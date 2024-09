„Dva tatínkové demografii nespraví.“ Odešla od lidovců k Rajchlovi a říká proč

Paní Liptáková, vy jste byla mezi lety 2010 a 2015 místopředsedkyní KDU-ČSL čili křesťanské strany. Nyní jste členkou strany PRO Jindřicha Rajchla. Provokatér by se mohl zeptat: přestala jste věřit v Boha?



V žádném případě jsem nepřestala věřit v Boha. Naopak. Čím dál víc si uvědomuji, že veškerou hmotu řídí Duch a ve světě probíhá očím skrytá bitva mocností dobra proti těm temným. Každý člověk dělá denně desítky zdánlivě bezvýznamných rozhodnutí, kterými se staví na tu či onu stranu barikády. KDU se během dvaceti let, co jsem v ní působila, posunula od nabízení vlastních vizí vycházejících z křesťanského zakotvení k politickému marketingu – stejně jako to dělá většina ostatních stran. Je to v celku pochopitelné, protože nemůžete prosazovat své hodnoty, pokud neuspějete ve volbách.

V určitém okamžiku ale přichází bod zlomu, kdy dosažení úspěchu je třeba obětovat právě ty ideály, o které původně šlo. Už delší dobu jsem sledovala názorové posuny uvnitř strany, ale bodem zlomu pro mě bylo spojení KDU s politickými subjekty, jejichž postoje vnímám jako zcela protichůdné.



Co se týče víry v Boha, nedávno jste kritizovala, že ač se Evropané ke křesťanství hlásí, sami nevědí, co si pod tím představit. Věří v „něco“. A díky tomu se nedokážou ubránit islamismu a Green Dealu. Nicméně mnohé křesťanské osobnosti, například Tomáš Halík, obhajovaly přijímání islámských migrantů na bázi „té správné“ křesťanské lásky. A křesťanská KDU-ČSL má nyní za ministra životního prostředí Petra Hladíka, který je skalním zastáncem Green Dealu. Jak si to vykládáte?



Dnes je moderní naplňovat původní pojmy novým obsahem. Spousta lidí se hlásí ke křesťanství, ale přitom uznávají úplně jiné hodnoty, než učil a po svých následovnících požadoval Ježíš Kristus. Mnohé činy byly a jsou konány pod pláštíkem „křesťanství“, ale ve skutečnosti byly a jsou inspirovány něčím úplně jiným. Je to podobné, jako když se pirátská loď plaví a loupí pod falešnou vlajkou. Základní neotřesitelnou učebnicí křesťanství je Bible. Pojďme tedy přímo ke zdroji: v druhém listu sv. apoštola Jana se píše: „Kdo nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha … Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.“

1. Před tisíci lety, kdy neexistovaly technologie obviňované ze změny klimatu, byla teplota mnohem vyšší než dnes a Grónsko bylo zelené.

2. Na Marsu bylo z naší Země pozorováno tání polárních čepiček (ačkoliv tam není neosvícený průmysl ničící planetu).

3. Geologové říkají, že oteplování Země je otázkou erupční aktivity Slunce, kolísání sklonu a směru zemské osy a dráhy, po které Země obíhá.

4. Měření ukazují, že vliv člověka je celosvětově zcela nepatrný. Poměr CO2 v atmosféře je 0,04 %, z čehož člověk ovlivní dvě tisíciny, tedy 0,002 %, a z toho Evropa produkuje cca 15 % – ostatní svět s námi hru na „záchranu planety“ nehraje, takže i kdybychom zlikvidovali evropský životní styl a „vrátili se všichni na stromy“, ovlivnili bychom 0,0003 % atmosféry, což je pod hranicí jejího běžného kolísání.



Mnozí občané mohou obracet oči v sloup, že křesťanskou morálkou a tradičními hodnotami složenky a faktury nezaplatí. Co jim na to říci?



Křesťanské hodnoty neznamenají usednout na obláček v bílé košili a celý den drnkat na loutnu. Přečtěte si Desatero Božích přikázání. Kdybychom je pro sebe znovu objevili a vštípili i dětem, žilo by se lépe všem a nemuseli bychom suplovat sebereflexi jednotlivců (dřív se tomu říkalo svědomí) technologiemi a nesmyslnými předpisy, které znemožňují práci, podnikání i běžný život a zločinci je stejně obcházejí. Západní civilizace se stala v rámci celého světa výkonnou a dominantní právě díky křesťanství, a to, že v posledních letech Západ ztrácí půdu pod nohama, úzce souvisí se ztrátou jeho identity a snahou překonat ji zbožštěním kdečeho a popřením přirozených zákonitostí.

K tradičním křesťanským hodnotám patří rodina. Každá vláda si vytyčuje podporu rodiny za svůj cíl. Jak si v tom vede tato vláda? A jak vlastně podnítit lidi k tomu, aby měli více dětí? Posypat mladé rodiny penězi, které nyní nemáme?



Pokud chceme, aby za sto let žilo na našem území naše potomstvo a mluvilo česky, musí být podpora vícečetných a tradičních rodin státní prioritou. (Soužití dvou „tatínků“ demografickou křivku nevylepší). Myslím, že hlavní brzdou porodnosti není ani tak nedostatek zdrojů jako mentální nastavení. Pokud média vyzdvihují a v kinematografii idealizují nerodinný způsob života a ze všech stran jsou propagovány nesprávné vzory, tak nemůžete chtít po těch, kdo v tom vyrůstají, jiné myšlení. Je to jako s okurkou, kterou naložíte do kyselého láku. Když ji o Vánocích vytáhnete, nemůžete čekat, že bude mít sladkou chuť.



Klára Liptáková



Vy nyní kandidujete do krajských voleb. Zde jde o řízení sociální péče, školství, výstavbu silnic, praktické zázemí pro občany. Samozřejmě každý slíbí všechno, ale co má být skutečná priorita? Pokud bude mít koalice SPD, Trikolory a PRO slovo v příštím krajském uspořádání, co má opravdu prosazovat?



Jednou z konzervativních hodnot, které zastáváme, je tradiční rodina. S ní úzce souvisí bydlení. Proto chceme z úrovně kraje pomoct obcím s obytnou výstavbou. Jsme připraveni požádat o součinnost brněnskou stavební a ekonomickou fakultu a vytvořit funkční systém spolupráce kraje s obcemi, urychlující a usnadňující přípravu, realizaci i financování. Po odzkoušení bychom ho chtěli nabídnout i dalším regionům.

Naše společnost začíná mít kritický nedostatek vyučených odborníků a řemeslo má opět zlaté dno. Chceme se soustředit na učňovské a střední školství v technických oborech garantujících mladým dobré uplatnění i ohodnocení, a současně tak doplnit chybějící odbornosti. Jsme také připraveni poskytnout maximální možnou součinnost zemědělcům a vinařům. Jihomoravské zastupitelstvo schválilo na poslední chvíli zbrklou transformaci sedmnácti pobytových zařízení sociální péče (domovů pro seniory a postižené). Má dojít k zastavení přijímání nových klientů i oprav vyjma havárií ohrožujících život, bez ohledu na neexistující náhradní kapacity. Toto usnesení chceme revokovat, aby každé zařízení fungovalo plnohodnotně až do vybudována adekvátní náhrada.

Pokud jde o sociální politiku, Jindřich Rajchl a strana PRO kritizovali míru poskytování prostředků ukrajinským uprchlíkům. Převážná část z nich jsou nicméně ženy s dětmi. Jak tuto otázku řešit?



Nezpochybňuji legitimitu pomoci skutečně potřebným uprchlíkům před válkou. Tato pomoc by ale podle mě měla spočívat v základním zajištění potřeb nepeněžní formou. Tím by odpadli „výletníci“ a spekulanti. Češi a Moravané mají celkem soucit a zlaté srdce. Když se něco děje, rozdali by se pro potřebné, ale všechny štve, když vidí, že je jejich úsilí a dobrá vůle zneužívána.



Vy jste se nedávno vyjádřila v tom smyslu, že školství, a to i základní, už děti nevzdělává, ale pokouší se je ideologicky vychovávat. Odkázala jste se na výzvu Aliance pro rodinu, která nabádá rodiče, aby nepodepisovali automaticky dokumenty, jejichž prostřednictvím dávají souhlas s účastí svých dětí na programech dodávaných neziskovkami a jinými externími subjekty. Co přesně máte na mysli? Neměly by se děti dozvědět o existenci homosexuálů, o dezinformacích apod.?



A jestli by se děti měly ve škole dozvědět o existenci homosexuálů? Odpovím otázkou: proč by měly? To je přece jedna z intimních oblastí, o kterých by měli hovořit s dětmi rodiče, a nikoliv státní školní systém ani jiný subjekt, kterému to škola umožní v rámci výuky. To už nepatří do oblasti vzdělávání, ale výchovy. A pokud chce stát plošně vychovávat děti místo rodičů nebo paralelně s nimi, pak mi to připomíná éru Sovětského svazu, kde si vzali za cíl vychovat generace uvědomělých komsomolců a ženy pod pláštíkem výdobytku emancipace musely co nejdřív po porodu do práce, zatímco děti vychovával a formoval komunistický režim ve státních jeslích a mateřských školách v souladu s vládní ideologií.



Co by krajské volby měly přinést směrem ke sněmovním volbám příští rok?



Pokud se straně PRO podaří uspět v krajských volbách, stane se známější, což jí může pomoct v nadcházejících volbách do Sněmovny. Proto prosím o podporu všech lidí, kteří s námi sdílejí naše hodnoty a postoje.