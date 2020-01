„Drahokam“ Pavel Novotný? Asi podobná medikace! Komentátor Vyoral si všímá i hnusu kolem Kubery a Zemana, ostré

V pondělí Česko zasáhla zpráva o smrti Jaroslava Kubery, předsedy českého Senátu. O co jsme, podle vás, Kuberovým odchodem přišli? Změní se nějak Senát?

V první řadě jde hlavně o to, o co přišla ODS. Samozřejmě když pomineme rodinu a blízké pana Kubery. A ODS přišla v současnosti o zřejmě nejautentičtější osobu. O nejvýraznějšího představitele pravicově-konzervativního proudu. A co se týká právě těchto elementů, možná ODS přišla o všechno, o poslední zbytek. Někdo může namítnout Alexandrem Vondrou, ale tomuto stárnoucímu havloidovi, jak se sám otituloval, já nevěřím nos mezi očima.

Pana Kubery jsem si jako politika vážil, což se zdaleka nedá říct o jiných. A myslím, že nejsem sám. Nicméně jak nesouhlasím s věčným, že o mrtvých jen dobře, jelikož mám za to, že o mrtvých, stejně jako o živých, podle jejich zásluh, tak musím zmínit i svůj pocit, že v poslední době se pan Kubera snad trochu nechal oblbnout možnou kandidaturou na prezidenta. A v některých jeho vyjádřeních a postojích jsem ho nepoznával. Třeba to tak nebylo, ale já měl ten pocit. Nicméně jsem s ním většinově názorově souhlasil, případně když nesouhlasil, chápal jsem a akceptoval jeho argumenty.

Co se týká Senátu, který podle mě de facto bezvýznamnou a zbytečně placenou institucí, kterou mimochodem právě pan Kubera logicky obhajoval, tak netuším. Jakkoliv se změní, tak je to skoro putna. Jak mě, tak, troufám si tvrdit, většině občanů, tak naší demokracii, pro kterou – navzdory výkřikům většiny zainteresovaných – v něm zkrátka nevidím, nebo nedokážu docenit jeho význam pojistky demokracie. Nebo jak se to hezky říká.

Anketa Byl Jaroslav Kubera dobrý politik? Ano 73% Ne 27% hlasovalo: 7794 lidí

Velmi krátce po Kuberově skonu bylo jasné, že se dočasnou náhradou stane první místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP09 / STAN). Prakticky okamžitě ale začaly dohady, kdo na Kuberovo křeslo dosedne poté. Co na to říci? Je to vkusné?

Není to vkusné. Každý, kdo na to byl případně třeba i dotazován, se měl proti tomu ohradit a nevěnovat tomu pozornost. Alespoň dle mého. A někteří hyperaktivní, jako možná ti výše, já to úplně nezaznamenal, svou nedočkavostí jen dokazovali nedostatek soudnosti a úcty.

Ačkoli se drtivá většina veřejnosti vzácně shodla na tom, že česká politika odchodem Kubery přišla o jednu z největších postav a vzpomínali na to dobré, co Kubera vykonal a čím se proslavil, několik lidí tuto událost vidělo jinak. Radní ČT Zdeněk Šarapatka zveřejnil fotografii, na které jsou spolu Kubera se Zemanem, a umístil k ní komentář: „Smrt je popleta: dobří odcházejí...“ Reakce přišla brzy: Poslankyně ANO Barbora Kořanová chce Šarapatku odvolat z Rady ČT, jejímž je členem. Jak Šarapatkova slova máme brát? A je to člověk na správném místě?

Máme je brát tak, jak je napsal. Zkrátka jsou mezi námi i lidská hovada. Omlouvám se hovadům. Ale pan Šarapatka, se vší neúctou, dlouhodobě dokazuje, že by se mohl dát do holportu třeba s psychopatem Pavlem Novotným a vyučovat lekce vulgarity a nenávisti. Zajímavé, že elfové, eurohodnoťáci, jsmetu, řada jinak hysterických politiků či komentátorů, státní zástupci Zemanové a Bradáčové v jejich případech zůstávají vždy klidní jak vedení ČT po fake news redaktora Hynka v hlavních zpravodajských Událostech, kdy třikrát bez jakékoliv korekce ze studia v živém přenosu mluvil o Andreji Babišovi jako o bývalém premiérovi.

Iniciátor projektu Muslimové očima českých školáků Šádí Shanaáh pro změnu o Kuberovi napsal: „Jaroslava Kuberu budu oplakávat asi stejně jako Miloše Zemana. Oba staří muži, kteří nerozumí modernímu světu, nechápou ho a chápat nechtějí a snaží se to zamaskovat ‚humorem‘, který páchne po cigaretách a vyčpělém alkoholu.“ Po vlně kritiky nakonec Shanaáh svůj příspěvek smazal a omluvil se. Mnozí mu ovšem omluvu nevěří. Jak to vidíte vy?

Vůbec nevím, co je zase tohle za bambulu, který se jinak, předpokládám, jistě bude ohánět pravdou a láskou, z jejíhož pohledu je zřejmě třeba rozumět onomu modernímu světu. Jeho komentář o něm myslím řekne mnohem více než cokoliv, co bych zmínil já. Ostatně to, co říkáme či píšeme o druhých, většinou daleko více vypovídá o nás samotných než o nich. A to platí samozřejmě i na mě, čehož si jsem vědom.

Fotogalerie: - V Austrálii hoří...

Pokud se vrátíme do začátku října, kdy nás opustil zpěvák Karel Gott, tak podobné věci, jen v mnohem silnější míře, jsme zažívali i tehdy. Proč mají někteří lidé nutkání vyjadřovat se negativně o právě zesnulých, které za jejich života neměli v lásce?

Netuším. To je spíše otázka na ně. Ale zřejmě si tím řada z nich často kompenzuje a ventiluje nějaký vnitřní problém.

Ve středu se zrodil další skandál. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) byl zachycen na kamerách, kterak v jednacím sále zdvihá prostředníček. Vondráček se bránil tím, že šlo o žertovné gesto na adresu kolegy Oklešťka (rovněž ANO) a veřejnosti se omluvil. Jako argument použil i to, že se vše událo ještě před zahájením schůze. Co na to celé říci? A mají pravdu zlé jazyky, které tvrdí, že se Vondráček mohl inspirovat i u opozice?

Pro mě je pan Vondráček jedním z těch lepších, kteří nás v Poslanecké sněmovně reprezentují. Coby kluk, co sebe ani ostatní nebere smrtelně vážně, to dokážu pochopit a nijak zvlášť mě to nepohoršuje. Echt, když šlo evidentně o klukovinu a ne o vulgární gesto vůči svým politickým oponentům, jakých jsme již ostatně byli dříve nejednou svědky. Na druhou stranu je to samozřejmě přes čáru a člověk ve Sněmovně by se měl chovat a ovládat lépe. Takže je to samozřejmě špatně. A argument, že to bylo ještě před zahájením schůze, je lichý. To se poslanci chovají slušně, jen když je zabírají kamery? Anketa Měl by být člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka odvolán Poslaneckou sněmovnou? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 12787 lidí

O víkendu se konal 29. kongres ODS, na kterém se mimo jiného volilo i nové předsednictvo strany. Zatímco Petr Fiala post předsedy obhájil zcela bez problémů, v případě volby prvního místopředsedy došlo k bizarní situaci – dosavadní první místopředsedkyně a jediná nominantka Aleksandra Udženija v hlasování pozici neobhájila. Šlo o jakousi pomstu regionálních bossů ODS pražské organizaci, nebo jak to máme vnímat? A je to pro stranu ostuda?

Nemyslím si, že by to byla úplně ostuda pro stranu. Naopak delegáti ukázali, že nejsou jenom slepými kývači. Ale ostuda je to zcela nepochybně pro paní Udženiju, protože nebýt zvolen, když nemáte žádného protikandidáta, chce skutečně kus umění. Nebo spíše neumění.

V dodatečné volbě triumfoval Zbyněk Stanjura. Mediálně mnohem vděčnější ale byla skutečnost, že proti němu někdo z delegátů nominoval také starostu Řeporyjí Pavla Novotného. Ten se skutečně o post 1. místopředsedy ucházel, a když neuspěl, zkusil spolustraníky přesvědčit, aby z něj udělali alespoň řadového místopředsedu... – marně. Novotného první projev na kongresu, ve kterém mluvil o tom, že „znásilní kongres“ a vysvětloval spolustraníkům důležitost toho býti viděn, byl na poměry konzervativní strany vcelku netradiční. Viděl jste ho? Jak tuto situaci okomentovat?

Jen se ukazuje, jak tragicky je na tom ODS, co se týká svých osobností, charismatických lidí, lidí, co mají co říct. Důležitost být vidět nepopírám, ale taky je třeba si položit otázku, za jakou cenu. Produkt a marketing stojí na dvou elementech. Být vidět a umět prodat. Pavel Novotný vidět je, ale umí prodat? Za prvé zviditelňuje spíše sebe než ODS, což evidentně mu to dělá dobře – budiž. Ale prodává ODS? Respektive, získává jí voliče? Nejsem si úplně jistý. Nevím, zda bezbřehá vulgarita a chování, které evokuje psychickou nevyrovnanost či užívání podpůrných prostředků, je správnou cestou, jakkoliv by mířil třeba na mladší voliče, voliče Pirátů nebo TOPky.

Fotogalerie: - Zase sloup

Dovedete si představit, že by nakonec Pavla Novotného do vedení ODS delegáti zvolili? Jakým způsobem by politiku strany proměnil? A není trochu pravdy na tom, že dnešní ODS, reprezentovaná Petrem Fialou, je poněkud „suchopárná“ a trocha oživení, třeba Pavlem Novotným, by straně prospěla?

Co se týká Petra Fialy, tak ve srovnání s ním by straně prospělo i oživení lenochodem nebo uspávačem hadů – a to nejenom formou, ale především obsahem. Ten pan expředseda moravského zemského výboru české sekce Panevropské unie už léta marně hledá zamotán v populisticko-marketingových frázích. V současné chvíli by zvolení Pavla Novotného do vedení bylo straně k neprospěchu. Podle mého tedy i v budoucí chvíli, ale to třeba budeme mít možnost na vlastní kůži zjistit. A neprospěl by, podle mého, proto, neboť voličský potenciál na škále současné ODS, TOP 09, Pirátů a STAN zkrátka není nevyčerpatelný; ba spíše naopak, je dost přečerpaný.

„Novotný je pro ODS drahokam, který ještě potřebuje obrousit... uštědřil delegátům ODS hutnou lekci z politického marketingu, či spíše ze samotné mediální výchovy," komentoval víkendové dění šéfredaktor Forum24 Pavel Šafr. Jde o střízlivé zhodnocení? Měla by ODS jít tímto směrem?

Jak jsem už psal na sítích, připadá mi, že oba Pavlové, jak Šafr, tak Novotný, mají zřejmě podobnou medikaci, a proto si v principu rozumí. Pavel Šafr se svým bezvýznamným plátkem placeným bůhvíkým je docela přesným ukazatelem toho, na co si dát pozor. Jakmile někoho pochválí, je třeba zbystřit, a naopak; zkrátka prohodit si znaménka a fantasmagorické výplody jeho a jeho redaktorů se tak alespoň lehce přiblíží realitě. Lekci politického marketingu a výchovy, nejen politické, by si měl objednat právě nevyrovnaný pan Šafr. Ale raději bych nedoporučoval u Novotného.

Psali jsme: „Mopslík Šídlo.“ Komentátor Vyoral pochybuje nad nezávislostí průzkumů preferencí, důvod zde Lepší premiér Petr Fiala? Má mediální obraz politického eunucha. Nebo čivavy! Komentátor Vyoral roztrhal vizi Šafrova časopisu na cucky To jako vážně? Hlásné trouby každé propagandy, ztracené v alkoholu. Po šoku v Holywoodu nakládá umělcům kázajícím moudra i Tomáš Vyoral Lež Čaputové. A jak bude ČT vychovávat své diváky? Tomáš Vyoral k tomu řekl své

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.