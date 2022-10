„Kdo může zorganizovat demonstraci, aby od vás nedostal nálepku?!“ Nacher udeřil na Fialu

„Vláda tvrdí, že jde o bezprecedentní situaci, která si zaslouží celospolečenskou a politickou shodu, ale koalice a ministr průmyslu současně s opozicí moc nekomunikuje, takže je to opravdu těžký příběh,“ upozorňuje poslanec hnutí ANO Patrik Nacher. Upozornil také, že vláda by demonstrace měla vnímat jako zpětnou vazbu a místo nálepkování lidí slyšet hlas občanské společnosti. Okomentoval také výsledky voleb, kde usiloval o křeslo primátora.

„Pokud jde o účast, čtu výsledky voleb tak, že se nevymykají průměru účasti předchozích voleb, tedy že komunální volby nijak nepřiměly lidi jít k volbám, ale zároveň ani neodradily. A pokud jde o celkové vyznění voleb, tak mám pocit, že vidím několik trendů. Hnutí ANO má lepší pozici. V senátních volbách se to příliš nezlepšilo,“ řekl Nacher pro ParlamentníListy.cz.

Nacher dále uvedl, že v Praze má velký vliv celostátní politika a podle ní se také voliči rozhodují. „A i v Praze jsem rád, protože když vezmu všechna čísla od minulých voleb, máme plus čtyři procentní body a od loňských parlamentních voleb máme plus dvě procenta. Výsledek je lepší i proti volebním průzkumům, všechny kromě jednoho ukazovaly horší, a když se podívám na počet zastupitelů, máme největší nárůst ze všech klubů. V Praze jsem si přál, aby výsledek začínal dvojkou, ale to se těsně nepodařilo. I tak beru druhé místo (za prvním SPOLU, pozn. red.) jako úspěch a teď uvidíme, jak se podaří sestavit koalice,“ sdělil.

Čím slabší koalice, tím větší kompromisy

S kým by byl tedy ochoten spolupracovat, kdyby měl tu možnost, nechtěl konkrétně prozradit, dokud neproběhnou první jednání. „Spolupráce má smysl jedině tam, kde obsahově dává smysl, kde mají subjekty podobné vidění světa a podobné ideologické zakotvení i vize tak, aby při rozhodováních na konci bylo co nejméně kompromisů, které samozřejmě znamenají, že město přešlapuje na místě. Pro mě je silná koalice spojená nikoliv na základě uměle vytvořeného kritéria vládního půdorysu nebo na základě nenávisti a vymezení se vůči někomu třetímu. Koaliční spolupráce dává smysl jedině tam, kde je podtržena stejným pohledem na rozvoj města,“ popsal a dodal, že u některých rozhodnutí je třeba politická odvaha. Čím slabší koalice, tím větší kompromisy.

Budeme slyšet

Jaká témata v Praze považuje za nejdůležitější, a patří mezi ně tolik diskutovaná doprava? „Pro mě jde o dvě časové etapy. První je aktuální řešení energetické krize a nabídka energetického tarifu pro Pražany, která jim pomůže projít zimou, aniž by měli pocit nějakého ohrožení. Připomenu, že Praha vlastní Pražskou plynárenskou, a.s., a s tím se dá pracovat. To je akutní,“ tvrdí. Hlavní město by podle jeho názoru mělo zvážit také prodej menšinových podílů v energetických společnostech, které Praze nepatří. Druhou časovou etapu vidí v dlouhodobém řešení dopravy. Obchvaty, radiály, řešení parkování. Nacher podporuje jednu parkovací zónu pro celou Prahu, revitalizaci brownfieldů a podobně. „U spousty projektů je to o politické odvaze, která bude větší, když budeme mít silnou koalici. Čím je koalice slabší, tím je menší i politická odvaha a do projektů pak nejdete,“ řekl Patrik Nacher.

Prohlásil také, že udělá maximum, aby se pražské hnutí ANO dostalo do koalice a aby tak druhá nejúspěšnější strana z hlediska počtu zastupitelů zaznamenala největší nárůst. „My nejsme pátí v pořadí, nějací přikrčenci, kteří čekají, až jak se to vyvrbí. Na straně druhé z toho nevyplývá, že půjdeme do koalice za každou cenu. Jsme připravení být v koalici, proto usilujeme o důvěru, a jsme připravení být i konstruktivní v opozici tak, jako dosud. Za sebe připomenu, že jsme prosadili řadu věcí. Namátkou zastropování dětských exekucí, rychlá pomoc Pražanům v oblasti energetiky, se kterou jsme přišli jako první my v únoru. Náš tým je zkušený a je v něm celá řada místostarostů městských částí a zkušení politici, takže i v opozici budeme slyšet,“ poznamenal Patrik Nacher.

Vláda má komunikovat, ne nálepkovat

Vyjádřil se také k aktuálním tématům. „Myslím, že premiér by měl vyměnit ministra průmyslu a obchodu (Jozefa Síkelu, za STAN, pozn. red.), protože jeho komunikaci upřímně nerozumím od začátku. Nedodržuje termíny, mluví nesrozumitelně, nekomunikuje ani s vlastními koaličními poslanci. V neděli řekne v televizi něco, co v pondělí bere zpátky. Vše se dělo po volbách a spousta lidí byla zklamána, že to před volbami bylo divadlo. Opatření přicházejí pozdě, jsou nedostatečná a stát by ušetřil více peněz, kdyby je přijala vláda dříve a kdyby komunikovala s opozicí,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

Od začátku dochází k disharmonii a disproporci – zároveň se říká, že jde o bezprecedentní situaci, která si zaslouží celospolečenskou a politickou shodu, ale současně koalice a ministr průmyslu s opozicí moc nekomunikuje, takže je to opravdu těžký příběh,“ povzdychl si Nacher.

Upozornil také, že vláda by demonstrace měla vnímat jako zpětnou vazbu a místo nálepkování lidí slyšet hlas občanské společnosti. „Je to hlas lidí a poklidný nesouhlas. Nikde jsem nezaznamenal násilí, rozbíjení výloh, jak to vidíme v západní Evropě, o které se říká, že je nejvyspělejší. Já jsem respektoval protesty Milionu chvilek, oni by měli respektovat demonstrace proti této vládě,“ vyzval poslanec.

K rétorice vládních politiků o proruských organizátorech i účastnících řekl, že nemusí s organizátory souhlasit, ale dívá se na demonstraci pohledem lidí, kteří jdou na náměstí, nikoli pohledem organizátorů. „Prostřednictvím organizátorů můžete zpochybnit kdykoli kohokoli, pak je namístě položit řečnickou otázku, kterou si kladu. Kdo by měl v České republice zorganizovat demonstraci, aby nedostal nálepku a vláda aby se chovala k lidem kultivovaně a komunikovala, místo toho, aby je někam zařadila do pytle, dala jim nálepku, a tím to má odbyté? To není řešení,“ dodal Patrik Nacher.

