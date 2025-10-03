„Mladí herečtí smradi. Protekční děti.“ Gulyáš ke křiku ze Staromáku

Zabraňme vládě extremistů, zval Milion chvilek pro demokracii na nedělní akci na Staroměstském náměstí. Co byste pořadatelům vzkázal? Cítíte se třeba vy, který kandidujete za Stačilo!, jako extremista?
V pojetí společnosti vedené k fašismu, rychle propukající z latentní podoby do zcela otevřené formy, jsem jako odpůrce tohoto zřízení a současné protinárodní vlády jistě extrémistou. Mám totiž extrémní nechuť, odpor a postoj následovat fašistické trendy a tažení jejich protagonistů za myšlenkou války, zisku z války a smyšleného boje proti fantomu komunismu. Tamti, tedy ti ze Staromáku, jsou alergičtí na označení fašistickou nálepkou, ale mají ji na čele, melou stejnou mantru od rána do večera a jejich idea postrádá logické a faktické argumenty. Jsou to prostě líhnoucí se fašisté, kteří nesnesou jiný názor, jiný pohled, ba dokonce ani jiná slova. Kdo se odlišuje, je v jejich pojetí extrémistou. Nestojí o diskurz a já pro ně mám tím pádem jediný vzkaz: „Už vás to dohonilo, za chvíli vás to začne kousat do zadnice! Epochální změna západního světa stojí před prahem vašich domovů, i přes veškerý váš intelektuální fundament nejste schopni to pochytat, neboť jste lapeni do obludné myšlenky války. Jste nemocní hloupostí plodící zlo a nenávist!“
Podívejme se i na sobotní akci, kterou pořádal spolek Svatopluk a kde vystoupili zástupci Stačilo!, ale i SPD, PRO a další. Tady se jednalo o výzvu k prezidentovi, aby respektoval volby. Z jakého důvodu se obáváte, že by se tak nestalo?
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Shora jmenovaná politická a společenská uskupení tuší toto nebezpečí, a proto se jala zcela logickým způsobem na ně upozornit. Obranou fašistů je vypouštěná kouřová clona tzv. extrémismu, kterou zahalují všechna taková shromáždění i projevy v mainstreamových médiích, ale i mezi studenty, kteří jsou lehkou obětí nově modernizované goebbelsovské propagandy střižené na míru současné vládě nejen naší, ale i té nelegitimní, eurounijní.
Jaká byla na této akci atmosféra? Dorazili i odpůrci, co se tam odehrálo?
Atmosféra byla pozitivní a odpůrci nepředvedli nic víc ani míň než to, co předvádějí už hodně dlouho. Policie odvedla perfektní práci, za což jí patří dík a velké uznání, které ovšem končí přede dveřmi kanceláře ministra vnitra. Neodehrálo se tedy ve své podstatě nic tak zvláštního, až na ducha mektala z devadesátek, prošedivělého a sešlého republikána Sládka, který se jako bezzubý Dracula probral v nějakém upířím transu za denního světla z politické rakve a začal vykřikovat do megafonu spejblovsko-hurvínkovská hesla, ovšem na úrovni vesnického šmíráka kozla Vymečence. Fašouni mají své komiky, kteří se snaží navodit pouťovou atmosféru, přičemž to spíše působí zaprděně stejně, jako jejich hesla a jednotlivé výkřiky. Taková přehlídka bizáru. To je fašistická, poměrně špatně maskovatelná chyba v matrixu, možná jen první slupka, která chrání jádro neoliberalismu, myšlenky, která rozložila západ a vede právě k poslednímu stupni, tj. fašistické diktatuře, ať už jsou její „technikálie“ jakékoliv.
Pojďme zpátky k Milionu chvilek. Mnozí lidé jim vyčítají, že se dostatečně nevěnovali i kauzám, které mají nějakou spojitost s vládnoucími stranami. Tedy třeba Dozimetr, bitcoinová kauza…. Jsou tyto výčitky na místě?
Ony tu nejsou od toho, aby kritizovaly spojence a pány, ony tu jsou, aby vytvářely dojem sjednoceného ideálu boje proti Rusku a anachronickému komunismu. Jsou to najatí kolportéři zadaných témat. Ta dozimetrická, bitcoinová apod. témata, ta od nich nečekejte. Teď mají téma varování před extrémismem. Nehledají ho v importovaném nacismu, v Dozimetru, v Bitcoinech, kampeličkách, to je normální; ale to Stačilo!, to SPD, to je téma, to se musí pořád omílat. Tohle je celý smysl Milionu chvilek. Škodit svobodě, škodit pravdě, škodit opačným názorům, škodit jejich nositelům, podporovat donátory a chapadla globální moci.
Na nedělní akci vystoupil mimo jiných například i Jan Hrušínský nebo Václav Marhoul, tedy vaši kolegové z umělecké branže. Několik známých osobností, například Vladimír Polívka, Marek Lambora, či Emma Smetana také už před časem promluvilo na videu s názvem Dese(t) k volbám. Ostatně, alespoň to tak tedy vypadá, ale zřejmě většina umělců patří spíš k podporovatelům současné vlády než opozice. Čím to?
Budu velmi úsporný. Fascinující jsou někteří podporovatelé tohoto vládního zla, mlátící si hubu o komunismus, kteří si kariéru a jméno udělali za socialismu, kdy o mnoha věcech rozhodovala strana se svou vedoucí úlohou. Už to, že jsou to mnohdy protekční děti, jejichž tatínci se nesmazatelně dotkli dobových reálií a někdy se nechali i pohodlně popovézt přes údolí hadů, tak to je skutečnost, která mě opravdu baví. Kdybych se v tom nepohyboval od konce sedmdesátých let, kdybych neznal souvislosti a mnohá fakta, kdybych neměl paměť, asi bych byl stejně naivní, jako ti mladí herečtí smradi, co si dovolují mě moralizovat na sociální síti. Z hereckého řemesla zmizela pokora. Tu mají už jen zřídka lidé mé generace, ale potlačují ji ve jménu módní vlny sebevědomého narcismu, který se šíří jako virus. Tím pádem nastala záměna pokory za řitní alpinismus.
Už nějaký čas nejsem detailním pozorovatelem umělecké scény. Není tam nic inspirativního, nic, co by posouvalo mou chuť po objevování. Točí se to v kruhu sebestravování. Upřímně, je mi to líto. Třeba přijde doba renesance, ale to bude tehdy, až zase někdo poskládá zhroucený žebříček hodnot. Toho už se nemusí nejen naše generace vůbec dožít.
Když jsme u těch umělců, už v minulém rozhovoru jste zmínil, že to nemáte teď ve vaší branži vůbec jednoduché, tedy od té doby, co se veřejně více vyjadřujete k politice a hlavně teď, když kandidujete za Stačilo!. Nechcete být konkrétnější? A věříte, že se situace zlepší?
Jdu do politiky ne proto, abych se za chvíli vrátil někam, odkud jsem odešel, či byl na základě předpokladu odejit. Já budu konkrétnější v nějaké literární, nebo filmové podobě. Ale obecně vám řeknu, je mi z toho trochu, obrazně řečeno, nevolno. Padesátá léta. Ovšem to není program, naskočit na lep a hrát ubohé žabomyší války hodné poddaného komediálního stavu. Jak moudře říká Miloš Zeman: „Nasrání není program.“ Takže jsem v klidu a dělám to, co jsem si předsevzal, dělám to s lidmi, kteří za to stojí. Pokud jde o změnu společenského klimatu, to se odvíjí od změny politického klimatu. Jestli rozeženeme dusivou fialovou mlhu, jistě uzříme paprsky slunečního svitu. Zombíci světlo neradi. Zalezou a budou dělat jakože nic. Ale ne hned. Bude to chvíli trvat a bude to bolestivě namáhavé pro všechny, kteří disponují zdravým rozumem. Budou dělat strašné věci, myslím si, znaje hysterické podhoubí tohoto politického komparzu.
Ministryně Černochová se dost ostře ohradila proti slovům slovenského prezidenta Pellegriniho ohledně možného zlepšení českých a slovenských vztahů v případě, kdy by se českým premiérem stal Babiš. Černochová to považuje za zásah do předvolebního boje a podporu opozice. Je její kritika na místě?
Já myslel, že Černochová nakupuje letadla, tanky, helmy … A ona až takhle politicky? A věděla zrovna, co říká? Ona totiž, stejně jako házenkářka knížkami Mirečka, působí hodně mimo. Roztomilá ODS má vůbec výjimečnou dámskou ligu. Evička z ministerstva spravedlnosti, to je taky Popelka vhodná na „španělský střevíček“. Pellegrini si může říkat, co chce, když česká vládní reprezentace kydá hnůj na Slovensko už od zvolení Fica, a Rakušan si jezdí v předvolební kampani na Slovensko podporovat progresivisty. Má pravdu, pan slovenský prezident. Ten na rozdíl od toho českého ví, co říká. Ten náš ale zase ví, kdo mu říká, co má říkat, aniž by snad tušil obsah toho, co vlastně říká.
A mimochodem, také se domníváte, že česko-slovenské vztahy by byly za vláda Babiše lepší?
Za kohokoliv, kromě téhle vládní žumpy.
Pokud se Stačilo! dostane do vlády, co by mělo být mezi prvními kroky, které udělá?
Obecně si hnutí především musí vyjednat takovou pozici, aby nebylo jen doplňkovým politickým zbožím někoho silnějšího. Od toho se pak odvíjí ostatní.
My jsme autentičtí a jdeme nejen za výsledkem voleb, my jdeme za cílem pomoci občanům, být jejich nejen hlasem, ale i silou, která nepřipustí, aby se děly jevy tak strašně poškozující nejen je, ale i jméno naší země. Chceme hloubkový audit hospodaření, podpoříme získání energetiky a vody zpět do majetku státu a budeme za všech okolností pracovat na tom, aby se ceny potravin dostaly do přijatelné relace, tj. tam, kde nebude porušována sociální důstojnost. Je třeba podpořit stavební iniciativu státu pro ekonomicky slabší, ale hlavně pro mladou generaci. A budeme iniciativní ve věcech diplomacie. Bude těžké napravovat izolaci, do které nás zavedl Lipavský svou bruselsko-servilní politikou. Budeme neoblomní a vytrvalí, my nemůžeme zklamat! Nemáme na to právo. Musíme vybojovat ekonomický, politický a společenský prostor nejen pro umlčovanou většinu, ale pro všechny občany! Osobně jsem na to ve své kandidatuře vsadil všechno, svou celoživotní kariéru. Už jsem se nemohl dál jen dívat a okopávat kotníky, musel jsem vyrazit do boje se vším, co jsem v životě nasbíral a můžu teď, v tom boji proti neoliberalismu poskytnout i obětovat. A v tom boji mi nemohl nikdo nabídnout větší podporu a odhodlání, než hnutí Stačilo! Nechceme lepší svět jen pro někoho. Chceme lepší svět pro všechny – a tečka!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: David Hora