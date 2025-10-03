„Nechtěl jsem tomu věřit.“ Paroubek se zhrozil nad fotkou s Rakušanem

Pane inženýre, vaší ambicí bylo dát před volbami dohromady levici. Jak to v tomto směru dopadlo?
Tak podívejte, to nebylo jen před volbami, ale daleko před. Řekl bych tak před dvěma a půl lety, kdy jsem naznačil tu podle mne správnou cestu, kterou se bohužel levice vydala jen z části, nebo možná že vůbec. To znamená, aby všichni spolupracovali se všemi, zachovali si své vlastní organizační struktury a rovnoprávně spolupracovali. To se bohužel nestalo.
A proč?
Nestalo se to pro, řekl bych, ambice některých lidí. Počínaje paní Konečnou, přes paní Bobošíkovou, která byla takový spiritus agens celého toho projektu Stačilo! v tom pojetí, tak jak je uplatněn a kde ten projekt zdaleka nevyužil, řekl bych, jednotné levice, jednotné v akci tedy. Nevyužil všech svých možností. Využil jich prostě jen z části. I, řekl bych, taková ta zaťatost v některých tématech, která jsou podle mého názoru vedlejšími, jako jestli budeme členy EU nebo NATO, jestli se uspořádá referendum atd. Prostě tito lidé se nepohybují v realitě dneška. S výjimkou hnutí SPD by prakticky nebyl nikdo, kdo by tuto myšlenku na referendum nějakým způsobem nejen odsouhlasil v té nové vládě, ale kdo by ji také pochopil.
Myslím, že jsou důležitější věci v tuto chvíli. Například to, jestli budeme platit 2 procenta HDP na obranu nebo 5 procent. Tak jestli je o něčem vhodné uspořádat referendum, tak je to o této otázce. Otázku referenda o EU… No tak samozřejmě za dva, za tři roky může být situace jiná. Když bude trvat Evropská komise hloupě na emisních povolenkách pro domácnosti, no tak takovou Evropskou komisi a Evropskou unii nepotřebujeme. Pak tady bude velká podpora obyvatelstva pro to, abychom se s Evropskou komisí rozloučili, ale do té doby je potřeba vědět, že ve střední Evropě nemá toto členství v EU vlastně alternativu. Vezměte si Švýcarsko. To muselo uzavřít, aby se dostalo na evropský trh, a platí za to nemalé peníze, desítky, možná stovky smluv. A stejnou cestou by musela jít Česká republika. Prostě je to demagogie a já se na demagogii nechci zúčastňovat. Takže prostě některé ty věci nebyly vybrány programově šťastně a myslím si, že programově se má levice soustřeďovat především na témata, která souvisí s životní úrovní lidí.
Ing. Jiří Paroubek
A jak je to s vaší vlastní kandidaturou?
Já se do posledních dnů před volbami věnoval své kandidatuře za ČSSD. Myslím si, že je odpovědností hnutí Stačilo!, že nás nepojmulo do té širší koalice, nebo nepříliš široké koalice levicových sil. Takže jsme sestavili vlastní kandidátku ve všech krajích, máme ji výborně obsazenou, máme ji naplněnou do posledního místa. Máme dlouhodobý program, střednědobý program a samozřejmě akční program pro tyto volby, kde klademe důraz především na životní úroveň lidí, na zvýšení životní úrovně lidí. Dám příklad ve dvou opatřeních. Jednak si myslíme, že je možné, aby antimonopolní úřad sledoval úroveň cen, kterou nám diktují řetězce, to znamená proti kartelovému chování řetězců. A klíčovou otázku vidíme v zestátnění, samozřejmě za náhradu, privátních držitelů akcií ČEZu, kterých je 30 procent. Tak aby bylo možné v tom ČEZu razantním způsobem snížit prodejní ceny elektrické energie, což by se kladně projevilo jak ve výdajích domácností, kdy by poklesly výdaje za elektřinu, tak i u českých firem, což by zvýšilo jejich konkurenceschopnost. Tak to jsou dvě asi ze sedmi klíčových opatření, které máme. Lidé se mohou s tím naším programem seznámit na webových stránkách ZDE.
Když se podíváme na ty čtyři roky této vlády, v čem levice v ČR nejvíc chyběla?
Myslím, že chyběla úplně ve všem. Vezmu jen jednu věc – víte, v tom roce 2008 a 2009 jsem s velkým osobním nasazením, a řekl bych odvahou, když potom vidím ještě zpětné útoky na sebe a svou rodinu ze strany řekněme potrefených, to znamená Američanů, zabránil tomu – tehdy jsem měl v čele sociální demokracie ty možnosti, abychom tady měli základnu Spojených států. Prostě tady není a ani tato česká vláda neměla odvahu s touto myšlenkou přijít, protože prostě tehdy proti tomu bylo 70 až 80 procent lidé. A i nyní, kdy ta masáž je obrovská, ta protiruská a proválečná, si myslím, že pro to, aby tady byli cizí vojáci, nikdo moc není. Ale třeba hnutí ANO hlasovalo pro smlouvu, která umožní do budoucna tady umístit americké vojáky bez nějakých velkých příkras a dokonce za to bude ještě platit. Nechat si nadělat do čepice a ještě si to dát na hlavu, tak to není můj styl. Ale bohužel hnutí ANO se k tomu snížilo. Tím neříkám, že jeho politika je úplně chybná. Je to samozřejmě úplně něco jiného než současná vládní koalice, ale v tomto prostě udělalo chybu. No a málo platné, i když je to strana, která kalkuluje, celkem cynicky s tím, že má levicové voliče, protože levice je neschopná je získat zpátky, no tak to levicová strana v podstatě není a nikdy nebude. Je to strana, která je někde v politickém středu, já nechci dávat nálepky populistické, to je nálepka, která se hodí tak do úst odéésáků, ne mých, ale tak to prostě je. Takže levice tady zkrátka chybí a je možné, že bude chybět dále. Protože v těch průzkumech veřejného mínění nic jistého nemá a kdyby se vydala paní Konečná s paní Bobošíkovou, nebo spíš obráceně, protože paní Bobošíková byla ten spiritus agens, tou cestou široké a rovnoprávné spolupráce s celou levicí, byť je to třeba trošku kupa blech, no ale to je pravice také a stejně to dokázali dát dohromady, tak by dnes musela být na 10-12 procentech a nemusela se klepat do poslední chvíle, jestli to dopadne nebo nedopadne.
Máme za sebou hned dvě předvolební akce v ulicích. V sobotu se konala akce, kterou pořádal spolek Svatopluk a zúčastnili se jí zástupci opozice. Pane prezidente, respektujte volby – bylo hlavním tématem akce. Je podle vás důvod domnívat se, že by prezident volby nerespektoval?
Já myslím, že ta hradní skupina, které neformálně vévodí Petr Kolář, což je zjevný americký agent, tak manipuluje prezidentem tak, aby to učinil hnutí ANO, a konkrétně A. Babišovi co nejsložitější. To je zřejmé. Takže tady je čeho se obávat. Možná, že mě trošku zarazilo, že jsem přece jen očekával ten protest trochu masivnější.
V neděli se pak konala akce – Zabraňme vládě extremistů, zval na ni Milion chvilek. Opět, je tady oprávněná obava, že nám budou vládnout extremisté? Je na místě někoho z dnešní opozice nazývat extremistou?
Myslím, že to jsou úplné nesmysly. To je vyhledávání nepřítele za každou cenu. Oni to tam probrali šmahem všechno. A ani účast na této akci nebyla nějaká velká, byť to bylo inzerováno na sociálních sítích, jaká hvězda se tam dostaví. No a výsledek byl několik tisíc lidí a z toho podezírám, že většina byli němečtí, japonští a další turisté. Takže žádný efekt tato akce neměla. Spíš to ukázalo na ubohost té vládní politiky, která prostě přišla s vlnou korupce. Zejména v těch posledních měsících je to zřejmé. Teď zažíváme soud s exponenty STANu a zřejmě také TOP 09. Do těchto stran zřejmě plynuly peníze. U STANu je to jasné, protože to řekli ti obžalovaní, kteří spolupracují se soudem. No a pak tady máme bitcoinovou kauzu. Tady stát jednal jako rovný s rovným s organizovaným zločinem. To je něco, co tady ještě opravdu nebylo. Žádný člen vlády neztratil takovýmto způsobem soudnost, aby jednal s lidmi, jejichž majetek vznikl v zásadě nelegálně. Takže to je neslýchané.
A co se týče Milionu chvilek, tak bych také očekával, když jsou samá morálka, tak že by protestovali také proti těmto manýrům Fialovy vlády, včetně kampeličky, na které se premiér nějakým způsobem účastnil a profitoval, jak to vypadá. Takže to je ubohé vysvědčení a zdá se, že Milion chvilek prostě pro tuto chvíli ztratil dech.
Ministryně Černochová se dost ostře ohradila proti slovům slovenského prezidenta Pellegriniho ohledně možného zlepšení českých a slovenských vztahů v případě, kdy by se českým premiérem stal Babiš. Černochová to považuje za zásah do předvolebního boje a podporu opozice. Je její kritika na místě?
Já myslím, že to bylo jenom konstatování. Ale myslím si také, že by se paní Černochová měla zamyslet spíš nad tím, že protivládní demonstrace na Slovensku, proti takzvanému konsolidačnímu balíčku číslo 3, se zúčastnil také místopředseda Fialovy vlády Rakušan. Já jsem tomu nechtěl věřit. Myslel jsem si, že je to nějaká koláž ta fotografie. Ale to je politická schizofrenie. Tady odhlasoval konsolidační balíček a na Slovensku je proti němu. Tohle je flagrantní zasahování do zahraničí a defacto porušení korektnosti vztahů se sousedním státem.
A mimochodem, také se domníváte, že česko-slovenské vztahy by mohly být za vlády Babiše lepší?
Určitě. Babiš by se těm vztahům věnoval, stejně tak jako vztahům s Maďarskem, a domnívám se, že i vztahům s novým polským prezidentem. My tady potřebujeme ve střední Evropě nějakou protiváhu proti tomu, co se na nás hrne. Včetně emisních povolenek, které hrozí tím, že by vlastně poškodily, tato ekologická daň, životní úroveň především středoevropských států, které zaostávají s úrovní svých průměrných mezd za úrovní mezd, které jsou obvyklé v západní Evropě i v násobcích.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: David Hora