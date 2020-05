„Polototalita?! To mě nadzvedlo. Proto jsem se vytočil!“ Na zastupitele bez roušky, který byl vyveden z jednání, si tvrdě vyšlápli z kraje

ROZHOVOR Trapné! „Hloupé a dětinské!“„To mě zvedlo ze židle!“ Nejen skutečnost, že si na jednání zastupitelstva Znojma Jiří Kacetl odmítl nasadit roušku, ale i rozhovor pro ParlamentníListy.cz pěkně dopálily krajského zastupitele Mariana Keremidského. Kacetl kritizoval i atmosféru ve Znojmě a města se chce teď Keremidský zastat. „Nemyslím si, že jsou tam samí komunisti a lidé s totalitním myšlením. Je to absurdní.“ Keremidský se rozčílil hlavně kvůli slovům o polototalitě. „Probůh, to je nesmyl.“

Pane Keremidský, Vás rozladilo dění na znojemském zastupitelstvu, kde si zastupitel Jiří Kacetl odmítl nasadit roušku a věc pak řešila policie. Co se Vám nelíbilo?

Nejsem sice zastupitel Znojma, ale jsem krajský zastupitel. Reagoval jsem z doslechu a na to, co se objevilo v médiích. Ale znám místní situaci. Předesílám, že nebudu zasahovat do sporu mezi starostou a panem Kacetlem ve smyslu osobních věcí, které se objevily v rozhovoru v Parlamentních Listech. Pan starosta je součástí koalice a pan Kacetl opozice. Nicméně působím v politice, jsem krajský zastupitel a mě jako občana Znojma a člověka, který Znojmo zná, se dotkly dvě věci.

Hlavně tvrzení, že Znojmo je město vysídlené s potomky vojenských důstojníků pohraniční stráže, že je tam atmosféra komunistického a totalitního myšlení. Podle slov pana Kacetla to vypadá, že jsou ve Znojmě všichni potomci vojáků, pohraničníků a komunisti. To mě trošku nadzvedlo ze židle. Problém vidím spíš v tom, že pan Kacetl nepatří do Zemanovského tábora. Znojmo volilo především Zemana. Přišlo mi to z jeho strany hloupé. A řešit tohle na základě skutečnosti, že po něm někdo chce, aby měl na jednání zastupitelstva roušku? Na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje, kde je mnohem více zastupitelů, než ve Znojmě, nikoho nenapadlo sundávat si roušku. Přišlo mi to dětinské. Trošku jsem se chtěl Znojma zastat. Nemyslím si, že jsou tam samí komunisti a lidé s totalitním myšlením. Je to absurdní. Tady je 36 tisíc lidí a nejsou to lidé s totalitním myšlením, osídlenci ...Ty polopravdy, co pan Kacetl vykládá…

Říkal konkrétně, že na zastupitelstvu ve Znojmě nikdy nebyla dobrá atmosféra. A jak jste už zmiňoval: „Znojmo je město vysídlené, kde žije řada potomků vojenských důstojníků, pohraniční stráže atd….“

Já nemohu posuzovat, jaká je atmosféra na jednání zastupitelstva. Zastupitelem jsem byl mnohem dříve. Ale že byl vyzván, aby si nasadil roušku, to má celkem logiku. Kdyby na jednání krajského zastupitelstva někdo neměl roušku, asi by ho také hejtman vyzval, aby si ji nasadil.

V minulosti jsme zažili zavřené hranice a ostnaté dráty. Mě velmi irituje, když někdo dává dohromady zavřené hranice před listopadem 89 se současnou dobou pandemie. To se srovnat nedá. Dělají to hlavně lidé, kteří v době totality chodili do školky. Srovnávat současnou dobu s totalitou je nesmysl, je to absurdní. Přál bych jim, aby si v době před listopadem projeli hraniční pásmo a viděli ostnaté dráty. A spojení s rouškami, to je druhý nesmysl. Mluvit o nějakých základních lidských právech a srovnávat to s nástupem polototality, Maďarskem a Polskem… To byly věci, které mě zvedly adrenalin. Myslím si, že lidé srovnávají nesrovnatelné.

Pan Kacetl argumentuje, že s koncem nouzového stavu ale nastává řádný právní pořádek. Teď už se, co se týká nošení roušek, řídíme pouze nařízením ministerstva a to nepovažuje za legislativně správné. Navíc podle něj jde o „zasahování do základních práv a svobod“, jak už jste zmiňoval. Vy nemáte pocit, že Vám stát bere práva?

A co argument, proč neumožnit zdravé populaci, která si chce tím virem projít, roušky nenosit? „Virus tady s námi zůstane a budeme se muset umět promořit, jinak, než vlastními protilátkami se ho nezbavíme,“ cituji Jiřího Kacetla…

Těch věcí zdravotního charakteru, diskusí odborníků je hodně. Každý můžeme mít svůj vlastní názor. Já si jen myslím, že zasedání zastupitelstva není tak dramaticky složitá, dlouhá záležitost, aby zastupitel tu roušku neměl. Měl by jít příkladem a přijde mi dost směšné, aby se na toto téma vedla diskuse. Pokud někdo roušku nechce nosit ze zdravotních důvodů, to je věc jiná. Jak jsem ale pochopil z toho článku, nešlo o zdravotní důvod, ale pózu. Myslím, že je to politická póza. Pan Kacetl je politicky exponován jak na krajské, tak komunální úrovni. Bohužel představitelé těchto stran často argumentují s tématy jako: základní lidská práva, zavřené hranice, srovnávání s obdobím před listopadem 89, jak se dějí hlavně v Polsku a Maďarsku nějaká bezpráví v uvozovkách…. Řešit roušky na základě politiky je nesmysl, mají to řešit zdravotníci, epidemiologové. Lidé, kteří mají do toho co mluvit.

Už jste se toho tématu dotknul, ale ocituji Vám jedno vyjádření z rozhovoru, co jsem vedla s panem Kacetlem: „Z chaosu vydávání vládních nařízení cítím tendence, že se tu směřuje k polototalitě. Viz. procesy v Polsku, v Maďarsku. U nás to může být v podobném gardu. Může být, jsou to náznaky. Jsem vystudovaný historik a moc dobře vím, že se v minulosti žádné převraty k totalitám neděly rychlou cestou.“ Necítíte přeci jen nějaké náznaky totality?

Nesmysl. To mě opravdu nadzvedlo. To jste trefila větu, která mě nadzvedla. Polototalita…Ukázalo se na příkladu Británie a USA, že nošení roušek podcenili. Roušky jistě nějaký význam měly, počty nemocných, ale i zemřelých ve srovnání s naší zemí jsou diametrálně odlišné. V této chvíli o to ale nejde, spíš cítím od části určité politické scény snahu se zviditelňovat, ubírat vládě na úspěšnosti v jejím boji s pandemií. Mně opravdu vadí, když to někdo srovnává s obdobím před listopadem 89 se současností. A polototalita už vůbec ne.

Pan Kacetl sice mluvil o polototalitě, ale alespoň, co se týká rozhovoru pro PL, myslím, že tam nezaznělo, že by konkrétně řešil období před rokem 89…

Tak totalita tady byla před listopadem 89. I pan Kacetl spolupodepsal otevřený dopis ministrovi vnitra, co se týká zavírání hranic. Spojil jsem si dvě věci dohromady.

Jaký si myslíte, že by měl být pan Kacetl potrestán? Dal byste mu pokutu? Nebo jak byste si představoval postih?

Mně to jen přišlo dětinské. Nejsem ten, kdo by měl rozhodovat o nějaké pokutě, ať se rozhodne ve správním řízení. Mně přišlo jen hloupé, když určitý počet zastupitelů má roušku…On sám je členem kulturní komise kraje, tak jestli ji tam mít také nebude… Ovšem kulturní komise se schází bez takového zájmu médií. To už je jen na něm, ať si to vyhodnotí, jestli šlo jen o hru pro voliče, nebo svá slova myslel doopravdy vážně.

Je potřeba asi říct, že panu Kacetlovi nevadilo nošení roušky v době nouzového stavu. Měl výhrady až po jeho skončení…

Z hlediska logiky, týden nebudu řešit. Nikomu se nelíbí nosit roušku. Zvlášť, když je teplo. Neznám člověka, který by říkal: už se těším, jak se projdu po venku s rouškou. Mně spíš zvedlo to srovnávání s minulostí. To jsem si říkal, že je přes čáru. Proto jsem se vytočil. Říkal jsem si - pane bože, to se přeci vůbec nedá srovnávat. Uzavření hranic v době pandemie se nedá srovnávat s tím, co bylo před rokem 89.

Vám se nezdá, že lidé jsou zbytečně ustrašení, berou, co jim vláda naservíruje, a koronaviru se už teď zbytečně bojí?

Já to zas nevidím tak dramaticky. Někteří lidé jsou vystrašenější, někteří méně. Je to dáno tím, jak to kdo vidí. Ale nějaká polototalita…. Probůh, to je nesmyl.

