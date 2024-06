„Pouštějte ho na Silvestra.“ Vyoral se podíval na Schmarczův „výkon“. A měl jasno

Po uměleckých dílech i ta prastará, přírodní. Aktivisté posprejovali menhirový kruh Stonehenge. Máte nějaké vysvětlení, nějaký vhled, co se musí odehrávat v aktivistově mysli, aby si myslel, že tím dosáhne svého cíle?

To opravdu netuším. To se musíte zeptat oněch zakomplexovaných a zamindrákovaných podlidiček, kteří zřejmě neumějí nic pořádného a potřebují se zviditelnit vandalismem a chuligánstvím eufemisticky označovaným za aktivismus. Bohužel v řadě případů jsou tyto a různé podobné aktivity málem ještě hájeny, ne-li podporovány polodementními děvečkami z médií hlavního proudu.

Ministryně Černochová prý zakázala generálu Řehkovi zřídit vlastní účet na sociální síti X a dostalo se to až na jednání Sněmovny. Není to už trapas?

Ona je jeden velký trapas, respektive bezpečnostní riziko pro Českou republiku, hysterická hlupačka první kategorie Černochová. To, že něco zakázala spolusoudruhovi a válečnému štváči Řehkovi, a ještě se taková pakárna dostala až na jednání sněmovny, tak je to naopak jen dalším všeříkajícím důkazem o „práci“ a „nepostradatelnosti“ našich současných politruků, jejich postradatelnosti a nekompetentnosti. V tomto případě nula od nuly pojde.

Hutě LIBERTY jsou již dlouho v problémech. A místostarosta Ostravy z ODS na to reaguje: „Věřím, že jsou to poslední zbytky socialismu v Moravskoslezském kraji. Privilegovaná profese hutníků NHKG snad již pochopí, že žijeme v době, kdy se mají starat sami o sebe a nejen se spoléhat na majitele či stát.“ A také se ptá, proč se nezachraňují textilky a jiné podniky. Také máte za to, že vyrábět ocel je evidentně naprosto zbytečné, že to za nás mohou dělat jiní, a my máme vyrábět třeba čipy?

Na Primě byl řev. Komentátor Martin Schmarcz, spjatý s ODS, se tam začal rozkřikovat na Roberta Šlachtu a nebyl k utišení moderátorkou. Co na tento cirkus říkáte?

Viděl jsem jen onu inkriminovanou část a myslím, že Schmarcz by se hodil spíše do některého ze zábavných pořadů této stanice, případně do silvestrovských sestřihů. Jeho neadekvátní výlev v kombinaci s vadou řeči byl až cimrmanovsky sebeparodický a dílem nechtěného onen kvazi komentátor jen potvrdil Šlachtův štulec, že je komentátorem Bendy a ODS. Ostatně další, který dostál onomu okřídlenému: V naší demokracii máš právo na svůj názor, ale chraň tě pánbůh, jak je jiný než ten náš. Schmarczovi bych doporučil nějakého osobního kouče a kurz sebeovládání. Neb když politický komentátor sám v rozhovoru – logicky – hovoří o politice a následně svého oponenta osočuje, ať sem politiku netahá, tak je zřejmě někde něco špatně. Na druhou stranu si myslím, že pro liberálně progresivistický mainstream, který CNN reprezentuje, je Schmarcz ideálním komentátorem. Jinak jsem se díval, že tento „expert“ působil jako „poradce a speechwriter, mimo jiné premiérů Mirka Topolánka a Jana Fischera či vicepremiéra Pavla Bělobrádka“. Sic posuzuji jen jednu situaci, ale připadá mi, že Schmarcz je coby mediální poradce podobně kompetentní jako Danuše Nerudová rektorka... nebo vlastně cokoliv.

Evropské volby dopadly tak, jak dopadly. Ale na plánovaném složení Evropské komise se to zřejmě nijak nepodepíše, pořád ji bude vést Ursula von der Leynová, ostatní hlavouni se zřejmě také nezmění. Jaký je to vzkaz voličům?

Opět a donekonečna se budu opakovat a stát za slovy klasika: Kdyby volby něco změnily, dávno by je zrušili. Tak to dle mého je. Všechno okolo a kolem je jen divadlo pro nás plebs. A částečně i pro ony některé nevědomé, polodementní, úplatné či vydírané politické „špičky“. Abychom měli pocit, že máme v oné jakože demokracii, jinak totalitě s pseudohumanistickou a pseudoekologickou pózou, určitou moc či pravomoc. A přitom reálně nemůžeme bohužel nic. Toť mé subjektivní přesvědčení.

Začínají vycházet najevo podrobnosti ohledně střílení na Filozofické fakultě UK. Jmenovitě že policie byla se střelcem ve stejném objektu, ale po projití prvního patra a přízemí v jeho hledání zanechala. Přitom ministr vnitra i policejní prezident tvrdili, že k žádným chybám nedošlo. Myslíte, že je to ukázka, že i policisté moc dobře vědí, že mají „zatloukat, zatloukat, zatloukat“?

Předně je třeba mít na paměti, že drtivá většina řadových policistů dělá náročnou práci a dělá ji slušně. Že nejde stoprocentně předejít ani zabránit tragédii, která se stala, je rovněž pochopitelné. Ale je třeba vidět věci střízlivě, jak jsou – a ne jak bychom chtěli, aby byly – přiznat si chyby a následně se z nich poučit. Největší chucpe bylo, když vypoulený ministr Rakušan prakticky obratem začal orwellovsky troubit, že nikdo nepochybil a vše proběhlo v pořádku... přičemž za zády mu leží více než deset mrtvých a desítky zraněných. To snad každý rozumně uvažující člověk už tehdy věděl, že to snad ani nemůže myslet vážně. Chyby se evidentně staly a měla by z nich být vyvozena poučení do budoucna. Nejsem odborník, ale na základě toho, co jsem viděl a četl, bylo dle mého pochybení zjevně u vedení a řízení zásahu.