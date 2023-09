„Bylo to zapotřebí?“ Umělci i lid o vládě: Herec popsal změny

„Přijde mi, že je snad z jiné planety. Nevěřil jsem vlastním uším,“ říká poté, co si poslechl jeden z projevů Petra Fialy, herec Jan Kuželka známý například z pohádek Zdeňka Trošky. V rozhovoru vysvětlil, jak umělecká sféra vnímá to, co se nyní děje, i jak to vypadá s kulturou, která dostává „jednu morovou ránu za druhou“. „Světová ostuda!“ hodnotí zrušení koncertu A. Netrebko. Dostal se i k prezidentovi a k situaci na Slovensku. A pro „Pražáky“ má vzkaz od sousedů na chalupě.

Vláda Petra Fialy je zhruba v polovině svého vládnoucího období. Jak ji hodnotit?

Myslím, že taková škála stupnice ani není, jak bych ji hodnotil. Protože nejhorší je pět a tohle je ještě daleko za tím.

Co vám nejvíc vadí?

Že lžou, jako když tiskne. Říkají něco, co vůbec není realita. Vždyť já v té realitě žiji. A nejen já. Mluvím s desítkami, stovkami lidí, které nejen při své práci potkávám. Všem se o padesát procent zhoršila životní úroveň. Teď začíná škola. Dnes vybavit prvňáčka, no tak na to aby si vzali půjčku.

Nedávno jsem poslouchal nějaký projev pana premiéra a mně přijde, že je snad z jiné planety. To, co on tam vyprávěl, to jsem nevěřil vlastním uším. Že se máme nejlíp v historii, že to všechno zvládneme a že budeme tahoun Evropy… Kde na to přišel?! Vždyť jsme v EU jedním z nejzadluženějších států.

Zdá se mi, že máte docela jiný pohled na dnešní situaci než mnozí vaši kolegové. Podle toho, co čtu v některých médiích, to totiž vypadá, že umělci patří spíše mezi podporovatele této vlády. Nebo to tak není?

Myslím, že všichni umělci zdaleka ne. Nedávno jsem četl krásný otevřený dopis od Michala Gulyáše panu prezidentovi. A opravdu byl velmi výstižný.

A když mluvíte se svými kolegy, jak oni tedy současnou situaci hodnotí?

Spousta se k tomu ani nechce vyjadřovat. Pár si jich zanadává. Ale je pravda, že jsou i tací, kteří říkají – vždyť to ale bylo zapotřebí. No já nevím, co na tom bylo zapotřebí.

Mimochodem, kultura dostává v posledních letech opravdu dost zabrat. Nejdříve to byl covid, pak lidé kvůli zdražování začali obracet každou korunu, a právě kultura často bohužel patří mezi zbytnější věci… Jak je to teď?

Je pravda, že to je pro kulturu jedna morová rána za druhou. Protože během covidu lidi přišli o práci, spousta firem, které se věnovaly kultuře, zkrachovala. Teď se hlavně do divadel zaplať pánbůh lidé celkem vracejí. Protože, co si budeme říkat, lidi, když se chtějí odreagovat, tak jdou často do divadla.

Když jsme u kultury, co říkáte na to zrušení koncertu A. Netrebko?

To je světová ostuda! Za prvé má Netrebko rakouské státní občanství a za druhé je uznávaná na celém světě. Ale myslím, že jí to vůbec nevadí, protože ta má podle mne volné termíny zase velmi rychle zaplněné.

Mluvili jsme o tom, jak současnou situaci hodnotí vaši herečtí kolegové. Zajímalo by mě ale také, co říkají sousedé u vás na chalupě, na vesnici? O čem se mluví například v místní hospodě, kde se scházíte?

Tak ona už tam ta hospoda bohužel není, protože energie, suroviny a další věci už byly tak drahé, že museli zavřít, neuživili by se. Já jsem ale u místních hasičů, takže tam spoustu věcí probereme. Takže vím, že tam všichni nadávají a všichni říkají – ještě vám bude venkov drahej, Pražákům! Ještě si ho začnete vážit. A každý, jak má nějaký kousek políčka, tak si pěstuje vlastní. Mám souseda, ten pěstuje všechno, brambory počínaje, prase vykrmuje…

Nejhorší je, že všichni tu nesmyslnou, šílenou drahotu dávají za vinu zemědělcům. Jenomže to není pravda. Zemědělci se šíleně nadřou, počasí do toho špatný… A přitom ty výkupní ceny pro ně jsou pak směšné.

Nedělali jsme spolu rozhovor tuším od té doby, co máme nového prezidenta, a tak tedy – jak se vám líbí Petr Pavel coby prezident?

Jako chlap se určitě ženským líbí. Co se týče vizáže, ano, takto by měl vypadat prezident. Ale tedy podle mě s úplně jinými názory.

Aktuálně, co říci na to, co se právě kolem prezidenta odehrálo ohledně důchodů?

S tím mě opravdu zklamal. Nejdřív že to nepodepíše, pak že si to musí nechat projít hlavou, ale že se mu to nelíbí… No a druhý den první zpráva – že to podepsal.

Někteří mu v souvislosti s jeho minulostí vyčítají například, že vůbec vystupuje na výročí 21. srpna 1968. Jak toto brát?

Tak aby měl na toto výročí projev u rozhlasu, to byla dost velká odvaha a drzost. To samé, jako když byl klást věnec tady u památníku obětí komunismu. To musí mít silný žaludek, ten pán.

Zhruba za čtrnáct dní se koná další vládní demonstrace. Dokážou ale podle vás takovéto akce něco výrazněji změnit?

Bohužel, my jsme národ, který má spíš, jak se říká, pivní humor. Všechno tak nějak raději hodíme do srandy. Myslím, že být to o kousek dál, směrem na východ, například Slovensko, tak tam by si to nenechali líbit.

Pokud vím, tak na Slovensko často jezdíte jak pracovně, tak soukromě. Jaké máte informace ohledně toho, co se děje na Slovensku?

Zrovna dnes jsem mluvil s jedním kamarádem ze Slovenska a ten mi popisoval, co tam se děje. On je stoupencem Fica, takže druhá strana do něj samozřejmě šije. Ale říkal, pokud vyhraje Fico, bude tam všechno úplně jinak.

A čím on vysvětluje, že Ficova důvěra na Slovensku opět posílila? Před lety jako tehdejší premiér neskončil právě „slavně“…

Protože někteří lidé si tam uvědomují, že za toho Fica, i když, jak říkáte, skončil neslavně, jim bylo daleko lépe než dneska. Co jim tam dnes předvádějí? A taky jim lžou. A to říkal, že to se tam neodpouští.

Ještě bych rád zmínil jednu věc. Když jsme mluvili o tom, jak je to teď u nás, jedna věc se mnou v poslední době docela otřásla.

Jaká?

Když v minulých dnech vydalo prohlášení Ministerstvo obrany, že otevřelo program, kde se mohou hlásit občané, kteří by v případě konfliktu dobrovolně vstoupili do armády a mohli by podstoupit nějaký takový zkrácený vojenský výcvik. Aby se prostě vědělo, že by ti lidé v případě konfliktu byli ochotni opravdu jít za tu svoji vlast bojovat. A když řekli, že se jich přihlásilo z celé republiky pouze 45, tak to mě opravdu šokovalo. Já si pamatuji, že dříve se vždycky mluvilo o tom, že člověk, který tady žije, tak by měl pro tu svoji zemi dýchat a třeba i opravdu nasadit život. Takto já jsem třeba přísahal na vojně. Ale dnes, že se z celého národa přihlásí 45 lidí, to mě opravdu šokovalo.

