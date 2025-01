„Myslím, že Ivan Trojan bude litovat.“ Co se dělo po Bratislavě

Na webu Page Not Found, který se zabývá investigací, propírají, že v Česku působí několik poboček ruského řetězce MERE. Ten připomíná takový diskont z devadesátek, ve kterém je zboží poházené halabala a jde o polské, litevské či ukrajinské jídlo, dokonce i čínské. Novináři se rozhorlují, že zde obchod působí navzdory sankcím a zaměstnává dokonce Ukrajince. Co vám z toho článku vychází?

To je stejné jako ruská Sberbank, blahé paměti. Takže naše zdivočelé intervjuky trochu poučíme. Pokud u nás působí nějaká firma, tak tady podléhá našim zákonům. Sberbank byla česká banka pod dohledem České národní banky. MERE je česká firma pod dohledem všech těch statisíců českých úředníků, kteří jí házejí klacky pod nohy úplně stejně, jako všem ostatním firmám. Jen má zahraničního vlastníka, který ji tady provozuje pod svým know-how – tedy nasypat zboží na hromadu, moc se s tím nepytlíkovat, nepotřebovat moc doplňovačů ani pokladních, a tím pádem postačí nižší marže. A samozřejmě, nakoupit co nejlevnější zboží v co nejlevnějších zemích.

A teď si představte, že jsou u nás třeba i české firmy, které mají svého ruského podílníka... Ale pšt... neříkejte to pražským kavárníkům, nebo toho zničí ještě mnohem víc.

Ony jsou i jiné řetězce, které fungují podobně. Zatímco BILLA, Albert nebo Kaufland mají prodejny načančané a zboží poskládané, do takových „hangárů s paletami“ chodí víc a víc Čechů. Proč někdo takový byznys nerozjel úplně plošně, celorepublikově? Přece by mu ho nikdo nevypálil.

Trend jde tímto směrem, takže ho někdo bude provozovat. Kde je poptávka, tam se najde i nabídka. Jen jde o to, kdo s tím začne a začne do toho investovat. Když se to vyplatí jednomu, bude to dělat i někdo další. Ale přimlouval bych se, aby do toho nevrtali hodnotově ukotvení aktivisté, protože ti zničí každé podnikání. Každá firma u nás je pod českým obchodním právem a musí dodržovat české zákony. Naší hlavní snahou by mělo být, aby platila daně, co nejméně vyváděla dividendy a fakt bychom neměli řešit, jestli ji založil Voloďa, Helmut nebo Pepík.

On už Miloš Zeman vyzýval české zemědělce, ať si udělají vlastní obchodní řetězec. Ale to jsou asi hraběcí rady?

Jo, byli tací, kteří to i zkusili. Andrej Babiš by mohl vyprávět, jaké to bylo, když chtěl řetězec prodejen u nás koupit. Okamžitě ho stávající hráči „vylistovali“ ze zboží a on to vydržel pár dní. Pak pochopil, že to prostě neprojde, stáhl svou nabídku a vše se vrátilo do starých kolejí. Jiní zemědělci by také mohli povídat, jak najednou není o jejich zboží zájem, pokud se ozvou, že se jim praktiky hytlermarketů nelíbí. Pamatujete na pana Čupra, jak vyřadil Jandejskovo zboží z nabídky Rohlíku, protože si dovolil demonstrovat? Kolaborantů máme nadbytek...

Ano, zemědělci by si rádi udělali vlastní obchodní řetězec, ale nejprve musí někdo vymyslet, jak přežijí to mezidobí, kdy si od nich stávající řetězce nekoupí nic. Zákazník to navíc nepozná, protože českou Vysočinu vám klidně namíchají i v Polsku nebo Rakousku.

Mimochodem, co bude mít STAČILO! v programu ve vztahu k potravinám, zemědělcům, obchodním řetězcům a panu Prouzovi?

Snahu o maximální potravinovou soběstačnost, narovnání podmínek našich zemědělců se státy okolo, navázání dotací na souběh rostlinné a živočišné výroby, podpora zemědělců, kteří pěstují obilí a chovají prasata, nikoliv těch, co sklízejí dotační platby a nic prakticky neprodukují. Servilita k hytlermarketům skončí a pan Prouza to bude mít o dost těží než s Markem Výborným. A samozřejmě bychom do budoucna chtěli, aby se to celé obešlo bez dotací, ale ne v situaci, kdy všichni okolo nás mají dotace vyšší a jsou schopni nás zahltit levnější produkcí.

Ono bůhví, jestli na to jídlo bude. Generální tajemník NATO Rutte řekl, že když Evropané dávají 25 % na sociální stát, klidně mohou dávat 5 % na obranu. A šéf vojenského výboru NATO Bauer už dříve pravil, že kvůli výdajům na obranu si prostě nějaký ten luxus budeme muset odepřít. Proč se taková vyjádření množí?

Všiml jste si trendu posledních let? Tady na východě podniky krachují a na západě se za evropské dotace stavějí. U nás výroba oceli končí, v Itálii nebo Španělsku se rozjíždí. Tohle vypadá jako příprava na válku, ne? Průmysl se stěhuje dál od budoucí fronty... Do toho si přidejte zvýšení vojenských výdajů... za dva roky jsme se od dvou procent dopracovali na pět procent. Když se mluví o válce, připravujeme se na válku, chystáme válku, pracujeme na válce... tak asi bude válka, ne?

Nebo nebude? V tom případě jsme prostě pitomci, co se nechali obrat. Už zase...

Vy jste se už vysmál premiéru Fialovi za jeho vystoupení na CNN Prima NEWS. Ale co když upřímně lituje toho, že hned po začátku války na Ukrajině nezrušil oficiálně programové prohlášení vlády a neoznámil, že bude řešit jen tu Ukrajinu? Co když ho to upřímně mrzí?

Fiala to tenkrát nemohl říct, i kdyby chtěl. Byly demonstrace, víme? Měli z nich tenkrát pěkně sevřené půlky a trvalo, než se s tím naše čučkokracie vypořádala a rozdělila to. Kdyby tehdy Fiala řekl to, co řekl teď na Primě, tak by demonstrace byly mnohem větší a asi i častější. Tehdy musel předstírat, že mu jde o blaho země a lhát, až se ukrajinský prezident zelenal. Musel chlácholit, slibovat, klamat tělem... akorát to všechno byly sliby-chyby, které mu teď lámou vaz.

Ale kdyby tenkrát řekl pravdu, o co mu doopravdy jde, tak už premiérem nebyl.

Ukrajinu řeší evidentně i herec Ivan Trojan, naše veliká hvězda. Jak vlastně reagují občané na Moravě, ale i jinde, kam máte dosah, na politické projevy našich předních herců? Přece jen, když zapnete televizi, tak toho Trojana skoro pokaždé vidíte, tak asi má nějakou autoritu.

Myslíte, jak byl Trojan na Slovensku a plamenně tam hovořil i za anděla Páně proti jejich premiérovi Ficovi? Jak ho označil za Putinova slouhu a zhoubu Slovenska? Tak to u nás ve sklípku ani v hospodě ještě nikdo neřešil. Ale na sociálních sítích se to řešilo hodně a obávám se, že Trojanovu popularitu to spíš poškodilo, než upevnilo. Za rok navíc skončí Česká televize a Dejvické divadlo pana Trojana asi samo o sobě úplně neuživí. Myslím, že pan Trojan bude svého vystoupení v Bratislavě brzy litovat... Ostatně už i pan prezident se stal vysloveným chcimírem a ani Otakar Foltýn to svou strategickou komunikací nezachrání.

Ale abych nebyl tak negativní... Export aut sice upadá, ale dostáváme se na přední pozice v exportu blbců. V Progresívném Slovensku je po nich obrovská poptávka. Nevíte, kolik si za takového Trojana účtujeme a kolik to přinese do státního rozpočtu?

Kde možná končí sranda, jsou záležitosti kolem plynu a ropy. Američané – tedy ještě Biden – uvalili sankce na ruskou ropu, Ukrajinci útočí na plynovod TurkStream. Vím, že i vy jste slyšel teorie o tom, že Donald Trump se s Rusy dohodne a přenechá jim nějakou část evropského surovinového trhu, aby nezačali dodávat Číňanům. Jsou to rozšířené úvahy?

Každopádně to vypadá, že se vytahují trumfy. Kolektivní Biden po celou dobu války v podstatě nesáhl na ruskou ropu, protože to zvedá ceny benzínu, a to v USA prohrává volby. Teď je po volbách, tak se na ruskou ropu sáhlo a ceny okamžitě poskočily. Můžeme se dohadovat, jestli je to jen klacek pod nohy od končící administrativy Trumpovi nebo jestli je to klacek pro Trumpa, aby měl čím vyhrožovat Putinovi, ale jednoznačně to ukazuje, že henta multipolarita nebude žádný med. Místo jedné obtížné velmoci jich budeme mít několik a všechny se navzájem budou šidit, napalovat a škodit si... asi jako ve středověku. Znepřátelení šlechtici si navzájem vypalovali vesnice. Ale ty domy, co hořely, ty patřily poddaným.

Takže bude lepší nic dobrého nečekat od nikoho, spoléhat jen na vlastní ruce a nedovolit další rozkrádání státu. Začít bychom měli hned. Tato vláda nás do voleb ještě o leccos připraví.

Zkusme si představit, že Donald Trump si přečte přání k inauguraci od vás. Třeba ho tajně strčíte do kapsy Macinkovi s Turkem, kteří ve Washingtonu budou. Co byste tam napsal?

No, je to inaugurace, to se sluší být hodný. Takže bych napsal něco v tomto smyslu:

Vážený pane prezidente. Z České republiky Vám přejeme vše nejlepší do obtížných čtyř let funkčního období. Obdivujeme Vás za Vaši odvahu šťouchnout do washingtonské bažiny a odvahu bojovat za svobodu slova. Díky Vám se změnil vítr v Evropě i v Praze. Díky Vám se nám svobodněji dýchá a svobodněji mluví. Za to Vám patří velký dík.

Jste jeden z mála amerických prezidentů, který ví, kde naše země leží a máte na ni dobré vzpomínky. Budeme rádi, když i díky Vám budeme my, Češi, mít dobré vzpomínky na Ameriku, obzvlášť, pokud se i díky Vám vrátí zpět vláda práva a respekt k naší suverenitě a ochota akceptovat naše národní zájmy. Za těchto okolností budou mít Spojené státy v České republice přítele.

Až tam Macinka s Turkem pojedou příště, tak bych jim strčil do kapsy i něco o tom, co naopak od USA za žádných okolností nechceme. Nejlépe napsané na kůži ze zad Petra Fialy...