„Plný Kaufland bohatých Čechů!” A venkov se naštval. Popis pravdy

Příznivci vlády před Vánoci hlásili, že provozovny řetězců Kaufland, Lidl apod. byly zacpány občany, kteří nakupovali do plných košíků. A smáli se, že žádná krize tady není a Fialova vláda sem žádnou bídu nepřinesla. Každopádně, Český statistický úřad je jiného názoru. Co na takové úvahy říci?

Co jiného by také mělo být Kauflandech vidět, než plné košíky? Řekl bych, že chudý člověk má jiné starosti, než korzovat v záplatovaném plášti na parkovišti před hytlermarketem a dávat svojí bídu na odiv bohatším spoluobčanům.

Navíc tu nemáme jen extrémní případy seniorů žijících ve třech svetrech a pod dvěma peřinami. Mnohem víc je těch, kterým peníze teprve docházejí. Kteří ještě jednou či dvakrát zaplatí zálohu a pak... se prostě uvidí.

Ještě víc bude těch, kteří jsou prostě zodpovědní a když zjistili, že jejich účty začínají být v mínusu, tak prostě začali konat v předstihu. Odhlásili plyn, snížili spotřebu elektřiny, udělali si velmi prostinké Vánoce, odhlásili děti z kroužků a hledají si druhou práci.

Bohužel právě tito lidé budou pro vládu důkazem, že všechno dělají správně a je možné přitvrdit ještě víc.

Pokud nám rodina Sterzikova zpřístupní své účty: O kolik dražší byly letošní Vánoce, pokud jde o štědrovečerní večeři i další výdaje? Případně, co vaše širší okolí?

Naše rodina není reprezentativní vzorek. My si jídlo obstaráváme z vlastních zdrojů, takže pro nás se toho zase až tak moc nezměnilo. Prasátko jsme zabili už na začátku prosince, zprovoznili jsme rodinnou udírnu, slepičky ještě snášejí, letos mi zbylo hodně dovolené, takže jsem před vánoci týden dělal řezníka – uzenáře. Jen jsme zjistili, že vánoční kapr poněkud podražil, ale to se sneslo.

Naše rodina je velká, pokud chceme všechny podarovat, tak to na hračky a drahé dárky moc není. Proto si celé roky navzájem nadělujeme především fotografie a kalendáře. Naše děti s jejich dětmi, vnoučata s prarodiči, grilovačka u nás, tábor pro děti, apod, apod. Letos jsem za tisk zaplatil skoro dvojnásobek.

Abych to shrnul... vánoce letos byly dražší, ale naštěstí mám ještě zafixované staré ceny energií. Kdybych měl platit stejné zálohy, co platí někteří z naší rodiny, myslím, že bychom si kapra odpustili a děti by měly na výběr – buď dárky a nebo zájmové kroužky. Na obojí by zřejmě nebylo. Pokud se mě na totéž zeptáte za rok, zřejmě budou moje odpovědi trpčí.

Jako investiční technik se zabýváte i otázkami vytápění. Emisní povolenky, které se chystají v Bruselu, zasáhnou i oblast vytápění domů. Ministr Jurečka ujišťuje, že občané se nebudou muset zabývat obchodováním s povolenkami a že nejchudší občané budou podpořeni. Čili, jak vidíte zásah průměrné české domácnosti?

Nepochybuji o tom, že žádný občan s povolenkami obchodovat nebude. Prostě mu jen zase zdraží energie a nebude způsob, jak to obejít. Nevím, jak to plánují, když si člověk koupí dřevo přímo v lese, sám si ho pokácí a zpracuje. Určitě i tady přijde patřičný poplatek. Podle mě se tam v Bruseli prostě snaží, abychom nesvítili a netopili a proto nám zdraží cokoliv, co by bylo použitelné.

Jako východisko nám nechají fotovoltaiku, která od listopadu do února k ničemu není a budou tvrdit, že se o nás postarali.

V rámci své profese musím říci, že se často účastním porad, které vedou skuteční odborníci na energetiku a topení, ale ani tito fachmani nedokáží předpovědět, do jakých zdrojů tepla a světla máme investovat. Je to tak zoufalé, že to skoro vypadá jako ten skutečný evropský záměr. Zbídačit nás.

Ostatně co také čekat, když si energetický expert Vladimír Štěpán vozí domů do Prahy dřevo, aby měl zásobu na ty nejtěžší chvíle. To je také asi jediná rada, kterou mohu dát. Dělejte si zásoby... A vy, co bydlíte v paneláku, vy zřejmě budete mít už každou zimu hodně napínavou.

V našich relacích mluvíme často o zemědělství a životě venkova. Když to tentokrát svátečně otočíme: Je v těchto oblastech něco v pořádku?

Chlast a med. Tam je zatím vše, jak má být.

Včelaři si u nás dokázali vydupat docela snesitelné podmínky pro včelaření i prodej medu. Zřejmě i ti tupější ministři pochopili, že bez včel budeme všichni mrtví a tak ve včelařství existují dotace na úrovni Západu a to je co říct. Máme nejvíc zavčelenou krajinu na celém světě, náš med je velmi kvalitní a jeho prodej se obejde bez šílených veterinárních předpisů.

Podobně jsou na tom i vinaři, i když jim se situace pozvolna zhoršuje. Jižní Morava je podle mě nejkrásnější vinařská oblast na světě. Na malé rozloze tu najdete neskutečné množství odrůd, máme spousty malých vinařů, kteří bývají zároveň i vinohradníky a ve svých sklípcích ukrývají skutečné skvosty.

Bohužel se zde postupně prosazují velké podniky, které pošilhávají po francouzském modelu, který se podle mě do naší krajiny vůbec nehodí.

Přál bych si, aby se vinařům a vinohradníkům podařilo vylobovat si stejná práva, jaká mají včelaři.

Jinak, když jsme u toho vína, „moderní protidrogová politika“ hlásá dva směry: Na jedné straně legalizace marihuany, na druhé straně znepřístupňování alkoholu. Co na to jižní Morava?

Tak určitě... když máme v naší slavné EU francouzská a italská vína, proč by tu měli zavazet nějací Moraváci, ne? Nota bene, když umějí udělat vína tak dobrá, že jsou schopni s nimi vyhrát i světové soutěže. Navíc Morava jede na „speciality“ - každý vinař má ve sklípku spoustu odrůd, každý vinohrad je jiný, každý rok je jiný, každý vinař používá svoje zaručené postupy. Víno ze stejného vinhradu se během let mění. Pít moravské víno a najít si to nejlepší podle své chuti, to je nádherné dobrodružství, kterému se dá zasvětit život, nebo alespoň volný čas. Navíc tady i dnes koupíte litr velmi kvalitního vína za osmdesát korun, okoštujete půlku sklepa a dají vám k tomu uzené, či chleba se škvarkovou pomazánkou...

Kdyby si, nedej Bože, evropský či český návštěvník zvykl na takovou turistiku, tak by byl utrum s těmi velkými podniky, které vám udělají víno každý rok úplně stejné, mají na lahvi krásnou etiketu, ale v lahvi bryndu... A tak se to dělá po francouzsku – vytvářejí se umělé překážky. Vinařské spolky to zatím vždycky nějak obešly a vymyslely, ale je to rok od roku těžší. Vsaďte se, že na jih od nás nikdo vinařům klacky pod nohy neháže.

Jasně, ve Francii existují velmi kvalitní a velmi dobrá vína, ale ta naše nejsou o nic horší, a jsou podstatně levnější.

Nechci tady dělat reklamu, ale podle mě nejlepší vinař v republice je jistý pan Oldřich Staněk, který má svůj sklípek u hranic s Rakouskem ve Chvalovicích. Nemá žádnou ceduli, chodí normálně do jiné práce, dělá jen pár set litrů ročně, ale jeho nektary jsou esencí moravské země i moravského slunce. Vyhrává všechny košty, kterých se zúčastní a to zcela právem. Kdyby chtěl, mohl by prodávat lahev z tisíc korun a trhali by mu to z rukou. Ale on je obyčejný Moravák a tak u něj dostanete lahev za naprosto směšné peníze. Tedy... pokud ho tam ve sklepní uličce zrovna najdete.

Vraťme se ještě k Vaší „aféře ČEZ“. Znám Vás jako slušného člověka, tudíž si nemyslím, že jste si svědectví elektrikáře, který odpojuje domácnosti, vymyslel. Z profesního pohledu Vám však říkám, že Vaše zpracování daného svědectví bylo nešikovné. S odpuštěním, „kravské“. Co byste nyní zpracoval jinak?

Jádrem mého článku byl apel na mocné a kompetentní, aby na vánoce dali lidem pokoj, nic neodpojovali a zamysleli se nad tím, jestli by se s tou cenou nedalo něco dělat... Když se elektřina vyrábí za korunu a prodává za deset korun, tak se většina lichvářů musí stydět, jak jsou ve své profesi neschopní.

Já si osobně myslím, že kdyby se chtělo, tak by ceny elektřiny vzrůst vůbec nemusely. Prostě jsme jen krmelcem pro různé velké zájmy a na obyčejného českého člověka i podnikatele se kašle. Myslím, že takový přístup se naší vládě i představitelům české energetiky jednou strašně vymstí.

Tento názorný příklad, kdy se elektřina vyrábí za korunu a prodává se s marží tisíc procent, protože bratři Němci si svoje elektrárny zrušili a větrníky, slunečníky a měsíčníky dávají proudu málo, to totiž jaksi vymazává předchozích patnáct let integračního úsilí s hentou sjednocenou a hodnotnou Evropou. Nejsem si jistý, jestli to někomu ve Strakovce dochází.

A máte samozřejmě pravdu, začátek mého článku byl skutečně napsán velmi nešikovně. Hned jak vyšel, napadaly mě desítky způsobů, jak jsem mohl rozhovor s elektrikářem napsat lépe, abych jej kryl a zároveň nenabíjel munici všem novodobým cenzorům.

Každopádně, ČEZ Vás požádal o omluvu a dementi. Už předem se Vašeho právního zastoupení ujala Klára Samková. Jaké budou Vaše další kroky?

V tomto ohledu bohužel zatím nemohu sdělovat žádné informace. Klára Samková je v tomto ohledu naprosto nesmlouvavá.

