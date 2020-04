,,Lžou vám.” Klaus ml. předkládá zlou pravdu o Česku s virem i po něm. Bude to bolet

ROZHOVOR Stát musí začít brutálně šetřit, bez toho se neobejdeme, jinak je to lhaní občanům. ParlamentnímListům.cz to řekl předseda Trikolóry a poslanec Václav Klaus. Podle něho je nutné začátkem týdne zrušit nouzový stav a uvolnit lidem možnost vrátit se do práce, jinak nás čeká devastace společnosti.

Pane předsedo, šíření nákazy se v ČR prakticky zastavuje, přesto vláda s uvolňováním opatření moc nespěchá. Prý má epidemiologické argumenty. Co na to říkáte?

Vláda nemá lehkou situaci, ale na druhou nějaké tříměsíční čekání a plány, že se dva měsíce otevře něco málo, to není realistické. Požadoval bych ukončení nouzového stavu. Ať stát masivně navýší počet testů, nakažení půjdou dohledat a nemusí kvůli desítkám lidí být zastavená celá země. Jinak dál hrozí šíření ekonomického koronaviru, což už nastává, a je to vážné.

Jako příklad, že uvolňování je zmatené, jsou podle některých psí salóny, které už fungovat mohou, ale běžná kadeřnictví ne. Podle čeho se vláda může rozhodovat, jak to vnímáte?

Tady právě vidíme důsledky nesmyslných dvouměsíčních plánů. Stačí se podívat na situaci dva měsíce nazpátek. Kolem 20. února v České republice ještě nikdo nic kolem koronaviru neřešil, lidé v Itálii lyžovali atd. Takže teď plánovat něco, co bude v červnu, naprosto neodpovídá realitě, ani epidemiologické realitě. Druhá věc je, že tyto plány se každý den mění resort od resortu, což přispívá dál k šíření ekonomické paniky, nejistoty obyvatel a devastace.

Chápu, že vláda se obává zdravotních rizik v případě, že by se opatření uvolnila, ale hlavně musí existovat konkrétní plán, a podle mě žádný neexistuje. Jediná cesta je brát to podle velikosti provozoven, začít otevírat od těch nejmenších, aby si lidé a firmy mohli zpět získat svou obživu. Z vládních almužen ekonomika nepřežije, to je dlouhodobě jasné.

Můj návrh je, aby nouzový stav skončil příští pondělí. Nekonečné prodlužování stavu, kdy nikdo neví, co bude či nebude a co má dělat, to nikam nevede. Firmy a živnostníci umírají, což bude mít devastující účinky pro společnost. Pakliže vznikne další chaos tím, že se otevře hobbymarket, ale neotevře se prodejna s teplákama atd., tak je to čekání, a nikdo neví, na co.

Vláda už schválila navýšení schodku rozpočtu na 300 miliard a těžko soudit, zda jde o poslední změnu. Jak se budeme s následky této krize vypořádávat?

Jedna věc, kterou nikdo neříká, je jasná. Stát bude muset brutálně šetřit na spoustě zbytných věcí. Vyskočí nezaměstnanost, bude spousta výdajů, které jsou spojené s touto krizí... a my si nemůžeme dovolit dělat inkluzi, živit Senát, kraje, tisíce úřadů apod. Stát musí začít škrtat.

Ještě v dobách blahobytu jsme navrhovali, aby stát neměl schodkový rozpočet, dokonce jsme pro to získali asi 70 poslanců. Rezervy by se nám teď hodily. Řešení, že se budou pouze tisknout peníze a jinak se nestane nic a všichni se budou tvářit, že vše bude, jak bylo, to je lhaní občanům a nemůže to fungovat. Dovolím si před tím varovat, protože to je útok na finanční stabilitu a na další věci. Tohle není řešení.

Je jasné, že v době krize je schodek. V těžkých obdobích se prostě stát zadlužuje, stejně tak rodiny v krizových situacích. To je normální. Není ale normální se dál tvářit, že nadále žijeme v hypersociálním státě, kdy se staráme i o lidi, které už ve třetí generaci nepracují. To je utopie.

Jinými slovy, budoucí ekonomické problémy si zčásti vláda zavinila sama tím, jak se chovala v předchozích letech?

Vláda koronavir nespustila, v tomto směru ne. Ale to, že jsme prožírali spoustu peněz, nesnižovali lidem daně, to je jasné. Bylo to rok od roku, uplácení voličských skupin, prudký růst výdajů státu... a teď, když přijde taková rána, se ukazuje, že to bylo velice špatně. Je to smutné. Určitě nemám radost z toho, že jsem měl pravdu, to pochopitelně nemám. Stát se musí podle toho začít okamžitě chovat a začít šetřit – a nechat naopak žít to, co má možnost růst. Aktivitu lidí, živnostníků a firem, abychom ekonomiku dokázali nastartovat a lidé začali pracovat a fungovat. O tohle teď musí jít.

Těžko přehledná je situace ve školství, kde mají vzniknout jakési dobrovolné menší skupiny a sedět se bude v rozestupech. Jak situaci ve školství vidíte?

Do školy se buď má chodit – nebo mají být školy zavřené. Nic mezi tím neexistuje. Že budou ředitelé redukovat počty podle toho, kdo má doma babičku nebo bronchitického strýce, to je čistá utopie. Ředitelé škol tohle dělat nemůžou, ať si to rodiče zvolí sami.

Školy jdou ruku v ruce s národním hospodářstvím, protože když lidé půjdou do práce, děti jsou ve škole. Má se určit termín, odkdy škola začne naplno, a nezkoušet věci typu, že tam děti budou v polovičním počtu a metr nebo dva od sebe, to je zcela mimo realitu.

Je jasné, že lidé se nadále musí chovat opatrně, nosit roušku, mýt si ruce a dodržovat další hygienická opatření, to bezesporu ano. Běžný život, aby si lidé mohli sehnat obživu, se musí rozeběhnout.

Poslední dny se vede ostrá debata ohledně uzavření hranic. Prezident Zeman řekl, že hranice by měly být rok zavřené. Dovedete si to představit? Anebo to naopak pomůže a nám se nic nestane, když budeme rok doma?

Naše země je závislá na exportu a vždycky byla, takže je důležité udržet pohyb zboží.

Co se týče cestování pro zábavu, to je skutečně věc, která by se měla uvolňovat mezi posledními. Riziko, že by opět došlo k opětovnému zavlečení nákazy, je značné. Toto je asi opatření, které by nemělo být uvolněno mezi prvními.

