„Jak Česká soda.“ Fialu u Němců si Vyoral nenechal ujít. Bylo zle

Český premiér pobavil republiku svým videem, když nakupoval v Německu a ejhle, zjistil, že Němce řetězce šidí na výrobcích méně než Čechy. Například u Nutelly. Akorát to tedy zjistil až potom, co toto téma rozebírala všechna média, blogeři na youtube a bůhví kdo ještě. Poslouchal snad Fiala zase rady marketingových expertů? Jak na vás video zapůsobilo?

Jako z České sody nebo z Létajícího cirkusu od Monty Pythonů. Protičeský premiér Petro Fialenko bohužel čím dál více odhaluje, že je karikaturou sebe sama a svých pochybných PR poradců. Že jsou čeští občané sdíráni na kůži a okrádáni v přímém přenosu na úkor zahraničních zájmů – ať už amerických, německých či jiných – skrze potraviny, energie a další komodity, je snad už jasné i některým méně bystrým či více naivním voličům kolaborantské koalice SPOLU. Samozřejmě kromě šizení řetězců jde také o výši daní, cen energií a podobně, které ceny výrobků pro nás konečné spotřebitele navyšují. A to jde přímo a především za vládou, která potřebuje nějak financovat svůj válečně štváčský rozpočet.

Premiér má tento týden na krku ještě jeden smolný případ. Nebyl přijat v Nigérii. Spekuluje se, že by to mohlo být kvůli přístupu české vlády k Izraeli, ale oficiální důvod je, že Nigérie nebyla schopná zorganizovat program. Na jednu stranu, je to „jen“ Nigérie. Na druhou, není to trochu varovné, když vás odmítne „už i Nigérie“?

Je to na pováženou a ilustruje to, jak jsou představitelé naší země vnímáni v zahraničí. Vypadá to, že už nejen čeští občané, ale i nigerijská garnitura by si o naše kvazi elity neopřela ani kolo. A samozřejmě oficiální důvod se vždycky najde nějaký adekvátní.

Opět se řeší majetky rodu Lichtenštejnů a jejich případné navrácení, tedy prolomení Benešových dekretů. Šlechtický rod zřejmě získal spojence v prezidentovi Pavlovi. Myslíte, že by majetky měly být Lichtenštejnům navráceny? A proč podle vás Pavel kope za cizí šlechtický rod?

Pavel coby globalistická loutka vedená Kolářem a jeho družinou bohužel už ani nezastírá, že koná proti zájmům České republiky. Proč věčný kariérista a převlékač uniforem kope za šlechtický rod, byste se měli zeptat jeho. Snahy o prolomení Benešových dekretů jsou čím dál zřejmější. Rozkradeno bylo v České republice kde co, takže se hledají cesty jak „zprivatizovat“ to málo, co ještě zbylo.

Respekt už nebude patřit do vydavatelství Economia. Nyní ho budou vlastnit jeho pracovníci a také vlastníci deníku N. Nepřipomíná vám to tu povídku Šimka a Grossmana „Dům je ve společné péči nájemníků“? A co myslíte, zaměří se Respekt na kauzu OKD nebo bude ze zvyku loajální?

Je to jejich výsostné právo. Trochu mě překvapuje, že pracovníci jsou schopni to finančně utáhnout. Ale proč ne, zřejmě jsou z různých zainteresovaných stran solidně placeni. Jinak směr mediálního narativu neudává jen vlastník média, ale z velké části samotní redaktoři, šéfredaktoři a další pracovníci. Tudíž z hlediska charakteru – nebo spíše necharakterů, které dezinformační a propagandistický pamflet Respekt v redakci shlukuje, bych žádnou zásadní změnu k lepšímu, tedy objektivnějšímu nečekal. Co se kauzy OKD týká, uvidíme, ale spíš bych čekal, že se nadále pojede většinově spíše protiruská a „protidezolátní“ nóta.

Syn diplomata Petra Koláře, Ondřej Kolář, prohlásil o manželství „pro mě je to instituce, která neznamená vůbec nic“. Je zajímavé, že TOP 09 má stále na svém webu napsáno, že je „konzervativní politickou stranou, jejíž ideový program vychází z evropských tradic křesťansko-judaistické kultury“. Jak to jde s Kolářem dohromady?

Ne podle slov, ale podle činů poznáte je. TOP 09 má s konzervativností společného asi tolik, co Halík s křesťanským desaterem. Hysterický zbabělec, bourač soch a politický prominent Kolář mladší je typickým příkladem patologie této strany. A jeho slova o vztahu k manželskému stavu pouze vypovídají o něm samotném. Tak jako slova každého z nás vypovídají především o nás samých a ne o těch, o nichž mluvíme. Dovolil bych si ve spojitosti nejen s Kolářem, ale i s výše zmíněnými Fialou či Pavlem a dalšími citovat neprávem zapomenutého, dle mého nejlepšího, českého spisovatele Jana Procházku. „Ve společnosti, která hlásala novou rovnost, nám vykvetlo kastovnictví. Vrstva lidí má mnohem lepší příležitosti než všechno zbývající obyvatelstvo. Je důležité mít legitimaci, dostatečně ohebnou páteř, úctu k nadřízeným a značnou dávku cynického pohrdání pravdou, a i kdekdo z nás může nastoupit do zvýhodněného autobusu. Nikoliv náhodou se vládní úředníci, diplomatičtí pracovníci, činitelé našich exportních společností a jiní, kteří jsou na slunci, sobě podobají jako vejce vejci.“ Pan Procházka logicky popisoval společnost za minulého režimu v roce 1968. Ovšem jak vidíme, změnilo se pouze názvosloví – socialismus vystřídala liberální demokracie, ale praxe se v drtivé většině nemění.

Homer Simpson už nebude v seriálu škrtit svého syna. Není to zdaleka poprvé, co se seriál mění, protože si někdo stěžoval, že je v něm něco nevhodného. Ind Apu už nemluví, protože jeho hlas byl stereotypní. Nejsou stereotypní vlastně už celí Simpsonovi? 3 děti, vlastní dům, stálá práce, žena v domácnosti, stálé manželství… Seriál je skoro jako z jiné éry. Kdy myslíte, že se přestanou vysílat staré díly, aby to náhodou někoho neurazilo?

Simpsonovi jsou mojí srdcovkou. Ale bohužel už spoustu sezón jen poslušně následují hyperkorektnost, tedy pokrytectví, a další cíleně destruktivní trendy naší doby. Už dávno nenastavují svou satirou zrcadlo režimu, ale jsou nedílnou součástí jeho propagandy. Jak naznačujete ve své otázce, možná by soudruzi měli původní staré díly zcenzurovat, pardon napravit a přetočit ve smyslu našeho krásného nového světa, kdy dvě a dvě je pět. Bo tak je to správně a tak to má být!

