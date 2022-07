„Jsou tu lidé, kteří hlásají, že za drahé energie může vláda, ne Putin!“ Pekarová kádrovala národ. Diplomat zděšen

reklama

Je na čase, zatímco na ukrajinském území stále vybuchují granáty, mluvit o obnově? „Ano, ale z jiného důvodu, než se tady traduje. Ukrajina si musí uvědomit, že musí změnit sama sebe, aby mohla dostat pomoc. Nestačí jen bojovat, i Marshallův plán byl podmíněn tím, že Evropa byla schopna představit společný projekt, jak důvěryhodně obnovit peníze, aby se nerozkradly cestou. Ale takový plán jsem z Ukrajiny zatím neviděl,“ řekl Svoboda.

Na argument, že Ukrajina řeší aktuální situaci včetně bojů, odvětil: „Ukažte mi investora, který by poslal na Ukrajinu peníze, když neví, kde skončí a na co se využijí. Nevíme ani, zda je možné investovat do obnovy Mariupolu kvůli územním požadavkům. Nevíme toho strašně moc. Potřebujeme být připraveni pomoci, to samozřejmě ano, ale musíme mít jistotu, že peníze přijdou tam, kam mají přijít a nerozkradou se,“ uvedl.

Ukrajina jako druhý Afghánistán?

Tím investorem je však Evropská unie, která na obnovu Ukrajiny hodlá uvolnit půl bilionu eur formou dotací a půjček. Cyril Svoboda to vnímá jako připravenost: „To je ona připravenost, ale já doufám, že budou vědět, komu peníze půjčují a jaká je záruka návratnosti. Do Afghánistánu byly investovány dva triliony amerických dolarů a dnes je jednou z nejchudších zemí na světě. Kde jsou ty peníze, ve kterých kapsách a na kterých účtech skončily?“ upozornil. Dokázala by tedy tok tak obrovské částky peněz ohlídat Evropská unie na Ukrajině? „To musejí pohlídat členské státy a bude i na České republice pečlivě hlídat, aby pomoc byla velkorysá, s čímž souhlasím, ale zároveň transparentní. Aby naši daňoví poplatníci věděli, že jdou peníze na konkrétní projekty. Například založit mezinárodní organizaci, která bude kontrolovat použití peněz. Nelze je jen poslat,“ sdělil bývalý ministr zahraničí.

Ukrajina musí představit svůj Marshallův plán

Dle jeho názoru je lepší nepodporovat jen válečný průmysl, neinvestovat jen do války, ale investovat do obnovy země. „Jsem jednoznačně pro pomoc Ukrajině, ale zároveň bychom měli mít jistotu, že bude existovat alespoň nějaký funkční systém mezinárodní kontroly, jak a kým peníze použit a na co. A ten musí představit Ukrajina, my jí ho nemůžeme diktovat. Ukrajina sama musí představit plán,“ řekl dlouholetý politik. Připomněl, že na Ukrajině měli velký vliv oligarchové už před válkou, a proto se musí změnit i tamní mentalita. „Nemůže to skončit tím, že peníze určené na obnovu použijí ukrajinští oligarchové,“ podotkl.

Půl bilionu eur z Bruselu znamená půl bilionu eur z financí členských států Evropské unie, tedy z peněženek daňových poplatníků, a to v době energetické krize, vysoké inflace a ještě pro nečlenský stát. Bude to před Evropany obhajitelné? „Bude právě za předpokladu, že Ukrajina představí jednoznačný Marshallův plán, tedy zcela konkrétní projekt, který bude monitorován a kontrolován mezinárodní organizací, nikoliv jen Ukrajinou. A ten projekt musí, znovu opakuji, představit Ukrajinci. Po druhé světové válce to byla Evropa, která představila Spojeným státům svůj projekt, jak bude soběstačná v letech 1947 – 1952,“ zdůraznil. „Kdyby se ukázalo, že polovina peněz byla rozkradena a skončila v kapsách oligarchů a lobbistů, tak je lepší neposílat nic,“ poznamenal Cyril Svoboda.

Evropa odstřižená od plynu? Iluze

Jako příklad pomoci uvedl obnovu dodávek ruského plyn přes Ukrajinu. „Pokud se obnoví transit ruského plynu přes Ukrajinu, bude mít Ukrajina dostatek peněz za transit. Toto kontroverzní téma je jednou z možných forem pomoci vedle půjček. Byla by iluze myslet si, že Evropa se úplně odstřihne od ruského plynu. Ano, musí snížit závislost na ruském plynu, ale nikdy se úplně neodstřihne,“ zdůraznil. Redakce proto namítla, že právě odstřižení od ruského plynu zaznívá z úst některých evropských politiků. „Nejsem znalec detailních informací, ale moje pochybnost spočívá v tom, že alternativní zdroje nebudou k dispozici zítra a je otázka, zda budou za dva, tři, pět let, to nikdo neví. Navíc si nejsem jist, že někteří noví partneři v arabském světě jsou věrohodnější, než Ruská federace. Těch otázek je hodně,“ řekl. Podle něj politici neříkají veřejnosti pravdu, když ji ujišťují, že v případě vypnutí plynu Putinem pojede Evropa dál. Přežije maximálně pár týdnů či měsíců.

Svoboda dále okomentoval výrok šéfky TOP 09 Markéty Pekatové Adamové. Ta řekla: „Vysoké ceny energií jsou prostředkem boje proti nám všem a Putin při tom spoléhá na to, že se nevole lidí neobrátí na něj, ale vůči Ukrajincům a místním politickým reprezentacím, které se snaží tu situaci rychle řešit. Na toto on klade velký důraz a bohužel mu v tom pomáhají i mnozí aktéři na lokální úrovni, nevyjímaje Českou republiku. I tady jsou lidé, kteří hlásají, že tu situaci zavinila vláda, a ne ruský diktátor.“

Volby jsou odpověď

Bývalého ministra zahraničí prý nyní vůbec netrápí, kdo situaci zavinil, ale co udělá vláda České republiky. Akademická debata o vině prý nepomůže občanům na rozdíl od jasné strategie, jak postupovat dál a jaké kroky budou následovat. Považuje však za vhodné rozdělovat obyvatele podle metru na ty, kteří se domnívají, že za všechno může ruský prezident Vladimir Putin, a na ty, kdo vidí vinu pouze ve vládě, nikoliv v Putinovi? Není nebezpečné členit názory takto černobíle? „Samozřejmě je to nebezpečné. Jsme v demokratické zemi a máme právo na názor. I ti, kdo si myslí, že za všechno může Putin, na to má každý právo. Ať každý aktér vysvětluje postoje, přesvědčuje, že má řešení, ale takové rozdělování je nedemokratické,“ domnívá se.

A jako jedinou odpověď na to vidí volby. „Volby jsou jediná odpověď. Paní předsedkyně může být stokrát přesvědčena, že pravda je ta, kterou hlásá ona, a lidé to špatně chápou. Až půjdou k urnám, možná se ukáže, že si většina myslí totéž, co ona. Počkejme si do října,“ vyzval. Každopádně budou mít kroky vlády z jeho pohledu velký vliv na výsledek komunálních voleb? „Velkou váhu. Topolánkova vláda prohrála kvůli poplatkům ve zdravotnictví, ačkoliv šlo o krajské volby a krajské organizace o poplatcích rozhodovaly. Proto jsem si naprosto jistý, že co se děje na Ukrajině, bude mít velký vliv na podzimní volby. Velká města jsou jako malé parlamenty,“ dodal Cyril Svoboda.

