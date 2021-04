„Děkuji, už jsem zvracel.“ Tomáš Vyoral o zájemcích o Hrad

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Ačkoliv Tomáš Vyoral nechce na Pražském hradě vidět „převlékače uniforem“ Petra Pavla, hudebníka Michaela Kocába také ne. „Michael Kocáb jméno mé, chcete mě? Děkuji, už jsem zvracel,“ říká. Andrej Babiš prý na tiskovce kvůli Vrběticím skoro brečel. „Je si vědom toho, do jakého průseru Českou republiku teď vláčí,“ míní náš komentátor. Relativně střízlivý postoj prezidenta pak dle Vyorala rozpaluje pravdolásku doběla. A co se týče Nočních vlků, může se něco chystat.

Michael Kocáb chce kandidovat na příštího českého prezidenta. Prý už by na Hradě dalšího komunistu nevydýchal. Jak to máme vnímat, je to podle vás výtka, mířená i na některé z již ohlášených kandidátů, na které třeba upozorňuje historik Petr Blažek?

Na současného prezidenta Miloše Zemana se možná valí ústavní žaloba pro velezradu. Kvůli kauze Vrbětice to zvažují (nejen) někteří senátoři. Jak se k případné žalobě na Zemana stavíte? Má taková věc vůbec reálnou šanci uspět?

Vzhledem k holportu Miloše Zemana s Andrejem Babišem, myslím, že šance reálná není. A to navzdory tomu, že prezident malinko hodil vidle premiérovi do partitury zřejmě amerických zpravodajců, kterou musel povinně přečíst se soudruhem a Aspen Institute svazáčkem Janem Hamáčkem na tiskové konferenci, která po sedmi letech najednou nepočkala ani dva dny do začátku nového týdne. Že by tahle zpravodajská akce měla za úkol zařídit mediální přehlušení něčeho jiného? Třeba jen krátce před tím uveřejněnou informaci o zadrženi operativců CIA plánujících atentát na běloruského prezidenta? Nevím, jen nabízím ke zvážení čtenářům. Připomínám, že je dobré si všimnout, jak Andrej Babiš na tiskovce skoro brečí, neb si je vědom toho, do jakého průseru Českou republiku teď vláčí svým farizejstvím a políbením prstenu v Langley spolu s Koudelkou. Z toho, co jsem zaznamenal, se Miloš Zeman zachoval poměrně střízlivě, jakkoliv se to mnohým v zaslepenosti a zbožšťování vůči USA nelíbí. Viděli jste snad jediný důkaz k vrbětické akci stejných agentů, co prováděli akci Skripal? Jak z céčkové špionážní krimi-komedie. A že je Senát prakticky zbytečná instituce plná zbytečných osob, nikoliv osobností, pozdních disidentů a mozkových zamrzlíků typu Drahoše, Beka, Hilšera, Němcové, Beka, Lásky, Smoljaka atd. Pravdoláska spol. s r.o., je faktem. Zajímavé, že nástup fašismu a totalita jak vyšitá ve všech směrech těmto „zkušeným“ a „moudrým“ lidem nikterak nevadí, kdežto velmi pochybná historka českého velečučkaře Koudelky konajícího v zájmu Washingtonu a Langley, bohužel nikoliv ČR, a relativně střízlivý postoj prezidenta je rozpaluje doběla. Evidentně moudrost není privilegiem věku. A někteří senátoři na sebe zřejmě umí upozornit pouze v souvislosti s kvazi hrdinstvím a věčným napadáním a ostrakizováním prezidenta, případně Ruska a Číny.

Pirátský šéf Ivan Bartoš v týdnu zopakoval, že jeho strana bude spolu se STAN usilovat o rozpuštění Poslanecké sněmovny a urychlení voleb. Logický krok? Co by to Česku přineslo?

Logický krok z pohledu volebních průzkumů, o nichž si myslím své. Nelogické z pohledu svého voličského potenciálu, který by tímhle krokem Piráti mohli malinko okleštit. Pár měsíců před volbami rozpustit sněmovnu, aniž by k tomu byl nyní na první pohled výraznější důvod, když naopak doposud ignorovali tisíce a jeden důvod nastupující totality, s níž však Piráti hluboce a rádi souzní, by myslím pro některé voliče mohlo být odrazujícím znamením ohledně volby Pirátů. Což by bylo pro Českou republiku však jenom dobře, protože oproti tomu, co nás čeká s touto globalistickou sebrankou protěžovanou ze strany většiny médií s eurounijně-washingtonskou ČT v čele, to bylo všechno doposud jen selankou. A to je co říct.

Už rok nefunguje EET, jenže odpovědné úředníky Ministerstvo financí stále zaměstnává, což státní pokladnu ročně přijde na cca. 200 milionů Kč. Je to podle vás v pořádku?

Z hlediska korporátně-epidemiologicky-byrokratického fašismu, který u nás bez jakýchkoliv pochyb a problémů nastal, je zcela v pořádku a v souladu s konceptem GREATRESET, jenž tak rád symbolicky propaguje ministr pro likvidaci průmyslu a ekonomiky „ehm“ Havlíček. Mimochodem člen protinárodní sebranky z Aspen Insititutu. Podpora šedé ekonomiky skrze nesmyslné restrikce a zákazy prakticky veškeré činnosti, korumpování formou náhrad a plateb za vyhrocování údajné pandemie – ve velkém nemocnic, lékařů a vybraných podniků a kvazi expertů, v běžné míře pak všech lidí formou „ošetřovného“ a vrtulníkových peněz v případě bezpředmětných karantén. A k rozkladu celé ekonomiky pak jako třešnička na dortu často za sto procent doma na zadku sedící přebujelá armáda byrokratů. Za což však nemohou oni sami, ale papaláši, kteří na naší zemi, její ekonomice a hlavně fyzickém a psychickém zdraví vlastních občanů, páchají bez přehánění genocidu.

Americký basketbalista TJ Dunans dostal pokutu 9 500 Kč a distanc na čtyři utkání. Jeho provinění? Během soutěžního zápasu udeřil protihráče pěstí do obličeje. Přijde vám podobná výše postihu adekvátní? Disciplinární komise Asociace ligových klubů argumentuje tím, že šlo o maximální možný trest. Jak porovnat tento případ s údajným rasismem fotbalisty Kúdely?

Jak se nejen ve sportu poslední dobou ukazuje, je užitečnější někomu dát přes hubu, než mu říct cokoliv, co by mohlo mít jen nádech možného rasismu, nebo se tak dalo interpretovat. Nebo vlastně mu říct úplně cokoliv, protože pravda nesmí stát v cestě dobrému (rasistickému) příběhu. Teda jste-li součástí bílé diskriminované většiny. Jste-li součástí privilegovaných a protežovaných menšin „people of color“, pak můžete být prakticky v klidu a těšit se na piedestal. Nehrozí vám totiž nic než mediální a politické uznání jako třeba v případě kriminálníka George Floyda nebo celého rasisticko-násilnického hnutí Black Like Mordor. Rozklad tradiční společnosti založené na evropských hodnotách a cílené rozeštvávání jednotlivých skupin obyvatel pokračuje v přímém přenosu na všech frontách.

Do Prahy se opět chystají ruští motorkáři, známí jako Noční vlci. Proti jejich účasti na svém území už protestoval třeba starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP 09. jak se k jejich přítomnosti v Praze ve světle veškerého dění kolem Vrbětic stavíte vy?

Je mi to nějak jedno. Ať si motorkáři jezdí, kam chtějí, když tam nedělají bordel. Co se týká zřejmé false flag operace „vrběti psem“, pak oněm vlkům hrozí, že nějaký mozkový a duševní mrzák jako je třeba někdo z farizejské a vůči USA lokajské rodiny Kolářů mezi nimi a českými občany svou hysterií vyvolají nějaké provokace či potyčky.

