„Hlupák. Vysoká funkce v europarlamentu a neví nic!“ Konflikt. Lidovec Zdechovský „sejmul“ piráta

reklama

Před pár dny jste na adresu místopředsedy Evropského parlamentu Marcela Kolaji vzkázal, že vás nebude mrzet, pokud nebudou Piráti ve vládě. Nakonec si v referendu vládní účast odhlasovali. Je to dobrá zpráva?

Odhlasovali, odhlasovali… já si myslím, že sami Piráti si tanečky, které kolem dělali délkou schvalování, způsobem, jak se prezentovali, udělali ostudu a trošku znevěrohodnili své předchozí proklamace. Každý ať si udělá sám obrázek! Pan Kolaja není nejbystřejší z mých kolegů. Reagoval jsem spíš na jeho grafiku a jeho neustálé napadání. V tomto je neskutečný ubožák a mistr demagogie, který není schopen rozlišit, co je rezoluce a co právně závazný akt. To byla moje reakce.

Jestli správně rozumím, šlo z vaší strany o reakci na komentáře Kolaji v souvislosti s vaším postojem k rezoluci EP o umožnění provedení interrupcí Polkám v zahraničí. Berete vlastně konflikt s Kolajou jako důležitý, nebo svědčí o něčem?

Ne, neberu to jako důležité. Jen tak, že pan Kolaja je opravdu ve svých postojích trošku hloupý. Sám ať si zamete před svým prahem. Snaží se tvořit postoj, že hájil právo Polek mít možnost provádět interrupce v zahraničí. Ale ta výzva je pouze deklaratorní. Hájil kulové. Je dlouhodobě mimo. Na to, že má vysokou funkci v Evropském parlamentu, o té práci neví vůbec nic.

(Pozn. redakce – Evropský parlament schválil rezoluci, ve které vyzývá členské státy k efektivnější spolupráci za účelem usnadnění přeshraničního přístupu k interrupcím, například tím, že polským ženám poskytnou přístup k bezplatným a bezpečným interrupcím v rámci vnitrostátních systémů zdravotní péče. Z českých europoslanců hlasovali pro Piráti a hnutí ANO, proti byli naopak lidovci, ODS, TOP 09 či STAN.)

Kolaja upozorňoval konkrétně i na to, že jste možnost polským ženám provést bezpečnou interrupci v zahraničí přirovnal k možnosti brát heroin. Je to pravda?

Anketa Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19? Ano, všech 16% Ano, ale jen důchodců 2% Ano, ale jen vybraných profesních skupin 2% Ne 80% hlasovalo: 47493 lidí

Piráti problém chtějí řešit i v české Sněmovně. Klára Kocmanová rozeslala všem klubům dopis, kde popsala případ třicetileté rodičky, která zemřela na následky septického šoku ve 22. týdnu těhotenství v návaznosti na polskou legislativu. Také v souvislosti s tímto případem vznikla rezoluce, o které jsme hovořili. Má smysl posílat polské vládě dopisy z české Sněmovny?

Každý může dělat, co chce. Podle mě to nebude mít žádný význam a je to plácnutí do vody. Případ se vyšetřuje a vyšetřování není uzavřeno. Jestli se jeden případ vezme jako nástroj, aby bylo Polsko bito za legislativu, to není z mého pohledu příliš šťastné. Myslím si, že z Polska by přišla odpověď, že Polsko také nemluví České republice do toho, jaké máme nebo nemáme mít zákony.

Piráti budou mít ministra zahraničí…

Já to nebudu komentovat.

Mimochodem, KDU-ČSL dostane tři křesla ve vládě. Jste spokojený?

Ano. Hned ze začátku jsme šli do jednání férově, drželi se dohody. Kdo sledoval vyjednávání, zjistil, že ODS, KDU-ČSL a TOP 09 byli partneři, kteří od začátku věděli, co chtějí a drželi slovo.

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Velké zklamání z „velkého nic“ Senátor Orel: Pracovat v zemědělství musí být ekonomicky zajímavé Zveřejnil vtip, už „sedí“. Svoboda na internetu? Tak pozor... Naše ústava ale hovoří jasně Krumer (SPD): Jako skok z mostu do tmy

Vraťme se ještě k Polsku. Dlouhodobě balancuje, co se týká vztahů s EU. Kvůli nedodržování pravidel právního státu nebyl schválen národní plán obnovy, jehož prostřednictvím měla země dostat stovky miliard unijní pomoci na překonání ekonomických následků koronavirové pandemie. Výsledkem různých neshod jsou pokuty a pokuty. Řeší pokuty něco?

Třeba u dolu Turów jsou oprávněné. Jinak Polsko nemá uzavřena jednání ohledně porušování právního státu. Problémy jsou, ale určitě se dají řešit jednáním s polskou vládou. Myslím si, že víc než výzvy v Evropském parlamentu… je to o tom, aby se např. kolega Kolaja nebo celá Pirátská strana sebrala a jela se bavit do Polska s tamní vládou o tom, co změnit.

Fotogalerie: - Až na okraj Turówa

Polský premiér Morawiecki varoval před spuštěním mechanismu, který podmiňuje čerpání evropských peněz nezávislostí justičních orgánů. Dokonce v souvislosti se spory EU a Polska použil slova o zahájení „třetí světové války“ a dodal, že hodlá bránit práva své země „všemi dostupnými zbraněmi“. Sledujeme jen rétorické cvičení, nebo jsou spory opravdu vážnější?

Problém určitě není tak vážný. Pokud by tak vážný byl, určitě Polsko už v současné době omezuje diplomatické styky v Bruselu nebo bojkotuje jednání Rady. Na obou stranách jde o mediální přestřelku.

Mezitím už se hovoří o hrozbě války v jiném kontextu, a to v souvislosti s krizí na bělorusko-polských hranicích. Stačí sankce vůči Bělorusku?

Sankce na ně dopadnou, ale je potřeba vysvětlit panu Lukašenkovi, že kdo seje vítr, sklidí vichřici. To, co se snaží dělat, ukazuje na jeho psychopatismus a ochotu EU vydírat. EU v žádném případě nebude ustupovat a v žádném případě neudělá krok zpátky. Útok začal pan Lukašenko a on dostane tak tvrdou odpověď, s jakou tvrdostí migranty do Evropy posílá. Migranti neprojdou a pan Lukašenko se může zbláznit… Ať si vyřizuje se všemi vládami vracení migrantů a ať jim platí cesty domů, když je pozval.

Co hrozba „zavření kohoutků“? Snížení dodávek plynu přes Rusko?

Kdyby někdo chtěl utáhnout kohoutky plynu, ať to zkusí. V tu chvíli bude mít sám největší ekonomické problémy. Podívejte se, kolik dostávají peněz? Už dlouho přemýšlíme nad tím, jak se odpoutat od závislosti na Rusku. Jestli to někdo udělá, ať věří, že jeho plyn, kohoutky a jeho vydírání nebudeme potřebovat. Mají obrovské příjmy za tranzit plynu. Pokud ho neumožní, budou mít obrovské problémy. My se dokážeme adaptovat.

Poslanci ODS vyzvali vládu premiéra Andreje Babiše v demisi, aby vyslala do Polska policisty, „a pomohla tak bránit před ilegálními migranty hranici s Běloruskem“. Měli bychom se na řešení problému takto podílet?

Rozhodně. Byl bych pro to, abychom vyslali na pět set policistů a vojáků, aby pomohli situaci zvládnout. Jsme součástí NATO, součástí EU a měli bychom Polsku nejen finančně, ale i fyzicky a personálně pomoci bojovat proti největšímu pašerákovi v dějinách lidstva a ten se jmenuje prezident Lukašenko.

Organizace, různí odborníci hájící lidská práva poukazují na to, že zásahy proti migrantům jsou ilegální a protiprávní. Co s tím?

Kdo proti tomu vystupuje, mluví nesmysly. Při jakémkoli narušení hranice má stát právo se bránit. Pokud někdo nelegálně vstupuje na území státu, nemůže očekávat, že se s ním bude jednat v rukavičkách.

Psali jsme: Na Lukašenka po havlovsku? Ti lidé umírají, vypálila Gregorová. Jde o lidská práva migrantů Zveřejnil vtip, už „sedí“. Svoboda na internetu? Tak pozor... Naše ústava ale hovoří jasně Od nové vlády: Uznávejte protilátky Piráti se ohradili vůči kritice dodavatele energií. Ten z růstu cen obvinil „politiky z Bruselu“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.