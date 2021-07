„Chceš pr*at?“ Ivan David se zhrozil nad cedulí euro-pirátky. Poslední kapka. A navlékat děti do opačných šatiček...

Evropská komise schválila plán na zdanění domácností a dopravy cestou povinného nákupu povolenek na emise oxidu uhličitého. Co to konkrétně domácnostem přinese, či spíše odnese?

Dlouhá řada šílených nápadů unijních fanatiků prohloubí bídu téměř všech domácností, navíc v souběhu s následky pandemie covidu-19 a „boje“ proti ní. Ale nebuďme skeptičtí, můžeme si být jisti, že někteří zbohatnou.

V důsledku „Zeleného údělu“ se zdraží potraviny a zhorší jejich kvalita, protože v náhradě za snížení domácí produkce poroste dovoz z mimounijních zemí. Zdraží se pohonné hmoty asi na trojnásobek a toto zdražení se promítne do všech cen. Poroste inflace, poklesne životní úroveň…

Kdo by se neradoval? Doufám, že to včas skončí jako většina idiotských experimentů v dějinách, občané důsledky nepřehlédnou, budou volat po nápravě a společnost se vrátí na původní trajektorii.

Podle balíčku opatření, které komise schválila, má být po roce 2035 zakázán prodej klasických automobilů a autobusů na unijním trhu. Dovedete si to představit? Co by to znamenalo pro automobilový průmysl?

Myslím, že celý projekt krachne dříve, než dospěje k tomuto konci. Ne-li, aspoň to urychlí rozpad Evropské unie. Alexandr Vondra se například důsledků realizace těchto nápadů obává, protože si přeje pokračování členství ČR v EU. Jiní se neobávají, protože jim chybí představivost. Jde o asi tak dobré nápady jako Mao Ce-tungovy reformy v dobách „čínské kulturní revoluce“. Čína je opustila, a proto přežila.

Jak píšete na svém facebookovém profilu, balíček nových daní, které by spotřebitelé měli platit rovnou do Bruselu, je velmi podobný ekologické daňové reformě, kterou se v letech 2018 a 2019 ve Francii pokoušel prosadit prezident Macron. Narazil však na velký odpor, v mnoha městech pod patronátem Žlutých vest probíhaly statisícové demonstrace. Vláda proti nim sice nasadila policii i armádu, ale nakonec musela kapitulovat a ekologická daňová reforma byla zrušena. Dají se očekávat podobné protesty v případě schválení tohoto balíčku nejen ve Francii?

U nás se při podobných příležitostech sejde na Václavském náměstí malý hlouček, snadno přehlédnutelný Českou televizí. Můžeme se vsadit, že nejméně dvě třetiny českých europoslanců to podpoří, tak jako to již podpořili v „nezávazných“ deklaracích.

Na sociální síti jste také připravil překlad maďarského zákona, který ze škol vyloučil propagaci homosexuality a změny pohlaví a o němž píšete, že u nás působí jako Yetti, všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl... Co si myslíte o tom, že 17 premiérů žádá Evropskou komisi, aby proti Maďarsku kvůli tomuto zákonu zakročila?

Slovní spojení „propagace homosexuality“ je nesmysl. Propagací nevyrobíte z heterosexuálů homosexuály a z homosexuálů heterosexuály. Propaganda ale může podstatně zvýšit počet lidí, kteří v pubertě trpí, protože si nejsou zcela jistí svojí sexuální orientací. V návrhu jde ve skutečnosti o to, že sexuální výchovu nebudou smět provádět zapálení neziskovkáři placení ze zahraničí, ale jen odborníci, kteří prokáží kvalifikaci. Je to asi takové porušení lidských práv, jako by byl zákaz výuky angličtiny lidem, kteří neprokázali, že umějí anglicky, ale rádi by učili.

Někteří ultrakonzervativci jsou pro zákaz sexuální výchovy vůbec. Já bych byl pro, ale to by se toho nesměli chopit nadšenci pokládající za skvělé zpochybňovat sexuální identitu a orientaci dětí, které mentálně a emocionálně nedospěly k chápání těchto problémů. Navlékat děti ve školce do šatiček typických pro opačné pohlaví není následováníhodný nápad.

Je obrovsky škodlivé redukovat sex na mechaniku pohlavního styku. Vrcholem degradace vztahů mezi pohlavími je transparent pirátky Gregorové z nedávné demonstrace, s nápisem: „Chceš prcat?“ V některých evropských státech se už perverzní pseudolevice dostala k moci. Zdá se, že jich už je 17.

Na demonstraci @beztrestu proti domácímu a sexuálnímu násilí a za bezpečnost a spravedlnost jsme s @TGuthJarkovsky včera přišli s provokativními transparenty.



Tahle provokace na Twitteru určitě přivolá další patentované humoristy, ale #souhlasjesexy a žádná jaderná fyzika. ;) pic.twitter.com/qGN8LQxjXK — Markétka Gregorová (@MarketkaG) June 5, 2021

Objevil se také nápad zrušit právo veta v Evropské radě v otázkách zahraniční a daňové politiky. V Česku ho obhajoval pirátský europoslanec Kolaja, ale na evropské půdě bude patrně více takovýchto horlivců. Jak se díváte na tuto myšlenku?

Ten nápad není nový. Už se objevil a byl schválen jako pozměňovací návrh v jedné „nezávazné“ deklaraci. Takové deklarace jsou objednávkou pro Evropskou komisi, aby to navrhla „závazně“. Určitě to projde.

V Evropském parlamentu je většina pro všechny návrhy, které omezují pravomoci členských států. Jsou to frakce socialistů, Zelených, „Levice“, a většiny lidovců a liberálů (Renew). Někdy se přidá i část konzervativců. Pravidelně proti dalšímu omezování suverenity a diktátu Bruselu je jen naše frakce Identita a demokracie, v níž je SPD.

Od 1. července převzalo předsednictví EU Slovinsko. To si v poslední době vysloužilo v některých kruzích a médiích pověst padoucha. Proč?

Jde o to, že plánovaně předsedající Slovinsko se odmítlo podřídit pravidlům nově vytvořeného „Evropského prokurátora“ a trvá na možnosti, aby se obvinění mohli odvolat k prokuratuře ve své zemi, a nikoli v Bruselu. Místopředseda Evropské komise Timmermans se proto odmítl fotografovat s premiérem Slovinska.

S tímto novým úřadem má problém také Belgie nebo Švédsko. ČR v osobě premiéra Babiše opět sklapla podpatky. Jak je vidět, ne každému se líbí budování čtvrté říše. Pro Slovince, kteří jsou vlastenci, ne-li dokonce nacionalisté, je přijetí diktátu z Bruselu obtížné, jakkoli usilovali o členství v EU. Jsem v EP teprve dva roky, ale mám pocit, že rozpory se prohlubují.

Moje prozatímní zkušenost ze Zemědělského výboru EP je jiná. Zatímco ministryně Portugalska, které předsedalo v prvním pololetí, sice projevovala nadšení pro všechny návrhy prznící zemědělství, ale na otázky poslanců se většinou snažila aspoň formálně odpovídat (na moje ne), slovinský ministr jako koncepci svého předsednictví předčítal litanii povinných frází a místo odpovědí na otázky poslanců jen pokračoval ve čtení předem připraveného textu. Bylo mu poděkováno, že laskavě přišel.

Demokracie v Evropské unii ubývá rychlým tempem.

