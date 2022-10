„Můj Bůh, můj břuch,“ heslo kolaborantů s Ruskem. Hrdlořez s botoxovým ksichtem. Z ODS přitvrdilo

Podle právníka Ondřeje Šimíčka jsou ti, kdo svolali demonstrace 3. a 28. září „paraziti demokracie“. Ti, kdo srovnávají současnou situaci s invazí do Iráku prý vůbec neznají historii nebo mají mozek vymytý kremelskou propagandou. „Jsou schopni roubovat libovolné historické události na dnešní a používají nefunkční a falešné analogie,“ prohlašuje Šimíček a dodává, že se jedná přepisování historie. Ti, kdo nechtějí pomáhat oběti, jsou podle něj sami zločinci a ohlížejí se jen sami na sebe. A Putin prý už ví, že mu teče do bot.

Odborářská demonstrace Josefa Středuly se příliš nevydařila, co se týče účasti. Je to signál, že se „nevydařila“ i jeho prezidentská kandidatura? Jinak, český twitter nelibě nesl, že demonstrace „normálních“ odborů byl propadák, zatímco „proruské síly“ měly plno...

Zato protičeské síly, které svolávaly předchozí demonstrace, jsou lidé, kteří chtějí současný systém demontovat. Paraziti demokracie. Z tohoto pohledu je pro celou zemi horší, když jich je tam více než na odborářské demonstraci.

Cosi se stalo na Kerčském mostě, který byl záhy víceméně zprovozněn. I americká média připisují útok Ukrajině. Jde o celkem vážný problém pro Rusko, pro které je dopravní tepna zásadní. Co k tomu říci? Byl to poslední útok na most?

Musíme pojmenovávat věci pravdivě. S největší pravděpodobností na most zaútočila Ukrajina, neb most je významnou logistickou infrastrukturou, kterou váleční zločinci používají také k dopravě vojenské techniky a vojáků na Krym. Zprovoznění mostu proběhlo na takové úrovni, že zatímco před útokem měl kapacitu mnoho tisíc aut denně, dnes je omezena na nízké desítky. Jsem přesvědčen, že oběť nelidského barbarství má právo bránit se jakýmikoliv prostředky. Nedivil bych se, kdyby se útok na most opakoval.

Nový ruský velitel na Ukrajině následně začal masivně bombardovat elektrárny, elektrické rozvodny, teplárny a civilní objekty. Jde o změnu strategie? Mluví se o eskalaci, mluví se ale i o tom, že Rusům dochází „chytrá“ munice, tak používají „blbou“.

Putinovi teče do bot. Nálada v Rusku je na bodu mrazu. Když pročítáte ruské telegramové účty, sledujete blogery a významné opinion makry, zjistíte, že představy našich zástupců „Jednotného Ruska“, skrývající se za „vlastenecké síly“, jsou od těch ruských velmi vzdálené. Rusko ví, že se nedaří. Neumí nic než destrukci. Hrdlořez s botoxovým ksichtem, Putin, Hitler 21. století, rozhodl o tom, že bude zabíjet děti a civilisty. Tak to dělá. Nic jiného neumí. Všiml jste si víkendového biatlonového závodu v Iževsku? Neměli náboje, střelbu simulovali. To je nejlepší obrázek Ruska dneška. Vlastním, zbabělým a zločineckým rozhodnutím se Putin rozhodl poslat svoji barbarskou zemi do středověku. Dlouhá léta tam zůstane.

Do kontextu bývá operace dávána například s americkým nástupovým bombardováním při invazi do Iráku 2003, které samo neslo označení Šok a strach, civilní infrastruktura byla jasným cílem a civilních obětí byly dle propočtů stovky i tisíce. Vy asi podobné srovnání neberete?

Lidé s nulovou znalostí historie, případně s vymytými hlavami kremelskou propagandou, jsou schopni roubovat libovolné historické události na dnešní a používají nefunkční a falešné analogie. Rozebírat minulé války a vojenské operace je téma na 20 takových rozhovorů. Se zájmem pročítám tyhle nesmysly na vašich FB stránkách, v diskusích pod články atd. Jedná se o klasické přepisování historické reality, ve kterém jsou slouhové Kremlu vždycky silní.

Jak jste vnímal změnu české diskuse k válce na Ukrajině, pokud jste ji vnímal, za poslední dny?

Česká diskuse k válce má vždy několik poloh. Na jedné straně jsou demokrati a lidé, kteří zůstávají lidmi. Chtějí pomoci oběti. To je přirozené pro každého jedince druhu homo sapiens. Pak jsou otevření kolaboranti a gauneři (mluvčí na Václaváku například), kteří jedou zcela jasnou propagandu Kremlu. No a pak je skupinka dejme tomu 30 % populace, která na to slyší a nechává se obalamutit těmto prodejci nenávisti a zla. Dokola opakuji: Kdo nechce pomáhat oběti zločinu, je sám zločinec. Bláboly o míru, které od těchto protičeských manipulátorů slyšíme, jsou – přeloženo do reality – podporou genocidy ukrajinského národa.

Vy jste, Jardo, velmi laskavý člověk. Vždy jste mi říkal, jak inteligentní jsou vaši čtenáři. Chtěl jsem vám věřit. Stačí však navštívit FB a zjistíte, že jsou tam lidé, kteří vám tvrdí, že „1+1= jablko“ a kdyby jim v ČT řekli – „nezabíjejte svoje děti“, tak by byli schopni je zastřelit. Prostě zmanipulovaný dav nedovzdělaných chudáků. Nemám problém diskutovat s kýmkoliv. A to velice slušně. Má to však jednu podmínku. Že nebude blábolit vylhané nesmysly z ruské propagandy a nebude chtít naši demokratickou zemi vrátit pod vliv nejodpornějších vrahů v dějinách lidstva. Takový člověk není partner v diskusi, ale gauner, a jako s takovým s ním budu nakládat. Ti lidé žijí ve světě „můj bůh, můj břuch“. A do jejich trojčlenky – Kaufland – pivo – výměna manželek – se prostě nevleze víc informací, takže jsou obětmi dezinformační války, kterou proti naší zemi vede Ruská teroristická federace už desítky let.

Proběhl u nás jakýsi rozšířený evropský summit, kde bylo přes 40 představitelů evropských zemí. Zní kritika, že se tam nic nedohodlo a bylo to drahé. A ještě k tomu podivný odjezd katarského emíra. Co vy na to?

Kritika zní z úst těch, kteří buďto naprosto nerozumí diplomacii a zahraniční politice, anebo závidí Fialovi. Majitel Agrofertu, estébácký hochštapler a devadesátkový mafián Babiš se chodil fotit s představiteli států, kteří na summitu byli, po hotelích. Něco tak trapného jsem dlouho neviděl. No a že to bude kritizovat protičeská fronta, na to jsme tak nějak zvyklí. Naopak. Psaly se dějiny a naše vláda to hostila. Byl to úspěšný a důležitý krok ke spolupráci v Evropě. Už jen setkání představitelů Arménie a Ázerbájdžánu bylo historickým milníkem. Česko se díky premiéru Fialovi dostalo z levelu – „země, jíž vládne šejdíř, co krade prachy ze společné hromádky“ – na level – lídr střední Evropy. Zcela zaslouženě.

Ministr Rakušan chce monitorovat „antisystémové nálady“ ve státní správě. Chce také zákon, dle kterého budou blokovány weby, které „ohrožují bezpečnostní zájmy“. Napadlo vás, že podobné gumové termíny se dají zneužít? Třeba i proti PL, kdyby někdo byl tak hloupý? Anebo když se dostane k moci někdo, koho vy vůbec nebudete vítat, tyto nástroje zdědí?

Tady jste narazil na důležitou věc. Dlouhá desetiletí je povinnost a úkol tajných služeb starat se o to, aby bezpečnost země nebyla narušována. Ale není to věc, která patří do médií.

Co to je antisystémová nálada? OK, chápu, že v době blízké války jsou to otevření kolaboranti s fašistickými bandity z Moskvy... Ale nejsou antisystémoví také „antikapitalisté“ z různých zelenorudých uskupení? A bude se jich to týkat? Dlouhá léta tvrdím, že extremismus je špatný na všech frontách. U nás se však postihuje jenom extremismus rádoby pravicový. Levicoví extremisté, kteří představují zcela stejné nebezpečí, jsou zváni do veřejnoprávních médií.

Samozřejmě že vlastizrada, sabotáž, podpora terorismu atd. jsou trestné činy, které už dnes existují. Drtivá většina mluvčích na Václavském náměstí jede po samotné hraně a OČTŘ (orgány činné v trestním řízení) by se tím měly zabývat. Dlouhá léta se tady bagatelizoval vliv Ruska. V celé Evropě. Nejen v Německu páslo Rusko celou politickou reprezentaci. U nás s Ruskem otevřeně kolaboroval také prezident. Ten si uvědomil, že jestli nechce mít odkaz prezidenta vlastizrádce, musí se vrátit nohama na zem a já jsem rád, že je dnes na straně lidstva, proti barbarství botoxového Hitlera.

Důležité je, abychom s vaničkou nevylili i dítě, jak se říká, a legitimní opatření proti propagandě válečných zločinců a útočníků na západní civilizaci, aby nepřekročila nezbytnou míru.

Prezidentský kandidát Martin Stropnický. Byl by to zvrat ve volbě prezidenta?

Naprosto ne. Stropnický jako velmi neúspěšný ministr obrany byl uklizen do Izraele. Voliči profikorupčního hnutí ANO budou nejvíce volit Babiše, pak Schillerovou. Stropnický je pro ně nikdo. Oni sami mají tvrdé jádro 26–29 %. Ti poslechnou a půjdou volit Stropnického. To ale na 2. kolo nestačí. Dokonce si dovedu představit, že někteří voliči jsou tak omámení estébáckým podvodníkem (vždy přemýšlím, jak to vysvětlují dětem, že podporují mafiána), že nebudou volit nikoho jiného. Navíc Babiš umí kňučet jako oběť, umí částečně oslovit voliče antisystémových stran… Dokážete si představit, jak budou pro Stropnického ve druhém kole hlasovat lidi, co v 1. kole volili třeba pana Baštu? Já moc ne. Všimněte si, že i v senátních volbách, přes masivní kampaň, a dokonce doporučení ze strany některých protičeských kandidátů volit ve 2. kole ANO, to nevyšlo. Takže to nevyjde Agrofertu ani tentokrát.

Masivně kritizujete redaktora Aktuálně.cz (přechází do Seznamu) Lukáše Valáška. Ten opět přišel s tvrzeními o ministru Pavlu Blažkovi. Co vám tak velmi vadí tentokrát?

Ono se neděje nic nového. Bývalý Babišův pisálek Valášek, který ve prospěch estébáka manipuloval články např. o ČT, si libuje v dezinformacích a manipulacích. V tzv. kauze – Městské byty Brno-střed – vynášejí Valáškovi a Jelínkové někteří lidé z OČTŘ informace z živých spisů, informují je o věcech, které nemůže reálně vědět nikdo, mimo zákonem určené osoby atd. Jedním z obviněných je i řadový člen ODS, někdejší spolužák Blažka ze školy – což je jejich jediné pojítko. Proboha, ODS má 13 tisíc řadových členů. Blažek bojuje za právní stát a práva občanů, je (spolu s paní ministryní Černochovou) také nejlepším a nejkvalitnějším členem vlády, takže vadí. Psal jsem o tom několik textů, které byly pozitivně přijaty právními a novinářskými autoritami, naopak vzbudily nesouhlas v pomatených twitterových úderkách. Není problém, že se zajímají o kauzy, to je zcela v pořádku a přínosné. Co problém je, že ve všech článcích zcela lživě napadají pana ministra Blažka, paní primátorku Vaňkovou a některé jejich kolegy. Jejich fabulace jsou založeny na výpovědích obviněného a vazebně stíhaného člověka, který může ze zákona kdykoliv lhát při své obhajobě.

Na twitteru už si z nich dělají legraci. Vymýšlejí nadpisy dalších Valáškových článků, např: „Ministr Blažek pustil v Globusu před sebe ve frontě paní, která je podezřelá z krádeže pečiva!“ a podobně. Opravdoví novináři, kteří ctí etiku řemesla, mi říkají, že žádné seriózní médium takové lidi nemůže zaměstnat. Ničí pověst celému řemeslu. A dělají to samozřejmě na zadání. Není těžké rozklíčovat, kde jsou jejich ideové báze. Podobné metody, jako ti dva, mívala StB. Dehonestovala nepohodlné režimu a vymýšlela na ně kompro, které s nimi nijak nesouviselo. Jedná se o stejný model. Úmyslné dezinformace, které Valášek s Jelínkovou šíří o panu ministrovi či o paní primátorce, a vyvolávají dojem, že se podíleli na něčem nekalém, patří na smetiště novinařiny. Zneužívají právní bezvědomí většinové společnosti, anebo to sami nechápou, což by je částečně omlouvalo. Můžeme to také napsat tak, že „VSZ Olomouc vynáší informace spolupracovníkovi Babiše, dnes stojícího před soudem v kauze Čapí hnízdo“. To by byl titulek, a Valáškovým jazykem bych dodal – „není vyloučeno, že jako přední Babišův propagandista věděl o všem, co se kolem věci děje a z pozice novináře tohle kryl“. Je to samozřejmě jen nadsázka, ale troufl bych si říct, že jsem pravdě blíže než oni.

