„Cenzoři, inkvizitoři, predátoři.“ Profesor sbírá podpisy na Hrad. Nemůže se na to dívat

Nikdo z ohlášených kandidátů na prezidenta není schopen se vyjádřit k tomu, že se v zemi znovu šíří totalita a estébácké praktiky, že se ustanovují samozvaní cenzoři, inkvizitoři a kádrováci, kteří určují, co je správně, a to za tiché podpory vlády a ministra vnitra. To je prý důvod, proč se o kandidaturu na Hrad rozhodl ucházet sto dnů před přímou volbou profesor Jaroslav Turánek, biochemik, vakcinolog a imunolog, který byl mainstreamem pro své názory v průběhu dvou covidových let zcela ignorován.

Před třetí přímou volbou hlavy státu uhnětou mainstreamová média další loutku, kterou budou chtít dotlačit na Hrad do funkce prezidenta. „Zase to bude reality show, jejímž výsledkem bude možnost volit menší zlo. Personálně vyprázdněné zplanělé politické strany nejsou schopny nabídnout věrohodného kandidáta. Pokud je nám ve volbách dána pouze možnost volit mezi špatným a horším, pak nežijeme v demokracii,“ konstatuje profesor Jaroslav Turánek, biochemik, vakcinolog a imunolog, který se rozhodl sám ucházet o kandidaturu na prezidenta České republiky. Své rozhodnutí zdůvodňuje tím, že mu není lhostejný osud této země.

„Není mi lhostejno, jak se tady znovu šíří totalita a estébácké praktiky, pomlouvání a očerňování vůči nově zvoleným senátorům, jako je paní Hamplová. Není mi lhostejné, že se tady ustanovují samozvaní cenzoři, inkvizitoři a kádrováci, kteří určují, kdo z odborníků má, nebo nemá pravdu, aniž by tomu sami rozuměli, kteří určují, co je správně, a to za tiché podpory nynější vlády a ministra vnitra. A pokud vidím, že nikdo z ohlášených kandidátů není schopen se k tomu vyjádřit, ani nemám důvěru k tomu, že by se vyjádřil, nebo že by chtěl usilovat o nějakou změnu, pokud by byl zvolen, tak jsem se rozhodl vzít ten prapor, zamávat jím a podívat se, kolik odborníků a kolik čestných lidí, kteří to s touto zemí myslí dobře, je schopno se pod tím praporem shromáždit, a zda to bude dostatečná síla k tomu, abychom tuto zemi vyvedli z marastu, do něhož se řítí,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Jaroslav Turánek.

Nebyl by kašpárkem dosazeným na Hrad mocnými

Do přímé prezidentské volby zbývá jen něco málo přes tři měsíce, a tak bude i pro vědeckou kapacitu ve svém oboru, která byla během dvou covidových let pro své názory mainstreamem zcela ignorována, obtížné dát o sobě vědět i v širší veřejnosti. „Samozřejmě nejsem tak široce znám, protože nejsem pro tuto politickou garnituru vhodným člověkem, protože mám svůj názor a nechci být něčí figurkou, něčím kašpárkem, kterého si dosadí na Hrad a který bude jenom podpisovat to, co potřebují, a bude jen jedním z jejich vazalů. Mainstream sice dělá, že neexistuji, ale i tak už lidé, kteří mě znají, spontánně zřizují podpisová centra, posílají mi podpisy, posílají i velmi krásné a dojemné dopisy. Jsem jim jednak vděčen a jednak cítím závazek vůči těmto lidem, kteří se také obávají o vývoj v této zemi,“ přiznává uchazeč o prezidentský úřad.

Přitom mnohé z těch, kteří spontánně začali sbírat podpisy po celé republice pro jeho kandidaturu, doteď vůbec ani neznal. „A oni mě znají jen z mých vystoupení, a přesto cítí, že bych mohl být jejich kandidátem. Podpora pro moji kandidaturu probíhá společností jako vlna, uvidíme, jestli se to za tak krátkou dobu podaří. Zároveň ale také chci oslovit senátory, jestli se najde nejméně deset spravedlivých, kteří by mě podpořili v kandidatuře. A stejně tak chci oslovit některé poslance. Především si myslím, že by třeba poslanci KDU-ČSL měli mít alespoň trochu křesťanské morálky a podívat se na to, co se děje a kam je KDU-ČSL vlečena v té pětikoalici. Ale to se teprve ukáže, jestli mají, nebo nemají ještě nějakou zpětnou vazbu, nebo jim jde jen o to využít teplo té poslanecké kantýny,“ upozorňuje profesor Turánek.

Politici mají zájem o udržení svých pozic, o lidi jim nejde

V přímé prezidentské volbě je důležité, jak se dokáže nejširším masám kandidát přiblížit. Své by o tom mohli vyprávět Milošem Zemanem v první a ve druhé volbě poražení Karel Schwarzenberg či Jiří Drahoš. Komunikovat s běžnou populací je cizí i stávajícímu premiérovi Petru Fialovi, který se před komunálními volbami opakovaně přesvědčil, že bavit se s lidmi na ulici je něco jiného než přednášet na akademické půdě. Ač si dával jeho tým velký pozor, aby předseda vlády byl i nadále uchráněn ve svém akváriu od nepohodlných názorů, setkání s pár skupinkami nespokojených se přece jen nevyhnul. Když v krátkých rozmluvách zjistil, že se lidé dívají na svět úplně jinak než on, byl tím tak konsternován, že s povzdechem „S vámi se nedá diskutovat“ od takových lidí urychleně odcházel.

S něčím takovým by nový kandidát na Pražský hrad problém mít neměl. „Já jsem naprosto běžný člověk, jenom mám trošku větší specializaci ve svém řemesle a svém povolání. Mezi těmi lidmi žiji, denně s nimi komunikuji, nejsem v politice téměř od narození jako někteří, co už žijí mimo realitu. Navíc si o nich myslím, že o lidi jako takové už ani zájem nemají. Mají jen zájem udržet si svou pozici, a tu si dnes drží tím, že budou přikyvovat rozkazům ze zahraničí. Ale já jsem obyčejný člověk, mám chalupu na venkově, kde žiji mezi normálními lidmi, bavím se s nimi a vím, co je trápí i co jim vadí. A mnozí z nich nechtějí, aby se navrátila totalita, a cítí, že se navrací. A jsou to především lidé, kteří ji zažili a kteří mají cit pro to, co je pravda, co demagogie a co už je za hranou toho, co mohou snášet. Myslím, že ta doba nastává,“ říká pro ParlamentníListy.cz profesor Jaroslav Turánek.

Možná mají úkol přivést tuto zemi k totálnímu krachu

Je o tom přesvědčen i proto, že vláda Petra Fialy naprosto nezvládá těžkou situaci, v níž se ocitla brzy po svém zvolení. „Nejen že ji členové vlády z pěti stran nezvládají, ale oni ji ještě zhoršují, protože nemají vůbec zájem ty problémy řešit. Možná mají dokonce i úkol přivést tuto zemi k totálnímu krachu. Nejsou schopni komunikovat, nejsou schopni nic vysvětlit, nepostaví se k tomu čelem, nebo to jsou od nich jen samé bláboly, pololži, které mají pouze oddálit hněv lidí, co vypukne, až se to začne hroutit. Zatím se to ještě nehroutí, protože jsme na začátku toho domina, které padá. Ale podívejte se, co se děje v Německu, jak jsou velké firmy přetahovány do Spojených států. To znamená, že se ten pád připravuje. Ale jakmile nastane, tak to ani sebelepší vláda nebude zvládat a nebude schopna ho zastavit,“ tvrdí uchazeč o Hrad.

Na svých webových stránkách připomíná jedno staré přísloví: „Vede-li vás kulhavý krákoravý havran, dojdete k mršině“. A dodává k němu, že nechce být veden těmito lidmi, nechce, aby naše děti, vnuci a celý tento národ byl dovlečen do nové totality a chudoby. Jak však ukázaly nedávné volby, ani ne tak komunální, ale především ty senátní, lidem tak moc nevadí, že je nadále povedou zmínění kulhaví krákoraví havrani. „Co mohly ukázat senátní volby, když k nim přišlo 19,44 procenta oprávněných voličů? Podle mě ukázaly jednu věc, a sice, že lidé už nemají důvěru v mocenské a parlamentní složky. Já bych voličskou účast viděl jako protest,“ hodnotí Jaroslav Turánek volební čísla.

Lidé šli volit, když kandidoval někdo vládě nepohodlný

A svůj názor opírá i o to, co se dělo v senátním obvodu Kroměříž, kde zvítězila advokátka Jana Zwyrtek Hamplová a kde byla v prvním kole voličská účast druhá nejvyšší ze všech 27 obvodů. „Lidem na tom evidentně záleželo, když se mezi kandidáty objevil někdo, kdo není po chuti establishmentu. To pak hnojomety okamžitě spustí a hledají cokoli, aby ji pomluvily. Ale ani to nestačilo. Jinak si vezměte, kolik senátorů vůbec někdo zná, kolik senátorů se projevilo třeba v té pandemii koronaviru. Našli se tam i stateční, kteří se tomu postavili. Například přišli na naše odborné konference ke koronaviru, na nichž jsme se snažili najít východisko a opravdové postupy, jak omezit pandemii a jak nezpůsobit závratné dluhy, které se ‚podařilo‘ minulé a v podstatě i té současné udělat,“ poukazuje za pandemie zcela ostrakizovaný vědec.

Ten politikům vyčítá, že po 33 letech od listopadu tu máme místo demokracie demokraturu. Přitom tak je označován režim, ve kterém jsou média využívána k manipulaci s veřejným míněním za účelem, aby si občané mysleli, že žijí v demokracii. Ale pokud v takovém režimu opravdu žijeme, tak je jeho kandidatura beznadějná, protože mainstreamová média natolik zmasírují veřejnost, že ta bude vybírat jen z tria Petr Pavel, Danuše Nerudová či Pavel Fischer, jak jim to nadiktovala koalice Spolu. „Naděje je vždycky. Vzpomeňte si v historii na spoustu věcí. Například reconquista ve Španělsku. Prakticky celé Španělsko už zabrali mohamedáni a jenom na severu v horách se jim pár set lidí postavilo. Vyhráli první bitvu, sice byla malá, pár set vojáků, ale najednou se začal šířit odboj, a i když po dlouhých letech, tak přece jen bylo Španělsko zase křesťanské,“ připomíná Jaroslav Turánek, že naděje se není třeba vzdávat nikdy.

Když jim masku strhnete, vidíte tam tlamu predátora

Uvědomuje si, že se mu to nemusí podařit právě proto, že mainstream bude protežovat ty kandidáty, kteří se nynější politické smetánce pro její záměry nejvíce hodí. „Ale je to na lidech. Protože pravidlo, že národ má takovou vládu, jakou si zaslouží, je naprosto přesné, pravdivé a nedá se obejít. Záleží na lidech, koho si zvolí, kdo je potom povede, kam je povede a jakým způsobem je povede. Já jsem jenom zdvihl ten prapor, protože ho nezvedl nikdo jiný z těch lidí, kteří by mohli. Také mi vadí, kolik je tu nenávisti. To je přesně to, co chci, aby se odstranilo a vykořenilo, aby to média nerozfoukávala. Protože ta nenávist je jedním z faktorů, který umožňuje národ zotročit. Budeme se mezi sebou dohadovat očkovaní – neočkovaní, tohle jsou všechno zbytečnosti, které si malý národ nemůže v této bouřlivé době dovolit,“ myslí si nejnovější uchazeč o kandidaturu na prezidenta České republiky.

Tu nenávist registruje i od těch, kteří do spřízněných médií vyhlašují, že oni jsou ti slušní a stejná je i politika v jejich podání. „Politici z pětikoalice o sobě tvrdí, že jsou ti nejdemokratičtější z demokratů, ale když jim tu masku strhnete, tak tam vidíte tu tlamu predátora. Ještě emocionálněji to vyjádřil Schwarzenegger v akčním sci-fi Predátor: ‚Ty máš ale pěknou držku‘. Je třeba na to upozorňovat, ať to lidé vidí, ať se proberou. Protože čím později se probereme, tím delší dobu bude trvat, než se z toho vymotáme, pokud se nám to v historické době vůbec podaří. Nechci, aby moje děti a moji vnuci zase žili v tom, v čem jsem já prožil první polovinu svého životu, kdy se člověk musel stáhnout do sebe, nic nechtít po establishmentu, žít svůj život, ale také nemoci dokázat, co by dokázat mohl, ať už ve vědě nebo v jiném oboru,“ dodává pro ParlamentníListy.cz profesor Jaroslav Turánek.

