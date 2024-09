„Nežádoucí“ Trump proti Harrisové i moderátorům? Vyoral naznačil, s čím měl přijít do studia

Polský premiér Tusk zrušil zahraniční cestu do Německa. Oběma zemím se kazí vztahy. Polsko totiž odmítlo vydat do Německa Ukrajince, kterého německé úřady podezřívají ze sabotáže plynovodu Nordstream. Tusk se dokonce vyjádřil, že všichni iniciátoři a patroni Nordstreamu by se měli omluvit a mlčet. Není to poněkud drzé?

Velmi drzé. Ovšem drzost, sebevědomí a bohorovnost je příznačná pro velkou část EUrobolševiků Tuskova typu, kteří přeceňují svou nedotknutelnost a bláhově či přitrouble si myslí, že zrovna jim jejich patroni nakonec hlavu nesetnou. Nevím, za co myslel Tusk onu omluvu. Zda za to, že doposud za rozumné peníze mohl - tedy on stále může - žít jako prase v žitě. Jinak v globálu jde opět jen o zástupné divadlo, neb odpálení Nordstreamu bylo nejvíce v zájmu USA, bez jejichž souhlasu, pomoci a zřejmě i praktického přičinění by k takové akci vůbec nedošlo.

Zaregistroval jste vůbec, že jsou krajské a senátní volby? Česko je sice ověšeno billboardy, ale zaznamenal jste něco jako nadšení, starost o to, jak volby dopadnou?

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3932 lidí

Donald Trump se v debatě střetl s Kamalou Harrisovou. A Trump prý pohořel. Akorát se tedy ukázalo, že ho moderátoři „fact-checkovali“ mnohonásobně více než jeho soupeřku. Což ovšem nebylo divu, vzhledem k tomu, že se debata odehrávala na „nepřátelské“ stanici ABC. Měl Trump vůbec do debaty lézt?

Je standardem mainstreamových médií každé doby a místa - těch našich soudobých goebbelsovsky predstírajících demokracii pak zvláště - že jdou ruku v ruce s vládnoucím režimem a kdo nejde nekriticky v šiku s nimi, jde proti nim. Aneb v demokracii máš právo na svůj názor, ale běda ti, jak je jiný než ten náš! A ve své polodemenci ani netuší, že zaprvé dělají často svým vyvoleným medvědí službu a za druhé všechny na oko znesvářené strany jsou v podstatě řízeny stejnýma rukama. Přesilovka závislých, neobjektivních a nevyvážených jakože moderátorů a jakože novinářů proti nežádoucí osobě jest typickou praktikou. Jinak jít, dle mého, Trump měl, ale je třeba si přichystat trumfy, být asertivní a nenechat se "popravit".

Kromě toho, v debatě Trump tvrdil, že migranti chytají a jedí domácí mazlíčky Američanů? Zdá se vám to moc přitažené za vlasy? Nebo je to jedna z těch věcí, na které je svět už dostatečně šílený, aby se děla?

Na světě je možné všechno. Asi se to i děje, ale logicky bych řekl, že jde co do velikosti o zanedbatelnou prkotinu, jejíž vznesení na světlo nechápu. Jinak americké předvolební debaty jsou jen pofidérní show bez jakékoliv relevance a informačního přínosu. Myslím, že tato informace byla ještě z těch "kvalitnějších".

Meteorologové věští povodně. A to velké. S tím také přišla na přetřes otázka pojištění a odškodnění. Jak se díváte na to, když si někdo postaví nemovitost v záplavové oblasti? Měl by mít nárok na odškodné?

Tak když si dům náležitě pojistí a předchází možnému problému, tak nechť mu pojišťovna vyplatí náležitou částku. Mluvíme-li o povinném odškodném ze strany státu, tedy z našich kapes, pak jsem maximálně pro nejnutnější solidární pomoc... Myslím, že dobrovolné sbírky jsou dostatečným řešením.