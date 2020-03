„Koronavirus. Skupování potravin. Už to má rysy paniky!“ Známý psychiatr posílá vládě velice vážnou výzvu

ROZHOVOR „Opravdu mi chybí v dnešní době vyjádření vlády. Co jsem četl, tak tu jsou informace – vláda má právo uzavřít města. Budiž. Ale co se pak bude dít? Řekne to vláda? Jak to vypadá? Pokud lidé tyto informace nemají, tak spoléhají takzvaně na sebe a dělají zásoby. Už to má rysy paniky. Tady bych apeloval na vládu, aby si premiér vyhradil čas a srozumitelně a rozhodně dokázal říci, jaká je situace. Jaký je scénář A, jaký je scénář B. Aby lidé neměli zbytečný strach,“ radí psycholog Jiří Brančík, primář z psychologického oddělení Vojenské nemocnice v Brně.

reklama

Světem se šíří epidemie koronaviru, která ovšem postihla hlavně oblast Číny kolem Wu-chanu. Jsou k ní v zásadě dva postoje. Začnu tím, který už je teď asi v menšině. Tedy tím skeptickým. To jsou lidé, kterým přijde ten humbuk kolem toho přehnaný a upozorňují, že koronavirus je něco jako chřipka, a že nejhorší je smrt z leknutí... Jak se dívat na tento přístup?

Někde jsem četl, že těmto lidem se říká chřipkaři. Mně osobně chybí seriózní informace od odborníků, čeho se vlastně bát. Když si přečtu média, všude se mluví o počtu nakažených. Ale chybí srovnání s běžnou chřipkou, jakou to má mortalitu. Kolik procent na to umře. Zatím z těch čísel, co jsou dostupná, tak je to dost nízké. Nevím. Třeba nemám správné informace.

Zdá se, že častější je druhá varianta reakcí připomínající paniku. Lidé skupují ochranné roušky a trvanlivé potraviny, a to nejen v zemích, kde se už virus objevil, ale i tam, kde ještě není, včetně ČR. Je to z psychologického hlediska pochopitelné?

Pochopitelné to celkem je v případě, že lidé nemají dostatek informací. Teď je všeobecná informace, že nejsou k dostání ochranné roušky. Důležitější otázka je – ochrání mě ta běžná rouška před nákazou?

Fotogalerie: - Náměstí Borise Němcova

Četl jsem, že ne...

Také bych řekl, že ne. Může u člověka, který je nositelem nákazy, omezit šíření nějakých kapének do prostoru vůči těm druhým. To bych celkem bral, že člověk, který má u sebe podezření, že je nachlazený, tak to bude nosit. Ale mě to neochrání. Jsou samozřejmě speciální roušky proti virům, ty ale asi nejsou běžně dostupné.

A co se týče nakupování těch potravin?

Opravdu mi chybí v dnešní době vyjádření vlády. Co jsem četl, tak tu jsou informace – vláda má právo uzavřít města. Budiž. Ale co se pak bude dít? Řekne to vláda? Jak to vypadá?

Dejme tomu, že se koronavirus v nějakém městě vyskytne. Vláda by měla říci od kdy, či od jaké úrovně epidemie by muselo dojít k tomu, že to město uzavře. A jaký bude další scénář? Nedovedu si představit, že by vláda uzavřela město, že se nikdo nedostane dovnitř ani ven, budou tam hlídat ozbrojené jednotky a nechají ty lidi tam vymřít? Vláda musí vysvětlit, že pokud by se město uzavřelo, tak za jakých podmínek, jak bude zabezpečeno zásobování.

Tím by se dosáhlo větší informovanosti obyvatel. Pokud lidé tyto informace nemají, tak spoléhají takzvaně na sebe a dělají zásoby. Trošku pochybuji, že by je zachránilo, když budou mít nakoupeno za 15 tisíc potravin, pokud se někde nakazí. Stejně v tom případě musí do nemocnice a karantény. Už to má rysy paniky. Celkově to může situaci zhoršit.

Tady bych apeloval na vládu, aby si premiér vyhradil čas a srozumitelně a rozhodně dokázal říci, jaká je situace. Jaký je scénář A, jaký je scénář B. Aby lidé neměli zbytečný strach.

Jde i to, že lidé, kteří v tuto chvíli panice nepropadají a potraviny neskupují, tak je budou muset začít také nakupovat, aby vůbec nějaké měli?

Anketa Je v Polsku a Maďarsku ohrožena demokracie? Je ohrožena 3% Není ohrožena 97% hlasovalo: 12115 lidí Samozřejmě. Osobně je teď neskupuji. Když ale zjistím, že mi doma chybí těstoviny, tak si je půjdu koupit, ale nebudou. Pak bude zboží nedostatkové, začne vzrůstat pocit ohrožení i u lidí, kteří se nezásobili, a celé je to možná zbytečné. Vláda má vyjádřit jednoznačné stanovisko k tomu a poinformovat, co se bude dít.

Je to i plodná půda pro vznik různých fám, například že už je případ v Praze (doufejme, že do publikování tohoto rozhovoru se v Česku nějaký neobjeví), či na Slovensku, když teď ve vrcholící volební kampani onemocněl premiér Pellegrini, hned se šuškalo, že určitě má koronavirus... Tento jev vás asi jako odborníka nepřekvapuje?

Fámy byly a budou. Pokud by se v Brně objevila jedna prokázaná nákaza, tak si dovedu představit, že člověk v tramvaji zakašle a tramvaj se vylidní. To tak je. Jedinou možností, jak toto aspoň zmírnit, je, že zodpovědné složky a autority budou informovat, co se děje, co očekávat, a co ne. Samozřejmě, že určitá část lidí řekne – vy nás chcete oblafnout, my vám nevěříme. Ale přeci jenom je něco rozumného informovat, než to nechat na nějakém spontánním vývoji. To pak už bude pozdě na hašení požáru.

Média o koronaviru samozřejmě referují. Zvyšují ještě paniku, jak někdo tvrdí? Na druhou stranu, kdyby o tom neinformovala (což je ovšem jen teoretická úvaha), tak by to snad byla horší varianta?

No samozřejmě. Úplně to zatloukat nelze. Otázkou je vyváženost informací. Protože informace je, že se šíří nějaká nepříjemná nákaza. Co se z toho vyvinulo doposud, jak to vypadá, jak s tím budeme bojovat... Myslím, že jedna z nejhorších informací, co jsem se v posledních dnech dočetl, je, když se řekne – vláda má právo uzavřít město. No potěš, tedy. To tam bude v tom městě potom zákaz vycházení? A sousedi se budou navzájem vraždit, aby ukradli pytlík mouky, nebo co? V této době by už i média měla oslovit vládu a příslušné autority, aby se vyjádřily jasně.

Teď k něčemu pozitivnějšímu. V Česku jsou kraje, města, instituce i jednotlivci, kteří do Číny posílají pomoc. Dá se říci, že když je někde nějaké neštěstí, tak Češi pomáhají?

Anketa Souhlasíte s přejmenováním náměstí u ambasády Ruské federace na náměstí Borise Němcova? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 19964 lidí Ano. Češi v tomto mají docela dobrou pověst. Jsou rozumně soucitní. Říkám rozumně, protože Češi jsou zase poměrně racionální a nepropadají nějakým zbytečným akcím, aby svými milodary živili nějakého diktátora.

Přesto jsou lidé, kteří z politického či ideologického (či jak to nazvat) přesvědčení, nemohou překousnout, že jde o Čínu, zvláště když na ní předtím nenechali nitku suchou, a teď by jí měli posílat pomoc. Co o nich říci?

Toto je už podle mě hloupé, protože tam už je silný ideologický nádech. Je tu plno věcí nedomyšlených. To už je politika, která zabředá v mnoha věcech do naprostých hloupostí. Zkrátka, nepřátelství vůči Číně je často přeháněno zbytečně, protože realita je, že Čína je taková, jaká je. Nějakým způsobem se rozvíjí a bude se rozvíjet i dál. Musí s ní svět zkrátka počítat. A tím, že někdo bude prskat, že s nějakým městem rozváže přátelské vztahy, tak ničeho nedosáhne. Je to projev pouze hlouposti.

Prskat bych nedoporučoval teď ani z hlouposti... Chci se však zeptat, jak má na současný stav běžný člověk reagovat? Objevují se rady, mýt si často ruce a při kýchání si zakrývat ústa (což nás ovšem učili už v útlém dětství rodiče a také nám to připomínali v mateřské školce), jiní, možná v žertu, doporučují mírné popíjení slivovice. Co doporučujete vy?

Mírné popíjení destilátů je často cesta do pekel, pokud se to přežene. Tam nevidím nějakou prevenci. Samozřejmě jsou potřeba běžné hygienické návyky. Po příchodu z venku si umýt ruce. To má být naprosto normální, ale plno lidí to nedělá. Když jsem nachlazený, kýchám nebo smrkám a jsem mezi ostatními, tak se podle toho také zařídit. Hodně lidí to také nedělá.

Takže upozorňování na tyto základní hygienické návyky je správné?

Je to správné a dobré lidem připomínat. Jde o podstatnou část dobré prevence. Rozhodně lépe, než se dezinfikovat alkoholem a pak někde prskat kapénky kolem sebe v tramvaji.

Tady jde spíše o humor, což je možná také dobrá reakce na tuto situaci?

Když se to bere s humorem, tak je to vždycky lepší.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.