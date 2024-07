„Fiala má štěstí. Neříkáme o něm, že je Hitler.“ Vidlák o tom, co se ještě smí

Tak nám zastřelili Ferdinanda, tedy nezastřelili Trumpa. Můžeme vůbec spekulovat, jestli můžou být agenti tak tupí, že nechají potenciálního střelce na střeše? Nebo je to taky zakázané?



Já nevím, pro jistotu bych poslal patřičně poníženou supliku přímo našemu strategickému komunikátorovi, Foltýnovi. On totiž řekl, že nemáme právo na vlastní fakta. Takže by bylo asi správné, aby nám to roztřídil a řekl nám, co fakta jsou a co fakta nejsou. Od nás z Vidlákova se to totiž jeví tak, že si někdo moc přál, aby Trumpa zastřelili a aby pak nezůstali žádní svědci. Akorát nikdo netušil, že Donald v tom rozhodujícím okamžiku pohne hlavou.

Sákryš, tohle bude mít Foltýn hodně těžké. Naštěstí prezident Biden prý nechá postup policie prověřit. Není jako Rakušan, který chvilku po střelbě na Filozofické fakultě věděl, že zásah proběhl naprosto v pořádku.

A když jsme tak u toho, schvalovat se to může? V Německu se jim utrhnul nějaký moderátor ARD, tady zase novinářka Kanaková z Deníku N. Oba provedli hlubokou soudružskou sebekritiku, ale není to mezi těmi novináři nějaké převládající? Zvláště když nejdřív psali a říkali, že to na mítinku „bouchalo“, „se střílelo“ a po slovu „atentát“ ani vidu ani slechu.

Ty jo, já pořád ještě nevím. Vrchní prokurátor, Igor Mříž, se zatím nevyjádřil. Normálně by už dávno varoval, že svoboda slova má své limity. Ale je možné, že když se vyjádřila Kanaková nebo David Matásek, tak už je henta svoboda slova a lítost, že se to atentátníkovi nepovedlo, povolena. Stejně tak je dovoleno říkat, že Trump zasel vítr a sklidil bouři, takže si za to vlastně může sám. To řekla přímo předsedkyně Poslanecké sněmovny... ale ta má vlastně imunitu a může si kvákat, co libo.

Ale být vámi, raději bych zůstal uměřený. V téhle zemi se v zákonech nevyzná ani prase a aby vám jednou výši trestu nevytočili na kole štěstí.

Trump si po přežití atentátu vybral jako své číslo dvě nějakého „vidláka“. Jaké to je být Trumpovým vyvoleným? Ne, teď vážně, z J. D. Vance nám liberálové dostávají žloutenku s mrtvicí, protože je mu Ukrajina jedno. Otázka zní, bude záležet na tom, co si Trumpův „záložák“ myslí?

Tak, logiku to má. Proč asi chtěli Trumpa odprásknout, že? Protože jim do jejich válečného byznysu chce hodit vidle. A pokud to udělá, zničí to tolik existencí, že stojí za to, najít nějakého hloupoučkého mileniála, který udělá špinavou práci ve jménu civilizace. Akorát, mileniál se moc nevyznamenal a Trump se teď mstí. Vybral si někoho, kdo je ještě víc protiválečný, než on sám a kdo říká ještě mnohem horší věci než Trump.

Vypadá to, že Trump si především vybral viceprezidenta, který si z liberálů fakt na zadek nesedne.

A zatímco v USA se vesele střílí, tady nám vláda plánuje Green Deal na benzín a naftu a Petr Fiala říká, že jenom plní závazky, které mu schválily předchozí vlády. Máme Fialovi věřit, že s tím nemůže nic dělat? Nebo spíš nechce?



Já myslím, že si Petr Fiala ještě nevšiml, že se kolo dějin poněkud pootočilo a jeho vznešené myšlenky o uhlíkové neutralitě už nejsou v kurzu. Naopak, v kurzu začíná být střílení na premiéry. Fiala má vlastně štěstí, že jeho odpůrci jsme my. My o něm neříkáme, že je Hitler, který si nezaslouží žít. My o něm říkáme, že je blbec, který si nezaslouží být premiér.

Ale on vlastně musí. Kdyby henten grýndýl neschválil, tak o něm jeho dnešní příznivci začnou říkat, že je ten kolaborant s diktátorskými manýrami a nějaký český Cintula by mohl začít plánovat záchranu republiky před tyranem.

K tomu nám bývalý senátor Ivan Gabal vymyslel skvělou myšlenku. Emisní povolenky nám sníží spotřebu fosilních paliv a z výnosů se zaplatí technologie, které budou ničit Rusko úpadkem poptávky po energiích. To je koumák, pan Gabal, co? Proč na to nikdo nepřišel?



No já si taky říkám, že něco takového se hned tak nevidí. Doteď se po celé dějiny bojovalo proti nepříteli tím, že všichni makali jak barevní, maximálně zjednodušovali technologie, kašlali na všechno podružné, prostě snižovali náklady, a tím zlevňovali výrobu, zapojili do práce muže, ženy, děti i starce, motivovali je k vysokým pracovním výkonům, ve velkém budovali průmysl a díky tomu zvítězili.

Ivan Gabal je ovšem o notný kus dál. On chce nad Ruskem zvítězit tím, že všechno zdraží, že se firmy odstěhují za oceán, že lidé nebudou mít co do huby, nebudou moci jezdit autem, nebudou mít na topení a svícení, zkrátka, že z Evropy udělá středověký skanzen a protože tu Rusko nebude mít odbyt na ropu a plyn, tak určitě zkrachuje.

Předpokládám, že v Gabalově kuřecím mozečku se neobjevila myšlenka, že by Rusko mohlo tu neprodanou ropu a plyn zpracovat samo a udělat z toho tanky, rakety, děla, hnojiva, trhaviny a s tím dojet sem...

Ale možná má Gabal pravdu, až si tohle Putin přečte, prasknou mu žaludeční vředy od smíchu.

Dekarbonizační výdaje jsou obranné:

Rusko je fašistický stát. Třeba ho porazit, ne s ním vyjednávat. Ozkoušel i Orbán. Dekarbonizační efekt emisních povolenek je, že sníží spotřebu fosilních paliv a jejich výnos jde na technologie, které ničí Rusko úpadkem poptávky po energiích. — Ivan Gabal (@ivan_gabal) July 16, 2024

Viktor Orbán si udělal docela hezké kolečko. Kyjev, Moskva, Peking Washington. Ani ten Zelenskyj ho nevyhodil. Akorát nebude moci promluvit před europarlamentem. To je obrovský trest, že?



No, to jo! Orbán mluvil se Zelenským, mluvil s Putinem, Si Ťing-pchingem, Trumpem... dál si ještě určitě promluví s Erdoganem, Saúdským Sálmánem, Módím... ale nejvíc mu zasolíme tím, že nebude moci mluvit před spolkem nýmandů, kteří si sami zničili ekonomiku a hodlají v tom ještě pokračovat. Vsadím se, že z toho Orbán celé noci nespí.

Co myslíte, kdy přijde ta chvíle, že jeden Orbán bude důležitější a významnější než celá Brusel?

Končí nám Lidové noviny a jako obyčejně podle všech expertů za to může Babiš. Připravil nás skutečně pan předseda o více než sto let trvající tiskovinu?

Nepovídejte, Lidové noviny končí? Vůbec jsem si toho nevšiml. Myslel jsem, že skončily už před deseti lety. Chodím do hospody mezi vesnické strejce, kteří na televizi nemají čas, internet je pro ně španělská vesnice, ale v kadibudce si noviny ještě přečtou. Musím říci, že už minimálně deset let se nikdo nepochlubil, že by se něco dozvěděl z Lidových novin.

Matně si pamatuju, že někdy v roce 2014 si jeden pantáta na Lidovky stěžoval, že papír nesaje, inkoust pouští a mají málo stránek, takže pokud má člověk průjem, ani mu nevystačí. Ale od té doby jako když utne.

No, vzhledem k tomu, že Lidovky existují dodnes, tak bych řekl, že nás o sto let trvající tiskovinu připravila především novinářská servilita k mocným, nekonzistentní psaní a v posledních letech i neznalost shody podmětu s přísudkem. Zaměstnanci Lidovek by měli naopak předsedovi Babišovi líbat ruce, že je tak dlouho dotoval.