„Lidé by je vyhnali.“ Paroubek o tom, kam se pětikoalice neodváží

„Tak asi nepůjdou do fabriky, tam by je lidé vyhnali. Půjdou tam, kde nečekají žádný odpor. Myslím ale, že brzo přijde čas, že se nebudou moci objevit ani na takovýchto akcích,“ říká k politikům na hudebních festivalech expremiér Jiří Paroubek. V rozhovoru prozradil, jak se rýsuje spolupráce levice, rozebral státní výdaje i možnost elektronických voleb. Na závěr se dostal i do Francie.

Pane inženýre, když jsme se domlouvali na rozhovor, zmínil jste, že se snad už nějak rýsuje spolupráce levice, o které jste Vy před časem začal mluvit. Můžete tedy prozradit, co je v tomto směru nového?

Můžete nějaké jméno na kandidátce prozradit už teď?

Myslím, že to v tuto chvíli nemá smysl, abych prozrazoval jména. Určitě budou zastoupeny ty jednotlivé menší politické strany.



Jak si vysvětlujete ten přístup sociální demokracie, která v minulých poslaneckých volbách, dá se říci, tak nějak „pohořela“?

Já myslím, že pohoří i v těch příštích volbách, pokud budou takto pokračovat. Pokud budou spoléhat na cinknuté průzkumy veřejného mínění a na řekněme prostor v médiích, který jim vytvoří pan Barta a spol. Prostor v médiích je jedna věc, ale druhá věc je důvěryhodnost té strany. Těch lidí, kteří ji momentálně reprezentují.



Vy jste zmínil KSČM, jaké další strany by s vámi měly spolupracovat?

Tak je tam ČSSD Jany Volfové, Domov, Národní socialisté….. Jednáme s Rozumnými pana Petra Hanniga. Pak samozřejmě nevylučuji přístup některých dalších zajímavých osobností.



Pojďme dál. Poslanci minulý týden schválili v závěrečném čtení vládní novelu týkající se zpomalení valorizace důchodů a znevýhodnění předčasného odchodu do penze. Co na to říct?

Tak já si myslím, že to je jeden z protilidových zákonů, které tato koalice prostě chce přijímat a přijímá. Takže, co na to říci? Samozřejmě životní úroveň důchodců bude dál klesat. V tomto a minulém roce došlo a dochází k poklesu životní úrovně lidí. Já bych řekl tak o čtvrtinu, v nejlepším případě o pětinu. Ty průzkumy třeba agentury STEM ukazují, že vlastně tři čtvrtiny lidí musí šetřit, a to i v těch vysokopříjmových skupinách, aby si udrželi nějaký standard. Takže není to legrace a vláda se chová, jako kdyby žádný problém nebyl. Vyhazují se peníze z okna za zbrojení, berou se dlouhodobé úvěru od EU na výstavbu drážní sítě, modernizace nádraží… To samo o sobě by bylo prima, ale tohoto se vláda nebojí a některých těch dalších dlouhodobých závazků, které bude mít, ale pokud jde o důchody, tak straší lidi, že jednou na ně nebude? Myslím si, že Evropská komise dávno přišla na to, že to se může stát, že ty příjmy z důchodového pojištění nebudou stačit k pokrytí důchodů, ale že je možnost sáhnout také do státního rozpočtu. Ale tato koalice bude raději sahat do státního rozpočtu například na nákup nesmyslných zbraňových systémů. Stíhaček za 150 miliard, 77 německých tanků - nikdo neví, kolik to bude stát – 40, 50, 60 miliard….. a další a další zbrojní systémy. Hlava mi jde z toho kolem.

Premiér Fiala nedávno na festivalu v Ostravě mluvil o tom, že naše země na tom není prý tak zle, jak se píše v médiích. Uvedl, že jsme lídrem například v obraně, pochválil dopravu a celkově, že máme na to být jednou z nejúspěšnějších zemí na světě. Má pravdu?

Myslím, že tato vláda nerozumí vůbec ničemu. Premiér Fiala je možná zdatný politolog, nebo sociolog, nebo co je tedy profesně, ale ekonomice země nerozumí vůbec. A ten propad, zadlužení deficitního hospodaření státu, je v té poslední době děsuplný a nerýsuje se žádný obrat. Naopak, vláda se zatěžuje dalšími a dalšími výdaji, ale ne výdaji za lidi. Zatěžuje se výdaji v podstatě za věci, které by asi neměly mít tu prioritu.

Na zmíněnou akci dorazil i prezident, který se „přihlásil“ k myšlence elektronických voleb. Co byste mu vzkázal?

Domnívám se, že to nejsou jeho nápady. To vychází z toho jeho mozkového trastu na Hradě a je to inspirováno našimi zahraničními přáteli, zejména ze Spojených států. Tato představa, pokud bude realizována, je narušení tajnosti voleb a svobodných voleb. Protože prostě neumožní jakoukoliv kontrolu a pak už ty volby snad ani nemá cenu navštěvovat.



Někteří v této souvislosti připomínají takovou tu „akci“, které se lidově říkalo „přemluv bábu….“

Myslím, že to je realizace této akce, v konečných důsledcích. Protože pokud za rodinu budou korespondovat online s volební místností ti nejmladší, ti kteří jsou indoktrinovaní současnou vládní propagandou, no tak je zřejmě, že ty hlasy těch rozumnějších, starších a dříve narozených lidí, se neuplatní. Takže to je ta tajnost voleb. A to je zcela nepochybně záměr této koalice a jejího produktu, pana prezidenta. Stejně tak jako umožnit volby těm, kteří dlouhodobě nežijí na území republiky. Co vědí o problematice, jak se tady žije, co je potřeba atd…? Tak do toho projektují nějaké své představy, které jsou daleko od reality a myslím si, že to není ani v zájmu země.



Mimochodem, Petr Štěpánek z Trikolory napsal na Facebook, že hudební festivaly, na kterých se místo hudebníků producírují politici, zaslouží jediné, aby zkrachovaly. Z některých míst zazněly i vzpomínky na předrevoluční Festival politické písně. Patří, nebo nepatří politici na hudební festivaly?

No tak ještě jsem to chápal, když se tam objevil Václav Havel, který k nim měl nějakou vazbu….. Ale tohle je skutečně producírování se v té oblasti…. Tak asi nepůjdou do fabriky, tam by je lidé vyhnali, ale půjdou tam, kde nečekají žádný odpor. Aby vypadali jako někdo, kdo může vůbec konverzovat s tou veřejnosti, kdo se může objevit na veřejnosti. Myslím ale, že brzo přijde čas, že se nebudou moci objevit ani na takovýchto akcích.



Na závěr se podívejme i do Francie. Máte informace o tom, jaká je tam aktuálně situace ohledně nedávných nepokojů? Tak nějak bych řekl, že to z médií celkem zmizelo…. Vy jste ve Francii ale nedávno byl…

Zmizelo, to je zřejmé. Ty věci tam doutnají pod povrchem. To není jenom Paříž, Lyon, Marseille…, ale opravdu desítky měst, kde na předměstích v podstatě ve svého druhu ghettech žijí potomci bývalých migrantů nebo migranti, samozřejmě často nezaměstnaní, nezaměstnatelní a často frustrovaní. To je jedna část Francie. Takže teď Francie ohledává škody. Já si myslím, že ty škody půjdou do miliard eur.

A samozřejmě také propad hospodářství. Protože všichni, alespoň pokud jde o odboráře, se snažili přenést ty spory o důchodovou reformu přes léto, aby proběhla letní sezona tak, aby nebyli poškozeni hoteliéři, restauratéři a samozřejmě také zaměstnanci v cestovním ruchu a veřejném stravování. No ale toto, ty velké nepokoje, zasáhly i do sezony. Řada lidí proto přemýšlela, jestli do Francie cestovat, nebo necestovat. Já sám jsem také zvažoval dřívější odjezd. Ale tam v té oblasti, kde jsem byl, k ničemu nedocházelo. Nejbližší ohnisko bylo v Toulonu, 100 kilometrů odtud, v Marseille, což bylo 150 kilometrů, tak nebyl důvod mizet. Ale pokud by se to bývalo přitvrdilo, tak samozřejmě, že bych zvažoval okamžitý návrat do země. A řada lidí prostě do Francie nedorazila, což jim pochopitelně vytvořilo také problémy v oblasti cestovního ruchu.

