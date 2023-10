„Nechcete? Zaberou vás Němci.“ Výroba potravin v ČR v háji, viník jasný

Berte to tak, že jestli má Madeta přežít, nemá zkrachovat a být opuštěna, tak je to za cenu takřka otrocké práce Mongolů a Ukrajinců. A kdyby se nám nelíbilo to vykořisťování, klidně ty provozy můžeme zavřít. V Německu, Polsku i Rakousku spustí linky na třísměnný provoz a rádi zaberou tuzemský trh. Ostatně... už to dělají.

Daniel Sterzik, zvaný Vidlák, vede zabíjačku

Víte, vy dáváte najevo sympatie k Babišovi, ale nemá i Agrofert máslo na hlavě? Ostatně, přestrojená Saša Uhlová svědčila i o tom, jak dřou mj. Ukrajinci při výrobě Vodňanského kuřete.



Pokud se to Saše Uhlové nelíbí, může zkusit prosadit nějaký zákon, který tyto praktiky Babišovi zakáže a donutí ho, aby zaměstnancům platil mzdu jak ve Škodovce. Ale výsledek bude jediný. Babiš Vodňanské kuře zavře a bude nahrazen nějakým kuřetem z Ingolstadtu. Nebo prostě provoz přesune do Polska, kde mu tamní vláda dá dokonce ještě nějaké daňové úlevy a pro udřené Ukrajince nebude mít už vůbec žádné pochopení.

Aby se v tomto ohledu něco změnilo, musí se celá zemědělská politika změnit z gruntu. Proto, kdybych já byl na místě Marka Výborného, snažil bych se především narovnat podmínky. Nikdy to tady nebude v pořádku, když německý zemědělec dostane na hektar třikrát takové dotace a když Kostelecké uzeniny své maso do Německa prostě nevyvezou, protože jim tam veterináři nahážou takové klacky pod nohy, že se to prostě nevyplatí. Mluvit v takovém prostředí o volném trhu, to je prostě výsměch.



V Polsku proběhly volby a zřejmě bude vládnout opozice. Oddychne si Stanjura, že Češi už nebudou jezdit nakupovat do Polska?



Já bych tamní volby nepřeceňoval. Poláci si jeli svoje, ať byl u moci kdokoliv. Rozdíl je jen v tom, že když Merkelová jednala s Kaczinským, tak jí z toho rozbolelo břicho, ale když jednala s Tuskem, tak odcházela s úsměvem. Ale oba dva z Němců vydřeli, co vydřít šlo. Ani teď bych neočekával žádnou výraznou změnu v polském kurzu na cestě dějinami. Bez ohledu na to, kdo složí vládu, Polsko bude dál nadšeně bojovat proti Rusku do posledního Ukrajince, bude kupovat americké zbraně a dělat dlouhý nos na EU.

Nevím, jestli se Stanjura bude radovat, ale v Polsku v podstatě přestanou vládnout tamní (a mnohem lepší) ODSáci. PiS se identifikovala jako pravicová strana a v europarlamentu byla s ODS ve stejné frakci. Nevím, jestli je důvod z toho mít radost. Už teď to začíná vypadat, že tu Petr Fiala zůstal tak trochu jako kůl v plotě. Ale pochybuju, že by to profesor politologie z Brna registroval. Ten je přesvědčený, že příští volby vyhraje, i když teď všem zvedl daně a už druhým rokem jede rekordní inflaci.

Fotogalerie: - Projednávání důvěry



V podcastu Insider moderátoři Půr a Jirsa bědovali nad posledním průzkumem Kantaru, kde se ODS a celé SPOLU hodně, hodně zřítilo. Že už se nedá zastírat průšvih „v poločase“ vlády. A že Fiala musí přejít do ofenzivy! Umíte si takovou „ofenzivu“ představit?



Petr Fiala sám sebe označuje za Jürgena Kloppa – trenéra fotbalového Liverpoolu, takže zkusím takovou trenérskou paralelu. Někdy se prostě stane, že mužstvo začne prohrávat. Z jedné porážky jsou dvě, pak tři, pak je to celá série porážek. A v určitou chvíli je jich už prostě tolik, že mužstvo přestane svém trenérovi věřit. I kdyby to byl mnohem lepší trenér, než je Petr Fiala premiérem, v určitou chvíli už je úplně jedno, co udělá, protože jeho svěřence to stejně nenakopne, protože veškerou svou důvěryhodnost už prostě promrhal. Pak nezbyde, než trenéra vyměnit.

A myslím, že právě do této fáze se náš Blyštivý Péťa dopracoval. I kdyby teď šel do sebe a začal dělat správná rozhodnutí, už mu je nikdo neuvěří. Ta inflace, drahota a neschopnost už prostě trvaly moc dlouho. Ať Fiala udělá, co udělá, stejně na to doplatí.

Pětikoalice se rozhoduje už jen o jedné jediné věci. Jestli skončit hned a opozice bude mít po předčasných volbách většinu anebo ještě vydržet a potvrdit svojí neschopnost „i v dalším zápase...“ a opozice bude mít po řádných volbách ústavní většinu.

Víte, že už si skoro přeju, aby to Fiala ještě nějakou dobu vydržel?

Fotogalerie: - Bubnování pro Bubny



Co se týče hlasování o nedůvěře vládě, to vláda přežije, o tom není sporu. Zaujalo vás na průběhu jednání vůbec něco?



Zaujalo mě, že už to nikoho nezajímá. Moji čtenáři včera diskutovali o všem možném, ale nezaznamenal jsem snad ani jeden komentář, který by chtěl napřít naši pozornost do Poslanecké sněmovny. Všichni to vidí stejně jako vy – vláda hlasování ustojí a bude pokračovat ve své demoliční politice dál. Nikdo nepředpokládá nic jiného.

Měl bych ale jednu drzou otázku. Co myslíte, věří veřejnost víc tomu, že vládu shodí nějaká demonstrace, nebo že vládu shodí hlasování o nedůvěře? Nemohu si pomoci, ale v demonstraci věří víc lidí.



Ještě předtím Sněmovna schválila vládní konsolidační balíček. Škrty výdajů a vyšší daně. Už víte, za kolik do toho orientačně „zahučí“ vaše rodina a vaši známí?



Víte, já zrovna teď ukončuju svoje dvanáctileté působení „u Babiše“ ve firmě a stávám se blogerem na volné noze. A když vidím, co na mě naše vláda nachystala, tak mám sto chutí jít prostě na pracák. Za pětadvacet let mé pracovní kariéry jsem nebyl ani jeden jediný den na nemocenské a vlastně vůbec nevím, jak to na pracovním úřadě vypadá, protože jsem nikdy nebyl nezaměstnaný, ale teď bych nejraději využil všech svých možností, jak podojit stát.

Fotogalerie: - Propalestinská demonstrace

A řekl bych, že o tom nepřemýšlím jen já. Hromada lidí si spočítá, že po tomto konsolidačním balíčku bude lepší se válet doma na dávkách a občas jít někam na nějakou černotu. Další si zase nepořídí dítě, protože budou mít co dělat se splácením hypotéky a všichni dohromady budeme přemýšlet, jestli nepřišel čas na defenestraci.



V naší veřejné debatě se odráží nový izraelsko-palestinský konflikt. Zase se tu šikují příznivci té a té strany. Nepřijde vám to pitomé?



Ano, to je vždycky nejlepší. Dějiny začaly včera. Nebyla tu žádná dlouhá předlouhá historie konfliktů, terorismu, zločinů, nerespektování práva a neochoty k míru, vše začalo předminulou sobotu... Hlavně rychle zaujmout správné stanovisko a nepřemýšlet, jaké to může mít důsledky, protože my jsme henten Západ, jsme nejsilnější, nejmorálnější a nejdokonalejší. Cokoliv děláme, dobře děláme. A kdo si to nemyslí, ten je PaleSStinec.

Nám prostě nestačí jeden černobílý konflikt dobra a zla. My potřebujeme ještě jeden. A možná pak ještě mezi Čínou a Tchaj-wanem, abychom měli tři fronty a k tomu hodně proruských, propalestinských a pročínských kolaborantů. Pak to konečně bude cajk.

Nejprve se horečně odstřiháváme od ruských energií, protože vyznáváme ty evropské hodnoty a teď se zřejmě odstřihneme od arabských energií... také máme ty evropské hodnoty. Tentokrát jsme je ovšem vylepšili. Sice jsme na straně Izraele, ale Palestincům ztrojnásobíme transfery peněz. Ale co mě to překvapuje. Vždyť stojíme pevně i na straně Ukrajiny, ale ropovodem Družba k nám nikdy neteklo tolik ruské ropy jako teď...

Asi budu raději ten kolaborant. To se alespoň nebudu stydět sám před sebou a nebudu urážet svůj rozum touhle šaškárnou.

„A mezitím na Ukrajině“, dala by se vytvořit nová rubrika. Protože Ukrajina najednou není hlavní téma. Je tam vlastně co podstatného sledovat?