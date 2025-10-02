„EU vám přikáže, co smíte vlastnit.“ Vondráček před volbami burcuje k odporu

„Lidé mají dost arogantní politiky současné vlády. Nejen že chtějí změnu – oni si ji zaslouží. Spojili jsme se nejen proto, aby letos už nepropadl jediný hlas, ale také proto, abychom vrátili České republice svobodu a suverenitu, nechali lidem více peněz v peněženkách a zastavili ekonomickou devastaci země skrze zvrácenou bruselskou zelenou ideologii,“ říká Libor Vondráček v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.
Pane Vondráčku, objíždíte republiku už několik týdnů. Co vám lidé nejčastěji říkají? Jaké mají obavy?
Upřímně? Strach. Ale ne nějaký abstraktní – úplně konkrétní. Bojí se, že si nebudou moci dovolit topit. Že děti nebudou mít kde bydlet. Bojí se ztráty svobody, cenzury a vnucené ideologie ve školách. A hlavně – bojí se, že už to nikdo nezastaví. A to je právě ten moment, kdy musí přijít změna. Lidé mi říkají, že si připadají jako podřízení nějaké vyšší byrokracie, která rozhoduje o jejich životech bez mandátu, bez odpovědnosti. Mluvím o Evropské unii. ETS 2, Green Deal, povinné zateplení, zákaz spalovacích motorů… to není o přírodě. To je o moci.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Prezident Pavel v posledním veřejném vystoupení řekl, že bychom měli „zůstat pevnou součástí EU a NATO“. Co na to říkáte?
Zůstat součástí něčeho, co se odchýlilo od svých původních hodnot, není ctnost, ale slabost. NATO – obranný pakt, jehož smysl chápeme. Ale Evropská unie dnes? To už není společenství svobodného trhu. Je to projekt ideologické a regulační nadvlády, kde se místo chleba řeší ESG, místo cen energií emisní povolenky. Prezident by měl v OSN mluvit o svobodě, ne o klimatické nouzi. Měl by hájit občany, ne ideologii. Kdybychom měli prezidenta, jako je Milei v Argentině, možná by se konečně někdo nahlas postavil proti tomu, co většina jen tiše skřípe mezi zuby.
Narážíte na Green Deal, ETS 2, Fit for 55... Pro běžného voliče ale nejsou tyto pojmy úplně srozumitelné. Co mu to vezme konkrétně?
Řeknu to jednoduše: vezme mu to peněženku. A vezme mu to domov, jak ho zná. Green Deal je plán, jak lidem zdražit jídlo, energii i auta. ETS 2 je emisní daň pro domácnosti – ano, budou vám účtovat emise za to, že topíte nebo jezdíte do práce. V kombinaci s tzv. směrnicí o energetické náročnosti budov to znamená, že mnohé byty a domy budou muset projít nákladnou rekonstrukcí – jinak je neprodáte, nepronajmete. Jinými slovy: Evropa vám přikáže, co smíte vlastnit.
Čelíte výtkám, že vaše kritika EU je příliš radikální. Máte ale řešení?
Máme a nabízíme ho. My nechceme EU opustit bezhlavě, ale odmítáme její směr, který vede ke ztrátě suverenity. Chceme českou korunu, chceme právo veta, chceme rozhodovat o svých zákonech. A chceme říct ne těm regulacím, které ničemu neslouží. Když Poláci nebo Maďaři odmítnou migraci, jsou schopni si to vyjednat. Když Němci nechtějí atom, zakážou si ho. Proč bychom my měli slepě plnit všechno, co přijde z Bruselu?
Zaznívají argumenty, že kdo je proti euru, je proti modernizaci. Vy ale euro jednoznačně odmítáte. Proč?
Protože euro je past. Když ztratíte korunu, ztratíte suverenitu měnové politiky. Přijdeme o možnost bránit naše úspory, budeme platit za chyby jiných. Eurozóna není elitní klub, ale Unie zadlužených států, která míří k digitální měně CBDC. A právě CBDC je děsivý nástroj – umožňuje totální kontrolu. Kdo dnes říká, že hotovost je přežitek, zítra zavede sociální kreditní systém. Když ztratíme právo platit hotovostí, ztratíme svobodu úplně.
Jdete k volbám?
Anketa
Jako právník často mluvíte o svobodě slova. Proč je podle vás dnes svoboda slova tak zásadní téma?
Protože bez svobody slova je vše ostatní jen divadlo. Lidé se bojí říkat své názory, bojí se vyjádřit nesouhlas s LGBT ideologií ve školách, bojí se nesouhlasit s Ukrajinou, s EU, s vakcinací. Tohle není náhoda. To je klimatická a kulturní cenzura. V demokracii má právo zaznít každý hlas. Jinak už to není demokracie, ale diktatura s nálepkou „moderní pokrok“.
Když mluvíte o LGBT ideologii – neobáváte se nařčení z netolerance?
Naopak – jsme za skutečnou toleranci. Nikomu neupíráme právo být tím, kým chce být. Ale to neznamená, že budeme děti ve školách učit, že existuje 72 pohlaví. Tolerance končí tam, kde začíná indoktrinace. A my říkáme jasné ne vnucování ideologií do škol a zákonů.
Co říkáte lidem, kteří vám nevěří, že se dá něco změnit?
Říkám jim: nevěřte politikům, ale věřte svým očím. Podívejte se, co se za poslední roky stalo. Energetická chudoba, nedostupné bydlení, nedostatek léků, rostoucí daně, přerozdělování, migrace bez kontroly. My říkáme dost. Máme konkrétní řešení. Odmítáme Green Deal, chceme zrušit emisní povolenky, obnovit levné energie, oživit dostupné bydlení a zastavit bruselskou diktaturu.
A poslední otázka: Proč by vás lidé měli volit právě teď?
Protože teď je ta chvíle. Ne až příště. Ne až bude hůř. Teď. V těchto volbách se rozhoduje o tom, jestli půjdeme cestou svobody, nebo cestou podřízenosti. Svobodní se pro tyto volby spojili se všemi, kteří mají sílu a odvahu tuto změnu prosadit. Hájíme zdravý rozum, právo lidí rozhodovat o svém životě – a chceme to udělat právě teď. S vaší podporou to zvládneme.
autor: Karel Výborný