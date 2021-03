„My že jsme rasisti?” Gólman Stejskal ke Slavii. Tohle ještě neviděl

reklama

Události z vyhrocené odvety osmifinále Evropské ligy v Glasgow z minulého čtvrtka si jdou svou vlastní cestou a je kolem nich velmi rušno. Zvláště v Británii. Záložník Rangers Glen Kamara obvinil slávistu Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky, Kúdela ho prý nazval zasr.nou opicí. Český obránce ale nařčení ostře odmítl, stejně jako pražský klub. Naopak. Kamara podle verze Slavie po zápase Kúdelu v útrobách stadionu fyzicky napadl, a to dokonce před svědky. Co říkáte na tu melu, která se kolem toho strhla? Vždyť je to vlastně jen slovo proti slovu?

To je pravda, ale tam je bohužel nešťastné, že Kúdela si zakryl při tom údajném rasistickém výroku pusu. Kdyby to zkrátka jenom zařval, tak by kolem toho tenhle humbuk vůbec nebyl.

Ale pokud jde o ty události, my vlastně nic moc stále nevíme a všichni zatím jenom spekulujeme – a to si nemyslím, že je dobře.

Já se přece jen dopustím určité spekulace – není za tím jenom prostá frustrace z toho, že Rangers se Slavií prohráli a vypadli z Evropské ligy?

Tak já když to srovnám s jinými zápasy, kde jsem chytal, tak skotská mužstva prohrála tehdy třeba se Spartou, ale všechno proběhlo v klidu.

Taky si vezměte, že Skotové teď dvakrát s naším národním mužstvem prohráli a ještě předtím v kvalifikaci uhráli jen remízu, což je stálo dokonce postup na mistrovství Evropy. A přesto se nedělo vůbec nic.

Na čí straně tedy stojíte?

Já nestojím na žádné straně, protože mám informace jenom z médií, což se nemusí nutně krýt s realitou.

Jedna verze toho, co se stalo, je slavistická, ta druhá od Rangers. A pro všechny strany, myslím si, že to bude velice těžké to rozklíčovat a spravedlivě posoudit, což musí teď učinit UEFA nebo bude z podnětu Slavie, která podala trestní stíhání za napadení Kúdely Kamarou v útrobách stadionu, jednat skotská policie, případně skotské soudy.

Tak abychom jen nespekulovali. Viděl jste ten zápas nebo alespoň ty klíčové fragmenty z něj?

Ano, ano, to utkání jsem sledoval kompletně od začátku až do konce.

Tak mi povězte, co jste říkal na hru Glasgow Rangers, která se vyznačovala až brutální tvrdostí, dokonce se diskutuje o tom, že Skotové šli do zápasu s plánem některé slavistické hráče zranit a vyřadit je tak ze hry?

Já tam vidím hlavní problém v tom bohorovném kurzu, který už od začátku nastavil rozhodčí, protože ten jediný měl možnost těmto excesům zabránit. A ten to utkání evidentně nezvládl.

Já sám musím říct, že jsem se za svou kariéru ani na ostrovech, kde jsem chytal, v této míře nikdy s něčím takovým nesetkal.

Co jste říkal na skutečně likvidační zákrok na slavistického brankáře Ondřeje Koláře, jenž skončil v glasgowské nemocnici s přeraženým nosem, prasklinou v čelní kosti a tržnými ranami v obličeji? Trenér Slavie Trpišovský to okomentoval jako „zákrok jako v bojových sportech. Jenže tam jsou na něco takového připraveni. A navíc nemají na nohou kopačky. Nemluvě o tom, že proti sobě nejdou v plné rychlosti. Mohlo to dopadnout stokrát hůř.“ Co vy na to, jako gólman?

Byl to opravdu hrozný zákrok, to je bez debat. Já si pamatuju, že něco podobného předvedl německý brankář Schumacher i na mistrovství Evropy, takže to určitě není první faul tohoto typu.

Je to smutné, ale to se prostě ve hře stává.

I když musím říct, že z těch záběrů faulu na Koláře není absolutně vidět, že by ten útočník projevil jakoukoliv snahu se tomu zákroku vyhnout. A to už je opravdu zlé.

V britských médiích se rozpoutalo doslova šílenství, každý to komentuje a většinou negativně pro Slavii. Skotové požadují za údajný rasistický výrok exemplární trest. Chtějí dokonce, aby UEFA Slavii vyloučila z Evropské ligy. Není to už trochu absurdní a přehnané?

To máte pravdu, mně se to taky zdá moc. Z mého pohledu je to čirý nesmysl. A jsem přesvědčen, že ani UEFA nic takového neudělá, nenechá se ovlivnit veřejným míněním na ostrovech a rozhodne rozumně a adekvátně té situaci.

Já bych řešil v první řadě ten zákrok na Kúdelu, potom určitě to kopání do Kuchty jako do hráče ležícího na zemi a do třetice ten údajný direkt na Kúdelu. Ale upřímně řečeno, já nevím, co si o tom mám myslet, jak jsem říkal, zatím jsou to pořád je spekulace.

Pane Stejskale, ve fotbalovém světě teď probíhá kampaň proti rasismu, proto také ty vášnivé ohlasy a odsuzující názory. Existuje rasismus ve fotbale, nebo je to jen hysterická kampaň?

Tak na to je opravdu těžké odpovědět, já si nemyslím, že my Češi jsme nějací velcí rasisti.

Ale musíme si zkrátka zvyknout na to, že v Americe i v Británi jsou na podobné situace extrémně hákliví. A my, ať chceme, nebo nechceme, bychom se tomu měli přizpůsobit a hlavně nezavdávat nějakou příčinu k těmto spekulacím.

