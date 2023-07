„Nesvítit. Netopit. Umřít hlady.“ Krotcí Češi? Profesor Jiří Svoboda: Jak to tu skončí

Češi jsou krotcí, jinak by už dávno museli demonstrovat, jako se to dělo třeba na Západě 70. let, soudí filmový režisér a pedagog, profesor Jiří Svoboda. Ten ostře obžalovává současnou Fialovu vládu, ale i některé mezinárodní kruhy.

Na tiskové konferenci časované dramaticky na 11.55 (za pět minut dvanáct) vláda představila základní koncept důchodové a daňové reformy, které mají zachránit neudržitelné veřejné rozpočty. Co si z toho má odnést občan? Měl by se uskromnit, nebo trvat na dosavadní podpoře a žádat stát, aby ušetřil jinde?

1. Covid-19 přestal zabíjet světovou populaci. Navzdory přání některých lidumilů, kteří by rádi zmenšili světovou populaci na 500 milionů.

2. V amerických i evropských odborných časopisech se množí zprávy, že náhlá smrt mladých sportovců (kupř. fotbalistů mezi 20–30 lety) může mít souvislost s některými šaržemi očkovací látky.

3. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) prošetří smlouvu z května 2021 na nákup 1,8 miliardy dávek vakcín proti koronaviru v hodnotě přibližně 35 miliard eur (856 mld. korun), a to na základě soukromých textových zpráv mezi Ursulou von der Leyenovou, předsedkyní Evropské komise (EK), a Albertem Bourlem, generálním ředitelem společnosti Pfizer.

4. O Ursule von der Leyenové se uvažuje na místo generální tajemnice NATO.

A vy se mě, pane redaktore, ptáte na nějaký balíček! Balíček je následek. A my bychom měli začít od příčin. Měl byste se mne zeptat, kde jsme všichni byli, když se ukázalo, že nejvyšší strážce zákonnosti obhajuje jednou v Senátu volební zákon, podle kterého proběhly několikrát volby, aniž byly anulovány, a po druhé stejný zákon v jiné funkci prohlašuje za neústavní, aby z nejasných pohnutek spoluvytvářel a s jiskrami v očích obhajoval úpravu zákona, šitou na míru v určitém čase určitým politickým stranám? Ať už byly jeho pohnutky čestné, nebo nečestné, ať už byly vyvolány rozumovou či mravní indispozicí nebo absencí integrity osobnosti, nebylo to důvodem, aby svrchovaný držitel moci – démos (tedy lid) požadoval okamžitý odchod člověka tak v názorech nepevného, zmateného a labilního?

Měl jste se mne zeptat, co vedlo statisíce našich spoluobčanů v roce 2021 k volebním urnám, aby si zvolili strany (pravda, v Rychetského koalicích), které veřejnost opakovaně obelhaly? Které rozprodaly banky za marginální ceny pochybným subjektům (kupř. IPB) a způsobily lidem naší země stomiliardové škody (kupř. lehké topné oleje; privatizace Mostecké uhelné; OKD)? Proč tak lehkomyslně házeli do volebních uren slepence stran zcela odlišné programové orientace? Proč je považovali za důvěryhodné zástupce svých zájmů? Kolikrát ještě démos Čech, Moravy a Slezska uvěří, že představitelé stran a hnutí, řízení domácími i zahraničními lupiči a podvodníky, budou hájit „české národní zájmy“?

Vyšli snad demonstranti do ulic, když byl prezident Václav Klaus donucen mocnými státy a domácí pátou kolonou v čele s předsedou Ústavního soudu podepsat protektorátní Lisabonskou smlouvu? Uspořádal český, moravský a slezský démos alespoň takovou demonstraci, jako když Hodžova vláda hodlala podepsat mnichovský diktát? Ztratili jsme pud sebezáchovy?

Víme ještě vůbec, co znamená pojem „český národní zájem“? Nebo jsme fragmentem „evropského démosu“ bez jakékoli národní historie, reprezentovaný 21 poslanci v europarlamentu, který má 705 křesel? Všechen náš lid má tedy hodnotu 3 % lidu států Evropské unie? Je Evropská unie rozkvetlou zahradou demokracie? A existuje-li svrchovanost zákonů a nařízení z Bruselu nadřazená zákonům českého Parlamentu, můžeme ještě být demokratickým státem? Mohl být Protektorát Böhmen und Mähren demokratickým státem?

Až zástupci naší vlády zvednou v rozhodování Rady EU ruku pro nahrazení jednomyslného rozhodování většinovým, nebudeme mít specifickou váhu žádnou. Někteří europoslanci, zvolení na území České republiky, už dali najevo, že jsou pro. Zeptal se jich už někdo z voličů, jaké důvody je vedou k tomu, aby naše země byla zcela bezprávná a napříště musela mlčky přijmout, co se démosu Čech, Moravy a Slezka z ciziny nařídí? Zastávají takové stanovisko střízliví, zdrogovaní nebo koupení? A za kolik je k mání suverenita naší země?

A teď ta vaše otázka. Konsolidační balíček. Měl by se občan uskromnit, nebo trvat na dosavadní podpoře a žádat stát, aby ušetřil jinde?

Mohl byste mi říct, kdo dá občanovi – tedy lidu naší země – právo se k čemukoli rozhodnout? A jak by asi mohl na něčem trvat? Většina dala v roce 2021 koaličnímu sdružení 108 hlasů ze 200. Tím pádem se občan už může rozhodovat pouze k tomu, sní-li dva banány za den, nebo jen jeden. A časem ani k tomu!

Říkalo se kdesi v dávnověku listopadu 1989: „Chceme vládu odborníků.“ Na počátku to tak pár let i vypadalo. Ale kde ty loňské sněhy jsou? Myslím, že stačí základní vzdělání, aby člověk pochopil, že se nejedná o žádnou „reformu“. Ani důchodů, ani daní. Jde o prosté parametrické změny ve stylu říkanky pro malé děti: „Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku, tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic, ten plakal, ten skákal a ten maličký ... frrrrr do komůrečky na homolečky a všechny spapal!“

Ten „maličký v komůrečce“ má poslanecký mandát, ministerské křeslo, je generálním ředitelem jakékoli velké korporace, stravuje se v poslanecké a senátorské jídelně… A co ty daně? Ty stovky miliard, které odplouvají do zahraničí akcionářům velkých korporací? Ne, ne! O těch nemluvte – ani těch 108. Ani těch 92 zbylých! To je neslušné. A co ty korporáty, které platí daně v daňových rájích?! Ani nápad!

Ceny elektřiny?! Jo, zastropovat u výrobců nebo překupníků, to by se vám líbilo, holenkové, co?! … Dali jste nám 108 a my vám to za odměnu zastropujeme na margo státního rozpočtu. Lipskou burzu na vás! Tam vám zvednou mandle. A vy byste chtěli valorizovat důchody?! Neblázněte!

Že se pan ministr sekl při odhadu manka vývoje státního rozpočtu 2023 skoro o 100 %?! Deficit prvního kvartálu dosáhl 241,9 mld. Návrh státního rozpočtu na celý rok 2023 předpokládal schodek 295 miliard.

No a co? Vy jste se nesekli, když jste naletěli na nějaké sliby o nulovém zvyšování daní. Nevysvětlil vám to, vy tupci, pan ministr spravedlnosti jasně: „Premiér nelhal, on pouze sliboval věci, které bylo jasné, že se nedají splnit!“

Démos prostý začíná šetřit, klesá spotřeba! Žádné strachy! Na nás si nepřijde! Dvouciferná inflace to spraví. Ceny šly nahoru a s nimi i příjmy rozpočtu na daních i DPH. Zachrání to státní rozpočet? Nezachrání!

Že šla Česká pošta ke dnu? Ztráta jen 1,7 miliardy. Zavírá se pouze o něco víc než 300 poboček. To je řečí. Letos prý hrozí dokonce propad čtyři miliardy. Pan generální ředitel bral prý měsíčně jen 364 tisíc hrubého (to je se započtením výročního bonusu ve výši 1,25 milionu za úspěšné vedení podniku).

A víte, kolik je zájemců o ty baráčky, kde pošty sídlily? Že by z toho nějaká kačka neukápla? Každá realitka bere přece provizi, co se divíte?

Já vím, že je to všechno hnusný populismus, co píšu. Copak si nějaký důchodce zaslouží valorizaci penze? O tom by vám paní Pekarová mohla vyprávět! Důchodci si žijou jak na zámku!

Co teprv, až dopadne Green Deal!? To se prohnete, milánkové! Že byste chodili na šišky do lesa! To tak! Změříme vám každému uhlíkovou stopu a pěkně zacálujete emisní povolenky! Na auta zapomeňte! Kupte si kolo a choďte pěšky! Je to pro zdraví! Hovězí? Ani nápad! Ty krávy vydávají plyny! Stačí, že je vydáváte vy. Mletí brouci mají proteinu až až. Dobrou chuť! Že existují nějaké přírodní cykly po celý čas, co naše planeta existuje? S tím neotravujte!

Evropa tvoří prý jen 6–7 % obyvatel planety. Ale 6–7 % celkové produkce CO 2 , neberte to. Že Evropa bude konkurenceneschopnou vůči zbytku světa? Že dojde k deindustrializaci? No a? Lidi si zvykli žít nad poměry. To vám přece už vysvětlil pan inženýr Kalousek!

Zdá se současné vládě přijatelné, aby se v ČR vyráběla elektřina s nejnižšími náklady a prodávala se našim občanům za nejvyšší ceny v Evropě? Ano! Zdá!

Copak české ovečky?! Ale co tomu řekne Francouz? A Němec, zvyklý na hospodářský zázrak Ludwiga Erharda? Pamatujete si ještě slovní spojení WELFARE STATE?! Tiše! To už není politicky korektní! Říká se neoliberalismus! Neokonzervatismus! Sakra, děti, kdy vás to ti zaostalí učitelé naučí?!

John Maynard Keynes. Kdo to řekl? Za trest napíšeš stokrát: „To jméno jsem nikdy neslyšel!“

Jasně to všechno vysvětlili na fóru v DAVOSU. Řídí ten podnik nějaký pan Šváb.

Letošní 53. ročník má název „Spolupráce v roztříštěném světě“ a účastníci s tím měli pěknou rachotu: „Máme tu riziko přicházející polykrize, protože se děje mnoho věcí najednou a světoví lídři čelí kritickému období, na něž potenciálně nejsou připraveni,“ uvedla generální ředitelka WEF Saadia Zahidiová pro agenturu Bloomberg. Jak má pak být na něco takového připravená naše vláda?

Jen několik dnů před začátkem fóra zhoršila Světová banka svůj výhled pro růst globální ekonomiky v letošním roce a zároveň znovu varovala před propuknutím recese, která má zasáhnout většinu zemí. Světový hrubý domácí produkt v roce 2023 podle banky vzroste pouze o 1,7 procenta, což je o polovinu méně, než kolik instituce odhadovala loni v červnu. Současně půjde o třetí nejslabší výkon za posledních třicet let.

„Žijeme v době plné šoků. Možná právě nastal zlomový okamžik pro globální hospodářství,“ přidává se uznávaný americký ekonom z Harvardovy univerzity a pravidelný účastník fóra Kenneth Rogoff.

Kdo se zúčastnil?

Do Davosu se sjelo více než 2700 hostů ze sedmi stovek organizací a firem. Byly mezi nimi ministři a hlavy států z nejméně padesáti zemí. Dále devatenáct guvernérů centrálních bank a rekordních 1500 podnikatelů. Dorazili také zástupci akademické sféry a médií. Účast přislíbila i stovka dolarových miliardářů. Každý měl svůj tryskáč. Že by kašlali na CO 2 ? Ale vždyť oni mají na starosti celý svět! A navíc nejsou potenciálně připravení!

Pokud jde o konkrétní jména, akce se zúčastnil německý spolkový kancléř Olaf Scholz, čínský vicepremiér Liou Che, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová, šéfka Světové obchodní organizace Ngozi Okonjo-Iwealová, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg nebo americký ministr práce Marty Walsh. Měla přijet rovněž delegace z Ukrajiny. Stejně jako v minulém roce na WEF naopak nebyli pozváni žádní Rusové…

Máme se na co těšit!

Dostala vůbec už ta Gréta Nobelovou cenu?! Myslím Za mír, Za fyziku, Za literaturu, Za zdravotnictví?! Za všechno! Tak pěkně je zřídila v tom OSN! Bílý, černý, žlutý bez rozdílu! A standing ovation! Domů jeli se staženými ocasy. Bílý, černý, žlutý bez rozdílu! Pokud je známo, sebevraždu nikdo nespáchal. Byť Grétce a jejím vrstevníkům rukou společnou zničili život. Dostala alespoň titul Doktor Honoris Causa.

Prý se v Čechách divíme, že u démosu klesá důvěra v OSN a EU. Prý „Společnost nedůvěry“. To mají na svědomí všechno ti pomatení „chcimírové“ a autoři různých zlovolných fejků. No, já bych byl přece jen opatrnější. Předlistopadová vláda měla pod palcem všechna média (dnes bychom řekli celý mainstream). Byli tu hledači úchylných názorů (jako dnes). Tehdy se jmenovali ČUTI a FUTI. StB to hlídala ostřížím zrakem, stejně jako vojenská rozvědka, která se celé dny plazila bahnem. A když to chruplo, mohli si dát celý mainstream i s plk. Divišem, který tvrdou rukou řídil zprávy a publicistiku ČsT v té budově, kde podnes obchází jeho duch, za čepici.

Ale vypadá to nadějně:

„Vláda schválila aktualizovaný Národní plán obnovy, jehož součástí je půjčka z Nástroje pro oživení a odolnost. Podle aktualizace získá Česko dalších 33,4 miliardy korun na grantech, dalších 137,4 miliardy korun si od Evropské komise za velmi výhodných podmínek půjčí. Oproti původnímu plánu z roku 2021 se tak investice z Národního plánu obnovy zhruba zdvojnásobí. Finance budou použity na projekty, které nastartují českou ekonomiku, zajistí čistější a levnější energie, lepší dostupnost bydlení nebo moderní vzdělávání.“

(m.p. Zajímavé je, že vláda schvaluje plány budoucího ráje na dobu, kdy už tam mnozí nebudou biologicky a mnozí mají připravené nastartované tryskáče, aby včas foukli za Viktorem Koženým).

„Plán se obecně soustředí na větší efektivitu a konkurenceschopnost české ekonomiky. Jedná se o financování reformy bydlení, renovace budov a související rozvoj obnovitelné energetiky, posílení kybernetické bezpečnosti (například v nemocnicích), financování projektů ohledně digitalizace, ale i zlepšení péče o lidi v pokročilém věku, modernizace sociální péče nebo rozvoje akademických pracovišť a modernizace vzdělávání. Tyto investice sníží výdaje za energie nám všem. Desítky miliard pošleme na energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách obcí nebo škol a prostřednictvím Nové zelené úsporám i v domácnostech,“ říká ministr Martin Dvořák.

Nevím, jak vy, milý pane redaktore, já na tyhle pohádky už nenaletím. Světlé zítřky už byly.

Ale vraťme se do reality.

Vláda projevila předběžný zájem o půjčku od Evropské komise (EK) v minimální výši 2,9 miliardy eur (zhruba 68 miliard korun). Může být ale v závislosti na definitivně stanovených podmínkách Evropskou unií navýšena až na 11 miliard eur (asi 260 miliard korun). Nevím, jestli to patří k balíčku přitažení otěží státního dluhu. Na první pohled to vypadá spíše jako pobídka spřežení do cvalu. Zatím prý není zcela jasná úroková míra půjčky. Vláda je prý připravena na všechny varianty.

Státní dluh dosáhl na konci roku 2022 rekordních 2,895 bilionu korun. Pro normálního člověka je to zcela nepředstavitelné číslo. Výdaje na obsluhu státního dluhu (úroky) vzrostly o 7,5 miliardy korun na 49,7 miliardy. Nespoléhal bych osobně na to, že je současná vláda připravená na okamžik, kdy státní dluh překročí mez splatitelnosti a další půjčky budou vázány na úrokovou obsluhu Řecka. Vláda zároveň přijala záruku za dluh Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že Ukrajina bude přednostně splácet pohledávky USA v rámci Dohody o půjčce a pronájmu, nejsou asi nereálné obavy, že budeme mít k dispozici kratší konec provazu.

Již při schvalování rozpočtu na rok 2023 byly zpochybňovány očekávané příjmy. Především příjmy z daní z neočekávaných zisků a z odvodů z prodeje elektřiny. Už tehdy bylo zřejmé, že bude třeba v roce 2023 rozpočet s odhadem schodku 295 mld. Kč výrazně korigovat. Ale ministr financí trval na svém – no, má k tomu přiměřené vzdělání. Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. Spoléhat v příjmové stránce na dividendu ČEZ a příjmy z windfall tax je stejně pravděpodobné jako kalkulovaný deficit.

Následné parametrické změny jsou zaměřeny na stránku rozpočtu, kterou premiér ještě nedávno deklaroval jako nedotknutelnou – zvýšení daní podnikům, snížení zákonných hodnot valorizace důchodů atd. S tímto vývojem je spojena dvouciferná inflace, kterou se pokoušela brzdit ČNB. Nemohla však dále zvyšovat úrokové sazby (rady dvou kandidátů na prezidenta, z nichž jeden je dokonce kvalifikovaný ekonom, poskytující na škole rychlíkové doktoráty) s ohledem na riziko útlumu úvěrů, který by nutně vedl k ekonomické recesi. Jaksi taktně se obešlo, že vládní rozpočet měl na vysoké inflaci bytostný zájem, neboť podmiňoval vyšší ceny, a tedy vyšší daně a vyšší DPH.

Korektní ovšem není průměrná míra inflace, ale její přepočet na spotřební koš, který indikuje životní úroveň:

Meziroční inflační růst nejvíce podpořily ceny nájemného (+6,8 %), vodného (+16,3 %), stočného (+30,3 %), elektřiny (+24,8 %) a tepla a teplé vody (+41,3 %). Ceny rýže se zvýšily o 23,2 %, margarínu a ostatních rostlinných tuků o 25,8 %, zeleniny o 21,5 % (z čehož ceny brambor se zvýšily o 22,9 %) a cukru o 58,7 %.

„Ten rozpočet určitě není to, co bychom si jako členové vlády v ideálních časech přáli, ale je to realistický rozpočet, rozpočet, který nám umožní vyrovnat se s krizemi, kterým čelíme, a v tomto smyslu je to rozpočet vrcholně odpovědný,“ prohlásil před poslanci premiér Petr Fiala.

Pan premiér se jménem ověšeným akademickými tituly má výrazný smysl pro humor. Je záznamy svých vystoupení usvědčen z desítek lží a jen se směje. Český démos je krotký. Ujištění premiéra jako mnohá jiná, týkající se zvyšování daní atd., se ukázala jako cynické lži. Rozpočet je v naprostém rozporu s realitou. Pan premiér se nezastřelil, ani neodstoupil.

Očekával bych, že se vláda bude primárně zabývat redukcí výdajové stránky rozpočtu s minimalizovaným dopadem do životní úrovně občanů. Omezení byrokracie, méně aut pro pana Bartoše, méně poradců, kteří musejí ministrům patrně vysvětlovat, co spadá do jejich agendy. Jistě by se dal vyškrtat počet zahraničních cest poslanců, senátorů atd., které nepřinášejí žádný prospěch.

V příjmové části vláda ovšem obloukem obejde možnost platnou v časech Aloise Rašína, že část zisků podniků a korporací, které podnikají v naší republice, musí být povinně odváděna v investicích. Spolu s dividendami, které ve stovkách miliard odcházejí do zahraničí, se jedná o stovky miliard, na jejichž vytváření se podíleli čeští zaměstnanci. Z korporací a zahraničních podniků má prostě vláda strach.

Méně bolestným terčem úspor je snížení zákonné valorizace důchodů; zvýšení daně z příjmu právnických osob o dva procentní body; zrušení „školkovného“; zrušení slev na dani na studenta, na manželku; stanoveny budou limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě DPP; zvýší se minimální vyměřovací základ pojistného pro sociální pojištění OSVČ z 25 procent na 40 procent průměrné mzdy. To je při současném katastrofálním nedostatku některých profesí na trhu práce (instalatéři, elektrikáři, podlaháři, pokrývači) návrat do stavu před listopad 1989, kdy byly domácnosti odkázány převážně na kutilství.

S „pomocí“ přispěchalo zrušení EET. Jako by si nikdo z vládních poslanců neuvědomil, že platby v hotovosti budou znamenat daňový únik do šedé zóny.

Stavěli jste si domečky, nebo byty?! Jako by vám ty králíkárny nestačily! Z toho potlesku, když to pan prezident kdysi řekl, máte dodnes krvavé mozoly. Tak vám zvednou daň z nemovitosti. Na dvojnásobek! A pokud jste si koupili starší nemovitost, koukejte střádat do prasátka. Zateplení snad nebude tak velká investice, aby si pro vás přišel exekutor a sebral vám televizi.

A i kdyby! Aha, myslíte, že pak nebudete muset platit koncesionářské poplatky? To jste teda vedle! Máte-li elektřinu, budete muset platit za televizi, i když ji nemáte! Teda ještě to není zákon, ale v dílně Ministerstva kultury je už v závěrečných fázích. Kdo by nám to všechno jinak vysvětlil? Snad dezoláti?

A to nás ještě čekají důsledky souhlasného podpisu ministra Rakušana na evropské dohodě „solidarity“ s distribucí imigrantů (faktická podpora pašeráckých gangů). Buď dáme peníze, nebo přijmeme imigranty, na jejichž dovozu tyto gangy vydělávají astronomické sumy. Taxy se podle dat Europolu pohybují mezi 2000 až 5000 eur za jednoho imigranta. Možná to pan ministr přehnal s absintem, možná má takový podpis nějakou směnnou hodnotu, možná je to jen hloupost a jazyková indispozice.

Vláda vyzývá důchodce, aby se uskromnili, jinak jejich děti a vnoučata žádné důchody mít nebudou. Není tato argumentace na hraně citového vydírání seniorů?

Je to samozřejmě žert. Pokud klesne příjem důchodců a dochází k růstu cen spotřebního koše, jakápak výzva. Mnozí se samozřejmě uskrovnit musejí. Co jiného jim zbývá. Sníst psa. Sníst kočku. Krást u sousedů. Nesvítit. Netopit. Umřít hlady. Řeči o nějaké důchodové reformě vedou vlády různých barev nejméně 25 let. A současný „balíček“ není žádná reforma, ale zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu. Není spíš načase se ptát, proč rok od roku klesá natalita? Proč stále stoupá počet singlů? Proč chodí politici s veselým úsměvem v čele pochodů hrdosti (Pride Parade)? Proč manželství pro všechny vhání slzy dojetí do očí paní předsedkyni Sněmovny?

V roce 2022 klesl průměrný počet dětí narozených jedné ženě. Meziroční pokles z 1,83 na 1,66. To znamená hluboce pod prostou reprodukcí počtu obyvatel.

Máte pocit, že lidé, kteří s touto vládou nesouhlasí a mají jiné představy o fungování státu, mají dnes dostatečné zastání? Jak vůbec svou roli zvládá sněmovní opozice?

Pane redaktore, co to povídáte? Jaké zastání? Pětikolka vyšla z konceptu „vítěz bere vše“. Nechá občas opozici promluvit, pak nasadí stoosmičkový bagr a je po zastání. Opozice ve Sněmovně nemůže zvládat žádnou roli, protože koalice disponuje počtem hlasů, kterými veškeré odlišné názory válcuje. Význam mají jen věcná kritická hodnocení, která by se dala shrnout do nějaké podoby budoucího volebního programu. Když to klapne, dnešní opozice všechno zruší a zavede „stav nouze“, aby to odsejpalo!

Ale vážně. Situace ve Sněmovně je nebezpečná tím, že zcela popírá smysl zastupitelské demokracie, jejíž koncept vychází z toho, že rozhodující hlas má sice většina, ovšem při respektu k názorům menšiny. Jak sleduji současná jednání, která mnohdy postrádají parametry elementární slušnosti, kdyby poslankyně/poslanci opozice přestaly/i do Sněmovny docházet, byla by jednání kratší a úspora elektrické energie i bufetové spotřeby by mohla snížit výdaje státního rozpočtu. Tato myšlenka se ukázala jako méně absurdní v době, kdy byl zaveden protizákonně „stav nouze“, soustavně krácena práva poslanců, žádná přednostní práva a nakonec odhlasovány všechny návrhy koalice.

Tyto znaky popírají smysl tolik hájené vlády vzešlé z poměrného zastoupení, a aniž by to bylo zakotveno v ústavě, je provozován systém „většinový“. To znamená, že je bez ústavní změny změněn ústavní pořádek. Pan Rychetský si toto jistě už při své mentální dispozici není schopen uvědomit. Zastupitelská demokracie se systémem poměrného zastoupení v současné České republice neexistuje.

Mimoparlamentní strany, hnutí a uskupení v souhrnu nevnášejí do veřejnosti konzistentní alternativy. Vnášejí do obecného vědomí zmatek a neposkytují šanci na představu relevantní systémové změny.

Woke a neomarxismus zatím jen klepe na dveře. Nebude to trvat dlouho. WC se musí vybourat a nahradit univerzály – ženy, muži, hermafroditi, přešití, zašití, 72 pohlaví. Nedávno jsem vycházel z WC (zatím pánského) a proti mně chtěl vstoupit muž středního věku. Povídám: Pozor! Tady je to jen pro 36 pohlaví, máte ho?! Místo aby mi dal facku, podíval se na štítek na dveřích. Ani se nezasmál. „Bůh je mrtev!“ prohlásil Nietzsche. „Všechno je dovoleno!“ dodal F. M. Dostojevský. Jak hluboká pravda.

Zažil jsem hippies, v sedmašedesátém jsem slyšel Normana Mailera na protiválečném protestním pochodu na Pentagon. Viděl jsem davy mládeže v ulicích Spolkové republiky Německo, když je sestřelovala vodní děla. Ještě dnes mi zní v uších volání „Rudi Dutschke!! „Rudi Dutschke!!“ nebo „Ho-Ho-Hočimin“. Bylo to nádherné! O něco šlo! To nebyla bezhodnotová přesycenost spotřební společnosti. To bylo vědomí, že burzovní makléři, generálové, politici, hlupáci, debilové, senilní starci, kariéristé, zupáci, zločinci ničí život, který by mohl být naplněný štěstím a láskou a radostí a hudbou a básněmi Beatniků, a filmy Godarda…

Všichni ti gerontové u moci, žvanilové, kteří ničemu nerozumějí, jen vlastní důležitosti, DPH, HDP, kariéře a supermarketům, nás ženou do záhuby. Civilizační, atomové, spotřební, bezhodnotové, bez prožitků. Mít, nebo být! (E. Fromm).

Gréta je na omylu. Těm mladým jsme neukradli ochranu přírody! Vybití krav, produkujících CO 2 ukradenou planetu nezachrání! Co tisíce tryskáčů, stovky startů raket pokroku? My jsme jim ukradli zdravý rozum. Víru, že smysl života je v prožívání štěstí! I prožívání trápení! Vědomí, že demonstrace na betonových džunglích silnic jim štěstí nepřinese! Jednoho dne si uvědomí, že je to jejich země! Že jen oni mají právo určit řád, ve kterém chtějí žít. Že k tomu nepotřebují cinknuté korespondenční volby! Že se můžou vykašlat na poslance, senátory i ministry! Že vědomí moci davoského fóra je skládka smradlavého odpadu! Že mocní i bezmocní skončí jednoho dne v urně.

Jeden americký spisovatel napsal sci-fi. Myslím, že se to jmenovalo „Malý svět Louise Steelmana“. Ono to přijde a všichni, co soustavně ničíme svým přemoudřelým racionalismem tento svět, se budeme muset poschovávat v podzemních kanálech a budeme tam z hladu chroustat krysy.

Václav Špíka napsal ponurou prognózu. Jsem starý člověk a její ověření je na dětech a vnucích. Přesto mně s dosavadní životní zkušeností připadá bohužel velmi pravděpodobná:

„Je zřejmě správný názor některých historiků, že úžasný rozvoj českého národa v 19. a 20. století byl vždy zásluhou jednotlivců, kteří pak na sebe ‚nabalili‘ velkou řadu spolupracovníků. Tito lidé dokázali strhnout pro své myšlenky značné množství následovníků, kteří pak třeba vytvořili čs. legie a bojovali za samostatnost našeho národa. Nenajdou-li se takové vůdčí osobnosti v nejbližší době, vývoj k celkové ošuntělosti a naprosté bezvýznamnosti našeho státu i národa bude neodvratný. Nebude to jistě žádná katastrofa. Zejména pro lidi bez špetky jakékoliv národní hrdosti…“





