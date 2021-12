Figurka pod diktátem cizí moci, nechápe docent Valenčík kauzu Lipavský. Prezident přísahal, že bude úřadovat podle nejlepšího svědomí

reklama

Anketa Dělá stát dost pro snížení cen energií? Dělá 1% Nedělá 92% Nedělá a ani nemůže 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5663 lidí

Pane docente, všímal jste si také v článku na vašich stránkách, souvislostí se jmenováním nového ministra zahraničí. Součástí obecné hry je za každou cenu prosadit u nás na post ministra zahraničí „nejzneužitelnější figurku“. Do jaké míry může být pro „deep state“ zajímavá osobnost českého ministra zahraničí?

Naše země je již delší dobu zneužívána k systematickému vyhrocování vztahů s Ruskem. Ti, kteří se snaží vyvolat horký konflikt NATO s Ruskem, se potřebují za někoho schovat. Nedovzdělaný, nezkušený, ale ambiciózní a manipulovatelný mladíček zde může sehrát velmi špatnou roli. Podle mě byl do hry vtažen tím, co se nazývá „deep state“, osobně dávám přednost přesnějšímu výrazu „jádro současné globální moci“, jehož vznik, fungování i degeneraci lze poměrně přesně popsat, viz zde. K tomu dodávám, že uvedený popis jsem dal téměř před pěti lety a od té doby, v současnosti zvlášť, se tento zdroj současných globálních problémů stále více zviditelňuje.



Designovaný premiér Petr Fiala ve středu oznámil, že na prezidenta Miloše Zemana podá kompetenční žalobu, pokud nejmenuje celou vládu. Myslíte si, že Piráti navrhnou někoho jiného, než je Jan Lipavský?

Myslím, že nejen Piráti, ale celá pátá kolona (pětikoalice není přesný název pro konglomerát podřízený cizí moci) je pod obrovským tlakem, aby prosadila figurku zbavenou přirozených zábran. Zaplatí za to ovšem tím, že stále většímu počtu lidí včetně těch, kteří nejen zvolili současný establishment, ale stále mu ještě dávají podporu, dojde, o co jde. Současně si ale myslím, že kompetenční žaloba nemusí uspět. Mediální mainstream vyvolal hysterii spojenou s veřejně šířenou lží, že jednání prezidenta nemá oporu v Ústavě ČR. Ale má! V článku 59, odstavec 2, viz zde.



Jaký je podle vás pravděpodobný další scénář?

Střetnou se dvě tendence – pod diktátem cizí moci za každou cenu prosadit figurku s nedočkavostí některých budoucích ministrů, s jejich touhou mít pocit, že se dotkli vrcholové moci ve státě. S tou druhou tendencí bude spojen i nárůst obav z toho, že dojde ke zprofanování rodící se vlády ještě předtím, než začne úřadovat. K tomu přistupuje to, že náznaky obsahu programového prohlášení ukazují na značnou nejistotu Fialova konglomerátu, pokud jde o to, jak přistoupit k řešení současných problémů.



Prezidentův mluvčí v pátek informoval o tom, že prezident odmítá Lipavského jmenovat. Důvodem je „nízká kvalifikace“ nebo „distancovaný postoj k visegrádské spolupráci“ a ke vztahm s Izraelem. Prezidentovi vadí i „veřejný návrh Jana Lipavského, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly na území České republiky“. Jsou to pádné důvody?

Prezidentův mluvčí to zformuloval velmi decentně. Patrně proto, aby dal šanci Lipavskému, ale hlavně těm v rodící se vládě, kteří si uchovali trochu rozumu, aby z pasti lpění na Lipavském vyklouzli. V popisu příčin, proč tato figurka znamená velké nebezpečí nejen pro nás, ale doslova pro celý svět, bude možné pokračovat. Uvedu jen jeden aspekt. Malá země, jako je ta naše, musí umět dělat politiku všech azimutů. Jen tak si zajistí určitou autoritu, schopnost efektivně realizovat mezinárodní ekonomickou spolupráci, nenechat se vtáhnout do cizí hry, možnost přispívat ke zmírňování mezinárodního napětí. Lipavský po celou dobu a systematicky vystupuje proti všem konkrétním aspektům politiky všech azimutů. To nelze vyhodnotit jinak než jako velké bezpečnostní riziko.

Nyní k ústavněprávnímu pohledu na danou problematiku, tj. proč nemusí kompetenční žaloba uspět. Ústava po prezidentovi požaduje, a to dokonce formou přísahy(!), kterou musí složit (a pokud by ji nesložil přesně podle předepsaného slibu, pohlíželo by se na něj podle příslušného článku, jako kdyby nebyl zvolen), aby svůj úřad vykonával podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Můžeme po prezidentovi chtít, aby se zpronevěřil svému přesvědčení? Tj. aby jednal v rozporu se „svým nejlepším vědomím a svědomím“?! Konkrétně aby netrval na tom, že ministr zahraniční je vizitkou národa a měl by k tomu mít adekvátní vzdělání? Aby netrval na tom, že platí „litera skripta manet“, tj. když bakalářská práce je slaboduchá, tak svědčí o úrovni autora? Aby nehájil přesvědčení, že malá země má dělat politiku všech azimutů a jen zaprodanec deklaruje, že poleze do jednoho zadku? Vždyť pokud by prezident podlehl tlaku, který je na něj vyvíjen, byl by to on, kdo porušuje Ústavu ČR. Čest není pro normálního člověka prázdné slovo. A přísaha zakotvená v ústavě té či oné země má obrovskou váhu, je svým způsobem nadřazena ostatním ustanovením.

Psali jsme: Haj*lové, koupil vás Pfizer. Nejsou to vakcíny. Doktorovi ruply nervy Ne, Zeman nemusí. A smí vlastně Fiala žalovat? Právník udivil mnohé Šm*jd Zeman, ulevil si Dienstbier, příznivec pokut pro neočkované Je potřeba udělat osvětu úplně opačného typu, lidi se musí strachu zbavovat, uvedla infektoložka



Kdo by byl podle vás dobrým ministrem zahraničí? A za současných evropských trendů, jaké schopnosti by měl mít?

Řeknu to zcela otevřeně a doufám, že ty, které teď naštvu, uspokojím podrobnějším vysvětlením. Uvedu několik osob působících v prostředí těch, kteří vyhráli volby. Tak třeba pokud by ministrem zahraničí byl Saša Vondra, byl bych klidnější. Ještě více by se mně líbil na tomto postu Karel Dyba, případně i Cyril Svoboda. Nejvíce by pro tuto funkci byla vhodná Eva Filipi, což by výrazně posílilo renomé naší země. Všechno to jsou osoby, které mají hodně životních zkušeností, které v kritických okamžicích jsou schopny projevit odolnost proti nátlaku, byť v různé míře. To, že se jedná o starší osoby, nejenže není na škodu, ale v současné globální situaci je to výrazná přednost.



Napsal jste i toto: „Ti, kteří nepochopili, že teď jde o něco jiného než o ‚covi-kouř‘, se u mě ztrapnili.“ Kdo se u vás ztrapnil nejvíc?

Měl jsem na mysli desítky lidí superaktivních na sociálních sítích a rozesílajících hromadné e-maily, kteří bez dostatečného vzdělání v přírodních vědách rozesílají naprosté nesmysly, ale úplně jim uniká, jak obrovskému nebezpečí je současný svět vystaven z hlediska možnosti vypuknutí horké války na evropské linii styku NATO a Ruska. Tito lidé podle mě ztratili schopnost samostatného uvažování. Kdo nepochopil, že „covi-kouř“ je dnes zneužíván ke stupňování vojenského napětí, toho si opravdu nemohu vážit.



Počty nemocných aktuálně klesají, lze asi předpokládat, že v novém roce zase stoupnou a pak nás vysvobodí jaro nebo léto?

Je to trochu jinak. Tento virus je patrně velmi blízko své trojsložkové evolučně stabilní strategii sestávající z obecné tendence ke zklidnění (tu má zabudována většina parazitů), reakci na přítomnost mutace, která se chová k hostiteli nešetrně, formou zrychlení replikace, a následné opětovné zklidnění. Vždy, když se vyčerpá prostor exponenciálního šíření epidemie, reaguje na to tento virus zklidňováním. Pokud je proces zklidňování podpořen například větší spontánní obezřetností obyvatelstva, efekt zklidnění je výraznější. Prodloužení vánočních prázdnin může rovněž sehrát pozitivní roli. Proto nevylučuji, že přecházíme do fáze většího a dlouhodobějšího zklidnění.



Povinné očkování lidí nad šedesát let a určitých profesních skupin bude platné od března. Nová vláda už avizovala, že ho modifikuje. V jaké podobě by měla vyhláška smysl?

Pokud bych mohl něco alespoň trochu ovlivnit, pak bych do vyhlášky dal právo toho, kdo se musí nechat povinně očkovat, nebo je na něho vyvíjen silný tlak formou různých restrikcí, aby se očkovat nechal, zvolit aplikaci osvědčené vektorové vakcíny. Takto vzniká podezření, že jde opravdu jen a jen o kšeft doprovázený řadou rizik.



Byla slibována tečka za covidem, místo toho se napadají očkovaní a neočkovaní, současně je jasné, že je nutná třetí, třeba i čtvrtá dávka očkování. Část vědců poukazuje na nutnost uznávání protilátek. Proč nenastala ona tečka?

Je to dáno právě tím, že tento virus je jiný, že jsme se setkali s organismem sice poměrně primitivním, ale blízkým své evolučně stabilní strategii. Dokonce možná interagujícím při realizaci této strategie s imunitním systémem hostitele. To se projevuje formou „supersetrvačnosti“ epidemie – mnohem pomaleji („podexponenciálně“) se rozjíždí, pak se rozjede („nadexponenciálně“), ale následně se zase zklidní. Tvrdím, že tento virus byl s námi hodně dlouho. Můžeme hledat různé příčiny, proč změnil své chování. Ale hlavní příčinou toho, proč nám v této podobě a tato epidemie „dává zabrat,“ je, že nebyl přírodou kalibrován na tak obrovskou intenzitu globálních styků mezi lidmi, k jaké došlo.



Vláda ještě nezačala úřadovat, ale už můžeme sledovat, jakým způsobem chtějí vystupovat. Co očekáváte vy od Fialova kabinetu? Na co se připravit?

Co čekat od páté kolony cizí moci? Snad jen to, že i v rámci těch, kteří se dostali k moci, budou některé kroky vlády za hranou toho, na co mají žaludek. Na citlivost žaludku lze v jejich případě asi spoléhat víc než na jejich rozum. Věda byla veřejně potupena, mediální mainstream je servilnější než kdy jindy. Všimněte si třeba, že z významnějších novinářů jen Miroslav Korecký upozornil na to, že poprvé v novodobém budování státu není ve vedení Stálé komise pro kontrolu činnosti BIS zástupce opozice, viz zde. A to po vrbětickém selhání BIS, kdy vyvstala otázka, zda tato instituce pracuje skutečně pro naši zemi. Takže je na každém, kdo má rád naši zemi a kdo je ochoten si připustit zodpovědnost za vývoj v naší zemi, aby používal rozum, „nezabublinoval“ se, hledal cestu k druhým lidem a nebál se projevit svůj názor i jednat v souladu s ním.

Psali jsme: Kroměříž počítá na příští rok s investicemi za 220 milionů korun Schwarzenberg (TOP 09): Schopnosti vést zahraniční politiku nemá s akademickým vzděláním co dělat Spláchnutí do h*jzlu. Piráti: po „ano“ Fialovi přišlo to nejhorší Prodali nás. Bezohledná hra. Vědec o Fialově vládě: Co nebylo řečeno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.