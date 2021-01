„Kdy uvidím protestovat nahého Hilšera?“ Jaroslav Foldyna zmiňuje krvavou událost, která se odehrála v USA

reklama

Pět mrtvých a desítky raněných. Takový je výsledek vtrhnutí lidí do washingtonského Kapitolu 6. ledna po protestním pochodu k budově. Současný prezident Donald Trump příznivce k pochodu vyzval, situace se však vymkla kontrole. Nyní čelí obviněním, že sám nese za celou událost vinu. Nese, a nakolik, podle vás?

Na to, abych mohl alespoň trochu kvalifikovaně posoudit vinu, mám málo informací. Pokud je ale pravda, že Donald Trump přednesl projev, ve kterém měl lidi vyzvat k útoku na budovu až dvacet minut poté, co k útoku došlo, tak největší díl viny asi nese někdo jiný.

O jakém stavu americké společnosti události Kapitolu vypovídají?

Společnost je ve Spojených státech amerických rozdělená víc, než kdy jindy, a není divu. Po rasistickém běsnění ze strany Black lives matter přišly volby, u kterých mnoho indicií nasvědčuje tomu, že byly do poměrně značné míry zmanipulované ve prospěch příznivců Black lives matter. Něco takového zákonitě musí ve společnosti vzbudit konflikt.

Je něco, co měl Trump udělat 6. ledna jinak?

6. ledna už bylo pozdě dělat cokoli. Trump měl čtyři roky na to, aby zajistil větší kontrolu nad demokratickým průběhem voleb, a měl čtyři roky i na to, aby oslabil sílu anticivilizačních hnutí typu Black lives matter. Ukázalo se ale, že svých možností nevyužil dostatečně. Je samozřejmě otázkou, zda tak zbytnělý systém vůbec lze za čtyři roky rozbít. Je to podobné, jako s našimi politickými neziskovkami. Obávám se, že eliminace jejich vlivu je práce na několik volebních období. To, které už pomalu končí, jsme v tomto ohledu zcela promrhali.

Zaměstnavatelé prohledávají videa z Kapitolu a rozdávají výpovědi těm, kdo se akce účastnili. Je to adekvátní reakce?

Vezměte si, co by se stalo, kdyby nějaký český politik například pózoval v uniformě SA a ještě by tvrdil, že je mu činnost SA sympatická. Takový politik by nejenže okamžitě v politice skončil, ale nejspíš by byl i obžalován z trestného činu. Na druhé straně zde máme politika, který opakovaně pózoval s vlajkou Antifa, což je skupina, která dělá přesně to, co dělaly oddíly SA, tedy bije a mrzačí lidi, s jejichž politickým názorem nesouhlasí, a neděje se nic, a to i přesto, že se ten politik k činnosti Antifa stále otevřeně hlásí. Tady je vidět jasná disproporce nejen v činnosti orgánů činných v trestním řízení, ale také v přístupu médií.

Vnímáte tedy nějaký rozdíl v tom, jak je přistupováno k události v Kapitolu a jak bylo přistupováno k událostem v rámci hnutí Black Lives Matter?

Už jsem tento selektivní přístup popsal, takže: ano, ten rozdíl vnímám.

Demonstranti se dostali do Kapitolu tak snadno, že to vyvolalo kromě rezignací dotčených čelních představitelů i diskuze nad tím, jak k tomu vlastně došlo? Proč nebyli policisté a ochranka lépe připraveni, když se o pochodu vědělo týdny dopředu? Co na tyto dohady říkáte vy?

Celé to samozřejmě může vyvolávat podezření, že státní aparát, či alespoň jeho podstatná část, aktivně spolupracoval na svržení prezidenta země. Něčemu takovému se ale říká státní puč a doposud jsme něco takového byli zvyklí vídávat jen v zemích takzvaného třetího světa. Jde však stále jen o domněnky. Na to, abychom takovou věc mohli říci s určitostí, máme zatím málo informací. A obávám se, že to tak už zůstane navždy.

Sociální sítě – Facebook, Twitter, Instagram a nyní se přidal i YouTube - zablokovaly Donaldu Trumpovi jeho účty. Nemůže tak komunikovat se svými příznivci. Facebook dokonce začal odstraňovat jakékoliv příspěvky s heslem „stop the steal“ – zastavte tu krádež (voleb) s tím, že stejné heslo použili aktéři v Kapitolu. Provozovatelé také začali používat označení, že určitý příspěvek je zavádějící a tak dále. Mají sociální sítě a podobné platformy právo rozhodovat, který názor se u nich vyskytne, a který nikoliv? Je třeba je nějakým způsobem regulovat?

Zatímco v Číně prezident vypnul Facebook, ve Spojených státech Facebook vypnul prezidenta. Tento známý bonmot, myslím, dost vypovídá o tom, kdo nám doopravdy vládne. Jsou to provozovatelé sociálních sítí a média. Potíž je v tom, že je nikdo nevolí. Bude potřeba najít odvahu s tím něco udělat, jinak přijde velký průšvih. A opět; totéž je i u nás.

Donald Trump se v reakci na to rozhodl využívat sociální síť Parler, která není regulována a kam ho jeho příznivci nyní následovali. Domníváte se, že po současných problémech můžeme očekávat změnu v online komunikaci?

Vzhledem k tomu, že Parler byl vzápětí po tom, co na něj Donald Trump přešel, vypnut, tak je zřejmé, že ta změna už přišla. Tou změnou je cenzura a po ní můžeme čekat i kriminalizování politických oponentů příznivců neomarxismu. A znova; týká se to i nás.

Ano, Parlel nyní hledá nové servery. Každopádně Parlel příspěvky necenzuruje, proto se tam také objevují teorie i názory všeho typu, někdy morálně problematické - jako antisemitské nálady, různé teorie a další věci někdy i na hraně zákona. Patří to všechno do svobody projevu – tak, jak to dělá právě Parler?

Patří. Svoboda projevu má samozřejmě svá rizika, ale ta jsou menší, než rizika pramenící z cenzury. Vždyť my kvůli těm politicko-korektním zmetkům už spolu skoro nemůžeme mluvit.

Atmosféra ve Spojených státech amerických houstne. Po proniknutí do Kapitolu se chystá až 15 tisíc členů národní gardy chránit Kapitoly po celých státech v době inaugurace Joea Bidena. Je to podle vás jen začátek problémů rozdělené americké společnosti? Nebo se po lednu věci zase uklidní?

Pokud 75 milionů voličů Donalda Trumpa zapomene, co se stalo, a pokud se nenávistní šílenci z Antifa, Black lives matter a dalších podobných spolků najednou promění z fašistů a nacistů na demokraty, tak se situace uklidní. Otázku, jak moc jsou oba tyto faktory pravděpodobné, si každý asi umí zodpovědět sám. Co se týká osudu samotného Donalda Trumpa, tak leccos nám může napovědět i to, že muž, který vnikl do Kapitolu, kde podle některých zdrojů zkoumal notebook Nancy Pelosiové, byl nalezen mrtvý. Údajně sebevražda. Čekám, kdy proti tomu uvidím protestovat nahatého senátora Marka Hilšera, něco mi ale říká, že se nedočkám.

Jak vy sám vnímáte působení Donalda Trumpa ve funkci amerického prezidenta?

Donald Trump je jistě samorost a je pravdou, že jeho vystupování občas mohlo být vnímáno jako poněkud kontroverzní. Je ale potřeba říci, že to měl po celou dobu mandátu velmi těžké. Na racionální zhodnocení jeho role je zatím asi brzo, ale šestý smysl mi napovídá, že ještě budeme špendlíčkem hrabat. A je tady také jedna věc, kterou nikdo nemůže popřít: Donald Trump nezačal žádnou válku, což se prezidentům Spojených států amerických před ním už dlouho nepovedlo.

Jaroslav Foldyna



