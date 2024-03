„Opozici vše zamáznou, ale kvůli jednomu ´zmr*ovi´ Sněmovnu svolají.“ Štěpánek vypěnil

reklama

Nedávno se v Praze odehrál summit V4, v těchto dnech pak došlo ke schůzce ministrů zahraničí. Jak komentovat rozpory, které v rámci V4 jsou, tedy kvůli pohledu na situaci kolem Ukrajiny a Ruska?

„Můj pocit asi nejlépe charakterizuje jedna z fotografií, která se v této souvislosti objevila v našich médiích, a to fotka z tiskové konference,“ odpověděla nedávno na podobnou otázku předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová a já si její odpověď vypůjčuju. „Hovoří na ní slovenský premiér Robert Fico, zatímco český premiér Petr Fiala ho sleduje neskrývaným nenávistným pohledem. Bylo to takové setkání „chciválků“ (Fiala a Tusk) se „chcimíry“ (Orbán a Fico). Přičemž „chciválkové“ žijí v představě, že právě oni, a jen a jen oni mají patent na rozum i na pravdu a všechny ostatní, co svět vidí jinak, by nejraději vykázali z veřejného prostoru. Ten nekonečný trapas, kdy si česká, přesněji spíše protičeská vláda Petra Fialy odhlasovala, že už nebude kamarádit se slovenskou vládou, je jen pokračováním téhle nebezpečné politiky. Navíc je to nekonečně hloupé.“

Tento týden se ve Sněmovně konala mimořádná schůze s názvem Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku. Co k ní říci?

Každou žádost opozice o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, byť to namnoze byly opravdu zásadní problémy, strany pětikoalice zamázly, zatímco nyní Fiala a spol. svolali mimořádnou schůzi kvůli naprosté – s prominutím – pitomosti, marginálii, nesmyslu, totiž jednomu Babišovu vulgárnímu slovu a dotazu v soukromém mailu, zda bejby-ministr zahraničí Lipavský má nějaké děti, když ty ostatní by tak rád šturmoval na ukrajinskou frontu. Prý bezpečnostní riziko. To prostě nevymyslíš. Na to tu musí vládnout pětikoaliční slepenec v čele s mimoněm Fialou.

Takže vše při starém. Vítejte v Zemi dvojího metru! Takhle jsem ji už dávno překřtil. Svolávat kvůli jednomu ´zmrdovi´ z jednoho chybně odeslaného mailu mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, jak to aktuálně předvedly strany Fialovy pětikoalice, je degradace parlamentarismu a jen další voda na mlýn Babišových preferencí.

Za největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku označila ve středu Sněmovna nynější ruský režim, jenž je podle ní teroristický. Souhlasíte? Nebo co jsou podle vás největší „bezpečnostní hrozby“ pro ČR?

Na svém facebookovém profilu jste citoval, jak píšete, „stanovisko Trikolory k válečným aktivitám českých politiků“. Můžete to prosím i pro čtenáře PL rozebrat?

Nejlepší bude, když to stanovisko odcituju: Za situace, kdy asi 700 tisíc ukrajinských branců raději Ukrajinu opustilo, jen aby nemuseli umírat za Zelenského a americké velmocenské a obchodní zájmy, přicházejí někteří evropští politici v čele s francouzským prezidentem Macronem s iniciativou, že na Ukrajinu pošlou vlastní vojáky. Pozadu nezůstávají ani politici čeští.

V paragrafu 406 našeho trestního zákoníku se uvádí: „Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.“ V paragrafu 407: „Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.“

Pavle, Fialo, Rakušane, Černochová, Lipavský a další, víme o vás a pamatujeme si!

K tomuto stanovisku Trikolory už jen dodávám, že doufám, že lidé s mozkem v hlavě to těmhle válečnickým kreaturám u voleb spočítají.

Slova papeže Františka o tom, že by Ukrajina měla mít odvahu k vyvěšení bílé vlajky a jednání o ukončení vály s Ruskem, která podle agentury Reuters zazněla v úryvku rozhovoru pro švýcarskou televizi, vyvolala v Evropě vlnu pobouření. Souhlasíte s papežem? A jak vidíte současnou situaci na Ukrajině?

Podle šetření agentury STEM je téměř 70 % našich občanů pro rychlé ukončení ukrajinské války, a to i za cenu ukrajinských územních ztrát. Myslím, že jinak to nevidí ani lidé v dalších zemích. O jaké nebo čí vlně pobouření je tedy řeč? Leda tak o vlně uvnitř zločinného politického a novinářského ghetta, které tu bubnuje za další pokračování války. Normální lidé to vidí stejně jako papež František. Tedy že se má přestat zabíjet, že se má jednat a že se má najít nějaké kompromisní řešení. A navíc, vzhledem k situaci na bojišti, čím déle bude válka trvat, tím horší bude ukrajinská pozice, a tím pádem i její vyjednávací pozice.

Na Facebooku jste se také vyjádřil k televiznímu vystoupení exprezidentů Klause a Zemana u příležitosti výročí našeho vstupu do NATO. Takže, jak vystoupení exprezidentů hodnotíte a co zpětně říci k našemu vstupu do NATO?

Ano, něco tak strašného tu už dlouho k vidění nebylo. Hosty speciálního vydání Událostí, komentářů na ČT24 k 25. výročí našeho přijetí do NATO byli 12. 3. 2024 exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Kdo to neviděl, může se na internetu podívat zpětně. Klaus a Zeman totiž strhli masku z našich zdegenerovaných spoluobčanů. Pojmenovali naši současnost včetně onoho ukrajinského šílenství pravými slovy. A co následovalo? Pseudoliberální póvl, který našemu veřejnému prostoru momentálně dominuje, to psychicky nevydržel. Smršť neobolševických reakcí, proč vůbec Česká televize tyhle dva na obrazovku pustila a že něco takového se nesmí říkat, od celé řady našich spoluobčanů, kteří zcela prostomyslně vyjevili, co jsou zač a jaké jsou jejich skutečné představy o demokracii, byla zdrcující.

Tohoto pseudoliberálního póvlu jsou už opět plné sociální sítě, a speciálně síť X (dříve Twitter), jsou ho plné redakce médií hlavního proudu, ovládá řadu státních orgánů včetně těch vládních, ba dokonce i zpravodajské služby. Nepodceňujme to. Máme totiž jednu z posledních šancí se těmto neobolševikům vzepřít. Ale pozor, už se nešikují pod vlajkou rudou, jejich barvy jsou dnes jiné: černá s lebkou a zkříženými hnáty, zelená, fialová, duhová. Neuděláme-li to, zavlečou nás zpátky do totality.

Vláda premiéra Petra Fialy nedávno rozhodla, že zruší mezivládní jednání se slovenským kabinetem Roberta Fica. Vysvětlila to postojem Ficovy vlády směrem k Rusku. Co na to říkáte? A co říkáte na to, že premiér Fiala poté přijal v Praze šéfa slovenské opozice?

Chceme-li se dobrat prapříčiny ukrajinské války, musíme se vrátit do roku 2008, kdy na bukurešťském summitu NATO vyzval americký prezident George Bush ml. – přes odpor západoevropských zemí (!!!) – Ukrajinu (a Gruzii), aby se staly členy NATO. V případě Ukrajiny to navíc bylo v rozporu s neutralitou zakotvenou v její ústavě, nemluvě o dohodách z počátku 90. let mezi prezidenty Gorbačovem a Bushem starším o podmínkách sjednocení Německa, respektive nerozšiřování NATO směrem na východ. A vynechat nesmíme ani tzv. majdan z roku 2014, což nebylo nic jiného než nezákonný státní převrat, a následné bombardování vlastního obyvatelstva na Donbase ukrajinskou armádou. Ale to je přesně to, co naše vláda nedělá.

Jedna z nejstrašnějších věcí, která se může politikům stát, je, že opravdu uvěří své vlastní propagandě, v tomto případě importované propagandě ukrajinské. Fiala a spol. jsou v tomto smyslu přímo ukázkovým exemplářem. V jejich zvráceném pohledu Fico, Orbán a mnozí další, kteří zamrzlý ukrajinský konflikt chtějí řešit diplomacií, jednáním, zastavením palby, příměřím, hledáním kompromisu a nalezením mezinárodních garancí, jsou nebezpečím, zatímco ze řetězu utržení válečníci, kteří nemají žádný jiný program, než do ohně ukrajinské války přilévat další a další olej v podobě peněz a zbraní, v důsledku čehož pouze umřou další desetitisíce lidí a ke kýženému výsledku to vzhledem k situaci na frontě stejně nemůže vést, zřejmě mají být řešením.

A nedosti na tom, už také vypouštějí kontrolní balónky, že by na Ukrajinu poslali vlastní vojáky, ba dokonce jsou v důsledku své zvrácené lokajské politiky ochotni pohřbít dlouholeté nadstandardní česko-slovenské vztahy. A že se údajný konzervativec Fiala nádavkem ještě miliskuje se slovenským opozičním progresivistou Šimečkou, celou tu absurditu jen podtrhuje. Fico nenahrává Putinovi, nýbrž zdravému rozumu. Trikolora zastává v této věci totožný názor jako Fico, Orbán, Trump, papež František a mnozí další. Mír totiž není sprosté slovo. Politiků jako je Fiala, maňásek cizích velmocenských a ekonomických zájmů, se musíme zbavit dřív, než nás zatáhnou do třetí světové války.

Podívejme se i na zemědělské protesty, které jak v Evropě, tak i u nás trvají už řadu týdnů. Co na protesty říkáte a co říci na reakci vlády? Především premiéra Fialy a ministra Výborného?

Domníváte se, že to nakonec budou právě zemědělci, kteří jak u nás, tak i v dalších zemích EU, dokáží některé věci změnit, konkrétně třeba tolik diskutovaný Green Deal?

Nevím, jestli to budou zemědělci, spíš bych si vsadil na všeobecný tlak, respektive na náraz na realitu. Ono totiž to celé klimatické třeštění a z něj vyplývající nesmysly typu Green Dealu jsou stejně vědecké, jako byl (ne)blahé paměti vědecký komunismus. Něco o tom vím, neb jsem z generace, kdy ještě na vysokých školách byla povinná státnice z vědeckého komunismu, takže mám tyhle ideologické sedmilháře docela dobře přečtené. Green Deal samozřejmě nemá s ekologií nebo s jakoukoli vědou nic společného, je to jen nástroj, jak si pár vyvolených může navýšit své zisky. A z jednoduchého zákona zachování peněz plyne, že když někomu peníze v kapse přibývají, jiným musejí zcela zákonitě mizet. Takže jde pouze o to, jak dlouho si to ještě necháme líbit, respektive zda budeme čekat až na ten náraz do zdi, který bude opravdu bolet.

