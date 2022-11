„Další Ukrajinci u nás narazí.“ „Václavák si vodí jak loutky.“ Válka: Co dál

reklama

Podle mých informací od generálmajora Sergeje Lipovoje byla příčinou ústupu hrozba (a zřejmě vyhodnocena jako reálná) exploze hráze vodní elektrárny Kachovskaja. V tom případě by rozdíl hladin a obrovská masa vody zničila jak Cherson a v něm ruskou armádu, tak také desetitisíce obyvatel a jejich majetek. Rozlitá voda by zaplavila široké okolí. Zároveň by se zkomplikovala dodávka vody na Krym. „Velením bylo učiněno naprosto kompetentní rozhodnutí nevystavovat civilní obyvatelstvo ani město jako celek zbytečnému riziku a stáhnout naše jednotky, a zabránit tak možné hrozbě záplav. Kyjevský režim nyní přinese jakékoli oběti a ničení až po vyhození vodní elektrárny do povětří, jen aby ukázal, že údajně dobyl město,“ dodal generálmajor. Ukazuje se, že i dnes, v roce 2022, v době výsadkových vrtulníků, obojživelných plavidel a velkokapacitních vznášedel je široký vodní tok překážkou pro jakoukoliv armádu v operačním prostoru. Bylo to tak za Čingischána, je tomu tak dodnes. Všimněte si, že Rusové ničí infrastrukturu chirurgicky, bodově: dvě pole mostu v těsné blízkosti přehrady, dvě pole Antonivského mostu, vysokonapěťové transformátory, ale ne turbíny… To jsou všechno škody opravitelné v řádu týdnů až měsíců.



Válku to prodlouží o několik měsíců. Stále se domnívám, že jediným logickým ruským postupem je připravit Ukrajinu o přístup k moři – čili dobýt Oděsu a propojit Novorusko s Podněstřím. Bez tohoto ekonomického kalkulu by ta válka neměla smysl.



Všeobecně se má za to, že na podzim se bojuje špatně: zima, bláto, pak sníh. V jakém stavu se válka ,,zazimuje“, pokud se úplně zazimuje?



No to je vždy iluze západních armád v Rusku. Zemljanka, kamínka, samovar, čaj a vodka… Sníh venku. Obecně oblíbený omyl, jak by řekl Ludvík Souček, autor knihy Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. Nejhorší je na začátku vlezlá mokrá zima. Vleze všude, podlamuje avitaminózou a sníženou imunitou pronásledované zdraví. Živí virózy. Následují horečky… Déšť v hluboké ukrajinské oranici vytvoří jemné hluboké bahno, kterému se tak říká rasputica. Během mongolské invaze do Ruska tatarsko-mongolská armáda kvůli bahnu nedosáhla Novgorodu. Topili se v něm koně. Během invaze Napoleona do Ruska v roce 1812 znamenala rasputica pro francouzskou armádu překážku v jejím rychlejším pohybu a značné zpoždění v dosažení Moskvy. Topili děla. Během druhé světové války měsíce trvající období rasputice na podzim 1941 zpomalilo německý postup během bitvy o Moskvu. Kola děl či nákladních automobilů i pásy tanků se boří do bahna a neexistuje ještě těžší technika, která by obrovská , 40 až 60 tun těžká vozidla vyprostila...

Pak přijde sníh, mráz s teplotami minus dvacet a víc a do té doby klidní ozbrojenci se nestačí divit, jak Rus ožije. Západní armády na podzim nejsou při tažení na Rusa vybaveny na arktickou zimu. Rus ano. Západní armády nemají zkušenosti se zimními operacemi. Poslední půlstoletí nikdo neoperoval v mrazu. Chybí termoprádlo, „vaťáky“… Chybí benzín do mrazů. Chybějí zbraně kalibrované pro střelbu v mrazu. Ocel má omezenou teplotní roztažnost a v mrazu leckterá silně křehne. Svědčit o tom mohou z dobových fotografií roztržené hlavně tanků Tiger, které nesnesly v mraze ani jeden výstřel… Stařičký plechový kalašnikov svými zemědělskými vůlemi vítězí nad strojařsky přesnou západní výrobou. Podle mého názoru to bude tak i tentokrát. Západní armády nemají ve skladech dostatečné zásoby zimního oblečení, zejména vysokých bot, které by tak narychlo mohly poslat na Ukrajinu.

Už jsme dříve řešili, co je vlastně cílem ruské operace. K jednoznačnému závěru jsme se nedobrali. Tak tedy jaká je odpověď v polovině listopadu 2022?



Stále stejná. Dněpr zůstane přirozenou bezpečnostní hranicí na většině současné fronty. Na jihu by mělo následovat dobytí Oděsy, zbavení Ukrajiny přístupu k moři, které obrovsky poškodí ekonomiku na desetiletí. Na celé délce fronty pak vytvoření v podstatě demilitarizovaného pásma cordon sanitaire o šířce minimálně 50 km (dostřel děl a dělostřeleckých raket). Ekonomické cíle jsou také jasné. Rusko definitivně odepsalo Evropu jako byznysového partnera a veškerou iniciativu vrhlo na východ.



Prioritou se stala náhrada embargovaného západního zboží ruským – zejména v té klíčové oblasti přesného strojírenství, jehož nedostatek by mohl ovlivnit výrobu letadel, lodí či kompletaci plynových a ropných terminálů. Velké naftové motory, turbíny, čerpadla...

Prioritou pro ruskou vládu se stala logistika budoucích asijských trhů. Dopravní koridory pro velkokapacitní železniční a námořní dopravu. Budují se nová překladiště, LNG terminály, opravují se železniční mosty. Otázkou je kompletní přebudování Transmongolské a Transsibiřské magistrály na dvoukolejnou trať, nejlépe i s úzkorozchodnou kolejí. Indie se nebude ptát po LGBT právech, Mongolsko a Čína také ne. Síla Sibiře 1 už dodává Číně z pole Čajandin a Kovykta první miliony metrů kubických plynu (plánovaný objem je do Číny 38 miliard metrů krychlových plynu ročně, podle smlouvy na třicet let za cenu 350 dolarů, celková kapacita je ovšem 61 miliard metrů krychlových plynu ročně), projektuje se a staví se Síla Sibiře 2. Staví se propojka mezi nalezišti na severu Ruska a trasou Síla Sibiře – přepojovací trubka z Proskokovo – Krasnojarsk – Nižnaja Pojma – Balagansk na připojení pole Urengoj prostřednictím Západní Sibiře. I kdyby výstavba těchto tras trvala deset let, ty miliardy investic ukazují dlouhodobou strategii Ruska jednoznačně. Evropa na té mapě zájmů už není. Zůstalo tam pouze Turecko, kterému Putin nabídl vytvoření energetického hubu pro Evropu, až se v Bruselu umoudří.

Pokud se zeptáme velmi jednoduše: není z pohledu Ruska coby velmoci trapné kupovat drony z Íránu? A budou tyto drony i nadále významným činitelem?



Írán má z pohledu Ruska dobré know-how. Embarga ho sužují už nějakou dobu, a přesto není na kolenou. Má vlastní značně pokročilou zbrojní výrobu spočívající na ruském a čínském designu. Postavil před časem výrobní závod na protilodní řízené střely Qadeer s takovou kapacitou, aby byl schopen jimi z pobřeží zasypat americkou letadlovou loď a její útočnou skupinu. Qadeer je íránská kopie čínské exportní verze protilodní střely s plochou dráhou letu C-802. Dosáhl sériovosti a ekonomických parametrů výrob navigačních a servových komponent. Vyrobit nepříliš rychlý jednoúčelový dron s autonomním řízením, který nemusí umět přistávat, není až tak složité. To je v podstatě leteckomodelářská výroba V-1, kvůli požadavkům na sníženou radarovou signaturu vyrobená z laminátu či foukaného plastu s minimem kovových součástek. Není třeba se dívat na design, materiálovou dokonalost, krásu aerodynamického profilu. Podstatná je nákladová jednoduchost a cena výroby, váha užitečného zatížení hlavice, dolet. Co nejnižší cena je prioritní. Shaheed 136 (v poruštěné verzi Geran-2) je dron ve tvaru delta křídla 3 x 2,5 m s tlačnou vrtulí poháněnou čtyřválcovým pístovým motorem o síle 50 hp, startovaný jako stařičké rakety s plochou dráhou letu odhoditelným raketovým boosterem. Létá rychlostí přes 185 km/h a je orientován inerciálním systémem založeným na GLONASS a s poměrně neuvěřitelným doletem 1 800 až 2 500 kilometrů. Není to high-tech. Není nijak extra aerodynamický. Ale je masově vyrobitelný a masově nasaditelný. Je to kalašnikov mezi drony. Cena za útok je podstatná. Obránce většinou musí vynaložit daleko více za jeho sestřelení. Takže v tu chvíli ani minimální rychlost není na škodu a vítězí, i když cíle nedosáhne. Když z pěti dronů dva někdo sestřelí, stále tři zasáhnou cíle.



Rusové se podle příznivců Ukrajiny chovají jako čuňata: bombardují paneláky, elektrárny, rozvodny, masakrují civilisty. Je to na válečný soud?



Ale jděte… Nejdříve musíte zvítězit, pak můžete soudit. Co je zločin, určuje vítěz.



Elektrický proud i ropné zásobníky jsou technologie dvojího užití. Proud neslouží jen ke svícení při čtení Nového zákona doma v kuchyni, ale slouží k průmyslové výrobě. I k výrobě a opravám zbraní a k jejich provozu. Slouží k provozu radarů, vysílaček. Slouží k uchovávání potravin pro vojáky v mrazírnách a konzervárnách. Noční osvětlení měst přispívá k veřejné bezpečnosti. Likvidace klíčových uzlů energetické infrastruktury je to první, co musí udělat jakákoliv armáda při útoku. Kdyby Rusko chtělo zlikvidovat Ukrajinu na dlouho, strefilo by se do turbín elektráren. To se ještě nestalo… A Rusové se nestrefili do energetické infrastruktury ani na začátku invaze, což je stálo tisíce životů vlastních vojáků.

Paneláky nebombardují Rusové, ale většinou Ukrajinci sami při pokusu sestřelit ruský dron, stíhačku nebo raketu. Antiraketa, když se netrefí, prostě někam spadne. A kam, není v okamžiku střelby v blízkosti sídel jasné. Jo, to je válka… Nikdy nevíte, odkud koupíte kulku, když se střílí.



Na to, že válka trvá už tři čtvrtě roku, je těch civilních mrtvých nějak podezřele málo… Proto Putin mluví o vojenské operaci, ne o válce.



Vnitroruskou debatu o vývoji války a celkové situace nám ukazují výkřiky Igora Strelkova nebo klipy z pořadů Solovjova. Unikají nám nějaké souvislosti?



Nesleduji pány Strelkova a další. Propaganda mě nezajímá. Ani z jedné strany. Kašlu na to, co si myslí šašci ruské nacionalistické politiky, kašlu i na to, co si myslí ruský lid. Stejně tak kašlu na to, co šíří Kyjev a co si myslí ukrajinský lid. Sleduji výroky armádních specialistů a vojenské analytiky, kteří mají přehled o bojišti a nemají důvod lhát. A klasifikuji si nejen informace, ale i zdroje – protože jen čas prověřuje kvalitu jejich informací. To je jediný způsob, jak předejít vlivu PSYOPS a nepadout – i v dobré víře – do pasti emocí plných fake news.



Víte, podle průzkumu zapadnického Centra Levada, provedeného na jaře 2015, doněckého aktivistu a bývalého velitele doněcké armády Igora Strelkova znalo 27 % Rusů. Názory na něj těch 27 % byly rozděleny takto: 29 % – obdiv nebo sympatie, 26 % – neutrální, lhostejný, 4 % – ostražitý, 2 % – antipatie nebo znechucení, 26 % o něm nedokáže říci „nic špatného“ a 3 % – „nic dobrého“…



„Podívejte se na Čechy, stejně jako opravovali a přepravovali těžkou vojenskou techniku pro nacistické Německo, nyní to dělají pro Ukrajinu,“ tvrdil v rámci debaty o tom, že Západ posílá zbraně Kyjevu, v televizi v květnu 2022 propagandista Solovjov. Nicméně… Z hlediska historie – neměl snad pravdu? „Jsme de facto ve válce s NATO a v ní není místo pro milosrdenství,“ varoval jindy a položil si řečnickou otázku, zda státy Evropské unie a NATO budou mít dost zbraní, až ruská „speciální operace“ na Ukrajině skončí… Neměl snad pravdu? NATO vytváří pro Ukrajinu elektronickou rozvědku, její letouny a drony určují z bezpečné vzdálenosti postavení nepřátelské techniky a koordináty pro ukrajinskou dělostřeleckou palbu. Řada zemí dodává na Ukrajinu zbraně. Většinou zdarma nebo za úhradu z NATO. Britská firma poskytla financování Muskových satelitních terminálů pro ukrajinské velení. Západ cvičí ukrajinské vojáky a velitele. Poskytuje nejen zbraně, ale i poradenství.

Rus musí dostat na budku, pravil ministr Lipavský. Máme plné zásobníky plynu, dodává ministr Síkela. Na druhou stranu firmy oznamují propouštění a ministr Rakušan má obavy, kolik Ukrajinců ještě přijde. Čili: jak se na ukrajinské téma budeme dívat v únoru? V jakém stavu to zde bude?



Odpovím dvěma větami: ministr Lipavský je idiot, ostuda české zahraniční služby. V roce 2020 vyvezlo Rusko do Evropy 175 miliard metrů krychlových plynu.



Pokud toto množství nahradíme za odpovídající cenu, nic strašného se nestane, zvlášť když bude mírná zima. Běda, když ne. Ty trubky od plných zásobníků nejsou naše, ty zásobníky nejsou naše , ten plyn není náš. Jsme plně závislí na širším konsenzu. A vzpomeňte si, jak rychle skončil evropský konsenzus, když byly třeba respirátory a roušky proti covidu. Kdybychom neměli v Číně Tvrdíka, myslím, že by měl počátek epidemie v Česku horší průběh.



Začal fungovat vládní nouzový tarif, bude zastropování cen energií. Každopádně ČEZ zdraží přesně na to zastropování. Jak vaši přátelé a známí reflektují své nejnovější platby za energie?



Prozatím mi jak PRE, tak plynárny zvýšily zálohy na příští rok o 80 až 120 %. Což pro průmyslovou výrobu musí být likvidační. Pokud při výletu na Ukrajinu dohodla vláda počet zimních migrantů, nejspíš tvrdě narazí na nechuť obyvatelstva. Solidarita s kýmkoliv končí. Začíná starost o vlastní rodinu a její životní standard. Pokud se hodlá o chudé a trpící starat stát, měl by začít vlastními. Českými seniory, českými samoživitelkami, českými chudými. Školami a školkami. Pokud otevře hranice a bude si myslet, že znovu zafunguje lítost nad zimou se klepajícími ukrajinskými maminkami s malými dětmi v zasněžených čepičkách, myslím, že tvrdě narazí. Na dvou třetinách ukrajinského území se válka nekoná. Já dnes chápu ukrajinský exodus jako vyčůranou cestu Ukrajinců za nabízejícími se ekonomickými výhodami. Takže to je příležitost pro Zelenského zorganizovat si stát a neobtěžovat okolní země. Nebo ukončit válku – vzdát se, a tím ukončit strádání vlastního obyvatelstva. Ta válka se nevede proti Ukrajincům, ale proti v Kyjevě vládnoucí klice.

Kritika je jasná, nicméně: co vláda může dělat, když bude chtít, v oblasti energií, cen potravin a veřejných financí?



Přestat s nesmyslnou protiruskou politikou embarg a neplést do ekonomiky morálku, mírotvorná hesla ani lidská práva. Pokud budeme míchat obchod a názory na společenské uspořádání zemí, se kterými obchodujeme, pak prosím sundejte ze sebe vše, co je vyrobené v „komunistické“ Číně. Jinak může vláda začít tisknout peníze a inflací připravit českou střední třídu o úspory. Zastropování cen povede pouze k nechuti vyrábět a prodávat. Dočkáme se tak nedostatku. Mouka možná laciná nějakou dobu bude, chléb si ale budeme péct doma. Umíte to?



Proti vládě se postavilo hnutí ,,Václaváku“, které se rozpadlo na dvě hnutí. Vůdce jednoho z nich je po krk v dluzích, do druhé poloviny se přesunuli národohospodáři Noveský, Jandejsek nebo Štěpán. Co vzkázat jim všem dohromady?



Že jsou šašci s přerostlým egem. Že si je někdo ve stínu vodí jako loutky. Politickou silou se nestanou. V tuto chvíli si hrají na spasitele a dávají falešnou naději hloupějším voličům. Vůdcem národa ale nemůže být nikdo, kdo doteď nedokázal poradit ani své peněžence a má sám jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou. I když mává státní fanglí pod ocasem. Účastníci Memoriálu Slávka Popelky nikdy nepřerostou svého mistra. Ale mohou snít o tom, že Holešovská výzva z roku 2012 se vrátí.



Jistě, je to plytká otázka, ale: koho budete volit prezidentem?



Vidím pouze jednoho reálného kandidáta „dolních deseti milionů“. A to je dobře. Protože ostatní se porvou mezi sebou o vidinu možnosti ohlodat kost. Proto Babiš.

