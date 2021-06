,,Jsem očkovaný." Nezájem. Umělec jel do Egypta a divil se. Na letišti i na místě

„Nikoho nezajímalo, že mám certifikát o očkování proti covidu, musel jsem se testovat před odletem do Egypta i zpátky do ČR,“ říká překvapeně spisovatel Jan Bauer a popisuje, jak je to s protiepidemickými opatřeními v Egyptě. Prozradil také, jak reagoval ruský turista v Egyptě v souvislosti s „kauzou Vrbětice“. Ohledně naší vlády a zvládnutí pandemie mluví o chaosu. „Vrcholem byl návrat Adama Vojtěcha na post ministra zdravotnictví,“ kroutí spisovatel hlavou. Vyjádřil se k údajnému „sexuálnímu skandálu“ Dominika Feriho a jasný vzkaz poslal pánům Schwarzenbergovi i Czerninovi. Nešetřil ani senátory.

reklama

Vy jste se před pár dny vrátil z Egypta. Jak probíhalo cestování s ohledem na protiepidemická opatření?

Ještě před nástupem do letadla na pražském letišti jsme museli na testy. Ačkoliv já jsem se oháněl tím, že mám certifikát o provedené vakcinaci, tak to nikoho nezajímalo. Tam byl trošku problém. Protože kdo si myslí, že se nechá otestovat a pak hned poletí, tak se hlubocí mýlí. Než nám vydali potvrzení, že jsme negativní, čekali jsme dvě hodiny. Naštěstí jsme dorazili na letiště o dost dřív.

Anketa Je potřeba, aby lidé, kteří jsou očkovaní a vracejí se ze zahraničí, podstupovali testy na covid-19? Ano 73% Ne 20% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 2602 lidí

A vysvětlil vám někdo, proč se musíte testovat, když máte ukončené očkování, a to už více než měsíc?

Slyšel jsem, že chybí nějaká mezinárodní dohoda, která by ty certifikáty o očkování dovolila uznávat i v jiných zemích. To je všechno, co o tom vím. Člověk se samozřejmě diví, když si myslí, že má očkování a je to v pořádku. V hospodě to sice stačí, ale v zahraničí ne.

Testy jste musel platit?

Ne ne, ty byly zahrnuty v ceně zájezdu. Akorát jsme potom museli platit před zpáteční cestou testy v Egyptě.

Takže ani tam nebrali ohled na to, že jste očkovaný?

Ne, to nikoho nezajímalo.

Jak v Egyptě, z vaší zkušenosti, dodržují protiepidemická opatření?

V Hurghadě, celé té rekreační oblasti, všichni, kteří přicházejí do styku s turisty, to znamená průvodci, zaměstnanci hotelů, obchodníci, jsou očkováni Astra Zenekou. To mi říkali. Po této stránce to bylo v pořádku. Pak bylo nařízení, že se uvnitř musejí nosit roušky nebo respirátory. No tak to dodržoval málokdo. Občas nějakému obchodníkovi viselo něco na krku, občas to měl někdo z číšníků, ale jinak to bylo opravdu velmi „volně“.

Ti, co nám při testech odebírali vzorky, měli roušky, ale žádné „skafandry“, jako třeba tady v nemocnici, když jsem tam s covidem dvakrát ležel.

A turisti?

Turistu jsem s rouškou neviděl žádného. Ale zajímavé je, že tam byli především turisté z východní Evropy, z Ruska, z Ukrajiny, viděl jsem Poláky, Rumuny, ale neviděl jsem tam takřka nikoho ze západní Evropy, Němce, Francouze nebo Brity. Akorát na poslední dobu přijela skupina Nizozemců. Nevím tam západní turisté vesměs nebyli…

All incluzive funguje normálně?

Ano, bez problémů. Bary na pláži, to všechno jako běžně, restaurace…

Psali jsme: Ivan Černý: Peklo zvané Mauthausen „Přece nevyměníte svobodu za půllitr piva, který vám dovolí vypít skrz roušku!“ Na Václaváku bylo dusno Fischer v ČT obsáhle pomlouval Zemana, jak nezvládá úřad. V tom zakročil Kobza: Mluvil jsem s ním, je jasné mysli! Moravec vytáhl průzkum: Šlachta už je ve Sněmovně. Trikolóra, Soukromníci a Svobodní hned za dveřmi

Říkáte, že tam, kde jste trávil dovolenou, byli především Rusové. Mluvil jste s někým o té „vyhrocené“ situaci mezi námi a Ruskem kvůli „kauze Vrbětice“?

Jeden turista, takový mladší člověk, povoláním bytový architekt, si z toho spíš dělal srandu a říkal – vidíte, jaké máme vynikající špiony agenty, když vám vyhodí muniční sklad do povětří. Takhle to bral. Přitom to byl člověk, kterému zrovna Putin k srdci nepřirostl. Naopak na Putina nadával, považoval ho za diktátora, despotu a podobně. Byl dost liberálních názorů. Ale celý ten případ bral spíš jako takovou humornou epizodu, než aby to prožíval nějak vážně.

A on tedy připouštěl, že to udělali ruští agenti?

No, že to asi udělali Rusové a že se jim to povedlo.

Takže neměl pocit, že by to nějak narušilo vážněji vztah mezi ČR a Ruskem?

Ne ne. Mimochodem, dokonce to byl ctitel Jaromíra Jágra. Říkal, že Jágr je největší hokejista všech dob.

Když se podíváme zpátky k nám, co říkáte na rozvolňování opatření? Jsou přehledná a co říci na takzvané oživení kultury?

To je těžké hodnotit. Ohledné té kultury, samozřejmě představa, že může být obsazena jen půlka sálu, to je zvláštní. Ale celkově myslím, že to půjde k lepšímu. Covid tady sice zůstane, ale už se nebude projevovat tak jako doposud. Alespoň v to doufám. Tak kultura dostala dost na frak a je načase, aby to začalo fungovat. Lidi od kumštu také musejí z něčeho žít a ne všichni mohou jít prodávat do samoobsluhy nebo obsluhovat v restauraci.

Zvládla, nebo nezvládla vláda boj s pandemií?

Myslím, že to naše vláda absolutně nezvládla. Však jí to také voliči spočítají při volbách. Byl to chaos. A vrcholem byl návrat Adama Vojtěcha do funkce ministra zdravotnictví. To už si z nás dělají úplně srandu. To je Kocourkov.

A do toho přišly zprávy o údajných „sexuálních aférách“ Dominika Feriho. Co na to říct?

Jestli se to prokáže, tak je jeho chování samozřejmě neomluvitelné. A ta topka, která ho měla jako prapor pro mládež, by se asi měla nad sebou zamyslet. Jestli není zbytečná. A vystoupení na jeho ochranu, pánů Schwarzenberga nebo Czernina, je prostě trapné, neodpustitelné. Tito pánové, nejen že mají šlechtické tituly a modrou krev, ale trošku asi žijí ještě ve feudalismu. Trošku jim ten feudalismus nějak úplně nevyprchal z mozku.

Mluvil jste o tom, že voliči vládě to, jak zvládala pandemii, spočítají. Podle průzkumů by zvítězili Piráti. Byl by to podle vás obrat k lepšímu?

Já z toho nejsem úplně nadšený. Ale na druhou stranu si myslím, že jsou to mladí lidé, kteří si potřebují, jak se říká, nabít trošku ústa, trošku se otrkat… A možná to špatné nebude. Nevíme. To je jedna velká neznámá. Česká politika má jednu velkou vadu. Je vyprázdněná od osobností. Takové ty osobnosti, které tady byly v 90. letech, jsou nenávratně pryč. Teď se čeká, kdy se vynoří někdo, neříkám, že nějaký zachránce národa, nějaký Blanický rytíř, ale někdo, kdo má všech pět pohromadě, dokáže se v politice orientovat a reagovat na to, co se děje. A nevymýšlet si hovadiny a nesmysly.

A co říci na snahu Senátu sesadit prezidenta Zemana?

To je pořád dokola. Páni senátoři se opakují. Nikdy jim to nevyšlo, tak to zkouší znovu a znovu, aby se sami trošku zviditelnili. Ukazuje to jenom, že ten Senát je naprosto zbytečný. Že to není žádná ústavní pojistka ale snůška odstavených nebo zbytečných politiků, kteří tam za vysoké platy zcela zbytečně zasedají a úřadují.



Psali jsme: Letiště Praha: Letní sezóna pokračuje. Dopravci přidávají od začátku června lety do dalších destinací Konvalinka (ANO): Lesní divadlo Skalka čekají stavební úpravy a připraven je bohatý kulturní program Doteď jsme na sebe byli hodní, ale... Kulhánek v Partii načal kauzu Vrbětice a Rakušan vybuchl: Zeman, Nejedlý... Přísně zakázané ovoce! Politické procesy ze 40. a 50. let... Co zjistil Ransdorf pár týdnů před svou nečekanou smrtí? Josef Skála ohromil. Posaďte se

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.