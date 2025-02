„Dvojí metr.“ Po Hřibovi se Matěj Gregor vypořádal s útoky ze STAN

V reakci na pirátské video, ve kterém Zdeněk Hřib seká ruku Filipu Turkovi a mluví o náckovství, jste natočil video v obráceném gardu, kde stříháte dredy Jance Michailidu a mluvíte o komunistech. Vaše video, stejně jako to Hřibovo, se na internetu dost sdílí, jak jste s reakcí veřejnosti spokojen?

Cílem bylo ukázat, že Piráti nejsou ti, kdo by měli někoho moralizovat. Člověk nemusel jít v historii Pirátské strany příliš daleko, aby našel členy Pirátů jako otevřené komunisty či účastníky levicových extrémistických akcí.

Vím, že řada našich podporovatelů se bála, zda nebudeme klesat na úroveň pirátského „marketingu“. Mohu všechny uklidnit, že ne. Šlo o jednorázovou reakci pro pobavení. Proto to také tvořila mládežnická organizace. Politika, myšlenky a práce Motoristů se budou nadále propagovat na úrovni, která nám přinesla 10 % v Evropských volbách.

Piráti byli a vždycky budou proti náckům!



Protože náckovství do politiky ani slušné společnosti nepatří. Souhlasíte? ?? pic.twitter.com/1KsjpkDwVU — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 1, 2025

Člen hnutí STAN a starosta obce Tetín se 159 obyvateli Matěj Hlavatý na vaše video reagoval slovy: „Matěj Gregor kandidoval s komunisty na kandidátce. Bojoval za Svobodné, běhal okolo hnutí PRO. Pak se chytnul Motoristů/Traktoristů a teď je předsedou mládežnické organizace Motoristů. Slušný životopis na 21 let. Matěji, já ti přeji hlavně to, aby ses našel a nemusel se za sebe stydět.“ Co na kritiku říkáte?

Pan Hlavatý je můj obrovský fanoušek, staví si na mně veškerý obsah na sociálních sítích. No, co na to vlastně říct? Je to z jeho strany manipulativní snaha o to, abych byl vykreslován jako někdo, kdo přeskákal přes několik stran. Jak je to ale v realitě? 7 let jsem byl součástí Svobodných, teď jsem součástí ideově identické strany – Motoristů. Kolem žádných jiných stran jsem neběhal, ani nebyl jejich členem či příznivcem. Sám pan Hlavatý byl navíc jako začínající politik členem Svobodných, je to z jeho strany tedy vyložené pokrytectví.

Pojďme si to připomenout znovu.

Matěj Gregor kandidoval s komunisty na kandidátce. Bojoval za Svobodné, běhal okolo hnutí PRO. Pak se chytnul Motoristů/Traktoristů a teď je předsedou mládežnické organizace Motoristů.

Slušný životopis na 21 let. :)

Matěji, já ti přeji hlavně to,… pic.twitter.com/6Afzw0HVS2 — Matěj - starosta z Tetína (@matej_hlavaty) February 4, 2025

Jak to bylo s tou kandidaturou s komunisty?

(smích) S komunistkou Kateřinou Trávníčkovou. Rok 2022, koalice Svobodných a Patriotů na magistrát Ostravy. Na listině se objevila kandidátka, o které si každý od nás myslel, že je nestraník. Po zveřejnění listin na úřadě se ukázalo, že má pozastavené členství v KSČM. Velmi mě to mrzelo, ale taková věc se prostě může stát. Bylo mi v té době 19 a byl jsem důvěřivější než dnes. Patrioti a Svobodní měli výborné vztahy a mě nenapadlo prověřovat členství každého jednoho člověka.

Nicméně je třeba říct, že KSČM měla v Ostravě samostatnou kandidátní listinu. V žádném případě se nejednalo o koalici s komunisty. Překvapuje mě ale, že se nad tím pohoršují zrovna ve STANU. Pokud si vzpomínám, tak Petr Gazdík se v roce 2022 přímo zastal tehdy ještě kandidáta Petra Pavla slovy: „Nemyslím si, že by členství v KSČ bylo pro nás nepřekročitelné.“ Asi na to mají ve STAN nějaký dvojí metr.

Proč jste se rozhodl vaše reakční video na Zdeňka Hřiba natočit? Co vám vadí na jeho videu?

Já z toho videa měl upřímně spíše srandu. Mělo to obrovské dosahy a opět to dostalo Filipa Turka do čela české politické diskuze. Vůbec nechápu, co si Zdeněk Hřib myslel, že tím získá. Mohli na tom jen ztratit, a to se stalo. Já chtěl videem pouze připomenout, co jsou Piráti zač. A že se rozhodně nejedná o stranu, která by ostatním mohla kázat o humoru či extrémistických ideologiích.

Na videu Hřiba mi konkrétně vadí jen ta násilnost. Násilí je dneska na internetu všude až příliš a nemyslím si, že krvavé znázornění useknuté ruky je něco, čím by se měl politik prezentovat. Vůbec jsme nečekali, že naše reakce vzbudí takové ohlasy. Chtěli jsme na to jako mládežnická organizace jen vtipně zareagovat.

Sekat ruce Pirátům nebudeme. Ale jejich dredy si necháme. Motoristé byli a vždycky budou proti komoušům, hlavně těm novým. ?? Hodně štěstí na cestě z Parlamentu. pic.twitter.com/53hAoHhDEd — Matěj Gregor (@matesgregor) February 4, 2025

Jste předsedou mládežnické organizace Motoristů zvané Motorgen. Jak se organizaci daří?

Jsem z Motorgenu nadšený. Zrovna jsme ve fázi, kdy se stáváme strukturovanou organizací. Zrovna příští týden nás čeká první zahraniční výjezd, kterého se zúčastní několik desítek členů. Hned poté plánujeme další – tuzemské i zahraniční. Nejsme ale cestovní kancelář.

Přímo uvnitř Motorgenu formujeme skupiny, které se zaměřují na specifický typ aktivit. Naše organizace tak ještě pozvedne míru a kvalitu svých aktivit a zároveň se poskytne zúčastněným členům velmi vzácné zkušenosti s prací na originálních projektech.

Především bych ale chtěl pochválit kolektiv. Uvnitř Motorgenu se tvoří pevná parta kluků a holek, která drží při sobě. Pojedu teď v rámci Motorgen tour do každého kraje, abychom mohli s Motorgenem seznámit i jeho nečleny, moc se na to těším. V každém kraji totiž máme partu skvělých lidí, kteří pro Motoristy dýchají. A toho si moc vážím.

Mluvil jste o tom, že chcete na české vysoké školy vrátit konzervativní myšlenky? Jak přesně? Bojí se podle vás mladí v kolektivech dát najevo, že mají konzervativní smýšlení?

Chceme rozproudit diskuzi a dát podobně smýšlejícím mladým lidem možnost nad svými myšlenkami vůbec přemýšlet. Víte, přemýšlení trochu bolí, proto se mu řada našich vrstevníků úspěšně vyhýbá. V takovém prostředí jsou pak nejhlasitější zákonitě ty nejjednodušší a nejplytčejší myšlenky. A to je problém dnešního akademického prostředí. Společenský život studentů je dávno mrtev.

A ano, v dnešním toxickém prostředí se řada konzervativně smýšlejících studentů nechce projevovat. Z části ze strachu, ale z části z rezignovanosti. Proto chceme společenské prostředí univerzit nastartovat založením studentských občanských spolků, ve kterých vznikne živá a pestrá škála možností. Rozhodně nechceme zatěžovat výuku na vysokých školách stávkami a ani nebudeme požadovat vlastní toalety.



Rozhodně se nechceme izolovat, naopak. Doufáme, že progresivně smýšlející studenti se také zformují a vyrazí s námi rozvíjet své myšlenky do kaváren, diskuzních sálů nebo do přírody. Tam totiž politika patří, do výuky ne.