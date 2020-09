„Jsem stále ten kluk z vesnice a nestydím se na to," říká lídr socdem na Plzeňsku

ROZHOVOR V Plzeňském kraji se vyzná jako málokdo, vyrostl zde a již od 90. let se aktivně podílí v různých úrovních na jeho chodu. Je v čele kandidátky ČSSD do nadcházejících voleb a nedává na sobě znát nervozitu, spíše naopak. Nedošel ale straně po 12 letech, co drží hejtmanství, dech? A jaký má on osobně vztah k ČSSD? Nejen o tom s lídrem plzeňské kandidátky.

Kandidujete na funkci hejtmana. Jak se pozná dobrý hejtman od špatného?

Poznat dobrého hejtmana předem, to nejde. Jestli si zaslouží takové označení, se ukáže vždy až po skončení volebního období, podle toho, co skutečně dokázal.

Ale tak i během funkce se určitě dá vyvodit podle chování, jaký hejtman je.

Jistě, pro mě je to umění lidi spojovat a překonávat názorové rozdíly. Docházet ke konstruktivním kompromisům. Správný hejtman nesmí lidi rozdělovat. Nejdůležitější je si během celého volebního období udržet tenhle směr a nenechat se vyviklat z rozhodnutí lidi motivovat, aby uměli překonávat svoje různé politické a společenské názory. Není to totiž zrovna nejsnadnější.

Když přijedete do jiného kraje na výzvědy. Na co se díváte jako první?

Pokud se bavíme o prvním dojmu, toho, čeho si všimne každý při zběžném pozorování, tak bych asi jako první zmínil to, že schopného člověka ve vedení kraje poznáte podle toho, jak se k němu chovají podřízení a úředníci kraje. Toto pravidlo platí nejen v krajské politice, ale napříč všemi sférami. Má-li šéf podporu a respekt svých kolegů a zaměstnanců, nemůže být špatný.

Krajské volby nepatří zrovna mezi ty, které lidi nejvíce prožívají. Čím to?

Protože pokud vedení kraje dělá svou práci zodpovědně a dobře, tak lidé nemají důvod cokoliv měnit, a tudíž ani chodit k volbám.

A nemůže to být naopak?

Pokud jsou lidé nespokojení s vedením, mají jít volit a projevit svůj názor právě tak. Pasivita a nespokojenost doma nebo v hospodě nic nezmění. Na tohle mám jasný a všem srozumitelná názor – chci změni, jdu volit.

Kandidujete za ČSSD, proč právě socdem?

V ČSSD jsem od svých 25 let a osobně si myslím, že sociálně-demokratická myšlenka, která je postavena na podpoře silnějšího slabšímu, šťastnějšího méně šťastným, na solidaritě zdravého s nemocným, je jedna z nejsilnějších myšlenek v politice, se kterými jsem se zatím setkal. Rozhodně stojí za to, aby ji člověk prosazoval.

Od roku 1998 jste nepřetržitě místostarostou jedné z obcí na Plzeňsku. Jak z této perspektivy vnímáte komunikaci kraje s malými obcemi?

Myslím, že tím, že jsem se dostal do vedení kraje, dostala tato problematika nový úhel pohledu, který pomohl nastavit nové způsoby řešení. Nedokážu přímo říct, že komunikace teď funguje na 100 procent, ale osobně více rozumím malým obcím, jejich specifickým problémům a lidem na venkově. Tím dokáži nastavit mechanismy, které zlepší vzájemné pochopení.

Bylo by na místě, kdyby se vláda vzdala nějakých svých kompetencí ve prospěch krajů?

Jsem přesvědčen, že decentralizace „moci“ by byla prospěšná nejen pro zemi, ale také pro EU. Především proto, aby ti, kteří rozumí problematice daného kraje, protože v něm žijí často i od narození, měli možnost rozhodovat o tom, co je a co není potřeba udělat. Současně si také myslím, že by vedení kraje mělo mít možnost se podílet na změnách, které budou dávat smysl pro celou ČR, nejen pro samotný kraj. Mnoho funkčních krajských projektů mají potenciál přesáhnout hranice jednotlivých regionů. Takže ano, rozhodně souhlasím s tím, že by kompetence krajů měly posílit.

Myslíte, že si hejtmani umí říci dostatečně nahlas o to, co potřebují?

Říct si určitě umí, ale problém je v tom, zda je vláda chce slyšet.

Jak to myslíte?

Naznačil jsem to již ve své předešlé odpovědi. Souvisí to s nastavením rolí. Čím více kompetencí budou kraje mít, tím více se usnadní proces rozhodování. Základní pravidlo ale zůstává - centrální úroveň musí s hejtmany spolupracovat.

Co je nyní v Plzeňském kraji prioritou?

Já se již dvanáct let snažím, aby prioritou kraje byl celý kraj, tedy všech 501 obcí a všech 589 899 obyvatel. Plzeňský kraj je třetí největší, co se rozlohy týče, ale devátý, co do počtu obyvatel . Prioritou pro mě vždy byli všichni, nechci nikoho upřednostňovat a nadržovat mu. Osobně si myslím, že je potřeba pomoci těm, kteří dělají něco navíc. Všem obcím, spolkům, sportovním akademiím, atd. Musíme jim, kromě finančních prostředků dát motiv a impuls, aby měly šanci se rozběhnout věci a akce, které mají smysl a něco komunitě přinesou.

Asi moc nemůžete nadávat na předchůdce, protože post hejtmana drží ČSSD od roku 2008. Tak já otázku položím jinak. Co je potřeba v kraji ještě udělat?

Znovu musím zdůraznit to, co jsem řekl již v předešlé odpovědi a platí to dnes ještě více než dřív. Je potřeba podpořit kraj jako takový, všechny subjekty, spolky, akademie, dobrovolné hasiče. Plzeňský kraj není jen Plzeň a její aglomerační okruh, ale všech 501 obcí se všemi obyvateli. Chci podporovat lidi tak, aby cítili, že kraj má o ně zájem a chce jim pomoct. Výsledkem bude, že i lidé se budou více snažit udělat něco navíc. Společně pak má kraj šanci rozvíjet ty aktivity a projekty, které mají smysl. Jako je budování sociálních a pečovatelských služeb, sportovních, kulturních, včelařských, zahrádkářských, hasičských a mnoho dalších spolků.

Jak moc Vám může při prosazování takových cílů pomoci fakt, že ČSSD je dnes vládní stranou?

Je to velká pomoc, už jenom tím, že se máme na koho obrátit ve smyslu řešení vládních věcí. Máme partnery přímo na ministerstvech zemědělství, práce a sociálních věcí, zahraničí a vnitra, se kterými můžeme komunikovat napřímo.

Jak hodnotíte poslední půl rok v kraji v kontextu šíření koronaviru. Je Plzeňsko připraveno na další vlny?

Je to velmi nepříjemná situace, na kterou se nikdo z nás nemohl předem připravit. Jsem ale na Česko pyšná na to, jak jsme se především v prvních týdnech dokázali jako společnost mobilizovat a navzájem si pomáhat. I tak ale první vlna ukázala slabiny, kde je zapotřebí napnout síly a na co si dát pozor. Teď je nejen Plzeňský kraj včetně našich nemocnic, ale stát jako celek, připraven mnohem lépe než předtím. Stačí jen spolupracovat.

Řada politiků poté, co vejde do vysokých míst, ztratí kontakt s veřejností. Uzavírají se do sebe a naslouchají jen svému okolí. Co budete dělat proto, abyste věděl, jaké starosti mají lidi?

Jsem dvanáct let, řekněme, ve vysoké politice a jsem stále členem několika spolků, sleduji fotbalová utkání, soutěže dobrovolných hasičů, a další. Také osobně navštěvuji malé obce, jejich obyvatele a starosty. Kontakt s lidmi mám tím pádem neustále a z první ruky. Přeci jen jsem od roku 1998 v kuse místostarostou obce Žihle. Věřím, že je to všechno jen otázka toho, zda člověk chce zůstat stejným, jako před vstupem do politiky, nebo nechce. Já mohu s klidem říct, že jsem stále ten kluk z vesnice a nestydím se na to.

Je nějaký citát, který si často opakujete?

„Nestačí pomoci jen jednou za čas. Proč nepomáhat každý den?“

