„Několik hodin jsme byli blízko válce.“ Drulák zúčtoval se Zelenským. I s vládou

„Šlo o pokus vtáhnout NATO do války s Ruskem,“ říká otevřeně politolog a diplomat Petr Drulák o výbuchu rakety v Polsku. „Naštěstí převládl ve Washingtonu rozum, ale několik hodin jsme v úterý byli blízko válce,“ dodává s tím, že se jedná o další důkaz, že mírová jednání jsou nutná. A politici, kteří se hned vrhli na Rusko? „Ukazuje to, že nemají co dělat ve vysokých funkcích, v nichž dnes jsou. Svojí nekompetencí a neloajálností vůči českému zájmu neuvěřitelně škodí,“ prohlašuje kategoricky Drulák.

Svět se zabývá neštěstím, které vedlo ke smrti dvou polských občanů, kdy na území státu NATO dopadla raketa z Ukrajiny. Prezident Zelenskyj na počátku tvrdil, že jejich raketa to nebyla, USA a NATO to nicméně vyvrátily. Jak tento incident komentovat?



Čeští vládní politici se předbíhali v ostrých komentářích vůči Rusku, mnozí měli okamžitě jasno o viníkovi a následně své příspěvky mazali. Včetně ministra zahraničí. Co to o nich vypovídá?



Ukazuje to, že nemají co dělat ve vysokých funkcích, v nichž dnes jsou. Svojí nekompetencí a neloajálností vůči českému zájmu neuvěřitelně škodí.



Mluvilo se dokonce o aktivaci článku 5 alianční smlouvy. Z mnohých komentářů se zdálo, že bychom měli začít bombardovat Moskvu. Je za určitých okolností představitelné přímé vojenské zapojení NATO?



To se bohužel nedá vyloučit. Pokud by skutečně došlo k ruskému útoku na území členského státu NATO, aliance by musela reagovat. Proto jsme v tak nebezpečné situaci, kterou lze i zneužít provokací nebo operací pod falešnou vlajkou.



Mezi tím na Ukrajině začíná padat sníh a Ukrajinci se logicky obávají zimy. Může změna počasí přinést urychlení konfliktu nebo rovnou zvraty?



Odborníci spíše očekávají utlumení vojenských operací, ale nejsem si jist, zda tomu tak bude. Každopádně velmi těžká bude zima pro ukrajinské obyvatelstvo, neboť ruské rakety ničí základní infrastrukturu. Lidé budou přes zimu bez vody, elektriky, tepla. Pokud se v této zoufalé situaci dají do pohybu, můžeme mít obrovský problém s miliony nových migrantů.

Když byla řeč o našich politicích. S jakými pocity jste sledoval debatu kolem slavné plachty, kterou na budovu ministerstva vnitra nechal na 28. říjen vyvěsit ministr Rakušan?



Považuji to za nehoráznost, urážku státního svátku i našich symbolů. Je dobře, že senátorka Zwyrtek Hamplová podala na Rakušana trestní oznámení.



Připomínali jsme si listopadové události roku 1989 a 1939. Lze to označit za důstojné oslavy? Konala se i řada demonstrací různých skupin, včetně protestu proti ČT přímo na Kavčích horách, která podle nich šíří propagandu…



Oslavy ukazují, jak hluboce je dnes česká společnost rozdělena. Nejen že se na řadě věcí neshodneme, ale ti, co jsou dnes u moci, ani nepřipouští, že by měla být názorová pluralita. Stavějí se do role obránců demokracie a přitom svým jednáním demokracii popírají. Z projevů exponentů současné koalice o svobodě a demokracii pak čiší strašné pokrytectví, na tento svátek měli raději někam zalézt. Pokud občané nenásilně dávají veřejnoprávní televizi najevo, že neplní svoji roli, a proto není jejich televizí, i když ji musejí platit, je to jen dobře.

