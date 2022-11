„Na Západě by je lidi hnali. V Česku mohou.“ Ceny jídla: Holec a důkazy

KONTEXT PETRA HOLCE V říjnu v Česku vzrostly ceny potravin o téměř 27 procent, tedy sedmým nejrychlejším tempem v Evropě. Komentátor Petr Holec v souvislosti s tím připomíná slova ekonomky a bývalé zástupkyně ČR u Světové banky Jany Matesové. Podle ní si zahraniční firmy a řetězce u nás zkoušejí, co spotřebitelé vydrží. U sebe doma by si nic takového nedovolily, protože by na ně kvůli strachu z voličů hned nastoupili politici.

Bývalá moderátorka České televize Světlana Witowská kritizovala prezidentskou kandidátku Danuši Nerudovou za to, že prý politicky zneužila Pochod pro demokracii, když šla v jeho čele. Proč jedné z „ambasadorek“ pochodu vadí zrovna Nerudová, když se pochodu účastnili i jiní politici?

S Witowskou je po jejím odchodu z ČT pořád větší legrace. Nejdřív nám začala namlouvat, že prý kandidát na prezidenta Petr Pavel provedl „sebereflexi“ toho, že se za totality školil u vojenské obdoby StB, když přitom žádnou sebereflexi nikdy neprovedl a svou minulost tajného rozvědčíka trénovaného na výsadek do týla nepřítele z NATO i dál prezentuje jako „věrnou službu“ vlasti. Což je vlastně taky sebereflexe, pravda. Teď Witowská naopak kritizuje Nerudovou, že si dělala prezidentskou kampaň v Pochodu pro demokracii. To si samozřejmě i dělala, nic jiného to nebylo. Ostatně jako vždy nám Nerudová z místa činu rozdala další hřejivou sprchu své prezidentské prázdnosti, na níž je i největší hrad na světě malý. Ale zpátky k Witowské: ona je přece dávno aktivní členkou volební kampaně generála Pavla, kterého tlačí i její partner a bývalý diplomat Petr Kolář. O obou se navíc říká, že případně půjdou pro Pavla na Pražský hrad pracovat - Witowská jako jeho mluvčí a Kolář jako kancléř. Proto i celkem chápu, že teď Witowské vadí Nerudová. Radši by v čele průvodu logicky viděla sbírat hlasy „svého“ kandidáta.

Díky organizátorům Pochodu za demokracii, @matej_hlavaty za pozvání, super nápad! Škoda, že si @danusenerudova spletla pochod s kampaní, a ač nebyla ambasadorkou, obsadila čelo průvodu. Holt, někdo nemá cit pro situaci??. S @Jakub0Maly jsme se zařadili do davu. Tam bylo fajn????‍+?. pic.twitter.com/2wBFxOYcti — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) November 17, 2022

Witowské ale hlavně uniká ironie toho, že Pochod pro demokracii zkouší prezentovat jako nepolitickou akci, když přitom v jeho čele hrdě kráčel i Vít Rakušan. Je snad první vicepremiér, ministr vnitra a šéf vládního STANu nepolitik? Tak takhle by si to nedovolili „cinknout“ snad ani v ČT! Pro všechny dnešní vládní „demokraty“ je taky příznačné, že v čele svého průvodu pro demokracii klidně nechají kráčet zrovna politika, který do demokracie poprvé po pádu komunismu vrací nejhorší totalitní praktiky občanského bonzování nebo „identifikace antisystémových nálad“, čímž samozřejmě nemyslí nic jiného než protivládní nálady. Ale možná si Rakušan na místě jen prováděl vlastní identifikaci nálad, co kdyby náhodou?

Ministr průmyslu a obchodu za STAN Jozef Síkela nyní znovu otočil, když připustil zastropování cen energií i pro velké firmy, které vláda dlouho odmítala. To už je několikátá vládní otočka v tak klíčových věcech pro českou ekonomiku.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 70% Ne 30% hlasovalo: 1473 lidí řekl v Partii na Primě exprezident Václav Klaus. To samé navíc uslyšíte i od zástupců průmyslu, ti už na jednání svých oborových svazů označují Fialův kabinet za lháře, s nimiž nechtějí jednat. Vládní pětikoalice totiž dala dohromady skutečně výjimečnou partu převážně neschopných lidí, kteří bohužel svou neschopnost maskují arogancí, což je vždycky nejhorší pohroma. Navíc je to pořád dokola. I tentokrát Síkela opakuje, že naše vláda až doteď čekala na celoevropské řešení, a ono jako vždycky nepřišlo, protože EU vládne podle svých vlastních národních zájmů Německo. Zase bych ale Fialovu vládu ocenil aspoň za to, že dokáže na německé řešení trpělivě čekat nejdéle z celé EU, než pak špatně a pozdě stejně udělá to národní. V tom je skutečně nejodvážnější!

V říjnu v Česku vzrostly ceny potravin o téměř 27 procent, tedy sedmým nejrychlejším tempem v Evropě. Poslední čísla Eurostatu přitom ukazují, že nejvíc zdražily potraviny, kterých má Česko dost, nebo domácí výrobou pokrýváme většinu domácího trhu. Důvodem je i to, že naše obchody kopírují ceny v Německu a naši výrobci vyvážejí víc do zahraničí, čímž v Česku logicky vytvářejí nedostatek, který zboží vždycky zdražuje. Můžou za to i hypermarkety?

Anketa Jezdíte nakupovat do blízkého zahraničí? Ano 50% Ne, je to okrádání vlastního státu 8% Ne, nevyplatí se mi to 42% hlasovalo: 5558 lidí Ekonomka a bývalá zástupkyně ČR u Světové banky Jana Matesová nedávno řekla, že v Česku si západoevropské firmy prostě dovolí to, co by si nikdy nedovolily u sebe doma, protože by na ně hned kvůli strachu z voličů skočili politici. U nás to ale děláme jinak. Třeba takový Tomáš Prouza, Síkelův poradce i pro „ochranu spotřebitele“, jak zní jeden z jeho asi milionu titulů, současně jako šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu lobbuje i za západoevropské hypermarkety. To ještě nikdo nikdy nedokázal! Ani se mu nedivím, že z toho všeho denně obědvá v drahých italských restauracích v centru Prahy, kam se dobroty z „našich“ hypermarketů nikdy nedostanou.

