„Dva roky lží u konce“. Rajchl po Putinově rozhovoru rozsekl budoucnost Ukrajiny

Dva roky se na Západě lhalo, že chce Rusko napadnout členské státy NATO a po Putinově rozhovoru s americkým moderátorem Carlsonem je prý zřejmé, že to není pravda. Je o tom přesvědčen šéf strany PRO Jindřich Rajchl, podle něhož je důležité, aby lidé měli přísun informací ze všech stran a mohli si svobodně utvořit názor. Rajchl odmítá, že by ukončení války bylo zradou Ukrajiny. „Bavme se o tom, jestli tam mají dál nesmyslně umírat lidi,“ podotýká.

Řekl jste, že lze Putinovi věřit jeho slova, že Rusko nemá zájem zaútočit na Polsko ani jinou zemi NATO. Z čeho vaše důvěra pramení?

Především bych řekl, že našim politikům nevěřím ani slovo, stejně tak evropským či americkým politikům ve vrcholných postech. Jsme svědky neustálé lži a propagandy, která nás celou řadu let obklopuje. Co se týče tvrzení Vladimira Putina, to je přece zřejmé od počátku. Dva roky se nám tady lhalo, že se Putin chystá napadnout západní Evropu, lhalo se, že když ho nezastavíme na Ukrajině, bude pokračovat dál. Tato lež sloužila jen a pouze k tomu, aby lidé byli vystrašení a kývali na dodávání dalších zbraní a obrovských finančních prostředků do černé díry jménem Zelenského režim.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 5% Nemá 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13107 lidí

Co se týče Putinova výroku jako takového, je to snad jasné. Co by u nás Rusko pohledávalo? Rusko má veškeré nerostné bohatství, dostatek prostoru ve své zemi a nevidím jediný důvod, proč by Rusko mělo útočit na západní Evropu. Od začátku je to naprostá chiméra a účelová lež šířená prozápadními médii. Realita je taková, že nic takového nehrozilo a nehrozí.

Hodně toho na západě i u nás padlo na adresu autora rozhovoru Tuckera Carlsona. Brusel prý dokonce uvažoval o sankcích. Mnozí politici, ale i novináři konstatovali, že západní novinář nemá v této době v Moskvě co pohledávat a rozhovor vůbec neměl vzniknout. Co myslíte?

Naopak, jsem přesvědčený, že je důležité, že se rozhovor uskutečnil. Západní lídři se bojí jedné jediné věci, a to že lidé uslyší jinou verzi příběhu, než jaká je jim dva roky předkládána. Kdyby měli pádné protiargumenty proti tomu, jaká je Putinova verze, tak by se toho rozhovoru nebáli. Snaha cenzurovat a umlčet někoho je vždycky dána absencí protiargumentů. Z mého pohledu se jedná zcela jednoznačně o pokus zastavit proud informací a uzurpovat si monopol na poskytování zpráv pro celou západní civilizaci. Jsem rád, že si lidé mohli poslechnout i druhou stranu. Jsem právník a vždycky tvrdím, že musíte slyšet obě dvě strany, abyste si mohli udělat objektivní obrázek o tom, co se ve skutečnosti děje. Věřím, že řada lidí si také objektivní obrázek udělá. Nebudu pochopitelně tvrdit, že by Putin ve všem říkal pravdu, ale minimálně máme možnost podívat se na celou věc jak očima Západu, tak očima Ruska, vyhodnotit si to a udělat si názor. Nepotřebuji, aby mi zdejší novináři přežvýkávali, co v tom rozhovoru bylo řečeno.

Na Ukrajině se odehrává válka, ve které jde jako vždy o peníze a o moc. Klidně by mohla být zítra ukončena, pokud by to Spojené státy chtěly. Je dobře, že dnes už to víme a řada věcí, které v rozhovoru zazněly, mohou být zásadním korektivem toho, co si zde lidé až do teď mysleli. Jsem přesvědčený o tom, že novinářská práce je o tom dát příležitost a prostor vyjádřit se jakékoli straně. Moderní žurnalistika založená na neustálém napadání oponentů nic dobrého nepřináší.

Fotogalerie: - Pryč s Green dealem

Prohlásil jste, že krev na rukou za mrtvé na Ukrajině má hlavně Západ, potažmo Spojené státy. Vždyť to byl Putin, kdo válku začal a z jehož popudu stále trvá. Nepřehnal jste to?

Je potřeba se na problém dívat v celé jeho komplexnosti. Občanská válka na Ukrajině probíhala od roku 2014, o tom není pochyb. Je pravda, že odpovědnost za rozhodnutí vstoupit na území Ukrajiny nese Vladimir Putin, o tom také není pochyb. Z druhé strany říkám, že musíme vnímat obě pozice. Představme si, že by někde žila česká menšina, která by byla osm let soustavně terorizována, šikanována a vražděna a my bychom se na to jen tak dívali? Také bychom asi tlačili na naši vládu, aby s tím něco začala dělat. Nic není černobílé a nelze tvrdit, že tady je pouze hodný princ a zlý drak.

Zbraně a finance, které se stále posílají na Ukrajinu, nemají žádný jiný efekt než umírání a zbytečné krveprolití zejména na straně Ukrajiny. Půl roku sledujeme jakousi ukrajinskou kvazi protiofenzivu, která skončila ziskem několika čtverečních metrů kolem městečka Robotyně a zůstaly za tím desítky tisíc mrtvých Ukrajinců. To tady nikdo nevidí ty zničené lidské osudy a rodiny, kterým se už nikdy nevrátí jejich synové? Tato válka by v tuhle chvíli mohla skončit minimálně příměřím a jednáním o míru. Jak řekl premiér Fico, je daleko lepší uzavřít příměří a deset let jednat, než deset let válčit a začít jednat potom. Jiné řešení než diplomatické jednání tahle válka nemá.

Vlastně říkáte k tomu, že by měla válka skončit a Ukrajina přijmout určité podmínky. Není to totéž, jako když nám velmoci v roce 1938 oznámily, že nám už pohraničí nepatří a bude připojeno k „Říši“? Ukrajinci by se mohli cítit zrazeni.

Dovolím si malý historický exkurz do roku 1938, protože tohle srovnání se opravdu velmi často používá, ale je naprosto mylné. Před mnichovskou dohodou Němci neměli na území našeho státu ani jediného vojáka. Nejde o srovnatelnou situaci. To bychom si v případě současné války museli říci, že den před invazí, 23. února by Západ Ukrajincům řekl, že než aby byla válka, vydejte celý Donbas Rusku. To by s Mnichovem srovnatelné bylo. Pokud se dopouštíme srovnání, buďme přesní. Ukrajina byla bezskrupulózně zneužita Západem k jeho vlastní politice. To musí být jasné všem, kteří jsou schopni a ochotni objektivně vnímat realitu. V momentě, kdy bychom viděli světlo na konci tunelu a Ukrajina by mohla reálně získat zpátky kontrolu nad Donbasem a Krymem, bylo by to zcela něco jiného. Jenže po naprostém fiasku ukrajinské protiofenzivy je jasné, že se bavíme o nerealistické věci. Nebavíme se proto, zda Ukrajina znovu získá kontrolu nad Donbasem, ale o tom, jestli budou dál na Ukrajině zbytečně umírat tamní občané, anebo zda to krveprolití zastavíme. Toto je jediná otázka, která by měla být v tuto chvíli na stole.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

