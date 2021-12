„Milé nebinární Ježíško.“ Bartoš a další píšou o dárky. Rakušan by potřeboval nové sponzory a holinky

reklama

Vít Rakušan, ministr vnitra a předseda STAN

Drahý Ježíšku,

Asi víš, že se chystám kandidovat na prezidenta republiky (Mezi napsáním textu a jeho publikací došlo ke zvratu, když Vít Rakušan tuto eventualitu vyloučil, pozn. red.). Moc by se mi proto hodilo, kdybys mi přinesl pod stromeček cvikr, holínky, bílou uniformu a pokud možno i koně. To víš, musím se přece přiblížit tatíčkovi Masarykovi.

Ostatně máme toho hodně společného. On byl vědec, já středoškolský učitel. On byl z chudých poměrů a můj táta byl jen senátor. A konečně, oba jsme velmi zkušení, já jsem vlastně lepší než on, protože zatímco on se na kandidaturu na Hrad zmohl až ve svých 68 letech, já na to mám už ve 43.

Navíc jsem starostoval Kolínu a dělám teď ministra vnitra a na tyhle prvotřídní funkce si Masaryk v životě nesáhl.

A spolu s tím mi prosím přines nějaké normální sponzory. Ta kampaň se sama nezaplatí a už teď vypadá blbě, když nám na účet chodí peníze z Kypru. Věšek to sice zařídil skvěle, co se týče množství, ale v prezidentské volbě by mi to asi neprošlo.

S úctou Tvůj vždy pokorný a skromný Vítek

-

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů

Milé Ježíško,

předně si prosím povšimni, že Tě oslovuji ve středním rodě. Naše interní odborná analýza zpracovaná europoslanci Peksou a Gregorovou totiž dospěla k závěru, že jsi s vysokou mírou pravděpodobnosti nebinární osoba. A tudíž považuji za případné oslovovat Tě ve středním rodě.

V případě, že by se naše analýza mýlila, přijmi prosím mou upřímnou a hlubokou omluvu za to, že jsem Tě misgenderoval.

Ježíško, celý rok jsem byl na všechny moc hodný, krom Andreje Babiše, který si to ovšem zasloužil. Volby se nám i tak moc nepovedly a tak mi prosím přines hodně pozic ministerských náměstků, funkcí v dozorčích radách státních podniků a dalších kapustiček pro ty moje slimáčky.

Jo a taky by se mi hodilo, kdybys mi mohlo nadělit pod stromeček několik harmonik. Budu teď poslancovat za Ústí, a ačkoliv jsem velmi silně proti diskriminaci a předsudkům, mám pocit, že nějaké harmoniky do zásoby by se mi hodily.

Tvůj Ivánek

-

Michal Šmarda, předseda ČSSD

Milý Ježíšku,

vím, že jsme jako sociální demokraté nebyli moc hodní. Vím, že i v letošním roce jsme se mezi sebou řezali jak dřevo na pile. Ale slibuji, že se polepšíme.

Abys viděl, že jsme přece jen zpytovali svědomí, nežádáme o moc. Stačí nám jen jeden jediný dárek, a dokonce kvůli němu nebudeš ani muset do obchodu, stačí nám totiž peníze. Pro začátek třeba 100 miliónů.

Potřebujeme zaplatit dluhy. A navíc vůbec není příjemné odpovídat lidem na otázku, jak že chceme spravovat peníze všech, když nejsme schopni pořádně se postarat ani o naše vlastní finance?

Obracíme se s prosbou o solidaritu i na naše zahraniční přátele a přítelkyně ze Socialistické internacionály, ale mám trochu obavu, že za to budou něco chtít. A to něco asi bude bezmezná podpora Green Dealu.

Víš Ježíšku, osobně s tím nemám problém. Ostatně víš dobře, že jsem obecně příkladně progresivní minimálně stejně jako můj místopředseda Tomáš Petříček. Takže ještě jednou, osobně s tím nemám žádný problém, ale mám pocit, že našim voličům se úplně nechce platit vyšší účty za elektřinu a Teslu si můžou dovolit koupit tak maximálně ve snu.

Takže nějaké peníze bez závazků by se nám hodily. A mně osobně, pokud bys mohl přinést tak dvě cisterny nafty, tak bych se vůbec nezlobil. Na sjezdu jsem slíbil, že objedu straníky po celé republice a to víš, nafta není zadarmo.

I Tvůj přítel Michal

-

Kateřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně KSČM

Soudruhu Ježíšku,

vím, že nejsi, ale kdybys náhodou byl, tak mi prosím přines soudruha Lenina. Letos jsme splnili plán na 130 %. A tak si to zasloužíme. Bohužel jako již tolikrát v minulosti se i nám letos stalo, že revanšisté a agenti západních imperialistů podryli náš upřímný boj za světový proletariát.

Plán jsme tak sice splnili, ale ve Sněmovně nejsme. S agenty reakční pravice ve vlastních řadách se vypořádáme, ale moc by nám pomohlo, kdybys nám přinesl soudruha Lenina.

Nemusí to být nic moc těžkého, tělo můžeš pořád najít v mauzoleu na Rudém náměstí. A pokud jsi skutečně všemocný, jak tvrdí klerofašisti, není pro Tebe žádný problém soudruha Lenina oživit. A on už nás pak neomylně povede a zajistí, abychom se opět stali avantgardou dělníků, rolníků a pracující inteligence.

Pokud všemocný nejsi – protože přece oba víme, že všemocná je jen dějinná revoluční síla směřující nevyhnutelně ke komunismu – přines nám alespoň ruku soudruha Lenina. Na to bys snad mohl stačit.

Pověsím ji pak v jednačce našeho Ústředního výboru, aby nás směřovala tím správným směrem.

Tvoje Kačka

- -

Jen pro úplnost dodáváme, že se samozřejmě jedná o mírně satirický předvánoční komentář politologa Michala Boka a přání vyslovená na těchto řádcích jsou zcela smyšlená. Ale nemusela by být.

