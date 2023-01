„Mluví z duše lidu“. Bašta zazářil na Primě, expert nabízí vysvětlení

Když slibuje, že v případě zvolení prezidentem odvolá Fialovu vládu i proto, aby zabránil válce, kterou tento kabinet touží vyvolat, mluví z duše lidu. Tak si vysvětluje mediální expert Jiří Mikeš drtivé vítězství Jaroslava Bašty v debatě šesti prezidentských kandidátů na CNN Prima NEWS a jeho 47 procent získaných v hlasování diváků. Lidé cítí, že vláda je tu od toho, aby se starala o vlastní občany. A ne, aby se v první řadě koukala na to, co si myslí v Bruselu, co říká Washington a co od nás požaduje prezident Ukrajiny.

Ve středeční debatě šesti prezidentských kandidátů na CNN Prima NEWS porazil Jaroslav Bašta drtivě své soupeře, když od nich v hlasování diváků získal více než 47 procent. Čím si jeho triumf vysvětlujete?

To je velice jednoduché. Když někdo řekne: „Tuhle vládu, tu pětikolku, odvolám“, tak si lidé řeknou: „Konečně někdo“. A jestliže ještě někdo řekne: „Já nechci válku a slibuji vám, že když budu zvolen, tak do války nepůjdeme“, tak to je útok na ministryni Černochovou, na premiéra Fialu a na další. Čili pan Bašta říkal to, co by si lidé přáli. Zatímco když pan Fischer přijde s teoretizováním o Ústavě, tak to jsou bláboly a nikoho to nezajímá. Lidi zajímá, jak se vymanit z marasmu, do kterého jsme se dostali. A když někdo řekne: „Jsme ve válce“ a někdo ještě povolí, že se u nás bude na nějakých ukrajinských zařízeních vyrábět válečná technika, a ještě cvičíme jejich vojáky na našem území, tak to už začíná být opravdu malér. Lidé nejsou hloupí a cítí, že nás někdo žene do nějakého podivného průšvihu.

Takže tak velkou podporu Jaroslava Bašty lze vnímat i jako důsledek toho, že vládě Petra Fialy už věří podle průzkumů jen čtvrtina společnosti?

Především vláda, která vzešla z voleb, je od toho, aby se starala o vlastní občany. A ne, aby se v první řadě koukala na to, co si myslí v Bruselu, co říká Washington a co od nás požaduje prezident Ukrajiny. Pak se není co divit, že když pan Bašta vytáhne takové plány, tak proti tomu nic nemůžou, protože oni jenom mlží. Jen vedou hezké řeči, umí se hezky tvářit, dokonce se někteří dokážou i pořádně obléct, zatímco Bašta, i když není žádný řečník, mluví z duše lidu.

Přesto tak drtivé vítězství, téměř polovina hlasujících, udivuje. Kdo se na zpravodajský kanál Primy dívá, když každý druhý je tedy de facto pro odvolání Fialova kabinetu? Koukají se ti samí lidé na Českou televizi?

I kdyby to takhle řekl na Nově nebo v České televizi, tak i tam by divácké hlasování vyhrál. To je dáno tím, že lidé už mají toho všeho dost, i proto taky vyšli na Václavák. Vysílají signály tomu signalistovi, ale on a jeho okolí to nechápou, pokračují dál a ještě nám lžou. To nemůže jinak dopadnout, než že i ten Bašta, když takhle mluví, získá sympatie. Ale velký problém může být v tom, že stáhne voliče od Babiše a že se do druhého kola nedostane ani jeden z nich.

Jaroslav Bašta tvrdí, že i špatný mír je lepší než válka. Kabinet Petra Fialy by prý odvolal i proto, aby zabránil válce, kterou tato vláda touží vyvolat. Je i tohle nezanedbatelný názor a silný hlas v české veřejnosti?

Tak i ty cinklé průzkumy hovoří o tom, že víc než polovina národa je proti válce a proti tomu našemu zapojování do ní.

Ale nedá se jeho postoj srovnávat s Mnichovem ze září 1938, tedy s kapitulanstvím, jak mu už vmetli jeho kritici?

Ale vždyť Bašta říká, že na Ukrajině umírají tisíce mladých lidí a copak se nejde nějak domluvit a zastavit tuhle řežbu. Tenhle jeho postoj není vůbec žádné mnichovanství. Ta válka musí skončit. Přitom je jasné, že každá velmoc, a to Ruská federace je, dokonce jaderná, když začíná být obkličovaná, nějak reaguje. Vzpomeňte, že stačilo, aby se řeklo, že v Iráku jsou nějaké zbraně hromadného ničení, a už se tam válčilo. A jak to, že Američané poslali do Srbska letadla a humanitárně tam bombardovali? Obyčejný člověk se na to dívá selským rozumem, a ten je důležitý a správný. A jestli Merkelová řekla, že Minské dohody posloužily jen k tomu, aby se Ukrajina mohla vyzbrojit, a jestli tam jezdili američtí senátoři a slibovali, že Ukrajině dodají zbraně, ať do toho jde, tak Rusové pochopitelně tyhle signály měly. Přitom existoval příslib o nerozšiřování NATO. Ale rozšiřovalo se. Takže ten ruský medvěd byl zahnaný do kouta. A když se bude takhle pokračovat, tak Rusové ten červený puntík možná zmáčknou, a to pak bude konec Evropy.

Jaroslav Bašta nakonec nemusí být tak slabý kandidát, jak se nám mainstream a předvolební průzkumy snažily namluvit. Voliči Andreje Babiše jsou naštvaní na Baštovy voliče, že jen ubírají jejich favoritovi hlasy. Z druhé strany zaznívá, že Babiš by české zájmy v Bruselu nehájil tak jako Bašta. Co těm názorům říkáte?

Oba jsou v podstatě pravdivé. Jestliže Bašta říká „ne válce“ a že je proti Bruselu, tak to je jasné. Jestli zase Babišovi voliči říkají o svém kandidátovi, že má zkušenosti, osobní kontakty na evropské lídry, že je to pracovitý člověk, plný elánu, zatímco pan Bašta už takovou energií neoplývá, tak je to taky pravda. Škoda že se nedomluví. Ale chápu, že ANO s SPD společnou řeč nenajdou. Ovšem nakonec to může dopadnout tak, že do druhého kola z nich nepostoupí ani jeden. A bude se smát generál.

Kromě Baštova vítězství lze vypíchnout i velmi slušný výsledek téměř 12 procent pro Karla Diviše a až předposlední místo senátora Marka Hilšera s pěti a půl procenty. Čím je dána taková odlišnost oproti číslům z průzkumů?

Pan Diviš má přednosti v tom, že se umí pohybovat před kamerami, protože kdysi spolupracoval se sportovní redakcí a vídali jsme ho na obrazovce. Dále je to hezky vypadající člověk, elegantní, má zkušenosti z byznysu. Byla tu i snaha o jeho vyšachování z přímé volby, takže lidé to mohou vnímat tak, že byla snaha ho poškodit, ale on se nevzdal a kandidaturu si vybojoval. Sice se nedostane do druhého kola, ale u části voličů může mít sympatie.

Pan Hilšer a další senátor Fischer kandidují jen proto, aby se udrželi v Senátu a aby jim příští rok lidé znovu dali hlasy. Usilují o to, aby se na ně nezapomnělo, aby lidé o nich věděli, že kandidovali na prezidenta, takže se díky tomu znovu dostanou do Senátu.

Právě Marek Hilšer při otázce, zda u nás má být základna NATO, odpověděl, že považuje Američany za naše sponzory... Pak se opravil, že myslel spojence... Kouzlo nechtěného? Nebo jak říká Jindřich Rajchl, předseda strany PRO, že oni, myšleno politická vrchnost, mluví pravdu, jen když se spletou?

To mě také rozesmálo. Já si myslím, že měl v hlavě nějak zafixováno sponzorství, protože se mu sponzoři těžko sháněli. V tomhle případě, protože je to svým způsobem kluk mazaná, šlo podle mě o přeřeknutí. Ale pochopitelně mu to uškodilo.

