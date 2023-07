„Ne změna klimatu. Jinak.“ Požáry? Drtivé vysvětlení, jde i o EU

reklama

Tak jak je to s tím globálním oteplováním? Rhodos hoří, na mé oblíbené Sicílii hoří a od klimatizace vypadl proud, i u nás jsme si „užili“. Nemají ti aktivisté, kteří chtějí rušit auta, elektřinu vyrábět jen z větru a omezit hovězí, vlastně pravdu?

Ano, když jsou vedra, je snazší, aby někde začalo hořet, ale dovolil bych si poznamenat, že hoří především proto, že má co hořet. Středomoří je prostě oblast, kde umí být sucho, a hořelo tam i v dobách, kdy o klimatické krizi nikdo nemluvil. Stejně tak hoří v létě na Sibiři nebo v Austrálii. V Africe hoří savany, a to tak často a tak hodně, že se tomu rostliny přizpůsobily a umějí požár sebe sama přežít.

V jedné věci bych s klimateroristy souhlasil. Tyto zničující požáry skutečně způsobil člověk... Ale nikoliv klimatickou krizí, ale tím, že tyto požáry předtím velmi úspěšně hasil. Kdysi takové požáry probíhaly často a zpravidla ve vegetaci, kterou předtím vypásly nějaké kozy. V podstatě šlo pouze o požár suché trávy a sem tam nějaké uschlé větve. Nebyly nijak zničující a člověka i faunu spíš obtěžovaly, než by zabíjely.

Jenže pak přišla moderní doba se spoustou vymožeností. Člověk si chtěl postavit dům, a pokud místní přírodní podmínky nevyhovovaly záměru urbanistů, tím hůř pro přírodu. A tak se nám objevila výstavba i v místech, kde se kdysi pásl dobytek a občas tam hořelo. Nikdo samozřejmě nechce nechat shořet svůj dům, nejsme žádní primitivové, máme přece hasiče a ti mají takové velké kropicí vozy, případně přiletí ruská letadla Berjev, která uvezou celý bazén vody. Pokud někde začal požár, hasiči ho uhasili.

Jenže s přírodou se o tom nikdo nebavil a ona dál produkovala suchou trávu i suché větve. Navíc ještě nastoupila Evropská komise, která v nekonečné moudrosti usoudila, že pást na řeckých ostrovech kozy odporuje evropským hodnotám, a začala místní zemědělce dotovat, ať to prostě nechají ležet ladem a zarůst. Opět se přírody nikdo neptal a ona dál hromadila uschlou trávu a suché větve, hasiči pořád hasili a hasili, až jednou bylo té biomasy tolik, že se to jaksi vymklo hasičům z rukou. Mimo jiné i proto, že ruská hasicí letadla tentokrát nepřiletěla.

Zbytek vidíte v přímém přenosu. Teď se jednorázově a velmi zničujícím způsobem děje to, co se díky hasičům a lidské debilitě dvacet let nestalo. Příroda by tam prostě dala kozy a občas by tam hořela tráva.



Když se budeme bavit jen o přizpůsobení se většímu teplu, co to znamená pro moravského zemědělce a vinaře? Které plodiny prostě pěstovat přestane a na které může přejít?

To by mě vlastně také zajímalo... Co pěstovat... Rozloha vinohradů je už také „zastropovaná“... To víte, evropské kvóty... Přitom vínu současné podmínky na Moravě jen svědčí. Kde je příliš sucho na pšenici, tam by klidně mohli sklízet hrozny.

Ale víte, co je zajímavé? Oni ti zlí komunisti tak nějak měli na Moravě sucho už dávno a čelili tomu nikoliv dotacemi a kvótami, ale stavbou závlah. Některé fungují dodnes, některé byly pokrokově zrušeny, protože trh si přece poradí sám.

Možná by bylo dobré, kdyby se k otázkám o teplu v krajině začalo přistupovat racionálně a politicky nekorektně. Možná by bylo dobré, aby o plodinách v této krajině přemýšleli a rozhodovali ti, kteří tam žijí a znají tamní poměry, a ne nějaký úředník v Praze na ministerstvu. O dálnicích také úplně nerozhoduje trh... O závlahách by nejspíš rozhodovat také neměl. Za dotace se sice udělalo hodně mokřadů, suchých polderů a jiných podobných věcí, ale nic komplexního z toho stejně není.

„Vidlák“ Daniel Sterzig na slavnostech v Miroslavi



Ceny pšenice vzrostly po konci „obilné dohody“ o 15 procent, jsou však stále nižší než loni. Jak z toho občan má být moudrý?



Ceny pšenice teď aktuálně reagují na špatné zprávy světových agentur ohledně konce obilné dohody, přičemž Rusko si pomocí raket a bomb zajistilo, že tomu skutečně bude konec. Ukrajinské přístavy jsou mimo provoz... Současné ceny jsou spíše produktem této paniky, ale to se stalo loni také.

V této chvíli nevíme, jestli se Rusku podaří udržet v bezpečí svoje obchodní trasy přes Černé moře a svoje přístavy. Pokud ano, ceny se brzy vrátí zpátky. Pokud ne, ceny dočasně vzrostou, dokud západní Evropa neprodá svoji úrodu na světových trzích. A pak doplní chybějící množství obilím z Ukrajiny.

Na hranicích Ukrajiny stojí tuna pšenice tisíc korun. U nás stojí čtyři tisíce. Když to budete dělat dost ve velkém, tak se na tom dá opravdu hodně vydělat, a to i tehdy, kdyby ceny klesly. Dokud nebude mít Ukrajina jinou možnost než dodat svoje obilí do Evropy, bude každé zvýšení cen u nás jen dočasné a ukrajinské obilí si k nám cestu prostě najde.



Prezident Pavel se rozhodl vyjít vstříc mladým a přihlásil se k myšlence elektronických voleb. Neotevřel tím trochu Pandořinu skříňku, která může semlít i jeho?



Možná teď budu panu prezidentovi křivdit, ale z mého pohledu to vypadá tak, že se opravdu chce k transatlantickým hodnotám přiznat se vším všudy. Náš volební systém je v podstatě dokonalý. Hlasy máme sečtené za tři hodiny. V sobotu večer už víme, kdo vyhrál i prohrál. Každá volební místnost se dá přepočítat, v každé volební místnosti mohou sedět zástupci kterékoliv politické strany. Každý volič je ověřen podle občanského průkazu. Zfalšovat volební výsledky celoplošně je v podstatě nemožné.

Jestli si náš prezident myslí, že bude lepší, když budeme mít hlasování jako ve Spojených státech, kde sčítání trvá týden a volební grafy mají naprosto podivné křivky a nic se nedá překontrolovat a přepočítat, tak se musím ptát, jestli opravdu slouží demokracii. Tady ode mě to vypadá, že se pokouší přesně o to, k čemu byl v mládí vycvičen.



Na stejné akci, tedy na festivalu Colours of Ostrava, premiér Fiala láteřil, že naše země na tom není tak zle, jak se píše v médiích. Že je lídrem např. v obraně a že celkově máme na to být jednou z nejúspěšnějších zemí na světě. Když se rozhlédnete kolem sebe, můžete souhlasit?

Tak určitě... Teď jsem zrovna jel rychlovlakem z Prahy do Brna a trvalo to sotva hodinku. Trať byla úplně nová, postavená pro třistakilometrovou rychlost. Všechna krajská města jsou dosažitelná po tříproudové dálnici, Praha má kolem sebe už dva plnohodnotné okruhy, v Brně se staví druhá trasa metra, v Ostravě mají největší kontejnerové překladiště ve střední Evropě a vede tam širokorozchodná trať, která má druhý konec v Pekingu. Piráti zlevnili MHD takovým způsobem, že ve velkých městech nestojí za to jezdit auty a u okrajových zastávek hromadné dopravy jsou také hromadná parkoviště.

Labe je splavné celoročně, lodní doprava zažívá renesanci, protože je nejlevnější, a tím pádem nejekologičtější. Právě se dokončuje zesplavnění Moravy až do Dunaje. Projektují se přehrady pro kanál Dunaj – Odra – Labe, protože to mimo jiné pomůže krajině a zemědělcům.

České aerolinie kupují už pátý Airbus A380 a z Prahy se dostanete v podstatě do celého světa, protože celý svět se chce dostat k nám. Z pražského letiště se totiž turista za hodinu dostane do Českého Krumlova i Špindlerova mlýna. Za hodinu a půl jste na Pálavě ve sklípku a za čtyřicet minut pijete pivo v Plzni nebo vřídelní vodu v Karlových Varech... Díky jezu v Děčíně se stalo módou plavit se rekreačně po Labi až do Hamburku.

Ministerstvo obrany právě dokončuje i v těch nejmenších obcích místní muniční sklad s protitankovými a protiletadlovými střelami, profesionální česká armáda je vycvičená především na to, aby v případě napadení rychle cvičila domobranu, naše rozvědka hlásí, že vojenské štáby v Moskvě i Washingtonu uznávají, že Česká republika v případě napadení bude útočníka umět tvrdě kousnout, že armáda sice nedisponuje letadly páté generace, ale je schopna se vypořádat s leteckým teroristickým útokem. Do systému obrany jsou začleněny všechny státní i soukromé složky, krizová infrastruktura je dobře chráněna a všeobecně se má za to, že případný útok na Českou republiku by byl příliš drahý a náklady na něj by převýšily zisk ze zabrání tohoto území.

Kdybychom to takhle měli, tak bych Fialu pochválil také. Ale bohužel se musí pochválit sám...



Každopádně ODS ztrácí voliče a KDU-ČSL se ztrácí celá. Babiš roste. Vy ho kritizujete, že v otázkách Ukrajiny, smlouvy s USA apod. se nevymezuje. ODS ho zase kritizuje, že „k Západu“ není dost loajální. Tak jak je to s tím Babišem?

Víte, on se asi rozhodl dobře. Cílí na zhrzené voliče pětikoalice tím, že se v podstatě hlásí k jejich hodnotám, ale dodává k tomu, že on by hentu modroptáckou politiku dělal mnohem lépe. Což je nejspíš pravda. Nejspíš je to i jistější strategie než se pokusit získat onen milion propadlých hlasů alternativy či zkusit sebrat voliče SPD.

Podle mě má tato strategie ale svá úskalí. Jednak jsou to mainstreamová média. Až bude před volbami, tak si novináři zase najdou důvod, aby Andreje Babiše označili za arcilotra, aby se našly nějaké Pandora Papers nebo se rozjelo zase nějaké obvinění, a až se tak stane, prakticky nikdo se Babiše nezastane. Nemá kdo. Babiš loví voliče mezi těmi, kteří České televizi věří. Ti, kteří České televizi nevěří, ti ovšem nebudou věřit ani Babišovi, protože mu nezapomenou právě onu obrannou dohodu s USA. Schválením obranné dohody Babiš poprvé porušil svůj vlastní princip nejednoznačnosti. On prostě dával prostor voličské fantazii, aby si do něj promítali své vlastní tužby.

Pokud by Babiš po vítězných volbách (o kterých ani v nejmenším nepochybuji) koaloval s ODS, tak si tím definitivně zavře cestu k voličům, kteří si do něj promítali touhy po větší změně než jen to, že všechno zůstane stejné, jen to bude řídit schopný člověk. Do voleb je ale ještě daleko... Mohu se také mýlit.



Lovochemie, výrobce hnojiv, zvýšila zisk o 1 200 %. A už je z toho haló. Celkově Agrofert rostl, české potravinářské firmy z koncernu sice nerostly, ale Agrofert je celá vertikála. Nevybírá si to zdražení holding na českých občanech jinde?

Víte, v čem je velká část toho zisku? Hodně obchodníků si koupilo hnojiva dopředu, protože čekali, že cena plynu, a tím i cena hnojiv, půjde ještě nahoru. Mysleli si, že to bude lišácké, protože oni budou mít hnojiva za pevnou cenu, ať se na trhu s plynem stane cokoliv. Akorát cena plynu pak šla dolů, ale pevná cena za produkt zůstala. Snadno to mohlo dopadnout i obráceně. Lovochemie mohla být slušně ve ztrátě. Takový Borealis se dostal ze stejných důvodů do takových problémů, že ho majitelé ještě rádi prodali Agrofertu.

Loňský rok byl v tomto ohledu extrémní. Správné rozhodnutí znamenalo obrovské zisky a špatné rozhodnutí zničující ztráty. Obojí se v Evropě stalo... Ukazuje se, že Agrofert zaměstnává lidi s dobrým rozhledem i dobrou intuicí. Zároveň si prosím všimněte, že těchto zisků Lovochemie dosáhla v době, kdy naše slavná pětikoalice dělala svoje deagrofertizační zákony a libtardi se tetelili blahem, že náš premiér s tím nenáviděným oligarchou konečně zatočí. Jak vidíte, nejenom že neumějí hospodářství, ale neumějí ani poškodit Babiše.



Nedávno jste mi říkal, že být Ukrajincem, taky byste se nechtěl účastnit bojů. Teď se mluví o tom, že i po válce se ukrajinským ženám nebude moc chtít na Ukrajinu. Ukrajinský stát jim chce dávat dotace. Bude to stačit? Totiž bez jejich návratu se o nějaké „poválečné obnově“ moc mluvit nedá.

Jestli se situace na frontě v brzké době rapidně nepromění, tak bych řekl, že Ukrajina bude spíš platit reparace a válečné dluhy než dávat dotace Ukrajincům, aby se vrátili domů. Ale třeba si Zelenskyj vzal příklad z Blyštivého Péti... Když je realita tristní, tak ji uděláme optimistickou alespoň v televizi. Když už nemůžeme vyhrát, alespoň budeme mluvit o růžové budoucnosti...

