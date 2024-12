„ČT bude dělat během Vánoc reklamu STAČILO!“ Vidlák už vidí svátky

Tak máme tady naše poslední předvánoční „rýpání“. Vánoce bývají nákladné. Nicméně, po Novém roce si lid většinou moc neoddychne, protože se všechno zdražuje. Jsou už poznatky, že i letos tomu bude tak?



Skoro každý den se teď v mééédiích objeví nějaký článek, jak se zase zdraží elektrika, voda, plyn nebo popelnice. K tomu přijdou složenky na kroužky pro děti, školy v přírodě a další podobné radosti. První čtvrtletí normální člověk platí, platí a platí. Zlepšuje se to až v dubnu, kdy přijde daňové vyúčtování.



Varování už v novinách vycházejí a složenky přijdou hned po Novém roce. Tak snad jsme všichni na tu záplavu dobra a evropských hodnot připraveni. Za rok pak přijdou ještě emisní povolenky pro domácnosti a další pokuty za to, že žijeme a máme uhlíkovou stopu.



„Vyšší daně nesou ovoce. Stát vybere víc od lidí i firem, říká šéfka ´berňáku´“. Toť titulek rozhovoru se šéfkou finanční správy Hornochovou. Já nic neříkám, jen si to, prosím, zkuste pročíst a pokud Vám nepraskne cévka, zkuste říct, co si o tom myslíte.



Vidíte, už to takhle dělají třicet let a pořád se ještě nepoučili. Houby, vyberou víc. Lidi mají peněz pořád stejně, pokud jim napaříme vyšší daně, tak začnou šetřit a něco, co si kdysi kupovali (a platili z toho DPH), už si kupovat nebudou. Víc daní se vybere, když přibude firem, které něco dělají. Víc daní přibude, když je levná energie, když se postaví nová přehrada a kolem ní vznikne celý průmysl. Víc daní se vybere, když někdo vymyslí revoluční způsob výroby oceli, když někdo přijde na nový způsob pěstování pšenice, nebo někdo založí úplně nový obor. To nás posouvá kupředu. Berňák v tom hraje vždycky tu blbou roli a ne tu dobrou.



Víc daní přibude, až se u nás najde český Elon Musk, který dodá na trh produkt, který tu ještě nebyl, ale bude ho chtít celý svět. To pak může být i malá daňová sazba. Ale pokud budeme dělat blahobyt zvyšováním daní, tak se dopracujeme do Síkele a ne do ráje.

Psali jsme: „Vánoční megapodvod.“ Zlost nad oznámením Fialy. Chce „zavařit“ příští vládě? „Na blití, chucpe. Divadlo.“ Pavel s výmluvami podepsal rozpočet. Nejen Kalousek ve varu Za zády premiéra Fialy: Co slyšel Erik Best o příští vládě Švihlíková: Stovky miliard mizí z Česka a Fiala nic nedělá. Vládě leží důchodci v žaludku



Ještě k tomu jídlu: Jaká je šance, že průměrný spotřebitel, který nákupy moc neřeší, nalezne na štědrovečerním stole opravdu české potraviny?



Už jsem to tu kdysi psal... co je to česká potravina? Vysočina vzniká tak, že se do Kostelce přivezou metrové mražené kostky hovězího z jatek v Polsku a vepřového z jatek v Rakousku. To hovězí se narodilo ve Španělsku a vykrmilo se v Německu. To vepřové se narodilo v Holandsku a vykrmilo se u nás. Výsledkem bude salám z Kostelce. A příští várka se namíchá z hovězího z Itálie a vepřového z Německa, protože tam ho zrovna mají nadbytek a rádi ho dají za trochu nižší cenu. Další várka se namíchá z vepřového z Ukrajiny, které zabili na Slovensku, apod, apod. Je to česká potravina?



Kdybych to měl brát statisticky, tak české jsou čtyři řízky z deseti.



Ale kapr ještě český pořád je. Jen většinou vyrostl v chovných rybnících, kde se krmil buchankami. A nemám odvahu Vám vysvětlit, jak se to dělá.

Psali jsme: Nemáte mě co vychovávat. Praha rozjela kampaň proti kádím s kapry. Zlá reakce „Tady se asi někdo zbláznil.“ Za kapra 1227 korun. Zákazník se neudržel Ukončeme kapří trápení. Jiří Pospíšil rozjíždí v Praze osvětu 1278 Kč. Takhle draze jste nejedli od revoluce. Tesco, Albert, Kaufland – kuřecí, kapr, čokoláda. Máme čísla



Vzpomínám si na období po Novém roce 2009, kdy najednou přes Ukrajinu přestal téct plyn a Topolánek jako „předseda EU“ to šel řešit. Že nic takového nečeká Fialu a spolu s ním nás všechny?



Řeknu vám, že jsem na to zvědavý. Už jsem se naučil, že když vláda řekne, že se odstřiháváme od ruských surovin, tak ve skutečnosti sem pak tečou nejvíc v historii a tak nevylučuju, že to zastavení transitu ruského plynu přes Ukrajinu od prvního ledna bude něco podobného. Ale jestli to fakt zastaví, tak jste všichni v bruseli. Já ne, já mám uhlí ještě na čtyři roky, kromě topení mi ohřívá i vodu. Jako zdroj mám vlastní studnu, umím vodu čerpat i bez elektriky a umím bez elektriky i vařit.



Ještě si dokoupím trochu benzínu do elektrocentrály, abychom mohli svítit a já mohl psát své nenávistné příspěvky na Vidlákovy kydy...

Fotogalerie: - Vepřo knedlo zelo interpelace



Jak se Vám zdá případ emisních povolenek pro domácnosti, které chce vláda posunout až na rok 2027 a bude za to „bojovat“ v EU, když předtím „bojovala“ za jejich přijetí?



Za dva roky už tady žádná Fialova vláda nebude a doufám, že celý národ emisní povolenky jako jeden muž odmítne. A jestli tady Fiala ještě pořád bude bačovat, rozpočet bude dál sestavovat elektrikář, v čele sněmovny bude vydlabaná dýně, v čele důchodové komise Stará myslivecká a Marek Benda si bude dál zahřívat své staré kosti u sněmovního topení, tak si ty emisní povolenky jako národ zasloužíme a budou spravedlivým trestem za celospolečenskou hloupost.



Vaše koalice STAČILO! částečně uspěla u Ústavního soudu, který vrátil krajskému soudu v Liberci případ libereckých krajských voleb, kde vám uteklo pár hlasů. Proč to tak „oslavujete“?



Myslím, že něco podobného se tu ještě nestalo. V pěti okrscích se budou volby přepočítávat. Nedělám si iluze, co se za ty tři měsíce od voleb stalo s hlasovacími lístky, ale hlavně - neprošel precedent volebního soudu, který odmítl naše důkazy o chybách při sčítání. Já vím, že jedna vlaštovka jaro nedělá, ale tak nějak zavál nový vítr. Wind of chance...



A slyšíte ten skřípot? To se pod Půtou zahoupalo hejtmanské křeslo.