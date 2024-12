„Nechtěl se ukazovat, byl tam Trump.“ Zbořil tvrdě, proč chyběl Pavel v Paříži

Pane doktore, západní politici nijak moc neslaví pád Bašára Asada. Protože nikdo neví, co v nábožensky a etnicky heterogenní Sýrii bude. Celou dobu jsme ale slyšeli, že „Asad musí jít“. Mají se naši státníci bát nejvíc toho, že se jim splní jejich přání?

Pravdou je, že situace na bojišti, jak říká klasik, se mění každým dnem. A kdo se opozdí jako Napoleon u Waterloo, může být navěky ztracen. Při intelektuální kapacitě a morální nezpůsobnosti nejen českých, ale i evropských populistů a unionistů, je obtížné tuto staronovou situaci v dnes tak populárním regionu pochopit. Protože nám, amorálním vyznavačům evropských hodnot, jde hlavně o peníze a moc, převedeno do triviálnosti dnešního dne – o ropu a plyn, není co slavit. Alespoň až do doby, kdy nový algoritmus dodá nějaký nový suverén nebo se vrátíme k již dávno vyzkoušeným švindlům a krvavým soubojům, ve kterých jde kromě moci a peněz také o život.

Chtělo by se vzpomenout na léta nenávisti a válek mezi anglosaským a ruským impériem, kdy dědičná anémie vládnoucích rodů ve Velké Británii a v carském Rusku vedla k válkám a k revolucím téměř více než dvě století. Navíc když obě strany najímaly své žoldnéře, budoucí válečné hrdiny a jejich oběti, po celém světě. Pro jistotu upozorňuji – v Evropě, Americe a Africe. I dnes na obou stranách pohřbívají svoje padlé, bezohledně někdy jako hrdiny, někdy jako oběti. Ale vždy jen v zájmu vlastním. Henry Kissinger poctivě přiznával, že Spojené státy nemají přátele ani nepřátele, ale jen své vlastní zájmy. Vypadá to cynicky, ale bohužel, tak tomu je i tentokrát. Hosté dnes nevzpomínané přednášky bývalého ředitele britské MI-6 Richarda Dearlova v roce 2022 na velvyslanectví své země v Praze by o těchto věcech mohli už něco tehdy zaslechnout, ale zda si myslí, že tehdy slyšeli zlatá slova, si jistý nejsem. Spíše si myslím, že alespoň symbolicky podepsali, aniž to věděli, úpis, a to dokonce vlastní krví.

Takže i oni si už tehdy mysleli, že Asad musí jít, ale nezeptali se, kdy budou muset jít i oni. Tak je nechme, ať se bojí.

Štěpán Kotrba v rozhovoru pro PL upozornil, že Arab není loajální k vlastnímu státu, ale k náboženství, tradici a komunitě. My si ovšem představujeme Sýrii jako jeden stát. Chápeme tedy poměry v arabském světě špatně?

Stejně jako nenávistná kritika všeho, co souvisí s islámem, bez jakékoliv znalosti rozdílů jeho různorodosti a mravního chápání. Kropáčkova práce Po cestách kamenitých by měla být k přečtení nejen v Černínském paláci a ve Strakově akademii, ale i na Hradě a v podhradí. Je smutné, že Štěpán Kotrba musí upozorňovat na základy státoprávního chápání islámu v Sýrii, ale měli bychom mu poděkovat, protože si myslím, že v současném mezinárodněpolitickém bulváru je snadné přehlédnout integrační tendence islámského světa. I to by mohlo napomoci pochopení povahy islámu nejen v Sýrii, ale v celé tzv. Střední Asii v její sovětské intepretaci, stejně jako nesnadnému stýkání a potýkání se s islámem v evropských zemích.

Donald Trump velkými písmeny napsal, že USA do situace nesmí zasahovat. To je hodně nový vítr v americké politice?

Pro některé naše politiky a veřejné činitele to tak může vypadat. Ale nezapomínejme, že nově zvolený prezident ještě nebyl inaugurován, že má ve washingtonské bažině mocné nepřátele, a že jeho v této době na veřejnosti pronášená slova jsou spíše politická hesla. A jakkoli znějí světoborně, jejich přeformátování do politiky všedního dne může být jiné, než si myslíme. Stali jsme se totiž obětí své vlastní strategie komunikace (stratkomu, jak by řekli sovětští komsomolci dvacátých let). Ve stejném modu vivendi můžeme mluvit o agitpropčících (agitujících propagandistech), jejichž jazykovým prostředkům a přesvědčujícímu nadšení nemusíme, alespoň nějakou dobu, věřit doslova.

Francouzi s velkou slávou znovuotevřeli katedrálu Notre-Dame. Jako znalec Francie víte, co to pro ni znamená, čili oslavu navštívily desítky státníků včetně Trumpa. Jen tam nebyl nikdo od nás. O čem to svědčí?

Nejsem sice znalcem Francie, ale mám Francii rád a ještě raději jsem v minulých letech po ní cestoval. Mimo jiné jsem viděl i vzácné historické monumenty a místa, která přežila obrazoborectví Velké francouzské revoluce. Proto jsem byl otřesen požárem Notre-Dame a zajímal jsem se o povahu její rekonstrukce. Zdá se mi, že to mohlo dopadnout jinak, ale na kulturním významu tohoto místa, dokonce i pro české království, to neubralo. Nedovolil bych si ani kritizovat tu vnější okázalost znovuotevření, ale to jistě bylo konáno se zvážením všech okolností a pochopení symboliky této architektury.

Co bych si ale dovolil zmínit, je neúčast někoho z možných pozvaných hodnostářů z České republiky.

Ani panu prezidentovi se nedivím, po všech těch nehoráznostech, které na adresu nově zvoleného prezidenta Spojených států on a jeho věrní pronesli, chápu, že se nechtěl moc ukazovat na veřejnosti. Jeho kancelář to odůvodnila tím, že měl lístky na balkon do Carnegie Hall a že dirigent České filharmonie Semjon Byčkov je prověřeným Rusem, na rozdíl od Anny Netrebko, které radní Jiří Pospíšil, jinak správce pražské kulturní čistoty, zakázal zpívat ve Smetanově síni v Praze. Dokonce ani Dominik Hašek do New Yorku nenapsal svůj odpovědní list. Ministr kultury a premiér prostě neměli čas. A tak nezbývá než věřit, že na ně ceremoniáři v Paříži jen zapomněli. Anebo je nenapadlo, že kardinál Duka je v Paříži vážená osobnost a mohli jej požádat o pomoc. V každém případě upozornění, že v Praze jsou také významné osoby duchovního stavu, kterým Paříž stojí za mši, bylo zdvořilé a taktní.

V Praze se konal kongres strany Motoristé sobě. Mezi programovými tezemi bylo třeba „Uhlí není nepřítel“, „Průmysl není nepřítel“, „Člověk není nepřítel“. Akcentovala se čistě ekonomická témata a volalo se po pravici. Získá strana důvěru voličů, kteří se staví proti Green Dealu?

Tuto budoucnost prorokovat neumím. Snad by se někomu mohlo zdát, že proti-grýndýl povede k volebnímu úspěchu. Ale víme, že EU prožívá zvláštní krizi, kterou nemusí přečkat ani celá její EK i se svou předsedkyní. Ale to je i dnes ještě složitá volební aritmetika. A hlavně, díky volbám v Rumunsku víme, že nad voliči mohou ještě být rozhodnutí Ústavního soudu, a ten v ČR se chová, jako kdyby rozhodoval podle toho, kdo mu včas doručí svůj zakázkový list.

Jiné starosti má Milion chvilek pro demokracii. Společně s režisérem Václavem Marhoulem, s režisérkou Olgou Sommerovou či s aktivistou Bohumilem Kartousem vydali petici Výzva demokratickým politikům, podle které hrozí příští rok ve volbách ovládnutí Česka autoritáři. Co vás v souvislosti s tím napadá?

Připomíná mi to trochu kopii manifestu Několik vět z jara 1989. Dokonce i mezi prvními podepsanými jsou lidé, kteří se tehdy přihlásili ke své opožděné odvaze proti tehdy se rozpadajícímu režimu. Tentokrát je to proti Slovensku, Maďarsku a Putinovi. Snad jen zapomněli na Andreje Babiše, a nikdo si nedovolil zmínit ani Donalda Trumpa, který je podle významné pražské duchovní osobnosti ztělesněním všeho satanského zla.

Autoři se kriticky vyjadřují k ostatním událostem v Evropě a ve světě, ale vybrali si, podle mého názoru, nesnadno zasažitelný terč svého hněvu. Doba je trochu jiná, než byla v roce 1989, a obávám se, že mnozí z nich přeceňují svou vážnost a svůj aktuální význam pro chaoticky a neznámým směrem se pohybující Česku republiku a Evropskou unii. Doufejme, že najdou také konkrétnější slova místo svého „ohrožení demokracie“, protože toto heslo je nesrozumitelné všem, kdo si myslí, že ho pronášejí ústa nehodná.

