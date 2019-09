„Cikáni jsou to!“ Kubera vážně varuje Čaputovou a Slovensko

ROZHOVOR Ve chvíli, kdy začneme trestat výrazy, s nimiž hluboce nesouhlasíme, tak si tím začínáme omezovat svoji vlastní svobodu. Za chvíli zavřou i toho, kdo řekne, že neexistují klimatické změny. Předseda Senátu Jaroslav Kubera odmítá výroky slovenským Nejvyšším soudem odsouzeného poslance Milana Mazurka, ale o výrobě dětí za účelem zisku, kterou také zmínil, si nemyslí, že by to bylo něco, co by nám pomohlo. Úplně ho ale vylekalo vyjádření slovenské prezidentky, že země potřebuje mít velmi jasné meze svobody projevu. Sám je přesvědčen o tom, že jde o něco, co se nedá uchopit a čemu se žádné mantinely stavět nemohou.

Na Slovensku přišel rozhodnutím Nejvyššího soudu o poslanecký mandát člen Ľudové strany Naše Slovensko Milan Mazurek. Před časem v rádiu totiž mluvil o nepřizpůsobivosti, násilí a vandalismu ze strany romského etnika, hovořil o „celé komunitě cikánských asociálů“, o tom, že zvláštní škola otevřená v době jeho dětství připomínala zoologickou zahradu, nebo o tom, že peníze z eurofondů se investují do lidí, kteří „pro náš národ nikdy nic neudělali a nic pro nás neudělají ani v budoucnu“. Dodal, že by si cikáni neměli z plození dětí dělat byznys, což je třeba zastavit. Jste pro to, takové výroky trestat?

Ve chvíli, kdy začneme trestat výrazy, s nimiž hluboce nesouhlasíme, což je úplně běžné, tak si tím začínáme omezovat svoji vlastní svobodu. Na to pokaždé upozorňuji a po čase se ukázalo, že ten projev, co jsem měl v Terezíně, bych mohl podepsat i dnes. Je to čím dál horší. Znovu zdůrazňuji, že to vůbec není o tom, zda s tím souhlasím, protože třeba takovéhle výrazy bych já nikdy nepoužíval. I když si o tom konci, že „výroba“ dětí obecně za účelem zisku, myslím, že to není nic, co by nám pomohlo. Protože pokud se narodí hodně dětí v sociálně slabé rodině, tak je to hlavně vůči těm dětem nezodpovědné, protože neprožijí plnohodnotný život. Mít víc dětí je určitě dobré, ale víc by jich měli mít ti, kteří na to mají. Tedy aby jim dali vzdělání, aby měly děti spokojený život. A ne aby si je někdo pořídil jenom proto, že na víc dětí jsou vyšší přídavky. To je prostě špatně. A to vůbec nemluvím o žádném etniku, to je obecně špatně. I v Africe, o níž se diplomaticky říká, že by se tam mělo něco dělat s populačním boomem. Je zvláštní, že na jedné straně tady v Evropě brečíme nad tím, že vymřeme, a na druhé straně se na nás řítí katastrofa v počtu lidí, který bude nezvládnutelný. Anketa Máte důvěru ve Věru Jourovou? (Hlasování od 11.9.2019) Mám 12% Nemám 88% hlasovalo: 4585 lidí

Shodneme se, že politicky korektně to moc nezní?

No, ale jiná věc je, jestli to trestat. Odsoudit to může každý, komu se to nelíbí. Ale to za chvíli zavřou i toho, kdo řekne, že neexistují klimatické změny. To už se chystá. Přitom to je axiom. Klimatické změny byly, jsou a budou. O tom to není. Dohadujeme se o tom, do jaké míry se na tom podílí člověk a co s tím můžeme dělat. Ale protože žijeme ne v historické, ale v hysterické době, tak je možné úplně všechno. Pokud se tomu nebudeme bránit, tak se nebudeme stačit divit. Já takové výrazy nepoužívám, ale že bych se z nich zbláznil zvláště v době internetu, to ne. Vždyť kdyby se měl trestat každý výrok na internetu, tak bychom nic jiného nedělali. Já jsem to vyřešil tak, že nejsem na sociálních sítích, mám to vyřešené jednou provždy a žiji i bez toho, jsem volený i bez toho a jsem docela spokojený, že tam nejsem. Není to tak, že kdo tam není, ten je mrtvý. Není, naopak má klidnější život. A druhá věc je, že bychom vůbec neměli brát výroky z internetu vážně.

Nevšímat si jich? Ignorovat je stejně jako jejich autory?

Tak to jsou někdy lidé, kteří se večer namažou a pak tam napíšou takové věci. To nemyslím, že byl případ toho slovenského poslance, ten mluvil v rozhlase, ale takových jsou na internetu tisíce. Za den mažu takových 150–200 naprosto šílených e-mailů. Většinou to je jedna stejná parta. Z diskusí na internetu teď zmizel ten, co psal na všech serverech: „Jsem tady zase první.“ Asi se odstěhoval do Humpolce, tak už tyhle jeho příspěvky nevídám. Ale nedramatizujme to. To je stejné, jako když mi volají novináři a všichni se ptají, co říkám prezidentovu výroku o Kosovu. Máme z toho „nového Šmardu“. Naštěstí tohle brzy zmizí, za týden to převálcují úplně jiné události.

Bývalý premiér Robert Fico k tomu uvedl, že „Milan Mazurek řekl to, co si myslí téměř celý národ“. A dodal: „Má-li být rozsudek Nejvyššího soudu měřidlem toho, co je pro výroky na adresu Romů trestným činem, to rovnou mohou orgány činné v trestním řízení vlézt do kterékoliv krčmy na Slovensku a všechny hosty včetně ležících psů pozavírat.“ Co si myslíte o tom, že dal expremiér odsouzenému za pravdu?

Fico dokonce ani neřekl, že ten poslanec má pravdu, ale že si to všichni myslí, jen se to někteří bojí říct. Dnes je to hrozné slovíčkaření a opravdu je třeba si dávat pozor. Stačí někde přeměnit slovo a vyjde z toho úplně jiná zpráva. A že nepřesností je spousta, viz to, co se stalo s příběhem pana státního zástupce Šarocha, že se zaměnilo slovo „osvobodil“ za „navrhl“ nebo „změnil svůj právní názor“, a co z toho bylo za aféru. A zítra přijde zase nějaká další. To je hysterie, která nemá obdoby.

Na bývalého předsedu slovenské vlády Roberta Fica už ale kvůli tomu výroku padlo trestní oznámení a nezávisle na něm se případem začala zabývat slovenská Národní kriminální agentura. Může být potrestán i on?

Na tom, že si to myslí celý národ, ho lehce chytí, protože celý národ si to samozřejmě nemyslí. Jakmile mi někdo řekne, že mluví jménem „všech obyvatel sídliště“, nebo dokonce „všech pracujících“, tak jsem vždy vyděšený. Pak se většinou stává, že mluví jenom za sebe. Je velmi riskantní říkat, za jak velkou skupinu nebo za jak velký a silný názor někdo mluví. Většinou by to mělo být tak, že řekne svůj názor, ne že se odvolává na „všechny“. To přece kdysi dělával Sládek, že neřekl to, co by chtěl říct, protože by mohl být popotahován, ale nějak to obešel. Ideální pro to je slovo „proslýchá se“. To je dokonalé, za to se nedá stíhat, protože nic netvrdím, jen říkám, že jsem to slyšel. Je to stejná dramatizace, jako že se nesmí používat slovo černoch, protože je to Afroameričan, ale slovo běloch, které je stejně dehonestující, se používá běžně a nikdo se nad tím nepozastaví.

Ale už se někdo pozastaví nad slovem cikán. Považujete ho za hanlivé?

Cikáni si tak sami říkají, to není vůbec nic dehonestujícího. Já jim taky říkám cikáni a kámoším s nimi. Vůbec s nimi nemám v tomhle smyslu žádný problém. Ale oni proti tomu označení ani neprotestují. To protestují pouze ti, kteří mluví jménem „všech“ cikánů nebo Romů. To jsou ti aktivisti, kteří berou dotace a obhajují někoho, kdo o tu obhajobu ani nestojí. Ale to přece víme, že ti dobrotrusi nás milují a myslí, že ten guláš z cukety bude o hodně lepší než ten hovězí. Ale jakmile se tomu trendu nebudeme bránit, tak se dočkáme neskutečných věcí. Tahle parta dobrotrusů už vyhrála s kouřením, pokračuje s jídlem a výzvami „nejezte maso, nelítejte“ a teď do toho přijde „naše milá Greta“ a všichni se z toho zblázní. Pozvou ji do OSN, za ní letí parta borců letadlem. Jak říkám, hysterická doba. Ale chce to nepodléhat panice. Ve skutečnosti se lidé mají dobře. Zažívají běžné starosti i radosti a tohle je virtuální svět, v němž je umění se vyznat. To za totáče jsme uměli číst mezi řádky o hodně líp než dnes. Anketa Měl by se Andrej Babiš bát demonstrací „Milionu chvilek“ v období kolem 17. listopadu? Měl 8% Neměl 92% hlasovalo: 6853 lidí

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovoru pro TV Markíza v reakci na výše uvedené výroky bývalého poslance ĽSNS prohlásila: „Slovensko jako země potřebuje mít velmi jasné meze svobody projevu.“ Co si o jejím požadavku myslíte a potřebovala by mantinely i svoboda projevu v Česku?

To by mě vylekalo. To je totiž přesně něco, co se nedá uchopit. Ta hranice se nedá nijak nastavit. Něco jiného je třeba to, co se stalo v Teplicích, když někdo psal na internetu výrazy „děti do plynu“ a podobně. To je přesně za tou hranou. Ale to je individuální, případ od případu, to se nedá někde napsat, co už bude za hranou a co ještě ne. Kdyby je posílali do pralesa, tak je to ještě únosné, ale do plynu už ne. To se stanovit nedá. Podobně jako když si vláda myslí, že zreguluje lobbismus tím, že vytvoří zákon o lobbingu. Ale to je nekonečný příběh. Regulátoři nikdy nedají pokoj a vždy to dopadne, jak říkal někdejší ruský premiér Viktor Černomyrdin: „Chtěli jsme to udělat co nejlépe, ale dopadlo to jako vždycky.“

