„Laici padající pomalu na úroveň nějakých bláznů ze sociálních sítí. Měli by mlčet!“ Laudát je ve varu z vystupování vlády v koronakrizi

Česká vláda požádala o prodloužení nouzového stavu kvůli koronavirové epidemii. Zdá se, že počty nově pozitivních nakažených začaly klesat, a už se mluví o návratech žáků a studentů do škol. Jak podle vás česká vláda zvládá druhou vlnu? Za tu první jste ji v našem rozhovoru velmi zkritizoval.

Myslím, že co se týká druhé vlny, tak ji zvládá ještě hůře než tu první. Na začátku bylo fatální selhání premiéra Andreje Babiše, když prostě nerespektoval varování odborníků a svého tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, takže umožnil velmi razantní nástup druhé vlny. Teď už vlastně jen chytá problémy, které jsou, a snaží se od toho distancovat s tím, že slovo mají odborníci. Bohužel je mi to líto, ale za tím jsou ty stovky a dnes už tisíce mrtvých, zejména penzistů a lidí s hendikepem, takže je to ještě horší než jaře.

Na postu ministra zdravotnictví pak došlo ke dvěma výměnám. Komu tedy lze vinu přičíst podle vás? Je to právě premiér?

Jednoznačně, protože ještě zesměšňoval Vojtěcha. Vždy jsme v KAN volali po jeho odvolání – už ze začátku roku v lednu, kdy lhal Sněmovně, že máme protiepidemické zásoby ochranných pomůcek, a pak se ukázalo, že není vůbec nic. Nicméně způsobem, jakým premiér zesměšňoval ministra, ministr vyhlásil, že chce realizovat opatření, Babiš je zakázal, protože vycházel z toho, co si myslí lidé... bylo léto a domníval se, že se vlna nevrátí. Tím je osobně zodpovědný za to, že se koronavirus a pandemie rozrostla v českých zemích do té míry, že jsme byli některé dny a týdny nejhorší na světě.

Fotogalerie: - Národní 2020

Jak závažnou vinu lze premiérovi přičíst za to, že se k testování v domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních přistoupilo až nyní a s velkým zpožděním. Po něčem podobném, včetně ochrany důchodců, volali odborníci už od jara.

Samozřejmě už odborníci varovali – a nemyslím žvanily, kteří se na to nalepili a honili na tom nějaké politické body – a bylo jasné ze statistiky, že nejnapadnutelnější jsou penzisté a lidé, kteří mají nějaký zdravotní problém. Těch žije v naší společnosti celá řada. Takže součástí selhání, které se táhlo od jara, je, že vůbec nic neudělali a teď s obrovským zpožděním dohánějí, aby ochránili nejvíce citlivé skupiny.

V jarním rozhovoru jste si stěžoval, jak vláda komunikuje a poskytuje informace veřejnosti. Zlepšil to protiepidemický systém PES, tedy dvě tabulky, které určují kdy a co?

Já se obávám, že ten chaos, podivné chování vlády, ministrů a lidí kolem té epidemie, pokračuje. Vzhledem k tomu, že druhá vlna nastoupila a probíhá výrazně řádově razantněji a nepříjemněji, tak se naplno objevuje informační chaos, pokus o zkreslování nějakých dat nebo minimálně chování, které vzbuzuje podezření. Takže je to ještě horší, co se týká informovanosti než na jaře. A v těchto dnech prožíváme situaci, kdy ministr zdravotnictví představil PES a ministr Karel Havlíček na druhou stranu zase pouští, že bude prosazovat změny, jako by se neuměli domluvit a vystupovat jednotně. Všechny tyto věci zpochybňují věrohodnost systému PES a na druhé straně i věrohodnost celé vlády. To je přesně to, co se nemá dít, protože pak si lidé říkají: ono je to asi nějaké divné, oni nevědí, znejisťují společnost více, než je nezbytně nutné. Strachu mezi lidmi je spousta, a ještě ho umocňovat tímto chaosem je špatně.

Jak k důvěryhodnosti vlády, o níž mluvíte, přispívá skutečnost, že bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula byl vyfocen, jak odchází z uzavřené restaurace, pak byl vyfocen Miroslav Kalousek, jak odchází z „jednoho“ piva, a nakonec předseda lidovců Marian Jurečka, který se vyfotil s pivem na patníku, protože si neuvědomil, že je zákaz pití alkoholu na veřejném prostranství?

Nevím, co na to říct. Jen to svědčí o české politické scéně a mám pocit, že když jsou lidé v politice, ztrácejí rozum a domnívají se, že jim všechno projde a mohou si dělat, co chtějí. Některé z nich, jako Jurečku, podezřívám z toho, že vlastně ani nevěděl, že se dopouští něčeho špatného. Zažil jsem, že poslanci málokdy přečetli nějaké zákony, pro něž pak hlasují, a dokonce i ty důležité. Takže tohle je jen pokračování. Jedou, jako kdyby byli nějací autisté, jedou mediální povídačky ve Sněmovně a v zásadě tomu nevěnují čas. Je to velmi nepříjemná práce, ne vždy záživná, spíše většinou nezáživná, aby vůbec věděli, o čem hlasují. Pak by se tyto excesy neděly. Následkem je necitlivost k pravidlům a vůbec v chování. Všichni vědí, že se má v obcích jezdit padesátkou, na dálnici 130 a vzpomeňte, jak se chytávali ministři vlády a poslanci, jak často přesahují i dvojnásobně rychlost. Pak se z toho různě vykrucovali a dávali velmi špatný příklad společnosti. Když tohle někdo udělá, tak by se měl popravdě sbalit a jít z politiky pryč.

Co podle vás druhá vlna koronaviru v České republice ukázala o českém zdravotnictví?

V druhé vlně vláda odmítla živnostníkům odpustit sociální a zdravotní pojištění. Do toho rozeslala peníze seniorům a nyní se ukazuje, že i dluh na příští rok bude v rozpočtu větší, než se předpokládalo. Jak si česká vláda vede, co se týká práce s financemi a podpory ekonomiky v této krizi?

Znovu. Podobně jako z hlediska řízení zdravotnictví prostě naprostá nezodpovědnost, když to srovnáte s vyspělými zeměmi. Ať už to jsou Spojené státy, Kanada, Německo, téměř všechny vyspělé státy, a někdy i méně vyspělé, si umějí poradit, rychle distribuovaly pomoc. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Tady naprostý chaos, i aktivita finančního úřadu, kdy úředníci okamžitě začali vyšetřovat místo toho, aby začali pomoc organizovat, utápějí se v byrokracii.

Co se týká celkového pohledu, pro mě je chování vlády naprostá rezignace na budoucnost, na jakýkoliv ekonomicky udržitelný systém a popravdě řečeno, kdo po nich nastoupí, musí udělat velmi nepříjemné reformy, aby se stát a jeho finance konsolidovaly.

Má Jan Blatný, ministr zdravotnictví, vaši důvěru?

Začal velmi nešťastně lhaním, co se týká podpisu pod peticí Milionu chvilek, ale jinak vystupuje velmi kultivovaně. Nicméně mám pocit, že nemá tak silnou pozici. Prosazuje nějaká pravidla a ministři už je zase začínají zpochybňovat a prosazovat něco jiného. Zase se opakuje velmi nešťastná historie – premiér versus ministr zdravotnictví Vojtěch. Alespoň je to rozdíl v tom, že vystupuje slušně a snaží se.

Podle vás jde o nějaký opakující se scénář? Tedy že ministr zdravotnictví stojí proti premiérovi?

V tuto chvíli bych to takhle neřekl. Ten průšvih je tak velký, že Babiš říká: vy rozhodněte, odborníci rozhodnou… a vezměte si, že když to srovnáte se začínající epidemií, jak blábolil dlouhé hodiny a zmateně o ničem, jak všechno zvládá, a teď se z toho vypařil. Nastupuje Karel Havlíček a další… v tuto chvíli by skutečně měli mít hlavní slovo ministr zdravotnictví, odborníci, a tito laici, kteří pomalu padají na úroveň nějakých bláznů ze sociálních sítí, by do toho raději moc mluvit neměli.

Může jít o taktiku premiéra Andreje Babiše, jak tvrdí někteří politici a politologové, tedy že nechá odpovědnost na ministrovi a případně odstřihne ministra i s problémem?

Taktika je to v tom, že má strach. Ve skutečnost není tak dobrý manažer, jak veřejnosti dlouho namlouval. V řízení vlády manažersky selhal. Když roste ekonomika, není žádná epidemie, žádné sucho, žádné povodně, to se stát dá celkem řídit, protože běží setrvačností. Ale jakmile se stane nějaký problém, a celý koronavirus ukazuje, že premiér selhává a není schopný manažer. Spíše schopný všeho, ale rozhodně ne manažer. Mě nepřekvapuje, že se od toho snaží poodstoupit nebo utéct. Nebo vystavovat na nepříjemné věci někoho jiného, protože sám dělá populistickou politiku a dnes nejsou doby na populismus. Když nějaké restrikce nařizujete lidem, tak vystrkává někoho jiného.

