváře, už převzala například Kanada pro letištní kontroly.

Jenže WEF se svými kontrolami hodlá ponořit i hluboko do internetu a zakročit proti „všem formám škodlivého obsahu“. Včetně třeba „zdravotních dezinformací“. „Centralizace digitálních měn“ má podle WEF „přetvořit finanční systémy na více inkluzivní“. My si to můžeme přeložit jako spíš víc „invazivní“. S tím, že kdo nám bude vládnout, bude mít digitální vhled do všech našich finančních transakcí, příjmů i výdajů.

Současná energetická krize je součástí „přechodu, který bude pro mnohé bolestivý“, vyslechlo si fórum od řečníků. A pozor - „národní státy by se mu neměly bránit v pokušení uchovat si vlastní svrchovanost nad globální agendou“.

Máme si to vyložit tak, že i ta energetická krize je nějak záměrně vyvolaná a organizovaná? A že likvidace národních států je jedním z už ani neutajovaných cílů?

To vypadá jako správný výklad. Ale ta „budoucnost se neděje jen tak sama od sebe“, upozornil účastníky moudře šéf WEF Klaus Schwab, „budujeme ji my, mocná komunita takových, jako jste vy zde v této místnosti“, zašmajchloval jim. Pochválil sebe a své soudruhy v WEF, že „máme prostředky ke zlepšení stavu světa“, ale za dvou nutných podmínek: „Zaprvé, že budeme jednat jako podílníci v širších komunitách, tak abychom sloužili nejen vlastním zájmům, ale i zájmům komunity. Tomu říkáme podílnická odpovědnost. A zadruhé, že budeme spolupracovat. A proto zde také najdete mnoho příležitostí angažovat se do akce a ovlivnit iniciativy ke konání pokroku vztahujícího se ke specifickým záměrům globální agendy.“

Pokrok. Iniciativa. Akce. Angažovanost. Spolupráce. Komunita. Zlepšení světa. Tatáž slova, jaká jsme nacházeli v projevech diktátorů komunistických. Vlastně i fašistických. Takže není divu, že kritičtí analytici se nemohou rozhodnout, zda je to spolek marxistů nastolující fašismus, nebo fašistů používajících marxistické metody a rétoriku.

Když jsme u snah o omezování svobod: školní masakr v Texasu, v němž zahynulo 19 žáků a 2 učitelé, se stal v Americe opět záminkou k tažení za ne-li zákaz, tak přísnější regulaci zbraní. Jaké šance to má?

Od masakru v Texasu se během jednoho týdne událo dalších 17, skoro jako by vypukla epidemie veřejného střílení. Od začátku roku jich bylo 228, z toho 27 ve školách. Stříleli často nezletilí. Vlastnictví zbraní je zaručeno dodatkem ústavy, takže by k tomu musel být změněn zákon hlasováním Kongresu a Senátu. Demokraté už loni v Kongresu prosadili dvě změny zákona, posilující pravomoci federálních úřadů omezovat prodej střelných zbraní – tedy přesněji omezení, kdo si je smí kupovat. Druhým je zavedení povinnosti prodejce provést federální kontrolu kupujícího. Přidává se návrh zvýšit věk povolených vlastníků ručních zbraní.

Mnohem přísněji postupuje Kanada, kde premiér Trudeau ihned navrhl celostátní “zmrazení vlastnictví střelných zbraní”, o němž bude teď hlasovat parlament. Podle tohoto zákona by už nebylo nikde v Kanadě možné prodávat, kupovat, dovážet, nebo předávat ruční střelné zbraně. V USA je takový zákon díky ústavě neprosaditelný, proto se navrhuje přísnější kontrola. Obhájci vlastnictví zbraní argumentují, že bez osobní ozbrojenosti by byly masakry častější. I tomu texaskému se možná dalo zabránit, nebo jej zmírnit, kdyby některý z učitelů byl ozbrojen.

V USA vycházejí najevo všelijaké případy rozsáhlé korupce a zneužívání moci nejen u vlivných jednotlivců, ale i celých státních institucí. Z laptopu Huntery Bidena jeden opravář vylovil dokumenty prozrazující Hunterovy příjmy 11 milionů dolarů z Ukrajiny, a hlavně Číny. U FBI se zjišťuje ilegální fízlování na téměř 4 miliony Američanů. Co z toho je pravda a co zas něčí dezinformační politická kampaň?

U Huntera Bidena to dlouho média zahazovala jako konspirační teorii a z Ruska řízený hoax, nebýt toho, že v jeho laptopu opravář počítačů našel dostatečné důkazy, které některá média začala zveřejňovat. Komentátoři analyzující politiku jeho táty, která se v mnohém jeví pročínská, spekulují, do jaké míry u něho jde o obyčejnou korupci a odkud by to už mohla být velezrada. Případ FBI a jejího špiclování občanů už jde před soud, který nařídil zveřejnění potvrzujících dokumentů. Z těch vyplývá, že polovina ze sledovaných byla podezírána v souvislosti s masivním vyšetřováním údajného Ruského ohrožování americké infrastruktury. Ve většině případů FBI nezískala příslušné oprávnění od příslušného dozorčího úřadu národní bezpečnosti. Jiné sledování souviselo například s “přepadením” budovy Kongresu pro-Trumpovými demonstranty a internetovou podporou Trumpa. Těch pak bylo několik zatčeno a drženo ve vazbě.

V Evropském parlamentě proběhlo pozoruhodné hlasování související s ochranou lidských práv ve světě. EU se někdy pyšní, jak jí na lidských právech a svobodě vyznání záleží. Hlasitě se zastala perzekvovaných Ujgurů v Číně nebo Rohingů v Myanmaru. Návrh na odsouzení rozsáhlé perzekuce křesťanů však v europarlamentě neprošel. Jak to?

Je to bizarní. Návrh na projednání byl předložen po upálení křesťanské studentky partou muslimských spolužáků v Nigerii za to, že poděkovala Ježíšovi za složení zkoušky, což se pro ně rovnalo rouhání a urážce islámu. Hoši si to nafilmovali a vesele se tomu smáli. Jednoho francouzského europoslance to přimělo navrhnout obecnou debatu o perzekuci křesťanů, jíž trpí okolo 360 milionů v přibližně padesáti zemích, většinou islámských, ale i zemích s početnou muslimskou menšinou. Jde nejen o perzekuci politickou, ale často o násilné konverze, vraždy a hromadné masakry. Za rok 2021 bylo takových vražd nebo únosů a zmizení zaznamenáno 5 898, poničených kostelů, klášterů nebo škol 5 110. V Nigérii od roku 2009 bylo zavražděno nebo uneseno okolo 60 tisíc křesťanů a zničeno 20 tisíc kostelů a škol.

Nic takového ale nermoutí 244 europoslanců, kteří debatu o “christianofobii” přehlasovali, nad 231 hlasujícími pro a 19 nehlasujícími. A jak to? Vysvětluje se to početní převahou levicových “woke” poslanců vnímajících křesťanství jako reakcionářské hnutí bílých kapitalistů a rasistů – i když vraždění jsou černoši nebo Asiaté. Islám naopak je pro levicové politiky pokrokový bojovník za práva utlačovaných.

A obvyklá komedie týdne? Nebo jich je dnes víc?

Putinova dcera Jekatěrina se peleší se Zelenskym, objevilo se v jednom titulku. A není to dezinformace. Akorát že on ani ona nepáchají velezradu, neboť tento Zelensky se jmenuje Igor a je v Rusku proslavený choreograf, a Putinův fanda.

Ale těch pár lepších fórů je zase z Británie.

Černý anglikánský kněz nedostal od biskupů post vikáře, o nějž se ucházel, za to, že veřejně prohlásil, že Británie není rasistická.

A Salford University z kurzů literatury vyřadila sonet, neboť ten je bělošského suprematistického původu. Holt jeho vynálezce Petrarca nebojoval dostatečně statečně proti otroctví a opíjel se s imperialistou Karlem IV.

