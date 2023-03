„Nepřijatelné.“ Průmysl trpěl, teďka od unie toto? Radek Špicar není spokojen

Navrhovaná emisní norma Euro 7, kterou by ráda zavedla Evropská komise, nedává žádný smysl. PL to řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Donutit automobilky investovat desítky miliard euro na zlepšení spalovacích motorů, které se stejně zakážou, je podle něho nelogické. Náročná norma Euro 7 by navíc znamenala faktický konec malých osobních aut. „Například Fabia nebo Kamiq ze Škodovky by musely zdražit natolik, že by se staly neprodejné,“ uvádí Špicar s tím, že by nastalo i propouštění lidí, kteří se podílí na výrobě. Zasáhlo by to stovky českých firem.

Začalo se hodně mluvit o emisní normě Euro 7. Ministr Kupka to označuje za nepřijatelné. Nakolik je nyní reálné, že to od července 2025 začne platit?

Jsme přesvědčeni o tom, že tak jak to Evropská komise navrhla, je to naprosto nepřijatelné. Z mnoha důvodů je to nereálné. Od okamžiku co jsme zjistili, co návrh všechno obsahuje, se tím zabýváme a jsme rádi, že je v té věci česká vláda velmi aktivní a vidí to podobně jako my. Důležité je, že vláda je aktivní tak jak je potřeba, tedy že to není o pouhé kritice nebo nadávkách na národní úrovni, ale ví, že boj se povede na úrovni EU. Stejně tak si vláda uvědomuje, že pokud bychom v tom zůstali sami, nemůžeme vyhrát a je nutné vytvořit dostatečně silnou koalici, která bude mít moc k tomu, aby se podoba normy Euro 7 výrazně změnila. Budeme v tom vládu všemožně podporovat, protože se to opravdu změnit musí.

Experti už varovali, že by přijetí normy v této podobě znamenalo konec malých aut, zdražení všech ostatních, přičemž ceny vyletěly nahoru už teď v posledních letech. Viděno selským rozumem, jaký smysl dává zpřísňovat emisní normy, když od roku 2035 mají spalovací motory skončit?

Ptáte se velmi správně. Když pominu technické důvody, proč je uvedení této normy do praxe nereálná v takto krátkém časovém horizontu, tak hlavní důvod je přesně ten, který naznačujete. Automobilový průmysl se již smířil s tím, že jsme na cestě k čisté mobilitě a cíl v roce 2035 bude pro autoprůmysl nesmírně komplikovaný a drahý. V této situaci opravdu nechápeme, proč na této složité a ambiciózní cestě nám Evropská komise chce hodit do cesty takovou normu.

Automobilky v posledních letech trpěly covidem, zpřetrhanými dodavatelskými řetězci, nedostatkem čipů, nyní válkou na Ukrajině a vysokou inflací a do toho mají ze svých rozpočtů vytáhnout další desítky miliard euro na zlepšování spalovacích motorů, které budou stejně za pár let zakázané. To prostě nedává žádný smysl. Kdyby na tom Evropská komise chtěla trvat, musí to být minimálně technicky udržitelné, když už ne finančně. Pokud by ani Evropská rada ani Evropský parlament nebo Komise sama návrh nezměnili, speciálně pro český automobilový průmysl by to bylo velmi nepříjemné.

O jaké konkrétní důsledky by se jednalo?

Například Škoda, která vyrábí značné množství menších levnějších vozů, které jsou pro zákazníky velmi atraktivní, by s největší pravděpodobností tyto auta přestala vyrábět. Jde o vozy, na kterých marže není dramaticky vysoká a kdyby do toho automobilka musela promítnout vícenáklady spojené s novými technologiemi, které by vyžadovala norma Euro 7, tento typ vozů by zdražil natolik, že by se staly neprodejnými. Výroba by skončila, což se ve Škodovce může týkat vozu Fabia nebo Kamiq a vedlo by to k propouštění lidí, kteří na nich pracují. Netýkalo by se to samozřejmě pouze těch, kteří ve finále skládají vozy dohromady, ale i v rámci stovek dodavatelských firem, které tyto modely vozů živí.

Zatím tedy není přesně jasné, co a kdy přesně začne platit. Pro automobilky taková nejistota asi není úplně to, co by si přály. Musí upravit výrobu, investovat obrovské částky.

Máte naprostou pravdu. Obecně v byznysu platí, že předvídatelnost a stabilita podnikatelského prostředí je naprosto klíčová. Jestli se něčeho speciálně v posledních letech automobilovému průmyslu nedostává, tak je to stabilita a předvídatelnost. Do jisté míry za tím jsou věci, které nikdo nedokáže ovlivnit jako zmiňovaná válka na Ukrajině nebo pandemie covidu, ale zároveň k tomu regulace také nepřispívají.

Radek Špicar

Nejhorší co by se mohlo stát je, že by se dlouhodobé strategické plány měnily z roku na rok. Že se jeden rok odsouhlasí směřování k čisté mobilitě a začne to v roce 2035, automobilky tomu přizpůsobí své plány a strategie a za dva roky by se řeklo: ne, musíme jít jiným směrem, tohle je slepá ulička. Proto od samého začátku říkáme, že potřebujeme technologickou neutralitu. Nesmí se říkat, že jediný možný způsob, jak se dostat k čisté mobilitě je elektromobilita. Od samého začátku jsme zcela konzistentní a říkáme, že musíme dát šanci všem rozvíjejícím se technologiím, které nás mohou dostat k čisté mobilitě, ale ve finále musí trh a zákazník rozhodnout, která z těch technologií se ukáže jako nejživotaschopnější. Nelze všechno sázet na elektromobilitu. Je tady vodík a je potřeba prozkoumat jeho možnosti. Rozvíjejí se syntetická paliva, tak jim také pojďme dát šanci a třeba tam bude potenciál.

Pokud jde o směr směřující ke konci klasických spalovacích motorů, to považujete za jisté?

Počítáme s tím, že to přijde a ověříme kdy je reálné se k tomu dostat. Aby se ale říkalo, že ne, že zůstaneme u fosilních paliv, to bych považoval za zničující a znejišťující pro automobilový průmysl. Je to správná cesta i z hlediska světových trendů. K čisté mobilitě směřují Spojené státy, Velká Británie nebo Čína a je to správné. Evropa pouze na této cestě podle našeho názoru dělá nelogické kroky, jako je například Euro 7 a to se prostě nesmí stávat.

Zmínil jste věci a události, které destabilizovaly trh a nešlo je ovlivnit, jako covid nebo válka. Je to ale tak, že si EU sama situaci zhoršuje a místo evoluce v autoprůmyslu se pokouší o revoluci? Neděláme si to sami ještě těžší?

Pozor, máme tu dobrý příklad Velké Británie, která odcházela z Evropské unie kvůli různým formám evropských přehnaných ambiciózních plánů. Třeba v oblasti sociální politiky, migrační politiky nebo ekologie. Přesto si tato země po odchodu z EU ve věci zákazu prodeje nových vozů se spalovacími motory stanovila hranici ještě dříve, v roce 2030. Pět let dříve proti EU. Není to tedy žádná revoluční neuvážená změna, která by neměla precedens ve zbytku světa. Existují ovšem různé cesty jak se k tomu dostat. Pokud na začátku cesty donutíte automobilky vydávat desítky miliard euro na zlepšení spalovacích motorů, které nakonec stejně zakážete, je prostě špatná cesta. Cíl je v pořádku. Je konformní a kompatibilní s mnoha jinými státy světa, ale způsob jak se k tomu cíli dostat Evropská komise nezvolila šťastně. Doufáme nicméně, že jde o začátek debaty. Ostatně jde o návrh Evropské komise, budou se k tomu vyjadřovat členské státy v rámci rady, bude se to projednávat a věříme, že nám podaří vysvětlit, že je potřebné návrh přepracovat tak, aby byl zvládnutelný.

