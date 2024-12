„Deportace nelegálů.“ Syřané v Evropě slaví pád Asada, Okamura se neudržel

Ve Sněmovně opět nedošlo na finální hlasování o vládní novele zákona takzvaného lex Ukrajina na další podporu Ukrajinců v České republice …

Jsem rád, že se nám daří to zatím zdržovat. Fialova vláda mimo jiné skandálně navrhuje zvýšení sociálních dávek pro zdravotně postižené Ukrajince v České republice, zatímco náš návrh zvýšení příspěvku na péči v prvním stupni závislosti pro české zdravotně postižené občany odmítla. Takže další Ukrajinci mají mít na úkor českých občanů vyšší sociální dávky než potřební čeští občané. A posuzovat Ukrajince nemají české orgány, ale dávky mají být přiděleny na základě nějakých dokumentů z Ukrajiny. Víme, že Ukrajina je zkorumpovaná země s jinými standardy, takže tyto dokumenty podle mě nelze vůbec brát v potaz. Jak je možné, že čeští občané musí podle Fialovy vlády splňovat pro přiznání dávek přísnější kritéria než Ukrajinci?

Další věc z vládního návrhu zákona je, že o pobytu Ukrajinců na našem území nude rozhodovat Evropská unie, nikoli česká vláda. S tím SPD samozřejmě zásadně nesouhlasí. Protinárodní Fialova vláda hájí jen zájmy unie a Ukrajiny a na Českou republiku a její občany kašle a plive jim do tváře. Pakliže bude SPD součástí příští vlády, uděláme revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců u nás a zajistíme, aby tady nebyli žádní příživníci nebo lidé, kteří u nás porušují zákony.

Vy jste k vládnímu zákonu, který zvyšuje koncesionářské poplatky za Českou televizi a rozhlas, podali několik pozměňovacích návrhů. Můžete nám k tomu něco říci?

Nejprve chci zdůraznit, že SPD odmítá zvyšování poplatků a prosazujeme jejich zrušení. Vládní návrh považuji za další zlodějnu Fialovy vlády a snahu okrást české občany o další peníze v době, kdy lidé čelí mnoha těžkostem v sociální oblasti. Je to od Fialovy vlády naprostá nezažranost, protože Česká televize letos hospodaří s rozpočtem téměř osm miliard a navýšením a rozšířením koncesionářských poplatků by získala další skoro miliardu. Toto si lidé platí za to, že musí poslouchat prounijní, provládní a proamerickou propagandu a špínu na opozici. Naprosto nehorázná je snaha vlády rozšířit povinnost plátce na všechny ty, kteří mají chytré mobilní telefony nebo zařízení s připojením k internetu, tedy počítač, přestože Českou televizi ani rozhlas nesledují. To je něco takového, jako kdyby se za úplně každé auto musela platit dálniční známka, protože je schopné na dálnici jezdit.

Pojďme k těm vašim pozměňovacím návrhům…

Ano, právě jsem k tomu mířil. Navrhujeme zrušení automatické valorizace poplatků (chceme, aby o výši poplatků nadále rozhodovala Poslanecká sněmovna), zrušení rozšíření okruhu plátců a vypuštění ustanovení o boji proti takzvaným dezinformacím, jelikož víme, že jako "dezinformace" jsou provládními médii považovány opoziční názory proti Fialově vládě. Též jsme navrhli, aby Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) měl právo kontrolovat Českou televizi a její neprůhledné hospodaření. Dále navrhujeme, aby se zrušil nesmyslný princip, že se u právnických osob má platit poplatek podle množství zaměstnaných osob, a zrušení placení poplatků právnickými osobami, které pomáhají lidem v sociální oblasti a podobně.

Naším cílem je ale koncesionářské poplatky úplně zrušit a prosazujeme spojení České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře do jedné státní příspěvkové organizace placené ze státního rozpočtu a kontrolované NKÚ.

Celý svět zasáhla zpráva o pádu režimu syrského prezidenta Bašára Asada, kterého svrhli islamisté. Co tomu říkáte?

Ohledně vládnutí Bašára Asada vyplývá na povrch řada znepokojivých informací. Na druhou stranu se obávám, že pořád je lepší, když v arabských či muslimských zemích vládne sekulární diktátor, než když se tam chopí moci islamistická ulice. Asad chránil náboženské menšiny včetně křesťanů. Již z historie známe příklad Iráku, kdy Američané svrhli sekulárního Saddáma Husajna, kterého před tím silně podporovali proti Íránu. Husajna postupně nahradil mnohem horší Islámský stát. Obávám se, že v Sýrii to může směřovat k podobnému konci, kdy menší zlo bude nahrazeno mnohem větším zlem. Ale v souvislosti se Sýrií bych chtěl zdůraznit jinou věc…

Co konkrétně?

Anketa Bude po pádu Asada v Sýrii klid a mír? Bude 2% Nebude 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5001 lidí Přišel čas, aby se syrští „uprchlíci“ vrátili z Evropy zpět domů. Viděli jsme záběry, jak Syřané v západní Evropě slaví pád sekulárního režimu Bašára Asada a vítězství islámských džihádistů. Když se jim noví vládci Sýrie tak zamlouvají, neměli by meškat a měli by se co nejdříve vrátit domů do Sýrie. Podle německého deníku Bild navíc právníci upozorňují na to, že v uvozovkách „uprchlíci“ již nemají právo na doplňkovou ochranu, na jejímž základě pobývají v Německu.

Proč „uprchlíci“ v uvozovkách?

Podle mého názoru se ve skutečnosti nejedná o uprchlíky, ale o ekonomické migranty. Skuteční uprchlíci jsou v Jordánsku a Turecku – blízko své země a chtějí se vrátit. Tisíce a tisíce kilometrů necestuje někdo, kdo si chce zachránit život, ale kdo se chce mít lépe. A to je případ Syřanů, kteří se v drtivé většině nelegálně dostali do Evropy. SPD podporuje deportaci všech nelegálních imigrantů.

Administrativa amerického prezidenta Joe Bidena v úterý uvedla, že uzná a podpoří novou syrskou vládu muslimských džihádistů okolo skupiny Haját Tahrír aš-Šám, jejíž lídr spolupracoval s al-Kajdou a Islámským státem, pokud ta odmítne terorismus, zničí zásoby chemických zbraní a bude chránit práva menšin a žen…

Vidíme, že vláda USA pod vedením Joe Bidena tedy fakticky podporuje islámské džihádisty. Prohlášení USA je kvadratura kruhu. Syrští vládnoucí islámští teroristé možná budou chvíli umírněnější, ale stále se jedná o islámské teroristy. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy USA podpořily islámské teroristy. V minulosti například podporovaly mudžahedíny v Afghánistánu a řada z nich se jim také hodila v boji proti Íránu či v boji proti Ruskem podporovanému Asadovi.

V Rumunsku ústavní soud zrušil výsledky prvního kola prezidentských voleb s tím, že je prý ovlivnilo Rusko…

Jde o šílené pošlapání demokracie. Když Maďarsko zakázalo ve svém zákoně na ochranu suverenity financování politických stran ze zahraničí, tak ho Evropská unie zažalovala. A nyní Evropská unie a Američané, když se jim to hodí, brojí proti údajnému zasahování ze zahraničí… K smíchu. Podle EU a USA neziskovky hájící zájmy USA a EU do voleb všude na světě zasahovat mohou. Ale když vyhraje kandidát, který chce mít korektní vztahy s Ruskem, tak to se nesmí. Vidíme obrovské pokrytectví a likvidaci demokracie.

Nelegální dovoz a prodej cigaret a alkoholu v ČR je na vzestupu, u lihovin registrují celníci nárůst oproti loňskému roku o třetinu, cigarety se pašují až o 190 procent více. Kde je příčina?

Fialova vláda zvýšením daní na alkohol a cigarety způsobila nižší příjem státu a podpořila pašování. Upozorňoval jsem je na to ve Sněmovně před tím, než to udělali, a opět došlo na moje slova. Je vidět, že ve Fialově vládě nejsou odborníci na ekonomiku a neznají základní ekonomické zákonitosti, kterými jsou Lafferova křivka a daňová konkurence. Když se překročí určitá výše zdanění, tak se obchodování s touto komoditou přesouvá do šedé ekonomiky a pokud lidé mohou srovnatelný produkt získat levněji v cizině, pořídí si ho tam. V obou případech tak stát přichází o příjem z daní a fakticky povzbuzuje pašování či nelegální výrobu alkoholu a tabákových výrobků doma. Je to totálně hloupá politika.

Fialova vláda místo toho, aby se poučila, chystá další zvyšování daní a zdražování. SPD prosazuje nízké daně a efektivní stát. A pokud jde o argument, že zvyšováním daně vláda bojuje proti kouření a proti alkoholismu, je to vadný argument, protože lidé, kteří chtějí pít a kouřit, pít a kouřit budou a levnější produkty si seženou v zahraničí nebo na černém trhu. Kdyby radši Fialova vláda řešila, co skutečně trápí české občany.

Co tím myslíte?

Zmíním to jenom stručně. Ještě v roce 2021 zatěžovaly nadměrné výdaje na bydlení zhruba každého desátého důchodce, loni to byl už každý pátý. Vyplývá to ze zjištění ministerstva pro místní rozvoj. Není divu, že je bydlení nedostupné, když je stavební řízení kvůli Ivanu Bartošovi a Fialově vládě nadále v rozvratu, na což upozorňuje Svaz měst a obcí i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Projekty se strašně prodlužují a prodražují a projektanti nedostávají zaplaceno, protože projekty nejsou schválené.

A Češi stále platí za elektřinu nejvíce v Evropě, pokud jde o paritu kupní síly. My navrhujeme své řešení zlevnění energií stále, ale vláda s tím nic nedělá a nechává, aby si někdo mastil kapsy na úkor českých občanů a firem.

A už dokonce i šéf jedné z předních evropských průmyslových lobby (Anthony Gooch Gálvez, generální tajemník Evropského kulatého stolu pro průmysl) 3. prosince varoval, že politici EU musí urychleně přijmout opatření, která by řešila „realitu“ pokračující deindustrializace Evropy. O úpadku průmyslu svědčí i data z naší země, kdy průmyslová výroba v Česku v říjnu po dvou měsících růstu meziročně klesla o 2,1 procenta. Stavební produkce se opět snížila, a to o 3,6 procenta. Nezaměstnanost v Česku letos v listopadu vzrostla na 3,9 procenta a volných míst meziměsíčně ubylo o 10 331 na 255 641. V Německu vidíme rozsáhlé propouštění v automobilkách a průmyslu obecně. Vidíme, že kvůli Evropské unii a Green Dealu hrozí zánik průmyslu. SPD proto prosazuje odstoupení České republiky od Pařížské klimatické dohody, Green Dealu i systému emisních povolenek a chceme to prosazovat v příští vládě.

Na závěr připomenu, že Agrární komora ČR upozornila, že čeští zemědělci mají jedny z nejmenších dotací v EU. Dostávají nejnižší základní platbu na hektar v EU, v celkovém součtu přímých plateb pak zaujímají osmé nejhorší místo. Vidíme, že Evropská unie, globalisté a nadnárodní korporace zničili české zemědělství. I proto je potřeba schválit zákon na podporu českých potravin a českého zemědělství, který navrhlo hnutí SPD. Tady vidíme řadu zásadních problémů, které Fialova vláda neřeší. Na naši zemi a na české občany z vysoka kašle.